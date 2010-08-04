Хочу рассказать о нашем путешествии, пока еще свежи впечатления.

Летели мы туда 4,5 часа на ИЛ-86. Полет прошел просто прекрасно. Лёня два часа проспал, еще два часа развлекался с мальчиком, летевшим впереди нас. Вернусь чуть назад: спасибо тётечке на регистрации за места возле иллюминатора. Я думала, что Лёне будет интересно, ведь он летел первый раз, но большую часть времени он норовил этот иллюминатор закрыть, так что в основном туда смотрела я.

Кормили в самолете прекрасно, так что голодным никто не остался. Безмерно мне понравилась посадка: снижались над горами, потом над морем, потом вдруг раз – уже аэропорт. Когда самолет ооооочень мягко коснулся Земли, все пассажиры зааплодировали и появилось какое-то неподдельное чувство детского восторга. Возможно, это сказались 15 бесполетных лет. В памяти всплыли кадры фильма про итальянцев в России и фраза «Браво! Браво русскому пилоту!».

Как оказалось, визу все еще нужно покупать за 20$ на каждого прибывшего, включая детей. Безвизовый режим с Турцией, обещанный двумя президентами этих стран, к сожалению, пока не наступил.

С визой, паспортным контролем, таможней и багажом мы расквитались довольно быстро. До отеля добрались с комфортом на белом Мерседесе! Нет, никакой местный поклонник-шейх меня не встречал. Мерседес оказался микроавтобусом модели Спринтер. Но все-таки, как звучит, а! На белом Мерседесе!

Всего 4 семьи, включая нас. Девушка-гид Нармина (москвичка) всю дорогу занимала нас довольно интересными рассказами. Были и «басни» про то, что один из пляжей Алании был подарен кем-то там Клеопатре, но сама она туда не доехала (ну что поделаешь, древний мир – международный туризм ни к черту!). Александр Македонский потерпел в этих землях одно их своих самых больших поражений просто потому, что он тупо отравился местной едой (забегая вперед, скажу, что на второй неделе пребывания в Турции я стала его очень хорошо понимать). Дороги там изумительнейшие, что уж говорить! Так что ехать было одно удовольствие.

В отель мы добрались уже около 23:00, бросили вещи в номер и пошли осмотреться. И тут мой любимый отпрыск полез на какую-то лесенку (которая, как потом выяснилось, оказалась внешней витриной отельного магазина), запнулся и полетел вниз. Всё бы ничего – мальчишки есть мальчишки – но ударился он головой, что мне через день ой как аукнулось. Но об этом позже.

Спим, значит, никого не трогаем, кондиционер работает – благодать. Просыпаюсь от крика за окном. Выглядываю – едва рассвет забрезжил. Сонным мозгом начинаю вспоминать слова гида о том, что на рассвете, когда «солнечный диск на половину вышел из-за горизонта», мулла первый раз призывает мусульман к намазу. Всего он это делает 5 раз за день. Но вот этот первый раз на рассвете было слышно особенно громко и отчетливо, если учесть то, что мечеть через дорогу. В общем, чтобы не вдаваться в долгие дискуссии и повествования, скажу следующее: орёт этот… с завидным упорством каждое утро в 5 часов.

Лучше пляжа – бассейн?

Пляж. Отдельный, но весьма посредственный. Ни мне, ни Лёне он не понравился, поэтому в большинстве своем мы предпочитали бассейн. Кто-то спросит: "и стоило ради этого лететь к морю?" Отвечаю: мы летели ОТДЫХАТЬ! Ежели летишь к морю, ведь можно и не сидеть целыми днями в этом самом море. Можно гулять, дышать морским воздухом, загорать на пляже, пока деть копается с камешками и ракушками, а купаться там, где это делать приятно!

Вода чистейшая, тёплая, как парное молоко. Купила отпрыску нарукавники, и он стал обходиться без меня даже там, где и меня скрывало. В общем, и он наплавался, и я! Чудесно.

Довольно противоречивые чувства вызывают мусульманки, отдыхающие в отеле (к слову, процентов 80 постояльцев отеля – турки). Плавают они в одежде, точь-в-точь напоминающей водолазный гидрокостюм. «На улице» только лицо, кисти рук и ступни. Плюс сверху на ЭТО надето платье до колен. С одной стороны, это довольно забавно, когда лежишь себе на воде, а мимо плывет такой косяк водолазиков, а с другой – наверное, сложно родиться и жить в стране с такими традициями.

Умудрились мы с Лёней попасть в местную больницу. Дорвались русские люди к солнцу! В первый же день перегрелся ребёнок. В обед начал капризничать, тошнота, рвота. На следующее утро опять те же симптомы, не ест ничего, сонливый, вялый. Я бы и не дёргалась, т.к. умею справляться с перегревами, но всплыло у меня в памяти то самое падение и удар головой. А вдруг, думаю, сотрясение – ведь все симптомы на лицо. Низкий поклон подруге моей (и по совместительству турагенту) за подробные объяснения, как пользоваться страховкой. Позвонила я, поговорила с оператором – русской девочкой. Она говорит, будьте через 10 минут на ресепшен, подъедет машина, отвезет в больницу. С собой нужно взять Лёнин паспорт, страховой полис и 30$ - франшизу (это сумма, которую я обязана заплатить врачу при обращении, остальное оплачивает страховая компания).

Приехала машина, нас отвезли в больницу (ехать-то всего 3 минуты). Заполнили бумаги, русскоговорящая женщина-врач меня внимательно выслушала, Лёню посмотрела и сразу сказала, что это – солнечный удар. Но для моего успокоения предложила сделать снимки головы. Все очень быстро. Никакого сотрясения, слава Богу.

Кому платить 30$, я так и не поняла, никто с меня ничего не спросил, ну я, собственно, и настаивать не стала. Оговорюсь, медицина здесь баснословно дорогая. Один только вызов врача на дом обойдется вам в 100$. В среднем врач зарабатывает в месяц 10 000$.

Две недели – это много

Врач порекомендовала обильное питье. Я пошла купить бутилированной воды в ближайший мини-маркет. Всего 20 метров от отеля. Пока ходила, получила два присвиста, одно приглашение на кофе и два приглашения на кальян. Начитавшись перед поездкой Интернета и наслушавшись рассказов «бывалых» подруг, просто не обратила внимания.

Через дорогу от отеля начинается Konakli Shopping Center. Магазины, магазинчики, лавочки, лотки… Бесчисленное множество. Торговцы весёлые, приветливые, иногда слащавые, иногда наглые. Некоторые и за руки хватают, некоторые предлагают секс. Но это редко. В основном все очень любезные. Можно зайти в лавочку, посмотреть, потрогать, выпить воды, чаю, кофе, попробовать сладости и при этом ничего не купить. И это нормально! И тебе не нахамят в ответ, а улыбнутся и пригласят прийти еще.

По средам приезжает рынок из Алании. Очень напоминает наш, «бебелевский», но все с улыбкой! Большое удовольствие доставляет поторговаться, причем даже там, где висят фиксированные ценники. Я боялась, чтобы эта привычка не осталась у меня по возвращении назад. Здесь-то не поймут.

Позабавили так же некоторые рекламные слоганы и вывески.

На мой вопрос: "Почему Эдди Мёрфи?" мне напели, что хозяева - не коренные турки, а Эдди - их дааааааааааааальний родственник.

Изобилие на улицах цветов и фонтанов! Приятно гулять, красиво! Кстати, абсолютно все пальмы, которые растут в Турции – привозные. Нет там и никогда не было пальм-аборигенов. Балкон в номере тоже в цветах.

А вот такую красотень делала горничная за 1 доллар чаевых:

Поняла, что если еду туда одна с ребенком – то две недели много. Максимум дней 10 нужно. Дни там тянутся как резиновые и похожи друг на друга, т.к. экскурсии я не люблю, следовательно, мы никуда не ездили. Но с другой стороны, мы высыпались, расслаблялись, но под конец уже очень хотелось домой.

Может быть, многим покажется мой рассказ – бесхитростным, а отдых – слишком скромным. Но мы ехали без претензий, поэтому остались довольны, не смотря на то, что:

У нас не было детского меню, так как отель 3*. Мой ребенок огромными количествами поедал рис, дома он столько не ел его. Голодным не был (только если сам не выкобенивался). Мяса не было, зато каждый день курица или гусь (гуси, кстати, отменные были). На завтрак ребенку можно было найти, например, омлет, шоколадные шарики с молоком, блинчики, булочки изумительнейшие (ну, конечно, или-или, не все в один день).

Белье поменяли только 1 раз за 2 недели. Не считаю, что это критично.

Полотенца - аналогично. А что, дома все каждый день полотенца меняют?

Анимации нет. Но даже если бы и была, мы бы в ней не участвовали. Нам нравилось гулять.