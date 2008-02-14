Пекин! Великая Китайская Стена… Шелковый путь…

Почему Китай? Хотелось познания страны, культуры и быта. Но с другой стороны это была командировка, хотя можно было и отказаться... Потому все же возвращаюсь к желанию познания великой страны Китай.

Тур состоит из а/билетов Екатеринбург – Тянцзинь – Екатеринбург, трансферт (2 часа в одну сторону) а/порт-отель-а/порт, страховка, групповая виза, питание на базе завтраков в отеле (шведский стол) и обеды (накрытие) во время проведения экскурсий, экскурсии, русскоговорящий гид. Сам тур рассчитан на 8 дней, пять из которых экскурсионных. Стоимость данной путевки в данный период времени составлял 29 с небольшим тысяч рублей.

Сборы мои были в день вылета, примерно 1,5 часа, и багаж на вылет по весу составил 4,3 кг. Вылетали мы в четверг 31.01.08 в 23:30 час, в а/порту появился за 2,5 часа на регистрацию, полет проходил на авиа судне ТУ 204 компании Владивосток авиа. Время полета - почти 6 часов.

И вот мы прилетели в Китай, а/порт Тянцзиня в 8:30 часов местного времени, выходим по трапу, погода замечательная, светит яркое солнце, тут бы забыться и наслаждаться, ан нет, в голове пробегает мысль «Ты же руководитель группы, нужно всех посчитать, посадить в автобус, предупредить о возможных неприятностях…»

И вот мы все 140 человек в автобусах, едем по территории а/порта, заходим в здания а/вокзала. Что дальше… таможня? Ха, как все просто. Перед нами открывается вид на пять коридоров, один из которых предназначен для лиц, не успевших получить групповую визу - они заполняют карточку, платят доллары и штамп у них в кармане (верней в паспорте). Ну а мы, 136 человек, спокойно и без возни проходим в оставшиеся четыре коридора, получаем свои штампы в паспорт... ВСЕ мы в Китае!

Таможню прошли, теперь главное всем помочь найти своего гида, я ведь все-таки руководитель, и это моя обязанность. АГА, ну Вот и Вы, наши любимые гиды, с флажками стоите… Здравствуй, Люда, здравствуй Олег, а Вас как зовут? Юля? Очень хорошо! Давайте, Юля, покричим фамилии наших туристов, ведь нужно не задержаться, нам ещё на завтрак ехать, а кушать так хочется...

Супер! Пять автобусов, и все одинаковые. Так все сели, все довольны, вперед в Пекин!!!

Дорога заняла 2 часа, попали всего в одну пробку, и это радует. Дороги чистые и ровные, ехать одно удовольствие. Вот мы заезжаем в пригород Пекина, высотки, высотки, все в зеркальных стеклах, нас везут в гостиницу...

Отель INTERNATIONAL 5*, очень хороший. Плюсы: удобное расположение, высокий класс обслуживания, достойные номера (даже стандарты) в номере все необходимое. Минус: не нашел. Ну только лишь один. Бассейн на ремонте.

Гостиница - это многоэтажное здание, на верхнем этаже которого расположен панорамный ресторан. Но туда мы пойдем позже. Главное, сейчас провести быстро и четко расселение. В итоге 140 человек были размещены за 40 минут, и нам дают ещё час, на принятие душа. По истечении выделенного времени, мы опять в автобусе и держим курс на ресторан, ох как это радует, кушать-то хочется!

Ресторан - это нечто. Самое главное, мы рассаживаемся за круглые столы по 10 человек, в центре находится крутящаяся часть стола, на которую официанты приносят блюда, и каждый накладывает себе в тарелку самостоятельно пищу! Чай в огромном количестве, пиво местное вкусное… тоже выдали мне это нравится. Что дальше?

А дальше - жемчужная фабрика, на которой есть все, начиная от шелка, заканчивая жемчугом. С магазином… Наши туристы, похоже, скупают весь магазин… пора ехать дальше. Темнеет, мы не успеваем провести обзорку, нужно возвращаться в отель. И все же у нас хорошие гиды, говорят, не замолкая, мы уже успели поговорить и о Китае, и о Пекине, и семейном положении нашей Любы.

Мы в отеле, нужно думать, где поесть. Наверное, в ресторане отеля, первый день все-таки. Питание в отеле - шведский стол, очень хороший, фрукты, много видов мяса, соки, чай кофе и т.д. одним словом, стол богатый!

День второй, завтрак, и в 08.00 часов мы опять в автобусе. Едем в Зимний императорский дворец Гугун. Это большой парк, с дворцовым ансамблем. Красиво, но ветрено. Погода в феврале в Китае вообще очень ясная, но ветреная, в градусах это в среднем -5, ни снега, ни дождя.

Экскурсия занимает около одного часа, далее у нас по программе опять обед. И, о чудо! Мы в знаменитой пекинской пробке, движение стоит. Едем долго, до ресторана добираемся около 2-х часов. После обеда - антикварная улица Люличан. Улица пешеходная, и по обе стороны расположены лавки, антиквариат, сувениры, чай и т.д. Нам дают на погулять 2,5 часа. Конечно же, нам этого мало, ведь всем интересно…

Ну все! Опять все закупились, надо - не надо, а все равно покупаешь. На сегодня экскурсии прекратились, поездка до отеля занимает 1,5 часа. УРА! Мы в отеле… добраться до кровати… нет, сначала душ! А потом гулять по ночному Пекину, ну и конечно рестораны, кушать опять хочется. Хочу заметить, что китайская еда, это что-то, ты поел, а через час опять хочется кушать. Однозначно сегодня мы будем есть ролы.

Ночной Пекин весь в огнях, все светится, красиво! Погуляли, поели. Спать легли часа в 3 ночи.

День третий: завтрак, в 08:00 мы опять в автобусах, всех посчитали, всех проверили. Сегодня по плану Великая Китайская Стена и могилы императоров династии Мин с обедом.

Великая Китайская стена Нам повезло, нет тумана!

Гиды говорят: поднимайтесь максимум до второй башни, и кому это они говорят? Все 140 человек идут вверх по крутым ступенькам, подыматься трудно, но рекорды манят…на второй башне понимаешь: курить - вредно! Третья башня дается с трудом, но хочется выше! И вот - четвертая башня! Смотришь в низ, людей практически не видишь, красиво, очень красиво! И тут ты понимаешь, что нужно ещё и спуститься. Ну все, отдышались и вниз. А знаете, спускаться легче, главное, за поручни держаться.

На территории музея много торговых лавочек, кофейные и т.д. можно сфотографироваться и получить сертификат, что ты посетил стену.

Обед. Ну, опять как обычно, все такие же крутящиеся столы, но тут, кроме пива, есть рисовая водочка, 56 градусов. Ох, как нелегко ездить по туру!

Группа после обеда делится на части, два автобуса едет на шубную фабрику, а три автобуса едут на могилы императоров. Шубы мне были неинтересны, потому расскажу про могилы, все-таки я в душе историк. Хотелось бы заметить, что каждый храмовый комплекс в Пекине, имеет огромнейшею территорию, и наверное дня не хватит, чтобы все охватить. В данном комплексе есть как наземные постройки, так и подземные. Как сразу становится понятно, именно в подземелье и находятся могилы. Познавательно, интересно, и опять красиво.

Едем домой, т.е. в отель. Попадаем в пробку, все устали и спят. Приехав в отель, ребята заказывают массаж в номер, кто-то идет на пекинскую оперу, кто-то спит, а кто-то опять гулять

День четвертый: завтрак, в 08:30 - автобус. Программа у нас сегодня: Экскурсия в Летний императорский дворец Ихэюань и Храм тибетского буддизма Юнхэгун с обедом.

Экскурсия в Храм неба. Долго останавливаться не хочется, так как в принципе все храмы практически похожи… Естественно, есть свои изюминки – что-то больше, что-то меньше, что-то красивей, а что-то и не привлекает твой взор. Ведь каждый оценивает по своему. Куда-то стоит ехать осенью, в другие места весной.

Тибетский храм отличается тем, что в нем находится статуя Будды из сандалового дерева, высотой 12 этажное здание!!!

День пятый: Экскурсия в зоопарк и Океанариум, Парк Мира (это парк, где в миниатюре созданы интересные здания и памятники со всего мира),

посещение центра нетрадиционной китайской медицины, чайная церемония с обедом – Утка по-Пекински. Этот день запомнился океанариумом и обедом. Океанариум имеет в своем распоряжении огромнейшее здание, а там различные виды рыб, маленькие, большие, акулы и скаты, мурены и черепахи и т.д. Венчает все представление дельфинов (каждые 40 минут).

Ну, а зоопарк всем был интересен в первую очередь пандой, все наши туристы именно к пандам и устремились.

Утка по-Пекински - это целая церемония, впрочем, как и чайная. Это нужно видеть. Сначала Вас кормят мясом, закусками, супами, и минут через 30 после начало застолья, в зал ресторана заходят несколько поваров, вывозят столик с блюдом с уткой и начинают нарезать утку тонкими ломтиками… вкусно безумно.

Шестой и седьмой дни у нас были свободными от экскурсий, и каждый развлекал себя сам. Кто-то по магазинам, кто-то просто гулял по городу. Я и около 30 человек со мной посетили магазин и накупили подарков родственникам!

Ну, а вечером мы посетили дискотеку

Восьмой день - это день отъезда, мы выезжаем из отеля в 07:30. и - в путь дорогу по направлению к Екатеринбургу

P.S. Пекин и собственно, Китай, стоит посетить не только ради экскурсий, но, на мой взгляд, для понимания культуры и менталитета. Оказавшись в Пекине, вы сразу понимаете, что Китай и его люди - это совсем не бебелевский рынок. Приехав в Пекин нужно понять и смириться с китайским менталитетом, они никуда не спешат, они в нирване. Советую знать хоть маленький набор английских слов. Кроме русского района Пекина, по-русски не говорят.

Были экскурсии: Обзорная экскурсия с посещением Зимнего императорского дворца Гугун, антикварной улицы Люличан, Экскурсия на Великую Китайскую Стену, Жемчужная фабрика, могилы императоров династии Мин, Экскурсия в Летний императорский дворец Ихэюань и Храм тибетского буддизма Юнхэгун, Экскурсия в зоопарк и Океанариум, Парк Мира, Экскурсия в Храм неба, Посещение центра нетрадиционной китайской медицины. Чайная церемония с обедом – Утка по-Пекински.

Я бы советовал посетить все дворцы императоров, китайскую стену, храм неба, зоопарк и Океанариум, Парк Мира, ну, и конечно испробовать утку!

Что не вошло в программу: ночные дискотеки, русские рестораны. И наверное один из главных это КИТАЙСКИЙ САМОВАР, ресторан в котором сам себе готовишь пишу!

Группа состояла из 140 человек, из них примерно 5 было детей в возрасте от 5 до 10 лет. Детки не жаловались и не капризничали, отсюда могу сделать вывод, что им было комфортно. И опять же, разнообразные экскурсии - если ребенку (возможно) не понравится череда храмов, Океанариум и Зоопарк точно понравится.

Не каждый ребенок наверное захочет на протяжении 8 дней кушать китайскую еду. Для них есть в окрестностях отеля масса ресторанов с мировой кухней. Русские рестораны находятся в 5 минутах езды на такси (такси стоит следующем образом: 10 юаней посадка, и каждые три километра по одному юаню) до ресторана РОССИЯ, мы доезжали за 13 юаней, и это около 1,7 доллара.

А напротив гостиницы стоит только подземный переход перейти расположен всемогущий макдональдс.

Для взрослых: очень хорошо мужчине покушать в ресторане: 15 долларов с пивом

Шоппинг - купить шелк в 5 этажном магазине (Шелковый путь, не фирменный магазин) – можно начиная с 20 рублей и заканчивая 1000 рублей (в этом магазине нужно торговаться, в этом весь смак)

Ну, а на шубной фабрике девушки из группы купили себе шубку норковую длинную за 1100 $

Конечно, любой желающий может купить жемчуг. Он разный и по качеству и по цене, минимум (браслет) от 700 рублей и, наверное, максимум, ожерелье за 8000 рублей.

Все, что осталось за кадром, можно обсудить в этой теме!