Отзывы о поездке с детьми в Узбекистан. Особенности национальной рыбалки

Ташкент, сентябрь, 2013.

Мы заехали в Узбекистан всего на три дня, т.к. время уже сильно поджимало, и пора было возвращаться домой.

Мы размышляли, как качественно провеcти это время. В первый же вечер Сергей (наш ташкентский друг) спросил: «А хотите съездить на рыбалку?» «Да!» - тут же ответила я. Дело в том, что на Таджикском море дети постоянно играли в рыбалку, когда мы плавали на лодке. Делали из травы удочки, прицепляли к ним листочки и цветочки и делали вид, что ловят рыбу. Я думала, что для детей будет очень зрелищно и интересно, поучаствовать в настоящей рыбалке.

Одно но – мы совсем не рыбаки. Сергей, кстати, тоже, хотя в прошлом году он ездил на большую рыбалку с компанией, так что какое-то представление у него было. Кроме того, у него были знакомые рыбаки, которые как раз недавно рассказывали ему о том, как они замечательно рыбачат на платных прудах где-то около трассы на Чирчик, т. е. совсем недалеко. Дорогу эту мы знали. Поскольку рыбалка предполагалась платная, это гарантировало неизменно превосходный результат. В нашем воображении уже нарисовалась картина будущей рыбалки: забросим удочку с голым крючком, рыба радостно его схватит, мы ее поймаем, и дети будут счастливы. Сергей позвонил своему знакомому рыбаку, тот рассказал как ехать на пруды, и мы стали собираться.

Сергей прикупил снасти, нарезали палок для удилищ, поплавки сделали из вилатерма. Приготовили нашу лодку. В качестве приманки подготовили большую кастрюлю перловки и пару банок кукурузы «бондюэль». По легенде рыба предпочитает именно эту кукурузу.

Горячо обсуждали вопрос, как готовить рыбу – жарить или печь на решетке, хорошо бы к рыбе взять картошечки. Но решетки и уголь быстро найти не удалось. Так уж и быть, решили ограничиться казаном.

Сергей хотел взять на рыбалку всю семью, на что Давид (младший сын) ответил: «Не, я не поеду – я же рыбу не ем». Остальные сослались на занятость. Поехать пожелал только Данил (старший сын). Так что поехали Сергей с Данилом, и вся наша семья.

Выехали на нужную трассу довольно быстро, ориентиры знакомый выдал Сергею в километрах, но километры эти никак не сходились с действительностью. Пришлось этому знакомому, кажется, его звали Валера, звонить. Крутиться по трассе с разделительной полосой из бетонных блоков то еще удовольствие, но наконец-то мы увидели указатель о рыбалке и маленький аккуратный огороженный пруд. Около него виднелись топчаны с навесом. Было симпатично, я бы не отказалась остановиться там, но было подозрительно пустынно. Сергей сказал, что там должно быть очень дорого, а у нас цель, видимо, другая. Валера в это время консультировал нас по телефону, и сказал, что это не тот пруд, надо проехать дальше: «Здесь никакого удовольствия», - были дословно его слова.

Мы гордо проезжаем мимо, к тем прудам, где должно быть огромное удовольствие... И что мы видим. Пруд – лужа в камышах размером около 200 метров. Вдали через насыпь речка Чирчик. У въезда стоит панцирная кровать, без которой в Средней Азии просто никуда, на ней парень, собирающий деньги – 5000 сум (60 рублей) с машины. С нас, конечно, тоже эти деньги собрали.

У берега бродят малочисленные рыбаки. У одного несколько каких-то очень крутых удочек, которые он беспрерывно по очереди забрасывает, но ничего пока не выловил. Пара парней, явно из здесь прописанных и собирающих деньги, моют довольно крупную рыбку. Это вдохновляет. Вокруг пруда довольно грязно и болотисто и совсем нет деревьев, только кустики. Поэтому мы решили быстро выгрузится и поплыть на лодке. Достаем наши снасти и прикорм. Дети тут же радостно начинают пожирать перловку и кукурузу. Я отбираю прикорм со словами: «Так рыбе ничего не достанется». Сергей решает для них с Данилом арендовать еще одну лодку, т.к. наша небольшая. Они быстро садятся в свою резиновую лодочку и гребут в камыши, куда им махнули местные, сказав, что там перспективное место. На пруду ветерок и лодку конкретно сдувает, но в принципе курс на камыши они выдерживают, орудуя одним веслом. Надуваем лодку и мы и начинаем грузится.

Окружающие рыбаки смотрят на нас с удивлением и явным опасением – как бы ни пришлось нас спасать, вдруг дети начнут выпрыгивать из лодки. Мы их утешаем, что все нормально, на детей мы наденем рукава. Поплыли и мы к камышам, ветер, который на берегу был не очевиден, конкретно сносит лодку, достичь желаемых камышей не так-то просто. Гребем мы, как обычно, тапками и явно представляем собой замечательное зрелище. Кроме камышей из воды торчат ужасные острые ветки, и мы очень беспокоимся за сохранность лодки.

У камышей достаем удочки, насаживаем кукурузу, кидаем перловку. Под водой видим небольших рыбок, совсем не того размера, какого хотелось бы, но уж что есть. Эти шустрые и умные рыбки, как мастера подводного клева ловко сжирают кукурузу с крючков. Дети все в эмоциях прыгают и кричат: «Рыба! Рыба!». Сергей из-за соседнего куста напомнил нам, что рыба не любит шума, нужно очень тихонечко подкрадываться и ловить, а дети-то наши такого вообще не понимают. Они орали так, что, наверное, на всех соседних прудах было слышно. С кучей эмоций, забросил-выбросил. И лодка на одном месте практически не держалась. Сергей с Данилом от нас старательно прятались. А мы заехали в камыши, поорали там хорошенечко, запутали удочки совсем, и решили, что все, на этом наша рыбалка, наверное, закончится. Причем было очень жарко! Ташкент, он и есть Ташкент, хоть и сентябрь, но все равно жарко. И очень хотелось пить. Воду из пруда, пить конечно же, было нельзя. Вода с собой была, но не так много мы взяли в лодку и она быстро кончилась.

Мы отгребли к берегу, вылезли на скользкие камни, и пошли к речке Чирчик, которая была где-то метрах в 50 правее, сели там под дерево, чтоб хоть чуть-чуть освежиться, принесли арбуз, лепешки. Посидели в тенечке, поели арбуз и уже стало нам получше. Перегрелись мы совершенно, хочется купаться, а речка мелкая, купаться там негде. Облились водой насколько можно.

И все, мы стали там отдыхать, и ждать Сергея с Данилом. Как долго они проплавают пока было не понятно. Но Сергея с Данилом хватило тоже не надолго. Они где-то минут через 40 тоже вылезли со своей лодкой и порадовали уловом. Рыбу они поймали. В ведерке на дне плавала маааленькая рыбочка, одинокая. Но дети наши очень обрадовались, увидив, что что-то поймали. «О, рыба! Рыба!» Долго вокруг нее прыгали, фотографировались с ней и пытались накормить ее лепешкой. Когда мы сказали, что мы ее отпустим, Слава был категорически против: «Как же так? Такой улов и отпустим!» Но рыбку все-таки отпустили, конечно. В общем, рыбалка оказалась не так проста, как мы надеялись, даже можно сказать, вообще, не проста, зато рыболовный зуд утолен.

Мы лишний раз убедились, что мы вообще не рыбаки, детям рыбалки тоже хватило — они узнали что это такое и больше будут на нее проситься. Сергей, правда, несколько расстроен, а мы хоть и не впечатлились мероприятием, но угораем от комичности ситуации. Мы-то думали, что платная рыбалка – это когда рыба кидается на голый крючок, а ты только успеваешь закидывать удочку, или как в «Бриллиантовой руке», кто-то ловко насаживает тебе рыбу в воде. Бурный смех вызывают воспоминания о словах Валеры, что на том пруду никакого удовольствия, а вот здесь, видимо, ни с чем несравнимый кайф. Не говоря уже о том, что перед поездкой мы на полном серьезе обсуждали, как и с чем мы будем готовить рыбу. А Давид не поехал, т.к. рыбу не ест. «Не поймали рыбу, ну, и ладно», - решили мы – «поедем есть собаку». И поехали в корейское кафе.