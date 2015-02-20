Крым: что и где лечить

Читайте первую часть: ради чего в Крым ехать стоит и в каком случае сюда ехать не нужно во избежание разочарования от полуострова, который сейчас переживает очередной непростой виток своей истории - здесь: Крым: полуостров сокровищ

«Погода в Ялте теплая, совершенно летняя. Если бы у меня были деньги, то я перебрался бы сюда навсегда», - так в самом конце 19-го века писал великий русский писатель, врач Антон Павлович Чехов. Многие знают, что Антон Павлович жил в Ялте и довольно успешно лечился здесь от туберкулеза. Именно в Ялте им были созданы многие поздние произведения, в том числе, и известная «Дама с собачкой». Но при первой поездке в Крым его природа и «рожи бездельников-богачей с жаждой грошовых приключений» (терминология писателя) сначала вызвали у Чехова огромное неприятие всего Крымского полуострова, на котором он был вынужден находиться по состоянию своего здоровья.

И, наверное, совсем уже мало кому известно, что один из первых на Южном берегу Крыма противотуберкулезных санаториев был открыт на средства все того же Чехова, который признал-таки Крым вместе с его природой, морем и пейзажами, возможностями лечения и особенностями культуры.

Лечение в санатории или самостоятельно?

Учитывая то, что все-таки главный лечебный фактор Крыма – это климат, то необходимость лечения и вообще пребывания в санатории здесь нужно рассматривать очень индивидуально, взвесив все плюсы и минусы.

И обязательно стоит учесть особенность именно Южного берега Крыма. Здесь санатории ещё с дореволюционного времени «захватили» все основные выходы к морю, и сейчас в их ведении – все самые большие парки и самые большие и пригодные для купания пляжи (насколько это вообще возможно на узкой прибрежной полосе). Поэтому в «высокий сезон» - в июле-августе территория и пляжи санаториев бывают переполнены отдыхающими из частного сектора, а если учитывать то, что и сами санатории в эти месяцы бывают загружены почти на 100%, то высокая цена летних месяцев, теплое море и качество и доступность лечения – оказываются несопоставимыми понятиями. А отдыхающие из частного сектора относительно того же климатолечения оказываются в равных условиях с организованными курортниками.

Опытом нескольких поколений «крымчан» установлено, что качественное лечение в санатории здесь по интересующему вас профилю намного больше шансов получить в «несезон» - то есть весной, осенью и зимой, а летом санаторий можно рассматривать как место жительства вблизи от моря, в хорошем парке, с присутствием врачей и санаторским питанием. Это бывает актуально, если приезжать надолго с детьми, потому что не каждый родитель готов заниматься приготовлением еды, а постоянно питание в кафе может оказаться для ребенка совсем не полезным. И с минимумом процедур - во многих санаториях Крыма до сих пор есть негласные правила, которые действуют только летом – «не больше 3-х процедур в одни руки» или «массаж только одной зоны».

Почти все санатории здесь практикуют и продажи курсовок всем желающим, и отдельных лечебных процедур, и платные консультации врачей при необходимости, и оплату только за питание в столовой санатория. Выбирая санаторий в Крыму, важно помнить и то, что укомплектованность врачами там пока оставляет желать лучшего. Например, далеко не в каждом санатории Южного берега есть ЛОР-врач, несмотря на то, что специализация ЮБК – это как раз хронические заболевания ЛОР-органов и верхних дыхательных путей.

Также лучше вовремя узнать о том, что большинство санаториев Южного берега Крыма с самого начала были ориентированы на прием взрослых людей. И до сих пор многие санатории ЮБК категорически отказываются принимать детей до 4-х лет, и бывает так, что лечение детям младше указанного возраста получить здесь невозможно даже за деньги. Но стоит успокоить родителей – главное лечение южного берега Крыма это не процедуры в санатории, а климат, фитотерапия, ходьба и купания в море.

Поэтому переплачивать за санаторскую путевку в летние месяцы на Южном берегу очень часто нет большого смысла – тем более, что лечит здесь действительно больше климат. И отдыхающим бывает особенно обидно, когда врач санатория вместо ванны или ингаляции назначает морские купания и прогулки в парке.

Особенности местности

Лечение на Южном берегу Крыма

Здесь лечит климат, растительность, море, а при подключении сил санатория – методы физиотерапии, грязелечение и водолечение (привозной грязью из Западного Крыма и, как правило, привозной минеральной водой).

Сюда стоить ехать больным с хроническими заболеваниями органов дыхания (в том числе и с бронхиальной астмой – но в этом случае только после консультации врача, особенно если поездка запланирована на весну – период массового цветения). Кстати, берез в Крыму практически нет, и на Южном берегу их всего несколько штук.

Бурная растительность ЮБК будет полезна для взрослых и детей с хроническими воспалительными заболеваниями ЛОР-органов, причем для лечения этих заболеваний в санаториях дополнительно могут предложить ингаляции и спелеокамеру. Но, посещая ингаляторий санатория или соляную пещеру с частоболеющим ребенком, важно сопоставить все ЗА и ПРОТИВ – фактор скученности людей со схожими проблемами со здоровьем в таких помещениях может сыграть плохую шутку на отдыхе, а источник природных фитонцидов здесь можно найти и на открытом воздухе.

Главные поставщики фитонцидов на ЮБК – это сосны (в первую очередь, Крымская сосна Палласа, которая в основном растет на ЮБК от Гурзуфа и до Фороса), кедры и можжевельники (только это не те можжевельники, что растут в наших широтах, знаменитые Крымские можжевельники – это реликтовые деревья, каждому из которых несколько сотен лет). Самые известные «плантации» можжевельника в Крыму расположены в Новом Свете, в бухте Ласпи, на мысе Ай-Тодор, на мысе Мартьян (прилегает к территории Никитского сада). Немного или почти нет можжевельника в Алуште и Гурзуфе – он больше сосредоточен в районе Ялты и далее до Фороса. По своим лечебным свойствам на воспаленные уральские носоглотки ему трудно найти равных.

Максимум фитонцидов деревья ЮБК отдают при их разогреве – в районе 12-16 часов прогулка или сон в парке окажутся наиболее полезными для ребенка. Весной, во второй половине апреля, на Южном берегу начинается массовое цветение хвойных деревьев – так, что парки ЮБК оказываются «укутаны» облаком из пыльцы. Эта пыльца очень полезна для частоболеющих людей, и это время очень подходит для того, чтобы привезти в Крым ослабленного ребенка – пока нет изнуряющей жары и скопления людей. Холодное море можно заменить крытым бассейном санатория, где часто бывает морская, а не хлорированная вода из водопровода. Важно, правда, помнить, что и сама пыльца – достаточно сильный аллерген, и в это время в Крыму вообще цветет и пахнет все – поэтому аллергикам нужно быть осторожнее.

Также отдых на южном берегу полезен для укрепления сердечно-сосудистой системы – но только не для очень пожилых пациентов с серьезными заболеваниями в самые жаркие месяцы, а также для лечения нервной системы, исключая, правда, органические заболевания нервной системы у детей. То есть здесь можно полечить остеохондроз и функциональные расстройства нервной системы. Родителям же лучше знать заранее, что в санаториях ЮБК бывает крайне сложно найти грамотного детского массажиста, а тем более – детского врача, который займется реабилитацией ребенка «от и до».

Сюда нужно ехать дышать, гулять, по возможности – ходить (только не в самую жару и не самую высокую гору). И, если повезет – то и искупаться в море. Море на ЮБК – это приятный бонус ко всему остальному, но не наоборот. Для того, чтобы ходить с пользой, на Южном берегу существует около 40 терренкуров, или «троп здоровья». Их цель – дозировать физические нагрузки для идущего по ним человека, а по дороге – снабдить его позитивной визуальной информацией и целебным воздухом. Самый известный терренкур Южного берега – это Боткинская тропа, которая начинается в районе Поляны Сказок в Ялте, прогулка по которой занимает около 1,5 часов.

Лечебные терренкуры есть на территории большинства санаториев ЮБК – они проложены здесь либо как альтернатива лифту или канатке с пляжа, либо существуют как отдельный элемент ландшафта. Безусловно, лечебной цели на них можно достигнуть при регулярной ходьбе, в удобной обуви, не в самые жаркие дневные часы и не с арбузом или любой другой тяжелой ношой в руках – в этих случаях Крымские горы могут нанести вред здоровью.

Западный берег Крыма

Вот как раз здесь много лет лечили детей – по поводу ДЦП, последствий травм, органических заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Здесь нет такой богатой растительности как на ЮБК, зато есть 2 источника лечебных грязей – в городах Евпатория и Саки. На Западном побережье Крыма намного легче передвигаться с ребенком, особенно если ребенок ограничен в движениях – потому что здесь нет гор. Плюсом песчаные пляжи и «детская индустрия развлечений», центром которой является Евпатория. Воздух здесь более сухой и растительности меньше – это может подойти аллергикам, астматикам, а также пациентам с хроническими бронхитами. Одно НО – степные ветра, даже летом, причем очень сухие.

Самолечение грязями ребенка или взрослого – это не самое лучшее, что могут придумать отдыхающие. Подурачиться, если нет особых проблем со здоровьем, измазавшись грязью прямо в озере – может быть. А для достижения лечебного эффекта грязь должна быть разогрета до определенной температуры, наложена определенным образом (её и на область гайморовых пазух, кстати, накладывают, и на суставы, и лечат с помощью грязи ДЦП, а также хронические урологические и гинекологические заболевания, включая бесплодие) и с учетом возможных противопоказаний (тяжелая гипертония и онкологические заболевания).

Кроме грязей, Западный берег Крыма является главным поставщиком рапы – то есть воды солёных озер и лиманов. Рапой, как и грязью, можно лечиться как на Западном берегу, так и во многих санаториях ЮБК, куда её привозят. На основе рапы делают рапные, йодобромные, кислородные, хвойные, жемчужные ванны. Ингаляции на основе рапы и минеральной воды с отварами лечебных трав используются при лечении заболеваний верхних дыхательных путей и ЛОР-органов.

Восточный берег Крыма

Здесь нет таких бескрайних песчаных пляжей, как на Западном берегу, нет таких высоких гор и такой бурной растительности, как на Южном, зато здесь очень благоприятно сочетается морской, горный и степной воздух – всего понемногу.

Естественные лечебные факторы Крыма и как ими лучше всего пользоваться

Море

И что бы кто ни говорил, многие поедут в Крым все-таки летом – в том числе, и для того, чтобы ребенок хоть немного поплавал в море. Конечно, по сравнению с более теплыми широтами в Крыму море можно назвать холодным. Или прохладным.

Санаторские врачи родителям здесь советуют так – в первые дни во избежание переохлаждения маленького ребенка и последующих простуд, лучше просто обтирать дитя полотенцем, смоченным в морской воде. Потом постепенно можно начинать купаться – по 5 минут, 10 минут, но не по часу и более. Теорией и, увы, практикой доказано, что особенно на Южном берегу Крыма такие вещи море детям не прощает (не всем, конечно, бывают крепкие здоровьем исключения). И купания «до посинения» не принесут положительного эффекта для иммунитета ребенка.

Ни в коем случае! Пожалуйста, обратите на это особое внимание – если ребенок не хочет купаться, боится заходить в воду (а на том же Южном берегу сразу от берега глубина может оказаться значительной) – не разрешайте ему подолгу бегать или стоять в полосе прибоя, смачивая лишь ножки. Это вызывает локальное переохлаждение, и здесь тоже не будет ни закаливания, ни любой другой пользы для здоровья. Зашли-вышли-обтерлись – только так, если не хотим плавать.

Правильный пляж

Крымское солнце обманчиво – тем, что оно не греет как в Египте. Но солнечные ожоги, тепловые и солнечные удары оно вызывает не реже. Первое правило – головной убор – причем не только на пляже, но и во время всех переходов, потому что большие расстояния по не покрытому растительностью западному Крыму, что походы по горам на Юге – это и без солнца уже большая нагрузка для маленького человека.

Самые правильные пляжи в Крыму строились и оборудовались несколько десятилетий назад – со стационарными навесами. Причем первые эти навесы были деревянными, «крыша» у них также была из дерева с промежутками для циркуляции воздуха. Сегодня даже во многих санаториях их демонтировали – кто-то поставил зонтики, кто-то сделал пластиковые или резиновые навесы. Поверьте, что находиться под такой резиной достаточно тяжело. А для классически-правильного оздоровления в Крыму ребенка нужен как раз классический климатопавильон (так их называли раньше) – то есть место, где можно находиться вблизи от моря без попадания прямых солнечных лучей – не для загара, а для морских ингаляций, желательно с тканевым или деревянным покрытием.

У галечных пляжей есть одно большое преимущество – это чистота ног, рук и глаз детей, а также прозрачность воды. И у гальки ещё есть лечебный эффект – неврологи советуют родителям, если они отдыхают с детьми на ЮБК, надевать на ножки своим чадам пляжную обувь только в крайних случаях. Потому что ходьба по гальке стимулирует многочисленные нервные окончания стопы ребенка. Эта процедура в Крыму совершенно бесплатна, доступна и очень эффективна.

Крымские чаи

Редкий отдыхающий в Крыму минует лотки с крымским чаем, пряностями и различными бальзамами. Только, пожалуйста, смотрите внимательно на этикетки с их составом и сроком годности и соблюдайте пропорции при заваривании чая. Небольшой подарок для тех, кто хочет похудеть – это чай с добавкой Крымской стевии. В её листьях содержится натуральный заменитель сахара и вещества, способствующие похудению, также Стевия хорошо влияет на работу печени и поджелудочной железы, помогает лечить аллергические диатезы у детей, улучшает сон, повышает физическую и умственную работоспособность.

Минеральные воды Крыма

К большому сожалению, это пока ещё недостаточно разработанное направление в Крыму, хотя минеральные воды здесь есть. В большинстве бюветов санаториев до последнего времени использовались привозная вода, не Крымского происхождения. Чаще всего – моршинская.

Дельфинотерапия

Лечебные купания в море вместе с черноморскими дельфинами-афалинами очень хорошо помогают в реабилитации детей, больных аутизмом, ДЦП и другими серьезным заболеваниями нервной системы. Поможет этот метод и взрослым после тяжелых травм и сосудистых мозговых катастроф, с проблемами психологического плана.

Акустические сигналы дельфинов стимулируют у человека выделение гормонов-эндорфинов, это улучшает его психоэмоциональное состояние, нормализует деятельность вегетативной нервной системы, повышает жизненный тонус. О дельфинариях Крыма мы расскажем в следующем материале.

Виноград

Есть в Крыму и другие виды лечения – ампелотерапия, например. Это лечение виноградом.

С его помощью лечат болезни обмена веществ, упадок сил, болезни лёгких – тот же туберкулез и тяжелые бронхиты. В винограде, кроме глюкозы и фруктозы, есть органические кислоты, кальций, калий, железо, кобальт, магний, марганец, следы лития и рубидия, фосфор в минеральных и органических соединениях, каротин, витамины А, 31, Вб, В12, С, Р, PP. Виноград рекомендуют при истощении нервной системы, раздражительности, подавленности, повышенном уровне холестерина.

Однако виноградные кислоты разрушают зубы, поэтому после винограда лучше всего их чистить. Лечение виноградом противопоказано при сахарном диабете, язвах полости рта, желудка и кишечника, выраженном ожирении.

И о приятном

Лечение Крымским вином было принято ещё в царские времена, поэтому не слушайте ханжей, но и соблюдайте меру при этом очень приятном виде лечения.

Говорят, что в очень давние времена от холеры в Крыму спасались именно красным вином, добавляя его в воду. Также красное вино является эффективным средством для профилактики раковых заболеваний.

И о каждом в отдельности:

Херес - нормализует повышенное кровяное давление.

Мадера - тонизирует.

Белые столовые вина - тонизируют.

Розовые столовые вина – подойдут для лечения неврозов.

Белые десертные вина - питают глюкозой сердечную мышцу.

Красные и белые портвейны - поднимают тонус нервной системы.

Красные вина – можно их использовать для лечения ожирения, заболеваний кишечника. Их применяют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероз, инсульт, инфаркт), лечения и профилактики простудных заболеваний (в горячем виде), они является отличным антисептиком.