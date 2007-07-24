Греческие каникулы

Ездили мы в город Рефимно, жили в апартаментах (2 комнаты + кухня). Искали всё через Интернет (набирала в google.com "apartments Greece"). Немного нам не повезло с погодой, т.к. море всё время штормило (нормально купаться могли только 5 дней из 21). Вода из-за этого была грязная, мутная, волны очень сильные, даже дядька один чуть не утонул. А папка наш наступил на непонятно откуда взявшегося морского ежа (удаление игл - 120 евро). Зато было много времени для поездок по острову. Ездили и по монастырям (муж чуть не со слезами на глазах, так не любит это дело), и по многочисленным древним городам (а вот тут я чуть не взвыла, мущщин моих было не оттащить от развалин), и ... да куда только не ездили, на Крите кругом достопримечательности.

Ещё были на острове Санторини. Остров возник на месте извержения вулкана. Это надо видеть!

Вообще в Греции куда ни глянь - вид роскошный, просто сказка!

Давным-давно Крит был завоёван венецианцами. Итальянцы строили города с узкими улочками. Проехать по ним можно только на мотоцикле. Вот народ и ездит - и древние бабушки, и 150-килограмовые тётеньки, и девочки, и мамочки с 2(!) мелкими (годовастик впереди, дошколёнок сзади держится за маму). И поэтому у них на острове куча мотоциклетных (есть такое слово?) магазинов. Папа наш почти во всех отметился.

А природа у них - мечта поэта! Кругом растут маслины. На парковке захлопывали дверцы и прищемили целую ветку с оливками. Эх, экзотика!

Первый раз в жизни увидела розовый песок. Дети пищали от восторга!

И повсюду в Греции и на дорогах, и в городе установлены маленькие церквушки. Внутри - свечи, масло, зажигалка. Греки очень верущие.

А вот ещё к нам гость в номер заходил. Хорошо, что я читала об этом в Интернете и поэтому не умерла от неожиданности.

Живность у них вообще очень наглая. На единственном озере на пляже повсюду разгуливают гуси. И пристают к туристам.

Ну а местные козы - отдельная песня. Смотрите сами.

А в этом случае народ кольцом стоял вокруг и фотографировал. И все очень жалели балдеющего сейчас на пляже владельца.

Ну и примеры местного мелкого бизнеса. Маленькие отельчики просто загляденье. Цены в них мне, слава Богу, неизвестны.

Ещё мы ездили в город Ханью. Лошадки катают туристов в каретах по набережной. Всё в лучших традициях. И ещё в этом городе есть морской музей. Всем мальчикам рекомендуется. В музее есть настоящая штурманская рубка, всё можно потрогать и покрутить штурвал. По пути к Ханье есть небольшая деревенька Аргируполи. Там в тени старых платанов шумят водопады - это остатки от древней системы водоснабжения.

Ещё на Крите классный аквариум. Не проходите мимо. Мы там у каждого "окна" стояли по полчаса. А от осьминога вообще уходить не хотелось. Так удивительно всё у него устроено. И шевелился он без устали как по заказу.

А вечером очень приятно посидеть в кафешке на набережной, выпить местного вина. Млин, как грится, жизнь удалась! Главное не укоротить её сердечным приступом после получения счёта. А то всяко ведь бывает. Однажды мы были на грани, когда за 1 рыбу, 2 больших креветок, 1 котлетку с картошкой (+ 1 пиво и 1 бокал вина) получили счёт 129 евро. Вино кстати стоило всего 4 евро. Столик наш стоял прямо возле воды, туда то мы чуть и не упали. Больше мы свежих морских гадов не заказывали. Ну их.

