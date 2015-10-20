Назад в лето всего на пять дней!

Первым делом хотелось бы пожаловаться на наше уральское холодное лето 2015. Лета было всего 2 недели, т.е. каждодневного солнышка, жары, тепла. Мне запомнился особенно последний день лета 31 августа 2015 – погода 5 градусов выше нуля, небо хмурое, солнца нет. Можно было по этому дню охарактеризовать всё наше прошедшее лето: пасмурное, холодное, обманчивое. Чувство в этот день было гадкое, что лето-то прошло, что лета-то не было! Но, в этот день уходящего лета, грела меня мысль, одна теплая надежда на то, что я ещё увижу, почувствую, вернусь в настоящее лето! Окунусь в нежные солнечные лучики, на моей коже появится золотисто-коричневый приятный загар и, самое главное, я вдохну морской ветерок, обдувающий моё лицо, обнимусь с тёплой нежной волной красного моря…кайф.

Я расскажу вам о своем путешествии в Египет в город-курорт Шарм-ель-Шейх с 23 по 29 сентября 2015 года. Об отеле, о перелете и о всём том, что казалось важным мне при выборе тура. И, надеюсь, моя статья придаст уверенности или поможет определиться сомневающимся, собирающимся, ну и конечно кто-то посчитает бесполезной, но постараюсь по-максимуму выдать информацию. В общем, начну по порядку.

Определившись с бюджетом я начала шерстить цены на путевки. Из-за того, что доллар высоко подскочил в этом году, я была в шоке от предлагаемых цен, сравнивая их с ценой, которая была 3 года назад, когда было мое предыдущее путешествие.

Выбирала тур я тремя способами одновременно:

1. Создала тему на ю-маме, чтобы мне помогли определиться с направлением, с отелем, свежими отзывами о местах, где побывали наши ю-мамы в этом году.

2. Самостоятельно смотрела на нескольких сайтах предложения конкретных курортов по совету ю-мам, по бюджету. Конкретно смотрела Турцию, Египет и наш юг. Читала последние отзывы на сайтах-отзовиках, в первую очередь на топхотелс.

3. Привлекла на помощь турагентства. Со мной работали 3 турагентства. Первое – то, которое мне помогло в прошлый раз. Второе – сходила в ближайший пункт подбора туров. И третье - посоветовали на ю-маме (именно его работу я оценила самой неравнодушной + скидка выше всех). Дорогие туристы, я вам очень советую прибегать к такой практике с турагентствами, т.к. ваши шансы купить подходящую путевку и сэкономить свои деньги возрастают. В каждом турагентстве свои цены, они не могут быть везде одинаковыми. Покупать через него выгодней, чем самому напрямую на сайте, т.к. вам предоставят скидку от минимальной до максимальной. Таким образом, я сэкономила 6 тысяч, благодаря тому, что выбрала турагентство с наименьшей ценой тура. Как ни странно, самой дорогой оказалась путевка именно в том турагентстве, с которым мы летали в прошлом отпуске.

В итоге я выбрала для отдыха отель Otium Hotel Amphoras Sharm 5*, туроператор Coral Travel, на 6 ночей всё включено 2 взрослых 1 ребенок 2-х лет (устроил по бюджету и хорошим отзывам). Всё, купила путевку. Для этого нужны действующие загранпаспорта и деньги. У ребенка был свой загранпаспорт, поэтому в моем нет отметки о детях, эта отметка не нужна и брать свидетельство о рождении ребенка (на всякий случай) с собой не нужно. Его никто не смотрит.

У меня на руках оказалось 3 билета туда и обратно, ваучер и страховые полисы. На следующий день наша путевка на сайте туроператора упала в цене на 8 тысяч рублей, но как нам пояснили - это происходит, когда остается пара свободных мест в самолете или отеле. А через несколько часов отель был уже на стопе, т.е. в него продажа туров закрылась на определенное время. Т.е. мы взяли горящую путевку, успели. Поэтому не медлите с покупкой, если устраивает всё, лучше сразу её выкупайте. Но если не успеете, то расстраиваться не стоит, потому что каждый день ситуация меняется и в тот отель, в который вы хотели бы вчера купить тур - сегодня может стоить значительно дешевле + всякие акции от отелей, который действуют только в этот день.

Считаю важным рассказать вам об авиаперевозчике. Я такого нюанса не знала, поэтому вы учтите заранее. Когда я купила путевку, то увидела, что полетим в Шарм-ель-Шейх с авиакомпанией КатэкАвиа, я подумала - что за контора такая неизвестная, залезла на их сайт и, о ужас, отзывы просто все подряд плохие, что рейсы задерживают на много часов, что плохо кормят, что самолеты летают давно списанные, что экипаж не вежливый. Но информацию о перевозчике видно сразу при выборе тура, просто я не обращала на это внимания. В общем я поднапряглась, приготовилась к плохим условиям полета.

Итак, о подготовке к поездке. Взяли по нашему мнению всё необходимое:

1. Вещи для себя, для ребенка (пляжная обувь, летние вещи, купальники)

2. Медикаменты (обязательно, в первую очередь, для борьбы с кишечной инфекцией и отравлениями), солнцезащитные средства и средства для ухода за кожей после солнца, от ожогов.

3. Документы (загранпаспорта, ваучер, страховые полисы и взять распечатку авиабилетов, но при регистрации на рейс туда они не потребуются, а вот обратно – их нужно будет отдать на некоторое время гиду для того, чтобы он отметил, когда вас нужно будет забрать из отеля и доставить в аэропорт)

4. Деньги (в инвалюте-долларах) на расходы (экскурсии, доп.услуги, подарки, товары) + на непредвиденные расходы. Очень советую взять с собой именно на непредвиденные расходы.

В ручную кладь мы брали планшет, фотоаппарат, воду и молоко для ребенка. Для ребенка делают исключение и детское питание и жидкость можно проносить на борт самолета. Взяли с собой книжку со сказками и книжку с наклейками, чтобы во время полета развлекать дочку. И еще бутерброды (я же начиталась отзывов, что кормят КатэкАвиа плохо), но на самом деле наш рейс был выполнен на ура. Вылетели по расписанию, кормили первым, вторым, третьим и компотом, как говорится. Самолет нормальный, опрятный. Дочка при взлете сразу уснула и проснулась за полчаса до приземления. Полет длился где-то пять с половиной часов. Я всё это время старалась поспать, но ничего не выходило, никак не могла расслабиться. Рекомендую взять с собой подушечку, с ней уютней.

По прибытии в Шарм-ель-Шейх нас сначала встретил тёплый ласковый ветер, затем на стойке оформления миграционных карт улыбчивый египтянин-представитель туроператора. Сразу обращу внимание, что если вы приехали в Шарм-ель-Шейх менее чем на 14 дней и не будете выезжать на экскурсии за пределы Синайского полуострова, то в миграционной карте вам нужно указать «sinai viza», т.е. Синайская виза, она бесплатна. А если условия пребывания другие, то вы заплатите 25 долларов с человека (Каир, Александрия, Луксор находятся за пределами Синайского полуострова). Возьмите с собой ручку для заполнения миграционной карты. Далее на таможне нам поставили штампы (в очереди стояли 2 часа, да, может быть и такое) и всё, багаж получен, выходим, представитель туроператора сообщает номер автобуса, ищем автобус, который нас поджидает и отвезет в отель. Хочу отметить, что тем туристам, кто выбрал отель линейки Otium Hotel предоставляется отдельный трансфер напрямую от аэропорта до места пребывания, ехать 18 километров. Гид в автобусе заразил позитивным настроением, по 5 раз объяснил, что завтра будет единственная встреча с гидом в отеле, который расскажет об экскурсиях и самое главное запишет себе информацию о нашем обратном вылете.

И вот мы в предвкушении поскорей бы увидеть море, поваляться на шезлонге, ждем заселения в отель. В данном отеле (как и в принципе везде) заселение происходит после 12 часов дня, мы приехали было около 9 часов утра. Поэтому нам предложили сходить на завтрак, чтобы скоротать время и осмотреться.

С ресепшена выходишь на веранду и открывается райский вид на внутреннюю территорию отеля - бассейны, море, пальмы.

О, завтрак, всё включено, бери что хочешь, глаза разбегаются, туристы бегают по ресторану, в воздухе звучат разноязычные речи и стук столовых приборов о тарелки. На завтраках в Otium Hotel Amphoras Sharm 5* предлагали блинчики с различными соусами, хлопья с молоком, выпечку, молочные каши, яичницу/глазунью/просто вареные яица, сосиски/ветчину/сыр, фрукты/овощи, йогурт. Т.е. всё как мы привыкли, дочке 2 года и проблем с выбором - чем покормить, не было.

После завтрака нас заселили в номер, несмотря на правила, время было около 10 утра. Номер 4130 очень приличный, мебель современная, телевизор плоский, холодильник, сейф с магнитным кодовым замком, кондиционер. Не работала только дверь душевой кабины – она не закрывалась совсем.

Вид из номера открывался на внутреннюю территорию отеля, на пальмы, бассейны, газоны и если повернуть свой взгляд направо, то видно кусочек моря, над которым повисла мягкая тепло-синяя дымка.

И так манила к себе «давай же иди сюда, я тебя жду» и мы первым делом достали из чемодана купальники и помчались на море.

До пляжа идти 5 минут, он находится ниже, чем отель, поэтому нужно спуститься по лестнице или лифте 3 этажа вниз.

Полотенца бесплатные - можно брать каждый день, но сдавать один раз в день до 18.00 или не сдавать совсем. Выдаются по карточке, на каждого гостя по карте для полотенец. Шезлонги, матрасы, зонты – бесплатно.

Пляж песчано-каменистый, довольно протяженный, 230 метров. Есть 2 понтона, с них можно сразу занырнуть в море – глубина 20 метров. Надеваешь маску с трубкой, ложишься на водную гладь и наслаждаешься космическим видом синего-синего Красного моря, плавают рыбки разных мастей, цветов, стайками и по одиночке, невероятных расцветок кораллы. Сказка.

С берега есть 2 захода в море. Если хотите прогуляться по морю, то обязательно надевайте защитную обувь, т.к. там обитают морские ежи, при укусе они оставляют иголки в коже и вытащить их может только врач. Вода у берега бывает от щиколотки до колена в зависимости от прилива и отлива. Волны небольшие. Водичка прозрачная. Удобно плескаться с детками. И вообще нам понравилось лежать на берегу, чтобы волны накатывались на тело. Моя дочка боялась моря, поэтому в нём не сидела, как многие другие детки, только если я её посажу к себе на коленки и отвлекаю стишками, красивыми видами кораблей, самолетами, пролетающими над нами, разыскиванием красивых камушков на дне. Возьмите для ребенка песочные наборы, желательно новые и интересные, типа мельницы.

Вода в море теплая, особенно у берега. Ветер есть, но нежный, теплый. К вечеру (когда солнце уходит) вода и ветер становятся прохладнее, поэтому сразу нужно вытираться полотенцем, иначе замерзните.

Время в Египте отличается от нашего на 3 часа (назад). Это очень хорошо, т.к. не пришлось привыкать к местному времени, мы просыпались по нашему времени как обычно, а в Египте было всего лишь 5-6 утра, мы завтракали и отправлялись на море позагорать до полуденного зноя.

Бассейнов на территории отеля 6. Мы в них не купались. Зато бассейны ооочень любят мусульманские семьи, сидят в них с утра до вечера кучками. Вообще отдельно бы хотела рассказать про них – у женщин открыто только лицо, кисти и стопы. Всё остальное закутано. Это такие купальники, на вид из синтетики. В ресторан тоже ходят все закутанные. А их детки и мужья не отличаются от обычных туристов в плане одежды. В процессе беседы с русской девочкой-аниматором я узнала, что аниматорам запрещается вообще заводить разговор, смотреть в глаза и трогать мусульманских мужчин, я не про египтян, а вот про тех, кто приезжает из Пакистана. Это им грозит увольнением.

А египтяне очень доброжелательные и гостеприимные, любят беременных (это по своему опыту, когда летала в Египет с животиком) и маленьких деток. Дочке прохода буквально не давали, улыбались, подмигивали, брали на руки, играли, целовали ручки. Мне отвешивали комплиментов – «Красависа, модэл».

Итак, покупавшись и повалявшись в тени зонтика на шезлонге, к полудню, разморенные мы уходили на обед. На обед подавали овощи свежие (огурцы, помидоры, капуста, зелень)/на пару(цветная капуста, кабачки, морковь, стручковая фасоль)/ запеченные (баклажаны, фасоль, бобы), различные гарниры в виде риса, картофеля, макарон, супы, мясо(курица, телятина)/рыба в различных вариациях, фрукты(инжир, финики, бананы, гуаву, виноград, апельсины), торты/пирожные. В ресторане есть уголок мамы, в нем есть микроволновая печь, чтобы подогреть детское питание, блендер, чтобы приготовить пюре.

Про напитки - на завтрак обед и ужин - чай, кофе, молоко, вода, соки. Свежевыжатых соков не найти в этом отеле даже за деньги. Соки там разведенные, ненатуральные. Можно расслабиться под алкогольные напитки – пиво, вино красное и белое и различные коктейли.

Во время дневной жары мы отдыхали в номере, с ребенком смотрели на планшете «Машу и медведь» (мы еще дома закачали все серии), рисовали красками, лепили из пластилина, моей дочке очень понравилась книжка с наклейками (нужно было подобрать кружок по размеру и по цвету). Увлекла её на 2 дня подряд.

После 15.00 мы снова выбирались на пляж. В это время там предлагают мороженое. Мороженое вкусное. Для дочки это был сильнейший стимул «Мама, я ачу манёне». В 17.00 проводилась йога на открытом воздухе на мягкой травке, мы ходили на неё каждый день. Солнце садится уже в 17.30. Про анимацию – она очень насыщенная, почти каждый час тебе предлагают развлечения – игры (волейбол, боча), танцы (танец живота, латина), зарядка, аквааэробика. Вечером различные фееричные шоу, для деток мини-диско. Но мы на вечерние развлечения не попадали совсем, засыпали почти сразу после ужина. Но один раз были на мини-диско. Проводится в амфитеатре, это типа арена под открытым небом. На сцене танцуют под музыку детки под руководством аниматоров, а родители лицезреют со зрительских мест. Это здорово смотреть на своего ребенка, как он на сцене зажигает и радуется.

На ужин предлагали дополнительно мясо на гриле, овощи на гриле, пиццу, вареных крабиков. Насчет дресскода в ресторане никто не заморачивается, хоть и на двери написано, что в шортах и майках вход запрещен, некоторые умудряются зайти в купальнике и сесть мокрой попой на диван.

Вообще еда в этом отеле очень вкусная, разнообразная, для меня главное - привычная. Но, несмотря на это я всё-таки на 3 день отдыха что-то не то съела, вот тут и пригодилась аптечка.

Из услуг, предлагаемых в отеле, мы воспользовались только фотосессией за 3 доллара за фотографию. Нас снимал турок Тито. Очень рекомендую, фотографии постановочные, объектив профессиональный. Также я узнавала про маникюр с покрытием гель-лак, стоит это удовольствие 50 баксов. А это 3 с лишним тысячи рублей. Спасибо, я пожалуй откажусь.

Приборка номера была ежедневной, как обычно, фишкой уборщика служит какая-нибудь фигура из полотенец. На самом деле лебедя сложно зафигачить) я пробовала.

Бутилированную воду доставляет бесплатно уборщик каждый день по 1,5 литра.

С родными мы связывались по скайпу, в отеле бесплатный Wi-Fi у ресепшена. Там же на стенде у ресепшена накануне выезда гостей вывешивают списки ФИО и время во сколько заберет автобус и увезет на аэровокзал. Нас забрали в 5 утра, дали на каждого человека сухой паёк (сок, банан, бутерброды, булочки, джем, воду), он очень пригодился.

Вот так и прошли наши 5 дней и 6 ночей в Египте. В стране, где живет жаркое солнышко, прекрасное море, доброжелательные египтяне. В гостях хорошо, а дома лучше.

Обратно мы летели с Уральскими авиалиниями. Кормили хуже, чем КатэкАвиа, и рейс задержали почти на 2 часа, всё это время мы сидели в самолете. Душно, нервно. Но в итоге полет нормальный. Для ребенка дали детский набор-блокнот, карандаши, домино (вместо точек - зверушки) и набор для оригами.

Проспала доча часа 3, остальное время мы играли с детским набором, смотрели Машу и очень сильно ждали мягкой посадки на родную землю в любимом Екатеринбурге. Несмотря на то, что лето и огорчило нас, мы всё равно тебя любим всей душой. Потому что ты - Родина.

Домой мы привезли морских камушков, частично из которых я сделала пару магнитов на память.

Отдельно скажу про Duty Free, вот пишут, что в нем на товары не начисляются налоги, пошлины, акцизы и вроде бы всё должно стоить намного дешевле, чем в магазине в городе, а алкоголь так вообще в 2 раза. Нет, это не так. В Duty Free Кольцово, например, бутылка Baileys 0,7 литра стоит 19 долларов. В Египте за такую цену продают бутылку емкостью 0,5 литра. А в нашем дорогом Ашанчике эта прелесть продается за 860 рублей за 0,7 литра! Вот и покупайте после этого в магазинах беспошлинной торговли.