Первое путешествие

Эту поездку мы ждали целый год. Немножко волновались, так как это было первое серьезное путешествие для нашей дочки, на тот момент ей было всего 1 год 4 мес. Переживали, как она перенесет переезд на поезде трое суток и смену климата.

Последний визит к педиатру нас окончательно успокоил: «конечно, стоит съездить, ведь море - это здоровье! Тем более, мамина титя - мощная поддержка организму». Эти давно известные истины в устах уважаемого врача не оставили и капли сомнения в необходимости этой поездки.

Место отдыха было определено давно - Азовское побережье, пгт Кириловка, Коса Пересыпь. Вместе с мужем мы отдыхали там в третий раз, поэтому знали, что место для отдыха с ребенком отличное - песчаные пляжи, пологий вход в море, множество кос, теплое ласковое море и йодированный воздух. Действительно, температура воды в Азовском море существенно выше, чем например, в том же Черном море и летом достигает +25 С, поскольку оно является самым мелким в мире. Плюс ко всему, курорты привлекают доступными ценами на проживание и питание, а так же дешевизной и обилием вкуснейших местных фруктов и овощей.

Ну и конечно же, главной нашей целью было оздоровление, учеными давно подтверждено, что вода в Азовском море является целебной, в ней находится почти сто полезных для оздоровления организма химических элементов.

И вот, билеты куплены, чемоданы собраны, последние приготовления сделаны, впереди 3 дня «романтики». Распрощались с родными стенами, бабушками-дедушками и поехали навстречу приключениям!

Больше всех жизнь в поезде понравилась нашей маленькой дочурке, она носилась по вагону со скоростью света, то и дело удивляясь всему новому, ну и конечно, такое количество новых знакомых, особенно детей, очень интересно для юного любознателя.

Больше всего, к моему ужасу, Вике понравилось примерять чужие сланцы, особенно детские (к обуви у нас давняя любовь), я решила отнестись к этому по-философски и не накручивать себя, ведь, судя по восторгу в глазах ребенка, это действительно очень увлекательное занятие. Мы рисовали, читали книги, разглядывали картинки и новые игрушки, играли с другими детками, а все остальное время бегали по вагону в поисках новых знакомств, в общем, не скучали ни секунды.

Народ в поезде был более чем благосклонен к моей шалунишке, все угощали ее печеньем, соками, булочками и прочими вкусняшками, такого длительного праздника у ребенка еще не было. К минусам, пожалуй, стоит отнести только дневную жару в раскаленном поезде (ночами было прохладно), но почему-то утомляло это только меня, Вика была настолько охвачена новыми впечатлениями, что ничего, кроме росинок пота на ее лице, не говорило о жаре.

Совместный сон на узкой полке тоже не оказался проблемой - ребенок спал спокойно всю ночь. Мне пришлось применить давний хитрый способ - развернуться ногами в другую сторону, и комфортный сон был обеспечен .

И вот мы у цели. Приехали на вокзал в г. Мелитополь, обменяли деньги, сели в автобус, который чуть более получаса вез нас в курортный поселок всего за 60 руб. с человека, «счастливые люди - думаем мы - жить всего в 40 минутах от рая»

Приехав на базу отдыха, первым делом бежим смотреть пляж… Это состояние я запомню надолго… Вот она, такая далекая мечта - чудный морской воздух, которым сначала не можешь надышаться, золотой пляж и ослепительно блестящее море.

Дочурке безумно понравилось плескаться в морской воде, ковыряться в песке и отыскивать ракушки, которые еще целый год будут напоминать нам о двух неделях отдыха в этом райском местечке.

После поездки на море мы отправились в деревню - навестить бабушку моего мужа. Деревенская жизнь также произвела огромное впечатление на нашего ребенка. С интересом мы изучали животный мир, на дворе нашли почти всех героев любимых сказок - здесь и «зайчишка-трусишка», и «петушок-золотой гребешок», и «курочка-ряба», и «идет бычок качается», особенно нам полюбились почти ручные маленькие утята.

Вообщем, впечатления от отдыха самые положительные .

И в завершение хочу сказать: многое зависит от того, с каким настроем едешь в путешествие, для нас и нашей дочки это было увлекательное приключение, которое оставило след в памяти ребенка. Да и в развитии - мы много чему научились за это время, в лексиконе появилось 6 новых слов, а во рту 2 зуба, которые мы к большому удивлению обнаружили только дома .

Желаю вам самых удивительных открытий вместе с вашими детьми!