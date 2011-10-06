Почему

Обычно все, кто узнавал про место нашего отдыха, задавали один и тот же вопрос – Почему Болгария? Почему не Турция? Причин назвать можно много, но мне кажется, в основе их лежит стремление моего мужа не быть как все – мы не ищем легких путей .

К тому же он не любитель просто пассивного отдыха – лежание на пляже должно чередоваться с интересными поездками, исследованиями незнакомых мест, и во главе этого должна быть СВОБОДА! Исходя из вышеперечисленного, выбор пал на Болгарию.

Вы спросите, почему только мой муж определял «условия» поездки? Потому что меня устроил бы любой вариант, было бы только МОРЕ! Было бы только пьянящее ощущение пусть и маленького, но такого долгожданного путешествия.

Итак, к концу июня у нас определились финансовые возможности, и мы приступили к планированию нашей поездки. К сожалению, в екатеринбургских турфирмах варианты отдыха в Болгарии представлены весьма скудно, особенно при нашем «неформатном составе» - 5 человек (папа, мама + 3 малолетних ребенка). Наверное, это было к лучшему, так как, погрузившись в пучины Интернета, мы нашли то, что устраивало всех – апартаменты на берегу моря в тихом и чистом местечке между городом Святой Влас и курортом Елените. Так как бронировали мы буквально за пару недель до прибытия, то получилось, что 1 неделю мы жили в одном месте, вторую неделю – в другом, на расстояния 5 км от первого.

Апартаменты

Опять же, многие недоумевают, почему мы выбрали такой вариант проживания – мол, отпуск не для того, чтобы стоять у плиты с утра до вечера. Отвечаю. Во-первых, меня привлекает в таком варианте то, что мы не привязаны к одному ресторану, мы свободны в выборе как места, так и времени питания. Во-вторых, своя кухня позволяет организовать домашнее питание, если вдруг не получается, или просто не хочется выходить из дома. Ну и в третьих, ну интересно мне с утреца сходить на местный рыночек, купить свежайшие овощи, фрукты, мясо и приготовить из этого обед!

По цене у нас вышло около 45-50 евро в день - это 1 спальные апартаменты (1 спальня + гостиная, совмещенная с кухней) на первой линии у моря. В каждом комплексе есть бассейны, детские площадки и небольшие магазинчики.

Перелет

Болгария – визовая страна. Чтобы самостоятельно получить визу в консульстве, помимо прочих документов, необходимо предоставить выписку с расчетного счета с суммой, которая равняется порядка 50 евро в день на каждого путешественника умноженное на количество дней пребывания в Болгарии. Сумма получается немаленькая, да и подтвердить ее заморочно. К тому же нужны документы брони, страховка, раз мы едем самостоятельно. Поэтому мы обратились в ТрансАэроТур, где нам сразу оформили визу, авиабилеты и медицинскую страховку – это получилось чуть дороже, чем самостоятельно, но без всяких хлопот.

Летели «Уральскими авиалиниями». Вылет-прилет строго по расписанию, даже как-то непривычно после того, как прошлым летом мы летели на Авианове до Москвы – туда с 6 часовым опозданием, обратно – почти 8 часов сидели в зале ожидания (как раз был пик жары и пожаров). 4 часа перелета оказались практически незаметными – после набора высоты стали разносить питье, потом - горячий обед, потом снова напитки… тут уже и на посадку. Кстати, мало кто знает, но для детей у стюардесс можно взять специальные наборы – в него входили пазлы, книжка-раскраска и восковые карандаши. Этот набор не предлагают, но если попросить – без вопросов выдают.

Из аэропорта до нашего первого места назначения – комплекса «Этера» нас вез почти земляк – пермяк, который несколько лет назад купил квартиру в Поморие и переехал туда с женой насовсем. Занимается в Болгарии автобизнесом – трансфером и арендой авто. Не жалеет.

Еда

Как правило, завтракали мы дома. С собой я взяла мультиварку, поэтому каша, омлет или суп готовились практически без моего участия. Хотя сказать по правде, кухня в апартаментах полностью оборудована: начиная от стеклокерамической плиты заканчивая венчиком для взбивания, так что и без мульти было бы не сложно готовить. Говоря о завтраках, не могу не сказать про местный продукт - кисело мляко (по нашему это натуральный йогурт) – если брать 4,5 % жирности, то у него густая кремовая консистенция. С местным медом и свежей выпечкой – высшее наслаждение!

Обед и ужин – либо дома, либо в ресторанчиках, которых вокруг неимоверное количество на любой вкус. Стандартно мы брали Шопский салат (помидоры, огурцы, перцы, лук, маслины, брынза), супчик типа таратора (позже я его сама делала дома, так как готовится элементарно – по сути надо смешать йогурт, свежие огурцы, зелень, чеснок, по желанию - грецкие орехи) ну и мясные или рыбные блюда. Очень распространено блюдо «мешана скара» - это такая большая сковорода, на которой запекаются мясо и овощи. Мясо представляет собой ассорти – или из разных видов (свинина, баранина, телятина, курица), или разных форм мяса (шашлык, кебапче, колбаски, просто стейки). Одной такой порции в качестве горячего нам хватало на всех.

Пробовали мы и известный болгарский суп шкембе чорба (суп из рубцов с чесноком, уксусом и острым перцем) – мужу ооочень понравился, а мне один только запах – бее.

Размеры порций такие, что приходилось регулярно растягивать желудки – хотелось попробовать и то, и это, а еще дурная привычка оставлять тарелки чистыми . Только 1 раз нам не повезло с выбором кафе – луковый суп был приготовлен из бульонного кубика, а ризотто - оказался обыкновенным сухим рисом, присыпанным сыром.

Блюдо, которое меня впечатлило, мы попробовали в первый же день в рыбном ресторанчике на берегу моря - густой йогурт с вареньем из инжира. Да, вроде все просто – местное кисело мляко отвешивается от лишней жидкости, выкладывается в креманки и поливается вареньем, а получается восхитительный десерт – нежный, неприторный, и к тому же очень полезный.

Второе потрясение было связано с рыбой. В супермаркете «Жанетт» (по формату похожий на наше Метро), где имеющие машину затариваются по оптовым ценам, мы купили стейки из осетра по смешной цене. Дома я банально их пожарила, и это было тааак вкусно – мы накрыли стол на нашем балконе, зажгли свечи и под шум прибоя это был самый романтический ужин!

Travel

Так как мы изначально не планировали просто лежать на пляже, то практически каждый день мы совершали мини-трипы пешком, на такси, на автобусе и на маленьком кораблике в близлежайшие города Несебр, Святой Влас, Слынчев Бряг, расположенные вдоль побережья. Рассказ о них займет еще одну страницу, поэтому ограничусь лишь тем, что это непередаваемое ощущение, когда идешь по старинным мощеным улочкам, и вдруг за белыми домами с красными черепичными крышами открывается вид на пронзительно синее море.

Но Болгария – это не только морское побережье. Если ехать вглубь страны, то там можно увидеть красивейшие горы, озера и водопады. Нам очень хотелось побывать во многих местах, но отпуск слишком короткий, чтобы добраться до них. Времени хватило только на самый край горной Болгарии. Мы арендовали машину (в разгар сезона около 40 евро в день) и в первый же день поехали в сторону Карнобата, к плотине на озере Камчия.

Проезжали много живописных деревушек, раскинувшихся на холмах, среди гор, покрытых густым лесом. Удивило то, что даже от самого маленького села не веет разрухой – все улицы освещены фонарями, по дорогам не страшно ехать и практически везде есть небольшие механы (трактирчики, кафешки), в которых сидят посетители из числа местных жителей. В одной из них мы остановились – и это был один из лучших ужинов нашего отпуска. Цены на порядок дешевле, чем на побережье, а молоденькая официантка даже не могла понять, зачем мы оставляем ей больше денег, чем в указано счете .

В другой день мы поехали в Варну. Дорога-серпантин не для слабонервных, у меня периодически закладывало уши, как при взлете-посадке и иногда хотелось зажмурить глаза при виде очередного виража. Варна понравилась, но припарковаться в центре, чтобы погулять, практически нереально – везде знаки «Стоянка запрещена» + знак эвакуатора. Где же заканчивается действие знаков, машины стоят в такой притирке, что просто поражаешься виртуозности парковки болгарских водителей!

Конечным пунктом северного автопробега была Аладжа – древний христианский монастырь, вырубленный в отвесной скале. К сожалению, мы приехали поздновато, поэтому не успели на экскурсии и музыкальный концерт. Так что мы самостоятельно прошлись по пещерам, а потом спустились посмотреть на катакомбы. На обратном пути в деревушке купили шикарные персики по 30 рублей/кг.

Резюме

2 недели пролетели так незаметно, что стоя на трапе у самолета я не удержалась от слез – будто вчера я точно также стояла на трапе, выходя из самолета и впереди было целых 2 недели отпуска, и вот он так быстро закончился. Урал встретил осенней сыростью и пронизывающим холодом – впрочем, как всегда .

P.S. Обратно летели рядом с семьей, которая жила в Болгарии на полном пансионе, аналогичном турецкому ол-инклюзиву. Им тоже очень понравилось, но расспросив «Где были, что ели» мне показалось, что Болгарии они не увидели даже краешком глаза. Впрочем, у каждого свои представления об идеальном отдыхе, главное, чтобы все остались довольны.