В гостях у Перми

«С маленьким ребенком не соскучишься!», – часто приходится слышать. Но ко всему привыкаешь, и чтобы привычка не превратилась в скуку, нужно подмешивать красок – это может быть новая игра, знакомство, место прогулки или даже целое путешествие.

Я много раз была в Перми, я даже там родилась. У меня живут там почти все родственники, включая бабушку. Вот к ним-то мы иногда приезжали в гости, но только сейчас, на четвертом десятке жизни, до меня дошло, что в гостях можно быть и у самого города тоже. Вот про мое запоздалое, но все же знакомство с городом Пермь, я и хочу вам поведать.

Дорога – это тоже путешествие

Решили ехать на машине с ребенком 2х лет. Расстояние по трассе где-то 360 км. Но, чтобы это была не просто дорога, а путешествие, выбрали для себя 2 остановки по пути – 2 достопримечательности, о них расскажу поподробней.

Первая - город Суксун. Считается, что именно здесь были созданы первые самовары, несмотря на всю известность тульских самоваров. Вот даже памятник установили по этому поводу в центральном парке. Да и сам парк очень даже милый. Вот только не хватило нам горячего чаю в осеннюю погоду у этого самовара. Так что берите термосы.

Если спуститься вниз от парка в сторону плотины, пересечь её и двигаться прямо около 10 км, то вы попадете в деревню Сасыково. Там есть несколько интересных объектов – длинный висячий мост через р. Сылву, который приведет вас к водопаду Плакун. Подъехать можно и с другой стороны, к самому водопаду, тогда не придется пересекать мост. Но мы по нему прошли с большим удовольствием, не знаю, сколько ему лет, но заплаток там много.

Плакун – такое название водопад получил благодаря легенде: девушку насильно разлучили с любимым человеком и заточили в скалу, вот она и оплакивает свою судьбу, а слезы – это струи воды, которые разбиваются о берег множеством брызг. У паломников это место известно как Ильинский святой источник, если встать под струи водопада, то обретешь здоровье и жизненную силу. Но мы что-то не решились.

Над водопадом есть часовенка, где раз в неделю проходит молебен и освещение воды. Сам водопад высотой метров семь, не самый грандиозный по своим масштабам, но место, где он находится, завораживает: широкая река, вид на деревню, висячий мост, гора и тишина. Гармония!

Вторая наша остановка – это Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. Конечно, можно было бы по дороге свернуть в Кунгур, но, мне кажется, этот город заслуживает отдельной поездки. А храм на Белой горе посмотреть давно хотелось, это место еще называют Уральский Афон. А гора – Белая, потому что первый снег на ней долго не тает.

Место, где находится монастырь, просто впечатляет! Поднимаешься на эту высоту и просто любуешься видом. Мы смотрели, как перемещается дождь от поселка к поселку, как петляет дорога, по которой мы поднимались, как солнце освещает верхушки леса. Но там почти в любое время года сильный ветер, так что – берегите уши!

История этого места сложна и во многом трагична: революции, репрессии, войны внесли свои коррективы в жизнь монастыря. А все начиналось с установления креста (Царский крест) в 1891 году высотой в 10 метров, в честь спасения цесаревича Николая во время покушения на него в Японии. Он так и называется – Царский крест.

Когда мы спускались с горы, закладывало уши, и трудно было представить, как в конце XIX века люди строили здесь храм.

В общей сложности наша дорога до Перми со всеми остановками и походами была долгой – где-то 11 часов. Въезжали мы в город уже в темноте, а вот и первая достопримечательность – автобан. Ну где у нас такое встретишь, правда, он очень быстро закончился.

Прогулки по Перми

Когда бываешь в другом городе, непременно хочешь найти то, что не встретишь в своем. Вот и у меня был минимальный план: показать сыну большую реку, корабли и мамонта. Ну и еще кое-какие достопримечательности нам удалось захватить.

Парк Горького

Находится на Комсомольском проспекте (в народе Компросс), это центр города. Поэтому доехать на общественном транспорте можно без всяких проблем. Парк маленький по сравнению с нашим им. Маяковского, но это скорее его плюс. Все очень уютно и компактно расположено, с маленьким ребенком ходить одно удовольствие.

Ну, а кто не любит ходить, увидела даже там прокат колясок при входе. В парке есть все: аттракционы на любой вкус, аллея для новобрачных, контактный зоопарк, даже лекторий, куча сувенирных лавочек и перекусить. Аккуратно и красиво!

Держи курс по линии!

В перерыве между посещением родственников пошли мы в очередной раз гулять по центру города, по линии. Знаете, у нас есть красная линия, через основные достопримечательности проходит. Там у них их целых две: красная и зеленая. Красная - все каким–то образом с темой любви связано: не просто дом писателя, а писателя, который был влюблен в такую-то такую, не просто усадьба купца, а купца, который женился на такой-то… Кстати, сыну очень даже понравилась идея ходить по линии, в прямом смысле этого слова, он действительно старался вставать именно на неё.

Но долго мы все-таки не прошли, дождик заморосил. Тут я увидела вывеску: «туристический информационный центр». Такие штуки мы видели не в России: там карты и путеводители выдают бесплатно, экскурсии организуют, информируют, что и где посмотреть. Вот отличное место укрыться от дождя туристу, и многое для себя узнать! Девочки там миленькие явно скучали, поэтому мне были очень рады. Действительно, надавали кучу буклетов, ответили на все вопросы и даже больше: рассказали, чем знаменит город Пермь и как в него погрузиться получше.

Вышла я совершенно окрыленная, с большими планами на жизнь. Но погода явно была не на нашей стороне. Дождь по-прежнему моросил. А мы как раз были у Пермской Художественной Галереи, красивое здание со шпилем у набережной. Поэтому моему 2 летнему сыну предстояло совершить первый свой поход в музей.

Пермская художественная галерея

Пермская галерея – это собрание великих имен. Здесь можно увидеть и картины Шишкина, Айвазовского, Куинджи, Репина, Саврасова, Серова, Кустодиева, Крамского, Левитана, Ге… Увидеть можно, но рассмотреть с 2 летним ребенком у меня толком не получилось. Сына только заинтересовала работа Айвазовского, где корабль тонет – вечно этим мальчикам экшн нужен, даже в живописи.

Такое богатство коллекции объясняется тем, что во время ВОВ в здание галереи ввозилась на хранение большая часть картин из Государственного Русского музея и Третьяковской галереи. Часть из коллекций впоследствии было решено здесь в Перми и оставить.

Но самой интересной для меня оказалась экспозиция на 3-ем этаже. Там из разных деревень Пермской области собраны деревянные скульптуры православных святых. Людям проще было поклоняться богам, вырезанным из дерева, они их таким образом «очеловечивали». Лица этих святых отражают национальные черты народов, живших в то время: коми-пермяки, татары… Вы увидите совсем не европейский лик Иисуса и не только его. Очень необычный зал и ощущения там испытываешь необычные. Я не знаю, почему именно в пермском крае была распространена деревянная скульптура, но сейчас она, безусловно, считается брендом области. Нельзя было фотографировать, остался только билет с изображением. Но лучше, конечно, вживую все рассмотреть.

Музей пермских древностей

Если художественной галереей мой сын не сильно проникся, то вот в следующем музее и он смог найти себе занятие. Вот мы и приблизились к мамонту, в прямом смысле этого слова. Как в кино: большой зал, где скелет мамонта гигантских размеров, и маленькие человечки вокруг. Рядом мамонтенок Дима, он, правда, реконструированный, поэтому его можно трогать и гладить. Все усиливают еще и соседи-динозавры, тоже внушительных размеров.

Экскурсовод что-то интересное рассказывает школьникам про то, как формировалась планета земля, про тех, кто её населял… Но, кажется, я опять не послушаю, сын куда-то меня тянет. Но тут он точно задержится: в музее организовано пространство, где можно быть активным: залезть в археологическую палатку, откапать кости динозавров, узнать свой вес на разных планетах, посидеть в наушниках и потыкать пальцем в экран.

В общем, интересный музей и, мне кажется, подходит для разных возрастов.

Речной вокзал

Так, следующий пункт нашей программы – большая река и корабли. Опять идем по линии, заглядываем в выданный нам путеводитель, все интересно и доступно написано на табличках у зданий. Направляемся к речному вокзалу. А вот и позитивная надпись «счастье не за горами», вы её могли видеть в одном сериальчике на ТНТ. Старое здание речного вокзала явно не в форме. Не знаю, есть ли сейчас навигация, но все равно что-то не хочется кататься, просто погуляем и посмотрим. Такая глобальная река, а завершения ремонта набережной пермяки ждут уже несколько лет. В день нашего отъезда её как раз открывали, так что если вы туда поедете, то увидите больше, чем мы.

Сувенир на память и необычные скульптуры

После какого-нибудь путешествия всегда хочется привезти с собой частичку этого места – сувенир, проще говоря. Конечно, это может быть банальный магнитик, но с Пермью связано много других интересных вещей.

Пермский звериный стиль – предметы с образами человека и животных, найденные при раскопках. У людей тех времен не было письменности, но существовали такие изображения загадочных существ, которые отражали их мировосприятие, использовались как украшения, участвовали в обрядах… Сейчас эти найденные предметы хранятся в краеведческом музее, а их копии превратили в подвески, брелоки, серьги - еще один яркий бренд Пермского края. Мы зашли в ЦУМ (ул. Ленина), там, на 2-ом этаже, отличная сувенирная лавочка, где можно купить подарки из Перми, в том числе и в пермском зверином стиле и даже узнать трактовку некоторых образов (у продавца в папочке). Так, подвеска с медведем в жертвенной позе у меня есть, можно двигаться дальше.

Походом в магазин мы решили не ограничиваться, идем по улице Ленина в сторону Драм театра, много интересного можно встретить на пути.

Если перейти на противоположную сторону от цума, то можно пройтись и даже полазить по интересным пермским скульптурам. Ну, самая оригинальная из них в виде фоторамки «Пермяк – соленые уши» (это уже на Комсомольском проспекте у гостиницы «Прикамье»). Вы, наверное, знаете, откуда взялось это выражение. Но на всякий случай, вот вам справка: Связано оно с солеными промыслами Верхнекамья. Работники грузили мешки с солью, которая очень ценилась в то время, на баржи. Носили они этот груз на головах, на плечах по 11 часов в день, соль разъедала кожу на ушах, они становились красными, разбухшими. Поэтому, увидев человека с такими ушами, сразу можно было сказать: «Пермяк - соленые уши!»

У соседней гостиницы «Урал» можно встретиться с медведем, правда, застывшим в бронзе. Он и на гербе пермском тоже красуется. Ну и без примет тут тоже не обошлось: потереть ему нужно нос обязательно и загадать в этот момент желание – сбудется. Вот и проверим…

По-соседству еще одна интересная скульптура «Кама-река», ладья перемещается по вековым столпам. Очень оригинально, на мой взгляд.

Еще один арт-объект у библиотеки имени Горького, сами придумайте, что означает. Прохожий нам сообщил, что внутри библиотеки хранится два с половиной миллиона книг, вот такая ценная информация. А перед входом стоит что-то типа будки – бесплатная мобильная библиотека, на ней изображены книги с конкретными авторами и названиями. Выбираешь, скачиваешь, читаешь тут же на лавочке.

Так мы дошли по улице Ленина и дошли до драм. театра, на площади перед ним струи фонтана бьют из-под земли (как у нашего Пассажа), случайным образом какая-то из них резко поднимается высоко. Сына это очень позабавило, и он решил обнять этот поток воды. Ну вот, на этом наша прогулка и закончилась. Говорят, сюда интересно прийти вечером, в темноте здесь цветомузыкальное представление.

Еще к разговору о скульптурах – отдельно хочу рассказать еще про один необычный объект, у вокзала. Гигантская объемная буква «П» из бревен. По такой оригинальной штуке сразу же запомнится город, классная задумка автора. Он кстати, вложил сюда большой смысл: своеобразные ворота, которые ориентированы на четыре стороны света. Художник был впечатлен рекой Камой и обилием лесов. Узнав, что лес сплавляли по этой могучей воде, в его голове и созрел такой образ. Знаю, что многие пермяки недолюбливают этот арт – объект, даже поджечь его хотели. Но лично мне он очень нравится, даже можно сказать гениально и просто!

Вот таким явился для нас город Пермь за эти несколько дней. Мне понравилось гулять по центру, интересно и познавательно получается. Он не застроен современными зданиями-стекляшками, поэтому при желании легко увидеть историю, разглядеть старинные здания и прочитать про них. Везде мы с сыном бродили пешком или на автобусах, которые, кстати, по большей части низкопольные. Остановки почти всегда объявляются, поэтому даже не пришлось обращаться за помощью.

И в заключение скажу, что путешествовать с ребенком можно и нужно, даже если это просто соседний двор, район, город. Новые впечатления – это новые слова, новые эмоции, правда, теперь мой сын все время спрашивает: «Куда поедем?». Сейчас придумаем!

P.S. Чтобы узнать Пермь не только в её достопримечательностях, но и в кухне, попробуйте посикунчики. Такие вывески часто можно увидеть на улицах города. Не знаю, откуда такое смешное название, но встречается оно именно здесь. А выглядит это «заморское» блюдо как маленькие чебуреки.