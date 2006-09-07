Мы едем, едем, едем в......... Голубицкую!!!

На это лето мы строили много планов – сплав по Чусовой, поездка на машине в Самару, и, конечно же, огромное количество выездов на озера, реки и т.д. Но, не все, что задумываешь, получается, и планы постепенно начали корректироваться и рушиться… Первым искушением было съездить с друзьями по путевке на Черное море – но мы посчитали наши финансы и решили, что в это лето мы не можем себе позволить такой отдых . Было предложение съездить на горячие источники в Тюмень… Затем последовала идея съездить с друзьями в Абхазию на машинах, и тут мы сдались, финансовый вопрос был состыкован и мы начали подготовку – прописывать спешно ребенка и папу, оформлять гражданство и т.д…

Близилась дата предполагаемого отъезда, а на наши головы сыпались все возможные преграды, то с пропиской, то с гражданством, то у мужа с военкоматом, в итоге, когда, казалось бы, все решилось, мы узнали, что в Абхазии накаляется обстановка и ехать туда, мягко говоря, опасно. Но желание погреться на солнышке и искупаться в море достигло своего пика и мы, недолго думая, решаем, что поедем на Азовское море, в станицу Голубицкая. Друзья, которые заварили всю кашу и переполошили нашу семью, отказались от поездки и мы начали готовиться к самостоятельному выезду. И вновь преграды – у мужа срочные дела и необходимо в первых числах августа ехать в Москву, а ведь именно на эти дни мы планировали поездку. У меня уже опустились руки, я устала от вечного ожидания чуда и от постоянных обломов. Муж предлагал бредовые идеи, вместо моря поехать на машине до Самары, там погостить у друзей недельку, а потом рвануть в Москву всей семьей – пока он работает, мы с Андрюхой будем гулять по столице… Эта идея, конечно, была заманчивой, но не шла ни в какое сравнение с поездкой к морю. В итоге мы решили, хоть и на несколько дней, но съездить к морю. Итак, решение принято, дата назначена – 2 августа мы отбываем в теплые края!!!

2.08.2006 В 6 утра мы загрузились в машину и сами себе «дали отмашку флажком» - старт!!! Я, не спавшая уже двое суток - в качестве штурмана, деть, разбуженный ни свет ни заря, усажен в автокресло, муж за штурвалом – команда в сборе . Через два часа пути, въехав в Челябинскую область, мы с Андрюхой решили вздремнуть. Сон - великая вещь и, поспав несколько часов свернувшись калачиком на переднем сидении, я почувствовала себя человеком! В Башкирии муж обещал уступить место за рулем, и я в предвкушении управления глазела по сторонам и щелкала фотоаппаратом. Андрюха вел себя исключительно - играл, сидя в автокресле, заготовленными игрухами, чавкал печеньем, а утомившись, засыпал с титей в зубах. Я скакала, как обезьянка в зоопарке, между сидениями, пересаживаясь то назад, то вперед, прямо на ходу. За Уфой был сделан крупный привал – мы плотненько поели, попили горячего чая (кофе) из термоса, Андрюха перекусил кашей, после чего все немного промялись, бегая между подсолнухами и стогами сена, и вновь отправились в путь. За штурвалом уже сидела я. Мой первый опыт на трассе (поездки до Тагила и обратно не в счет) был ужасен, я дико нервничала из-за встречных машин, обгоняла фуры, создавая все возможные аварийные ситуации и вообще через 200-300 пройденных километров моя нервная система была ни к черту, в связи с чем я была временно дисквалифицирована и вновь заняла место штурмана. Первую ночевку решили сделать в Новокуйбышевске (рядом с Самарой) у друзей. Таким образом, тысяча километров позади и с закатом мы добрались до места. Дико уставшие с дороги, мы не особо оценили оказанный нам прием и улеглись спааааааать (сказывался недосып и ранний выезд).

3.08.2006. Утро для нас началось в 9 часов - ляпота! Все отдохнувшие, полные сил и надежд мы отправились в путь. Следующей контрольной точкой был выбран город Волгоград – ориентировочно вторая тысяча километров. Я по-прежнему прыгала между задним сидением и передним, Андрюха чувствовал себя замечательно и часто отрубался в своем кресле. Я периодически меняла мужа за рулем, но, к сожалению, отдохнуть в эти часы ему не удавалось, т.к. моя езда еще не позволяла расслабиться. К Волгограду мы подъехали уже поздно ночью и приняли решение ехать дальше, т.к. у мужа открылось второе дыхание. Андрюшка ближе к ночи спать в автокресле отказался, ему хотелось во сне переворачиваться с боку на бок и мы, убрав кресло на переднее сидение, устроились с ним сзади и благополучно уснули. В 5 утра муж, остановившись возле поста гаи, тоже немного покемарил на переднем сиденье.

4.08.2006. Проснувшись и очухавшись, мы поехали дальше. Приближение юга уже было ощутимо, т.к. термометр уже показывал выше 20 градусов (выехали из Екатеринбурга мы при +10). К середине дня температура все росла и в машине становилось некомфортно. В этот момент спасением мог стать кондиционер, но его в нашей машине замечено не было . До Голубицкой оставалось порядка 600 километров и это нас вдохновляло!!! В дороге Андрюха питался баночными пюрешками, запасенными в Екатеринбурге, и растворимыми детскими кашами, ну и конечно же незаменимой титей . Мы останавливались в дорожных кафешках, там же запасались и кипятком. Периодически останавливались чтобы промяться, особенно это было важно для Андрюшки, который не привык так долго сидеть на одном месте.

В Голубицкую въехали по уральскому времени около девяти часов. Из-за жары (температура за бортом была 37 градусов) и толком не спавши ночью мы были уже заметно уставшие. Море уже виднелось на горизонте и оставалось только определиться с жильем. Я много всякой информации начиталась в интернете и на ю-маме, но тем не менее на месте все оказалось немного иначе. В частном секторе, куда мы заходили, либо было уже занято, либо условия были не очень подходящими для отдыха с ребенком, либо хозяева были не в восторге от жильцов с грудничком. Помыкавшись по нескольким адресам, мы подкатили к самому морю и зашли в первую попавшуюся базу (название точно уже не вспомню, что-то вроде «Серебряный лог»). Сил уже совсем не осталось, и было принято решение остаться здесь хотя бы до утра, а там уже с новыми силами подыскать что-то… сами еще не знали что . Получив номер и уладив все формальности, мы отрубились.

5.08.2006. Проснулись рано утром, сразу уточню, что разница была –2 часа, но мы продолжали жить по уральскому времени. Это было очень удобно для утренних походов на море и в принципе подходило для отбоя, т.к. темнеет на юге рано. Так вот, проснувшись, мы тут же собрались на море…. МОООООООООРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ…. Ведь именно о нем мы и мечтали!!!! Погода стояла замечательная, вода теплая, настроение отличное. Андрюха бегал по песочку, пытался облизать и собрать в ладошки все найденные ракушки и песчинки.

Первое знакомство с морем его немного насторожило и особого удовольствия от него он не получил, купался у мамы на ручках, крепко вцепившись в плечо. Через пару часов он благополучно уснул в теньке и проспал почти 4 часа. Мы в это время нежились под лучами солнца, купались, пили квас и пиво, ели раков - короче ОТДЫХАЛИ! Вечером мы прошлись по окрестностям, поужинали в кафе и отправились спать. Впечатлений на сегодняшний день было выше крыши. Единственное обстоятельство, омрачившее дальнейший отдых, наш папа сильно обгорел, т.к. мазаться кремом и сидеть в тени он отказался, а белая, не знавшая солнца кожа, стала отличной добычей палящих лучей.

6.08.2006 Утром мы съездили на рынок в Темрюк, купили фрукты, арбуз и запаслись мясом – без шашлыка и отдых не отдых . После чего весь день провели на море – благо на берегу есть деревья и в тени листвы можно и поспать и поиграть. Папа наш этот день провел в номере, солнце ему было противопоказано. Андрюха уже освоился в море, расстраивался выходя из воды, и через весь пляж убегал от меня на встречу волнам.

7.08.2006 На море поднялся ветер, вода сразу стала значительно прохладнее, но температура воздуха была все так же высока, и мы продолжали наслаждаться летом. Уже была обозначена дата нашего отъезда – 10.08. и времени балдеть оставалось мало, а это значит, что терять нельзя ни минуты.

Немного расскажу и о наших жилищных условиях, которые мы так и не стали менять, т.к. вроде привыкли, да и нашли кучу плюсов в отдыхе на базе. База состояла из домиков на 4 комнаты на первом этаже и комнаты на втором этаже. На первом этаже также располагался душ и туалет, что для нас с малявкой было очень важно, и холодильник. Двухместных номеров нам не хватило, поэтому нас поселили в четырехместный, отличие было лишь в дополнительно установленных двух кроватях. У домиков были веранды, где мы любили сидеть по вечерам, до тех пор, пока нас не сжирали комары , которых было ооооооочень много.

Территория базы была просторной, и Андрюха с удовольствием бегал по травке. Была на базе так же и кухня общая для всех, но мы ничего не готовили и воспользовались ей лишь один раз – разогрели оставшийся шашлык. Еще одно преимущество базы – это непосредственная близость к морю, частный сектор находился все-таки несколько удаленно, и с ребенком по жаре ходить на море и обратно было бы не комфортно.

Вечером этого дня мы жарили мясо, объединившись с соседями, устроили небольшой сабантуйчик почти до самого утра. Мангал и дрова были на базе.

8.08.2006 Утром мы решили съездить в Порт-Кавказ, туда, где по правую сторону Азовское, а по левую Черное море. Порт оказался режимной зоной, и был огражден всевозможными заборами, так что смотреть особо было не на что и мы, пошлепав по двум морям, вернулись в Голубицкую.

Вечером погуляли по станице и зашли в кафе с живой музыкой, где умудрились даже потанцевать, успевая отлавливать, убегающего во все стороны сразу, Андрюху.

9.08.2006 Наслышанные о грязевых источниках мы в этот день поехали испытать их целебные свойства на себе. Перемазанные и перепачканные мы оздоровились, омолодились и почувствовали себя немного по-свински – страшно хотелось хрюкать и визжать как поросята . Андрюшке быть грязным не очень понравилось и, отмывшись, мы отправились на море.

10.08.2006 Вот и заключительный день нашей морской жизни. С утра мы решили отправиться в аквапарк. Там было два бассейна - детский, где мы с Андрюхой прокатились и поплавали, и непосредственно взрослый, где располагались 5 горок. Там уже отрывались мы с папой. Под конец нашего пребывания в аквапарке Андрюха уснул под крики, смех, гам и музыку и спокойненько почивал в своей коляске в тени. А мы с папой успевали на пару оббежать территорию и пофоткаться. Аквапарк хоть и не огромный, но вполне достаточный, чтобы немного побалдеть, развеяться и разнообразить свой отдых. Мы остались довольные и накатавшиеся .

После обеда мы последний раз сходили на море, накупались, пособирали ракушки и отправились паковать чемоданы. Обратно мы решили выехать вечером, чтобы особо жаркую территорию проехать в ночное время.

За рулем до наступления ночи была я, и чувствовала себя уже на порядок увереннее на трассе, Андрюшка балдел в автокресле, а папа наслаждался пейзажами за окном. Эту ночь мы провели в машине.

11.08.2006 УРАААААААА!!!! Сегодня Андрюшке исполнилось 11 месяцев – незабываемый день рождение вдали от дома, за 2 тысячи километров, но даже там мы получали поздравления через СМС от бабушек и родственников.

К обеду мы въехали в Волгоград, где запланировали поход на Мамаев Курган. Родину Мать я видела только однажды из окна поезда, сейчас же, подойдя к подножью, я ощутила всю силу и мощь этого памятника. Издалека она производит совсем иное впечатление. Мы казались такими маленькими и беззащитными на ее фоне.

Но наш путь продолжался, и нам надо было к концу дня достичь Самарской области, где у друзей мы собирались провести день – отдохнуть, пообщаться и набраться сил для дороги домой.

12.08.2006. Весь день мы отсыпались, ездили по гостям, жарили шашлык и расслаблялись. Андрюшка отдыхал от автокресла . Хотя надо сказать, что по дороге домой он сидел в нем уже значительно реже, больше ему нравилось находиться в нем кверху попой (вниз головой), роясь в пряжках и ремнях . Но незаменимым оно оказывалось во время сна, как только он засыпал, я его укладывала в автокресло, где он, убаюканный дорогой, мог спать по 2-3 часа.

13.08.2006. Ну вот и все…. Еще тысяча километров и мы дома. С одной стороны очень жалко, что мы так мало были на море, но с другой стороны, уже очень тянуло к родным стенам, домой, в Екатеринбург.

От Самары за рулем сидела в основном я, а папа с Андрюхой на заднем сидении прыгали, кувыркались и балдели. Мои навыки вождения прошли серьезную школу жизни, и за рулем я чувствовала себя уже уверенно и спокойно. В одиннадцать вечера мы въехали в наш город, мы вернулись домой – счастливые, отдохнувшие, обгорело - загорелые, немного уставшие, но страшно довольные – наше путешествие удалось!!!

Может быть, со стороны покажется сумасшествием – провести 6 дней в дороге, чтобы побыть 6 дней на море, но я ни о чем не жалею! Мы действительно отдохнули, Андрюшка подзагорел и покупался в море и, на мой взгляд, вырос и повзрослел, и немного оздоровился. Как и во время отъезда, погода нас встретила не особо летняя, поэтому я вдвойне довольна, что мы зацепили маленький кусочек лета, солнца и морского воздуха!

P.S. По поводу организации путешествия ребенка до года:

1) Еда была запасена из дома, т.е. баночки с овощами, мясом, каши, печенье и т.д. + ГВ.

2) Аптечка собрана по максимуму, все от насморка, кашля, температуры, поноса, зубов и т.д. было собрано, но не пригодилось. Разве что для папы стал спасением крем Спасатель от солнечных ожогов.

3) Автокресло - вещь незаменимая, использовали по максимуму, но деть должен быть привычным в нем ездить.

4) Игрушки лучше взять новые и разнообразные, легко моющиеся.

5) Кипяток в термосе пригодится для разведения каши, а чистая питьевая вода в бутылках для утоления жажды, особенно во время проезда по южной территории.

6) Ложки и стаканчики для еды я брала одноразовые, удобно для кормления в дороге.

7) Незаменимая вещь - влажные салфетки.

8) Пригодилось детское одеялко.

9) На юге мы почти не использовали подгузники, т.к. стояла очень жаркая погода, ребенок днем в основном был в трусиках, они же пригодились и в дороге, для того чтобы проветривать попу, т.к. от постоянного нахождения в подгузниках возникали опрелости.

10) Коляску брали прогулочную, и, хотя, она заняла пол-багажника, использовали ее постоянно и для сна на улице, и для прогулок.

11) На Азовском море незаменимы средства от комаров и после укусов.

12) Если есть радионяня, то ее обязательно надо взять с собой.

13) Одежды – маек, футболок, трусов и т.д. лучше взять побольше, чтобы не особо заморачиваться стиркой, особо востребованы у нас были, как я уже писала, трусы .

Ну, вроде и все, что вспомнилось, если будут вопросы, я с радостью отвечу.