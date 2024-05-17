Куда можно поехать без визы из России

Какие страны можно посетить без визы в 2024 году. Расскажем, в какие страны для поездки не требуется загранпаспорт, как подготовиться к поездке и куда можно поехать отдохнуть из России без оформления визы.

Куда можно поехать без загранпаспорта

В некоторые страны въезд возможен без загранпаспорта, по внутреннему российскому паспорту.

Абхазия

Армения (дети до 14 лет - с загранпаспортом)

Белоруссия

Казахстан

Киргизия

Южная Осетия

Важно знать перед поездкой. Про загранпаспорт и не только

* Самое важное - уточнить требования страны въезда о сроке действия загранпаспорта. Есть страны, по требованиям которых загранпаспорт должен быть действующим не только все время пребывания в стране, но и в течение 6 месяцев после посещения.

Визовые требования, предъявляемые к российским гражданам при въезде в иностранные государства можно посмотреть здесь.

* Уточните также требования к загранпаспорту у авиакомпании, с которой летите - там могут быть свои требования, отличные от требований страны въезда. Если у вашего загранпаспорта срок действия закончится менее, чем через год, перед покупкой авиабилета стоит уточнить в авиакомпании, посадят вас на рейс или нет.

* Некоторые страны не требуют оформление визы, но могут попросить заполнить предварительно онлайн-анкету.

* Особые условия для выезда из России существуют для путешественников с детьми: на сайте пограничной службы России проверьте, какие документы нужны детям. Затем уточните, какие документы потребуют для въезда пограничники той страны, куда вы направляетесь.

Так, граждане России могут въехать в Армению по внутреннему российскому паспорту, а вот ребенку до 14 лет придется сделать собственный загранпаспорт.

* Часть стран не требует оформления виз для организованных групп российских туристов (например, Иран и Китай). Но, когда вы едете самостоятельно, визу придется оформлять.

Официальную информацию о странах с безвизовым режимом для россиян узнавайте на сайте Консульского информационного портала МИД РФ.

В 2024 году россияне могут поехать без оформления туристической визы более, чем в 100 стран.

Куда можно поехать без визы в 2024 году?

В скобках указан (в днях) максимальный срок пребывания.