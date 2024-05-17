Куда можно поехать без визы из России
Какие страны можно посетить без визы в 2024 году. Расскажем, в какие страны для поездки не требуется загранпаспорт, как подготовиться к поездке и куда можно поехать отдохнуть из России без оформления визы.
Куда можно поехать без загранпаспорта
В некоторые страны въезд возможен без загранпаспорта, по внутреннему российскому паспорту.
- Абхазия
- Армения (дети до 14 лет - с загранпаспортом)
- Белоруссия
- Казахстан
- Киргизия
- Южная Осетия
Важно знать перед поездкой. Про загранпаспорт и не только
* Самое важное - уточнить требования страны въезда о сроке действия загранпаспорта. Есть страны, по требованиям которых загранпаспорт должен быть действующим не только все время пребывания в стране, но и в течение 6 месяцев после посещения.
Визовые требования, предъявляемые к российским гражданам при въезде в иностранные государства можно посмотреть здесь.
* Уточните также требования к загранпаспорту у авиакомпании, с которой летите - там могут быть свои требования, отличные от требований страны въезда. Если у вашего загранпаспорта срок действия закончится менее, чем через год, перед покупкой авиабилета стоит уточнить в авиакомпании, посадят вас на рейс или нет.
* Некоторые страны не требуют оформление визы, но могут попросить заполнить предварительно онлайн-анкету.
* Особые условия для выезда из России существуют для путешественников с детьми: на сайте пограничной службы России проверьте, какие документы нужны детям. Затем уточните, какие документы потребуют для въезда пограничники той страны, куда вы направляетесь.
Так, граждане России могут въехать в Армению по внутреннему российскому паспорту, а вот ребенку до 14 лет придется сделать собственный загранпаспорт.
* Часть стран не требует оформления виз для организованных групп российских туристов (например, Иран и Китай). Но, когда вы едете самостоятельно, визу придется оформлять.
Официальную информацию о странах с безвизовым режимом для россиян узнавайте на сайте Консульского информационного портала МИД РФ.
В 2024 году россияне могут поехать без оформления туристической визы более, чем в 100 стран.
Куда можно поехать без визы в 2024 году?
В скобках указан (в днях) максимальный срок пребывания.
- Азербайджан (90)
- Ангола (30)
- Антигуа и Барбуда (90)
- Аргентина (90)
- Багамские острова (90)
- Барбадос (28)
- Боливия (90)
- Босния и Герцеговина (30)
- Республика Ботсвана (30)
- Бразилия (90)
- Государство Брунеей-Даруссалаам (14)
- Вануату (90)
- Венесуэла (90)
- Вьетнам (Социалистическая Республика) (45)
- Гайана (90)
- Гватемала (90)
- Гондурас (90)
- Гонконг (14)
- Гренада (90)
- Грузия (360)
- Содружество Доминики (90)
- Доминиканская Республика (60)
- Израиль (90)
- Иран (15)
- Кабо-Верде (60)
- Катар (90)
- Колумбия (90)
- Коста-Рика (90)
- Куба (90)
- Лаос (30)
- Маврикий (60)
- Макао (30)
- Малави (30)
- Малайзия (30)
- Мальдивы (90)
- Марокко (90)
- Мексика (180)
- Микронезия (30)
- Молдова (90)
- Монголия (30)
- Мьянма (30)
- Намибия (90)
- Науру (14)
- Никарагуа (90)
- ОАЭ (90)
- Палау (30)
- Панама (90)
- Парагвай (90)
- Перу (180)
- Сальвадор (90)
- Самоа (60)
- Сан-Томе и Принсипи (15)
- Сейшельские острова (30)
- Сент-Винсент и Гренадины (90)
- Сент-Люсия (42)
- Сербия (30)
- Суринам (90)
- Таджикистан (Без ограничений)
- Таиланд (30)
- Тонга (30)
- Тринидад и Тобаго (90)
- Тунис (90)
- Турция (60)
- Узбекистан (Без ограничений)
- Уругвай (90)
- Фиджи (120)
- Филиппины (30)
- Черногория (30)
- Чили (90)
- Шри-Ланка (30)
- Эквадор (90)
- ЮАР (90)
- Южная Корея (60)
- Ямайка (90)