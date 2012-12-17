Кипр: самостоятельный отдых с детьми. Часть 1: домик у моря

И каждый день в морскую даль смотрю я,

Где моря гладь сливается с небесной синевой

И сам себе тихонько говорю я –

О, как не хочется мне расставаться Кипр с тобой.

Планирование отдыха

Год назад я подумала, как было бы хорошо следующим летом уехать с детишками на море и не на 2 недели, как ездили обычно, а хотя бы на месяц. Тогда и задумались о том, чтобы отдохнуть в апартаментах. В Турции и Египте были уже неоднократно, хотелось новое направление. Так сложилось, что вселенная услышала наш запрос и появились знакомые, которые предложили отдых на Кипре. Весной мы уже определились с местом отдыха. В апреле мы выбрали и забронировали апартаменты. Отдыхать мы решили с 15 августа по 15 сентября. Полезной будет информация о том, что в апреле достаточно маленький выбор апартаментов, т.к. в основном все бронируют уже в январе-феврале, да и цены зимой гораздо ниже. Поэтому если вы собрались отдыхать самостоятельно на Кипре, лучше всего позаботиться о брони уже зимой. Авиабилеты тоже советую покупать в самом начале их продаж. В Ларнаку прямые рейсы есть у Аэрофлота и Уральских авиалиний. Билеты появились в марте.

Отдыхали мы таким составом: я, муж и двое наших детей (дочка 3 года и сын 1,2 года) + наши друзья (семейная пара с дочкой 1,2 года) – первые 2 недели. Затем, через 2 недели друзья улетели, и прилетела моя мама с племянником (6 лет). Муж улетел домой через 4 дня после прилета мамы. В таком составе мы прожили еще 2 недели. У меня и моих детей отпуск продлился ровно месяц.

Аэропорт и перелет

Рейс вылетал в 7.00. Заказали такси за 2 дня до отлета на 4.20 утра. Рейс вылетал в назначенный час, без задержек. Дети в аэропорту проснулись и весело проводили время, бегая по терминалу аэропорта. В самолете сын уснул и проспал около часа. Дочка наоборот, поспала около часа в конце полета. Остальное время детки проводили очень бурно. К счастью, полет длился около 4 часов 20 минут. Прилетели мы немного раньше запланированного времени.

Прилет, размещение

Прилетели в аэропорт Ларнаки. Нас встретили и отвезли в апартаменты, район Декелия, что в 10 минутах езды от центра города, в сторону Айя-Напы. Трансфер на одну семью стоит 20 евро, как и такси. Наши апартаменты оказались несколько дальше от моря, чем мы думали. До моря пешком около 10 минут взрослому. Но т.к. помимо сыночка на коляске у нас была еще и 3х-летняя дочь, то шли мы до моря раза в 2 дольше, по жаре не так просто ребенку перемещаться.

Наш дом, условия проживания

Первые 10 дней мы жили в квартире. Жилой комплекс состоит из четырех подъездов по 4 квартиры. У нас было 2 спальни и кухня-гостиная. 2 санузла: в одном душевая, унитаз и раковина, а во втором вместо душевой – ванная. В одной комнате разместились мы с детьми, в другой – друзья. У каждой семьи был свой санузел, что было очень удобно. В квартире есть все необходимое – холодильник, плитка, духовка, микроволновка, стиральная машина, чайник, тостер, посудомойка. Ну и конечно вся необходимая посуда. На большом балконе-терассе стоит столик со стульями, сушилка для белья. На придомовой территории клумба с пальмами, бассейн с лежаками и зонтиком. Бассейн чудесный, его чистят каждый день и вода в нем очень теплая. Стоимость таких апартаментов составляет 95 евро (но при бронировании зимой – дешевле).

Потом мы переехали в мезонет (что-то напоминающее таун-хаус), он располагался гораздо ближе к морю. Условия проживания очень похожи, но только там было 2 этажа – наверху спальни, а кухня-гостиная внизу. Стоимость такая же.

До ближайшего магазина (от первой квартиры) – минут 5-7. Они у них называются супермаркетами или периптерами. Находятся они все напротив отелей, поэтому там все дорого. Но есть все необходимое: хлеб, молоко, соки, фрукты-овощи, детское питание, хозяйственно-бытовые товары.

За продуктами мы в основном ездили на машине (в период аренды), либо на автобусе (1 евро/поездка). Самым ближайшим супермаркетом для нас был немецкий Lidl (Лидл). Там можно купить все продукты и хоз.товары по оптимальным ценам.

Также на Кипре популярны такие супермаркеты как Орфандис (цены сравнимы с Лидлом, ассортимент побольше, есть отдел с детским питанием), Метро (тоже цены очень похожи). За фруктами, овощами и мясом мы ездили во фруттерию – это такой павильончик типа нашего рынка, но как магазин самообслуживания. Там очень много фруктов-овощей. В этом же павильоне есть отдельная мясная лавка. Но больше всего нам понравилось, что рядом, на улице стоят прилавки, и там торгуют фруктами/овощами небольшими ящиками. В одном ящике около 3 кг. Например, персики стоят 2,5 евро, яблоки – 0,9, помидоры – 1, виноград – 2,5, а еще апельсины там есть в больших ящиках (около 8 кг) и стоит он 4,2 евро. Мы любили делать из них свежевыжатые соки. На улице, конечно же, только местные продукты, а потому, может и не всегда были очень красивы, но зато очень вкусные. Мясо: самое дорогое мясо у киприотов – это говядина (10 евро за кг), потом достаточно дорога курица (около 6-8 евро), баранина (7 евро), ну а самое выгодное по цене – это свинина, мясо очень свежее, вкусное и всего за 5 евро, фарш из свинины однажды по акции стоил 3,5 евро (его обычная цена 4,5 евро).

Погода, пляж

Было очень тепло. Но, конечно же, все люди разные и у каждого свое понятие тепла. Для кого-то – это непереносимая жара, а для кого-то – вполне комфортная жара)) Мы с мужем относимся ко второму типу. Температура моря была +30. Если сравнивать погоду с Турцией, то я бы сказала, что на Кипре климат мягче, и вторая половина августа сравнима со второй половиной сентября в Турции (там несколько раз только в это время и отдыхали). К концу отдыха, по вечерам уже даже хотелось накинуть кофточку.

На Кипре все пляжи – муниципальные. В основном мы купались и загорали на территории отелей Lordos и Golden Bay. Мы спокойно проходили через территорию отеля на пляж. Но за зонтики и шезлонги надо платить – 2,5 евро за предмет. Т.е. если например вы берете 2 шезлонга и зонтик – 7,5 евро. Но не всегда работники отеля просят заплатить, не каждый день. Чаще они обращают внимание на «посторонних» по выходным. Ну а у нас, по счастливой случайности, от друзей, отдыхавших здесь на пару недель раньше, остались 3 полотенца из отеля, так что мы там были как «свои». Ни одного полотенца не пострадало и они остались жить после нашего отдыха в родном отеле.

Пляж песчаный. Вход очень долгий, очень пологий. И это, как я считаю, большое преимущество при отдыхе с детьми, т.к. гораздо безопаснее. На Кипре очень разные пляжи – от грубых каменистых (в районе Пафоса) до чудесно песочных (ближе к другому концу острова). Это объясняется близостью, либо удаленностью гор. Поэтому начиная от Ларнаки – на пляжах в основном песок, который все приятнее становится в Айя-Напе, Протаросе и уже в Северной (Турецкой) части острова, говорят самые лучшие пляжи.

Страховка

Мы решили застраховать только детей. Страховка на 2 детей, сроком на 1 месяц обошлась нам примерно в 1800 руб. Страховая компания – Альянс (бывшее Росно). К счастью, воспользоваться страховкой нам не пришлось.

Распорядок дня

День мы проводили очень просто. Утром, часов в 8, поднимались наши детки, и с этого начинался день. Мы умывались, готовили и ели завтрак, собирались на море. Обмазав всех кремом от солнца, около 10 часов утра мы выдвигались на море. Там мы проводили пару часов, иногда немного дольше. В 12-13 часов мы шли домой, чтобы готовить обед. По дороге сын засыпал в коляске и спал около двух часов. В это время мы готовили обед, ели и бывало, немного просто отдыхали.

Перед вторым выходом на море у нас сформировалась традиция – мы делали свежевыжатый сок из апельсинов. Мммм. Вкусно.

В 16 часов мы вновь шли на море. Во второй половине дня вода была просто шикарной. Очень теплая.

Финансовые затраты

Итак, подведу небольшой финансовый итог.

Основные затраты складываются из перелета, аренды проживания, питания, развлечений.

Перелет на 4 человек (но 1 инфант без места) нам обошелся в 60 000 руб.

Аренда жилья на месяц – 120 000 руб. (2 спальни+кухня-гостиная за всех, включая друзей).

Питание – примерно 40 000 руб. (на одну семью 2 взр + 3 ребенка).

Аренда машины – около 10 000 руб. (с бензином на 5 дней).

Развлечения (в т.ч. кафе, зоопарк, сладости для детей) – 15 000 руб.

Небольшой шопинг (в т.ч. сувениры) – 15 000 руб.

Итого: 260 тысяч рублей на месяц отдыха, в т.ч. перелет на 3 взрослых.

Во второй части моего рассказа Кипр: самостоятельный отдых с детьми. Часть 2: на автомобиле о том, как нам немного удалось попутешествовать на машине.