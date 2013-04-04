Всей семьей во Францию

Всегда хочется наполнить свою жизнь волшебством и яркими незабываемыми впечатлениями. Вопрос только в том, как это сделать? На самом деле, если проявить фантазию, можно обнаружить массу вариантов. У каждого способ свой, один из них, например, – отправиться всей семьей в Париж! Здесь ждут развлечения и увлекательные экскурсии, нарядные улицы, роскошные рестораны и невероятные распродажи. Путешествие - это удивительная возможность на долгое время зарядиться бодростью и позитивом.

У каждого «свой» Париж

Самый романтичный город Франции – Париж. Передвигаясь по улицам столицы можно заметить, что все люди улыбаются друг другу, здесь даже воздух пропитан всеобщей радостью и любовью. Оказавшись в Париже, не лишайте себя удовольствия насладиться красотами культурных достопримечательностей, знаменитых на весь мир. Они повествуют об истории города, позволяют оценить его многогранность и гармоничность. Елисейские поля, Церковь Святой Магдалины, Эйфелева башня, Люксембургский сад, королевская резиденция Версаль, музей парфюмерии Fragonard, Собор Парижской Богоматери… Вы уже наверное догадались, что это далеко не полный обзор тех уникальных мест, которые можно посетить за время путешествия.

Свадебное платье Франции

Так французы величают долину Луары. Вполне вероятно, что вам уже приходилось ранее слышать о ней. Она прославилась своими древними городами и старинными замками, где на протяжении нескольких столетий жили французские короли. Если хотите полностью окунуться в атмосферу эпохи Средневековья и Возрождения, вам обязательно стоит побывать в этой долине. Существуют специальные автобусные туры, во время которых можно познакомиться с архитектурными шедеврами — замками Амбуаз, Шамбор и Шенонсо. Чем же вызвана такая популярность замков среди туристов?

Создателем королевского замка Амбуаз явился Карл VIII и его жена. Здесь выращиваются различные сорта винограда, которые становятся основой прекрасных белых, красных и розовых вин. Сейчас замок известен и потому, что на его территории покоится Леонардо да Винчи.

Шамбор – это вообще шедевр инженерной мысли. Замок был построен специально для короля Франциска I. Поражают не только размеры замка, располагающего в себе 440 комнат, 365 каминов и 74 лестницы, но и новаторство архитектуры. Не без основания многие полагают, что первый проект разработал Леонардо да Винчи.

Замок Шенонсо – оригинальнейшая постройка периода Ренессанса, еще известная как Дамский замок. С ним связаны судьбы изумительных женщин – Жорж Санд, Екатерины Медичи, Дианы де Пуатье, Луизы Лотарингской... Шенонсо отличается богатством интерьеров и садов, а также своим расположением на воде, в буквальном смысле этого слова.

Европа как на ладони

Если есть желание побывать не только в Париже, обратите внимание на туры с посещением бельгийского города Брюгге.

Брюгге – один из самых превосходных городов во всей Западной Европе. Никогда не перестанет удивлять тот радушный прием, который оказывают горожане туристам. Местные жители настолько любят свой город, что высоко ценят всех тех, кто тоже желает всем сердцем прочувствовать это.

Вам обязательно понравится прогуливаться по средневековым улицам и мостам, которых насчитывается здесь более 50. Можно посетить музей Сальвадора Дали, музей Изящных искусств и Археологический музей. Если вы относите себя к числу особых ценителей зодчества, то неизгладимое впечатление на вас обязательно произведут остроконечная церковь Богоматери и собор Христа Спасителя.

Сказка для всей семьи

Развлечения по душе во Франции найдут себе и дети, и родители. Чего только стоит один Диснейленд! Это чудесное королевство, где живут золотоискатели, индейцы, привидения, фантомы и любимые герои сказок и мультфильмов. Здесь можно поучаствовать в параде, развлечься на аттракционах и пообедать в необычном ресторанчике. Одним словом – фантастика! Буря восторга гарантирована. Существуют специальные туры, где вы сможете осуществить водную прогулку на корабле по Сене, посетить музей восковых фигур или аквапарк.

Отправиться в путешествие мечтает, наверное, каждая семья, но не все воплощают в жизнь свои желания. Проходит год, другой… А ведь все реально, если поставить перед собой конкретную цель, стремиться к ней и страстно желать ее осуществления. Я каждому желаю реализовать все свои фантазии!