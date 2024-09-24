Путешествие на священную гору Иремель

Красивые виды с вершины, нетронутая природа вокруг, чистейший воздух, который хочется пить - вот лишь малое из того, что говорят об Иремеле те, кто там побывал. Значит, нам туда дорога, решили мы и запланировали поездку в середине сентября, надеясь увидеть все краски золотой осени на склонах гор. В нашей группе девушки из Москвы и Саратова и четверо екатеринбуржцев. Расскажу, как прошел наш супер-тур на Иремель.

Священная гора Иремель

Вершина горы Иремель – 1582,3 метра над уровнем моря, это вторая по высоте гора Южного Урала. Находится она на границе Башкирии и Челябинской области. Башкиры считают её священной, гора почитается как место силы и красоты, энергия этой земли очищает человека. В старину здесь проходили собрания вождей башкирских племен и старейшин родов для обсуждения важных решений.

Виды с вершины горы Иремель. Фото: Ольга Каспирович, лето 2024 г.

Одна из версий происхождения названия горы от башкиро-татарского слова «ырымлы», что означает «заколдованный» или «святой», в прошлом посещение горы было невозможно.

Виды с вершины горы Иремель. Фото: Ольга Каспирович, лето 2024 г.

Подниматься на вершину нужно с чистым сердцем, в спокойном медитативном состоянии, не пить алкоголь, не кричать, не нарушать равновесие природы какими-то вмешательствами (на верхней тропе есть пара специально оборудованных мест для костра и палаток, в других места разведение огня запрещено).

Нельзя подниматься на внедорожниках и квадроциклах, только пешком. Нельзя оставлять мусор, особенно влажные салфетки, которые долго разлагаются! Башкиры верят в то, что гора может наказать нерадивых туристов.

Виды с вершины горы Иремель. Фото: Ольга Каспирович, лето 2024 г.

Многочисленные туристы (в сезон на гору приезжают десятки тысяч человек) тоже склонны верить, что гора – место мистическое, и несут на вершину свои желания, мечтая, чтобы они исполнились.

Виды с вершины горы Иремель. Фото: Ольга Каспирович, лето 2024 г.

Природный парк «Иремель» образован в 2010 году. Здесь экологически чистое место, рядом нет заводов, отравляющих атмосферу. На гору инструкторы водят организованные группы туристов. Но, хорошо подготовившись, можно спокойно отправиться самостоятельно.

В начале подъема путников встречает хвойный лес, в котором растут ели, пихты, березы. Чуть выше можно увидеть древние реликтовые ельники, деревья выглядят пушистыми - с ветвей свисают светло-зеленые лишайники – уснея, они живут во влажном климате и только в чистом воздухе.

Уснея (её ещё называют бородой лешего) это один из самых мощных природных антибиотиков, обладающий также противовирусным и обезболивающим свойствами.

Постепенно лес редеет, появляются поляны, летом зарастающие высокой травой и отсюда в просветах между деревьями уже можно видеть вершину и любоваться видами (в хорошую погоду).

Поднявшись выше, путешественники оказываются в полосе горной тундры, здесь стелется можжевельник, растут карликовые березы и ели. Много северных ягод. Более пяти десятков видов здешней растительности зачислено в Красную книгу.

Летом воздух горы насыщен ароматами трав, цветов и деревьев, осенью приятным запахом коры деревьев и увядающей листвы. Лучше время для восхождения на Иремель - июнь-июль, когда тепло и много ясных дней.

Вершина Большого Иремеля снизу по форме похожа на трапецию, это довольно ровное каменистое плато, с одной стороны на вершине которого стоит стена угловатых валунов (шиханов), высотой примерно в два этажа. Именно на ней и находится высочайшая точка.

В ясную погоду с вершины Большого Иремеля открывается прекрасный вид на горы Южного Урала. С одной стороны — высочайшая вершина Ямантау и хребет Зигальга, с другой можно видеть хребты Нургуш и Аваляк.

Эти горы — самые старые на планете, оказавшись здесь, человек прикасается к камням, которые помнят зарождение Земли.

Иремель часто скрыт облаками, погода быстро меняется. Вот и нам не удалось посмотреть на красоты с вершины, всё было в тумане, который закрывал весь подъем на курумник. Как и в путешествии на Кавказ((

Вокруг из тумана слышались знакомые «Ёжик! Лошадка...» Туристы мило перекликались между собой.

На вершине горы Иремель. (Дождевик надет исключительно для тепла).

Как попасть на вершину горы Иремель

На вершину проложено несколько официальных и не официальных маршрутов. Самый простой путь и самый людный через поселок Тюлюк.

Чтобы попасть на вершину от поселка, нужно пройти 14 км и набрать в высоту 1 км. Первые 7 км — лесная дорога без каких-либо интересностей. Кроме того, она разбита уазиками, на ней лужи и грязь.

Местные жители возят желающих эти 7 км на за 350 руб. с человека. Воспользоваться этой услугой очень целесообразно - вы сэкономите силы и сохраните чистой одежду и обувь.

Объявления о заброске можно увидеть в поселке, спросить о ней у хозяев жилья или найти контакты в интернете. Водители привозят группы на стоянку, от которой нужно пройти около 1,5 км до КПП.

Леший прятался за деревом на тропе, но мы его все равно увидели!

Здесь нужно купить билет и отметиться (маршрут не прогулочный, всё серьезно!) Сотрудники на КПП вежливо отвечают на все вопросы, дают рекомендации. Вход в парк платный - 200 руб. с человека.

От КПП идут две тропы - верхняя тропа (7 км) и нижняя (6 км), тропы с разметкой. Друг от друга они существенно отличаются.

Начало верхней тропы.

Верхняя тропа более пологая, много участков с ровным рельефом, кое-где мокрые участки и грязь.

Есть красивые места, можно увидеть каменные реки.

Постепенно тропа становится все более каменистой.

Крутой подъем начинается там, где обе тропы встречаются. От этого места в высоту подъем по курумнику на 300 метров, угол подъёма около 45 градусов. Тропа по камням размечена, её длина около 700 метров.

В начале подъема по курумнику. Довольно сильный туман, видимость - 20 метров (фигура человека слева на фото еле видна).

Если у вас есть проблемы с коленями, имеет смысл перед отправкой укрепить их с помощью тейпов. Камни здесь, в отличие от многих других уральских гор, небольшие и кое-где подвижные, «живые». Поэтому нагрузка на колени существенная, особенно на спуске.

Нижняя тропа в первой трети идет вдоль истоков горной реки, здесь сыро, нужно переходить ручьи и реку по камням или оборудованным мосткам.

Камни скользкие, есть риск вымочить ноги, вот здесь то и пригодятся непромокаемые сапоги!

Далее начинается довольно крутой подъем в гору и длится он до самой вершины.

Однако здесь очень живописно, много красивых мест, созданных природой, в конце тропы открываются потрясающие виды.

Спускаться здесь сложнее, дорога почти везде каменистая, много крупных валунов.

Можно по одной из троп подняться, по другой спуститься. Мы поднялись по верхней тропе и спускались по нижней.

Время восхождения по обеим тропам примерно одинаковое - около 4 часов. Спортивным и энергичным людям достаточно будет и 3 часа. Для туристов без подготовки на подъем лучше запланировать 5 часов, чтобы оставить силы для подъема по курумнику.

Спуск у нас занял 2,5 часа, но мы спешили к запланированному времени отъезда с водителем.

Где остановиться на ночлег

Если вы едете, как мы, из Екатеринбурга, без ночевки не обойтись, так как дорога до поселка Тюлюк занимает 6 часов. В поселке и ищем варианты жилья на одну или на две ночи. Лучше это делать заранее, так как туристический поток здесь большой.

Вариантов множество. Предложения есть и в ВК, и на Авито, и в группах в Телеграмме. Разного уровня комфорта, с завтраками или без, с баней и другими удобствами. Выбирайте на свой вкус.

Мы сняли домик в два этажа, рассчитанный на 11 человек. Небольшой, но очень уютный, на каждом этаже мини-кухня. Чисто, тепло, комфортно. Стоимость за две ночи 15000 руб.

Сам поселок небольшой, расположен среди гор, они окружают Тюлюк со всех сторон. Отсюда ходят в походы не только на гору Иремель. Рядом с поселком верховья реки Юрюзань.

Как добраться из Екатеринбурга на Иремель

До поселка Тюлюк можно доехать только на автомобиле, общественный транспорт в Тюлюк почти не ходит. С навигатором сегодня можно приехать куда угодно! Выезжаем на Челябинский тракт (двухполосный, но много камер), сворачиваем на Касли (одна полоса, но машин не так много), после Златоуста выезжаем на трассу М5 (одна полоса, но большой поток). Поворачиваем с трассы на Юрюзань, потом налево на Меседу и по указателям на Тюлюк.

Хорошая дорога заканчивается за 28 км до Тюлюка, проехать можно на любой машине, но медленно.

На окраине можно поставить палатку, если предпочитаете такой вид отдыха, оставить машину и на Иремель идти пешком или оплатить заброску. В конце села есть гостевой дом Роза Ветров, можно поесть (недорогая и вкусная домашняя еда) и подключить вайфай, подключение 50 руб.)

Что понадобится в путешествии

1. Наличные. Осуществить денежный перевод можно, если есть Теле2, другой связи там нет. Правда, симку можно купить в магазине с продуктами.

2. Резиновые или другие непромокаемые сапоги, воды много и иногда приходится идти прямо по ней. А дождь в горах может начаться в любой момент.

3. Дождевик - по той же причине.

4. Крепкие кроссовки или трекинговые ботинки с нескользящей подошвой. Скакать по камням, покрытым лишайниками, вам придется в любом случае, дорога на вершину имеет мало общего с дорожкой в парке.

5. Теплая одежда. Лучше всего многослойная и дышащая, пропускающая влагу. Возьмите шапку и тонкие или строительные перчатки. Чтобы можно было надеть ближе к вершине все, что поможет вам согреться. На вершине почти всегда дует сильный, пронизывающий ветер.

6. Термос с горячим чаем и перекус, ведь все путешествие займет 6-8 часов.

7. Свисток, потому что не следует забывать о мерах безопасности при нахождении в горной тайге. Здесь водятся медведи. Фонарик, на случай, если вас что-то задержит. Но лучше выходить на гору в 8-9 часов утра, чтобы спуститься вниз засветло. Инструкторы водят свои группы с рациями.

Ларкино ущелелье

Помимо горы Иремель, если вы приехали с ночевкой, стоит увидеть ещё одну достопримечательность.

Высота скал небольшая, 15-20 метров, подняться легко.

Через село протекает быстрая и живописная горная речка Тюлюк. Если пройти около трех километров выше села, можно увидеть небольшое, но живописное ущелье.

Будьте внимательны, не пропустите метки на деревьях, сначала вы пойдете по тропе, потом будет лесная дорога.

Запланируйте на пребывание здесь не менее часа, уходить сразу вряд ли захочется!

Здесь можно даже искупаться, если вы любите яркие эмоции. Вода в горной речке холодная.

Дорога на Ларкино ущелье идет вдоль правого берега реки, на протяжении пути есть указатели.

Место очень красивое, можно подняться на скалу, сделать интересные фото.

Все путешествие от поселка туда и обратно займет около трех часов.

Если ранее вы не бывали в горных ущельях, это обязательно вас удивит и впечатления будут памятные!

Ущелье ещё называют урочище Ларкина мельница.

Хороших вам путешествий! А нам хочется вернуться еще раз, чтобы увидеть всю красоту с вершины!

В статье использованы фотографии всех участников супер-тура на Иремель, за что всем огромная благодарность!