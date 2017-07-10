Авиаперелёты: советы путешественникам

Несмотря на явные преимущества путешествий на самолете, перелёты не самым лучшим образом могут сказаться на нашем самочувствии, состоянии кожи, сердца и сосудов. К чему быть готовыми? Что брать с собой? Как действовать в определённых ситуациях? Поговорим об этом и многом другом…

Если вы боитесь летать

Путешествия на самолете давно стали привычными, но многие испытывают панический страх перед полётами.

Что делать

Дыхательная гимнастика поможет немного «укротить» нервы. Сделайте глубокий вдох через нос на счёт «1–2», затем на счёт «1-2-3- 4-5-6 » медленно выдыхайте через рот и губы, сложенные в «трубочку». Счёт «переключает» внимание, а медленное дыхание успокаивает.

Спиртные напитки — не самые лучшие помощники. Если человек здоров, можно выпить один бокал вина — поможет расслабиться. Приём бо́льшей дозы может привести к нежелательным последствиям и ухудшению самочувствия. Алкоголь обезвоживает организм, повышая риск образования сгустков крови (тромбов) в просвете вен.

Успокоительные препараты начинайте принимать за несколько дней перед полётом. Лучше воспользоваться средствами на травяной основе (пустырник, валериана). Более серьёзные лекарственные препараты используйте после консультации с врачом.

Если тошнит или кружится голова

Связано с морской болезнью/кинетозом/укачиванием. Может возникать при передвижении любого вида транспорта. Выраженность проявлений зависит от силы монотонных колебаний. Чаще страдают дети до 12–13 лет.

Что делать

* Незадолго до посадки на рейс слегка перекусите, чтобы во время полёта не испытывать ни чувство голода, ни переполненности желудка. Продуты не должны вызывать тяжести в животе и образования газов.

* После взлёта самолета и разрешения передвигаться по салону пейте воду маленькими глотками.

* Долька лимона иногда помогает справиться с неприятными симптомами.

* Для уменьшения тошноты и головокружения длительно смотрите на неподвижный предмет.

* Если вы знаете о своей склонности к укачиванию, заранее приобретите в аптеке средства против морской болезни.

Как избежать обезвоживания

В салоне самолёта влажность воздуха — около 20–30%, что ведёт к быстрой и значительной потере жидкости организмом. Проявляется неприятными симптомами: першением в горле, чувством стянутости кожных покровов, сухостью в глазах, полости рта и носовых ходов.

Что делать

Во время полёта пейте больше жидкости небольшими глотками — лучше простую или минеральную воду без газов. Чай, кофе, какао, алкогольные напитки могут усилить обезвоживание.

Захватите с собой увлажняющий крем для кожи рук и лица, влажные салфетки, увлажняющие капли для носа и глаз. Пригодится также бальзам для губ.

Если вы носите контактные линзы, на время полёта лучше их снять, а глаза периодически увлажнять каплями для глаз.

Если закладывает уши…

При взлёте и посадке меняется давление в самолете — сопровождается шумом в ушах и/или неприятным звоном.

Что делать

* Периодически широко открывайте рот — выравнивается давление.

* Положите в полость рта дольку лимона или кислые леденцы. Кислый вкус усиливает образование слюны. Рефлекторно повышается количество глотательных движений — также выравнивает давление. Жевание жевательной резинки имеет примерно такой же эффект.

Нельзя зажимать уши руками — может усилить симптомы.

Как защитить сосуды

Авиаперелёты — «враг» наших сосудов. Особенно страдают вены нижних конечностей. Возможно развитие так называемого «тромбоза путешественника» или «синдрома эконом-класса ».

Фактически такое состояние может возникнуть при путешествиях любым видом транспорта, во время которых тело длительно (более четырёх часов) находится в неподвижном и вынужденном положении.

Что же происходит? В сосудах нижних конечностей нарушается кровообращение, что ведёт к застою венозной крови, ослаблению венозных стенок и скоплению жидкости (возникают отёки на ногах). При таких условиях легко образуются кровяные сгустки (тромбы) в просвете вен.

Небольшие тромбы обычно самостоятельно растворяются, но большие сгустки остаются. Тромбы могут отрываться от стенок вен, а затем с током крови попадать в другие органы и приводить к закупорке любого сосуда (тромбоэмболии).

Кто находится в группе риска? По сути, каждый из нас.

Однако некоторым людям следует соблюдать повышенную осторожность:

* При нарушениях в системе свёртываемости крови: страдающим сердечнососудистыми заболеваниями, курильщикам, беременным и женщинам, принимающим противозачаточные таблетки.

* Больным с варикозным расширением вен и хронической венозной недостаточностью. Поскольку изначально нарушена свёртываемость и замедлен ток крови по венам нижних конечностей.

Что делать

— При покупке билета постарайтесь выбрать место у прохода — удобно вытягивать ноги.

— Больше двигайтесь: вставайте каждый час и несколько раз прохаживайтесь по салону.

— Выполняйте простые физические упражнения в течение трёх-четырёх минут каждый час: двигайте ногами и ступнями, поджимайте и снова вытягивайте пальцы ног, поднимайте и опускайте ноги, насколько позволяет пространство. Мышцы напрягаются и работают как насос, помогая крови двигаться по венам.

— Сидите в кресле правильно, чтобы не затруднять ток крови по сосудам нижних конечностей. Избегайте положения «нога на ногу» и расположитесь так, чтобы угол в колене был тупым, а не острым.

— Не ограничивайте свою подвижность: не размещайте ручную кладь под ногами.

— Для перелёта выберите удобную и не стесняющую обувь, которую легко снять и надеть.

— Пейте больше жидкости небольшими глотками — предотвращает обезвоживание и сгущение крови.

— Используйте специальный компрессионный трикотаж — гольфы для путешественников.

Трикотаж оказывает рассчитанное и дозированное давление на стенки сосудов нижних конечностей. Создаётся дополнительная поддержка для стенок и клапанов вен, улучшается отток крови из вен, предотвращается отрыв и перемещение тромбов с током крови, не задерживается жидкость в тканях и не развиваются отёки.

Имеется несколько степеней компрессионного трикотажа и важно подобрать изделие правильно в каждой конкретной ситуации. Иначе можно нанести вред. Сделать это может только врач-флеболог в зависимости от состояния ваших вен и наличия изменений. Также доктор расскажет, как правильно носить компрессионный трикотаж.

При варикозе врач может назначить и флеботоники — препараты, увеличивающие отток венозной крови из нижних конечностей.

Важно! После авиаперелёта риск образования тромбов исчезает, но в течение последующих четырёх недель сохраняется риск их отрыва и перемещения по кровеносному руслу с развитием тромбоэмболии.

Когда следует воздержаться от авиаперелётов?

При острых заболеваниях ЛОР-органов : отите, гайморите, ангине. Не происходит выравнивания давления, неприятные ощущения в ушах могут перерастать в резкую боль.

При некоторых хронических заболеваниях необходимо соблюдать осторожность: заболеваниях роговицы глаза, повышенном артериальном давлении и после недавнего инфаркта. Путешествовать на воздушных судах этим больным, конечно, можно, но только после консультации с лечащим врачом.

Беременным женщинам следует придерживаться определённых правил — подробнее читайте в наших материалах:

Если вы беременны, вам можно летать на самолете!

Можно ли путешествовать беременной

Советы работают не только при авиаперелётах, но и при передвижениях любым видом транспорта, особенно на длительные расстояния. Счастливого всем пути и доброй дороги!

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

