Куда можно поехать без визы из России

Какие страны можно посетить без визы в 2024 году. Расскажем, в какие страны для поездки не требуется загранпаспорт, как подготовиться к поездке и куда можно поехать отдохнуть из России без оформления визы.

Куда можно поехать без загранпаспорта

В некоторые страны въезд возможен без загранпаспорта, по внутреннему российскому паспорту.

  • Абхазия
  • Армения (дети до 14 лет - с загранпаспортом)
  • Белоруссия
  • Казахстан
  • Киргизия
  • Южная Осетия

Важно знать перед поездкой. Про загранпаспорт и не только

* Самое важное - уточнить требования страны въезда о сроке действия загранпаспорта. Есть страны, по требованиям которых загранпаспорт должен быть действующим не только все время пребывания в стране, но и в течение 6 месяцев после посещения.

Визовые требования, предъявляемые к российским гражданам при въезде в иностранные государства можно посмотреть здесь.

* Уточните также требования к загранпаспорту у авиакомпании, с которой летите - там могут быть свои требования, отличные от требований страны въезда. Если у вашего загранпаспорта срок действия закончится менее, чем через год, перед покупкой авиабилета стоит уточнить в авиакомпании, посадят вас на рейс или нет.

* Некоторые страны не требуют оформление визы, но могут попросить заполнить предварительно онлайн-анкету.

* Особые условия для выезда из России существуют для путешественников с детьми: на сайте пограничной службы России проверьте, какие документы нужны детям. Затем уточните, какие документы потребуют для въезда пограничники той страны, куда вы направляетесь.

Так, граждане России могут въехать в Армению по внутреннему российскому паспорту, а вот ребенку до 14 лет придется сделать собственный загранпаспорт.

* Часть стран не требует оформления виз для организованных групп российских туристов (например, Иран и Китай). Но, когда вы едете самостоятельно, визу придется оформлять.

Официальную информацию о странах с безвизовым режимом для россиян узнавайте на сайте Консульского информационного портала МИД РФ.

В 2024 году россияне могут поехать без оформления туристической визы более, чем в 100 стран.

Куда можно поехать без визы в 2024 году?

В скобках указан (в днях) максимальный срок пребывания.

  • Азербайджан (90)
  • Ангола (30)
  • Антигуа и Барбуда (90)
  • Аргентина (90)
  • Багамские острова (90)
  • Барбадос (28)
  • Боливия (90)
  • Босния и Герцеговина (30)
  • Республика Ботсвана (30)
  • Бразилия (90)
  • Государство Брунеей-Даруссалаам (14)
  • Вануату (90)
  • Венесуэла (90)
  • Вьетнам (Социалистическая Республика) (45)
  • Гайана (90)
  • Гватемала (90)
  • Гондурас (90)
  • Гонконг (14)
  • Гренада (90)
  • Грузия (360)
  • Содружество Доминики (90)
  • Доминиканская Республика (60)
  • Израиль (90)
  • Иран (15)
  • Кабо-Верде (60)
  • Катар (90)
  • Колумбия (90)
  • Коста-Рика (90)
  • Куба (90)
  • Лаос (30)
  • Маврикий (60)
  • Макао (30)
  • Малави (30)
  • Малайзия (30)
  • Мальдивы (90)
  • Марокко (90)
  • Мексика (180)
  • Микронезия (30)
  • Молдова (90)
  • Монголия (30)
  • Мьянма (30)
  • Намибия (90)
  • Науру (14)
  • Никарагуа (90)
  • ОАЭ (90)
  • Палау (30)
  • Панама (90)
  • Парагвай (90)
  • Перу (180)
  • Сальвадор (90)
  • Самоа (60)
  • Сан-Томе и Принсипи (15)
  • Сейшельские острова (30)
  • Сент-Винсент и Гренадины (90)
  • Сент-Люсия (42)
  • Сербия (30)
  • Суринам (90)
  • Таджикистан (Без ограничений)
  • Таиланд (30)
  • Тонга (30)
  • Тринидад и Тобаго (90)
  • Тунис (90)
  • Турция (60)
  • Узбекистан (Без ограничений)
  • Уругвай (90)
  • Фиджи (120)
  • Филиппины (30)
  • Черногория (30)
  • Чили (90)
  • Шри-Ланка (30)
  • Эквадор (90)
  • ЮАР (90)
  • Южная Корея (60)
  • Ямайка (90)
