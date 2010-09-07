Испания. Мечта осуществилась…

Всю свою сознательную жизнь я мечтала попасть в Испанию. Еще будучи студенткой 3 курса начала изучать испанский (правда язык я так и не выучила, а мечта об этой стране осталась). Прошло 15 лет. И вот мечта начала осуществляться...

В этом году я списалась с друзьями, которые уже 5 лет живут в Барселоне. Они меня очень серьезно настроили на поездку, мы, в свою очередь, начали потихоньку готовиться, и все уже практически устроилось, как вдруг приходит смс, что другу (в доме которого мы хотели погостить) предстоит срочная операция, ну какие уж тут гости... Подумали мы, подумали и решили, что в Испанию все равно съездим. Через знакомую срочно забронировали отель, по деньгам, конечно, не дешево, но зато сэкономили на перелете (летели бонусными билетами).

Итак, 2 взрослых и школьник вылетели в июле в Барселону.

Жили мы в курортном городке Салоу, городок веселый, шумный, молодежный. Нас это ничуть не смутило, поскольку ребенок уже не маленький и режим соблюдать не надо. В Салоу с достопримечательностями бедновасто. Но все же есть, что посмотреть.

Во-первых, это Порт Авентура. В этом году Порт празднует 15-летие со дня открытия, поэтому для всех гостей были приятные бонусы, например, входной билет на 2 дня по цене одного дня (44 евро - взрослый, детский - вполовину). Парк замечательный, если бы я попала туда лет так 20 с гаком назад, я бы наверное умерла от счастья.

В парке 5 зон: Средиземноморье, Америка, Мексика, Китай, Полинезия. Все зоны со своим колоритом. Полинезия, например... Ну вот не оставляет тебя ощущение, что ты в настоящих полинезийских джунглях (хотя есть ли в Полинезии джунгли ). А какой роскошный Китай!

Что касается аттракционов, то вроде бы оригинальных не так много, разве что Кондор (вышка с 16-этажный дом в Мексике), Дракон Хан (самая большая американская горка в Китае), Фурия Бако ("сумасшедшая винная пробка" в Средиземноморье), Тутуки-Сплэш (водная горка в Полинезии), но просто все аттракционы вписаны в колорит парка настолько гармонично, что создается впечатление их новизны и оригинальности.

Есть еще в Салоу каталонское подворье (мини аналог нашей Синячихи), башня-крепость Торре Вэлья, построенная в 1530 году для защиты мирных жителей Салоу от набегов пиратов.

Чем хорош Салоу, так это тем, что находится рядом с двумя замечательными каталонскими городами: Таррагоной и Реусом.

Таррагона - один из древнейших городов Испании. Есть в Таррогоне старый город - город-музей с развалинами римского амфитеатра и потрясающим кафедральным собором XII века. В так называемой "новой" части города роскошные здания в стиле ар-деко. Кстати, шопинг в "новой" части очень даже неплох, куча брендов по приятным распродажным ценам.

Реус - родина Антонио Гауди. Там находится очень интересный музей, в котором представлены в миниатюре дома Гауди и его находки в плане водоснабжения, теплоснабжения и т.д.

Все макеты можно трогать руками, вертеть ручки, нажимать кнопки. Этакий развлекательный центр "Галилео". Мальчишкам жутко интересно. Ну и домики, улочки в Реусе замечательные.

Ну про Барселону смысла нет много писать, лучше это один раз увидеть. Немного отвлекаясь от архитектурных красот, скажу, что меня поразили электрички! Я первый раз в Европе в электричке проехалась стоя. Когда мы поехали из Салоу в Барселону, а ехать полтора часа, брали евроэлектричку штурмом, мест не было изначально, хотя наша станция вторая, и ехали мы не в час пик. Так что на будущее: либо воспользуйтесь автобусом, либо возьмите машину.

В Барселону мы съездили 2 раза, первый раз специально ехали полюбоваться и послушать знаменитый поющий фонтан, второй - пройтись по маршруту Гауди.

Будучи в Испании невозможно не посетить театр-музей Сальвадора Дали. Кстати, это была единственная экскурсия, на которую мы поехали централизованно (купили билеты в местном русском турагентстве). Экскурсия включала в себя посещение замка Гала в Пуболе и театр-музей Дали в Фигерасе.

Что касается экскурсовода - тетенька отработала на тройку с минусом, ну вот распечатать из тырнета и прочесть вслух страничку о жизни Дали - дело нехитрое!

Но нас это не особо смутило, поскольку мы поехали только ради музеев. И правильно сделали (если в Фигерас еще можно как-то общественным транспортом попасть с пересадками (поезд, автобус), то в Пуболь только на машине, а мы в этот раз машину не брали).

Ну вот вся основная культурная программа. Плюсом к этому - пляж замечательный, песочек мелкий, море чистое, вход в море долгий, пологий. Вино и хамон вкуснейшие, шопинг приятный...