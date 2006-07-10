Рассказ об отдыхе в Голубицкой

Решение о поездке на Азовское море было принято нами за 2 дня, так как не ожидали, что дадут отпуск. Выбрали Азов по причине нежаркого климата, полезного для ребенка, а также теплого и мелкого моря с песочком.

Состав участников: я, муж, наша дочь Виктория пяти лет, а так же наш будущий малыш, который путешествовал в мамином животике (срок беременности на начало поездки 26 недель).

Сроки поездки: с 9 по 28 июня 2006 г.

Мы позвонили Дмитрию, договорились о бронировании отеля, он нам предложил несколько вариантов, договорились о встрече в Темрюке.

Собрали вещи. Наш папа сделал какую-то систему, чтобы ноутбук работал от электричества, подключили GPS к компьютеру, скачали с Интернета карты с привязкой к GPS. Разобрали задние сиденья у машины, чтобы спать, и поехали. Машина у нас наша 111, я спала почти с вытянутыми (в багажник) ногами в обнимку с ребенком, и места было еще предостаточно. Выехали поздно вечером и решили на этот раз ехать ночами. Так нам показалось выгоднее по нескольким причинам: совершенно нет фур, едешь в свое удовольствие, кроме того Башкирию мы хотели проскочить с раннего утра, пока все башкирские ГАИшники спят. Ехали в страшную грозу и ливень, очень интересно.

Наш план прекрасно сработал, действительно, жители Башкортостана еще спали, и немногочисленные представители ГАИ только еще ехали на свои рабочие места.

В первый день нам надо было доехать только до Самары, там нас ждали знакомые с обильным питанием и желанием к общению. Вырвались мы от них лишь на третий день. Помимо посещения Самары, съездили на плотину в Тольятти, посетили прекрасное кафе "8-я Миля" под Тольятти, очень дорогое, но суперское. В нем местная тольяттинская "братва" любит отдыхать. Съездили на пивзавод и купили 5 литров разливного Жигулевского пива, вкус необычайный, очень рекомендую посещение данного заведения, рядом и рыбка продается.

Дальше в Волгоград выехали в 4 утра, ехали весь день, с Саратовской области муж меня все-таки пустил порулить. Останавливались купаться после Волгограда в Волгодонском канале на шлюзе №6, там все купаются. Почему-то ГАИ меня не останавливали ни разу. Когда мне надоело ехать, мне было сказано, чтобы я проехала Зимовники, самый страшный пост ГАИ на нашем пути. К посту я подъехала в час ночи, остановили сразу. Вышла я в майке и в трусах от купальника, с большим беременным пузом, еще и босиком, так легче ехать. Это был мой "звездный" выход. Меня только спросили: "Не жарко ли мне?", я ответила, что жарко. Права посмотрели и без вопросов отпустили.

Ехать решили до упора, чтобы к утру быть на месте. Но одно обстоятельство нам все-таки помешало. Нам понадобилось пойти в туалет, и наш папа зачем-то свернул в поле, наверное, чтобы разгуляться по полной. Там мы по уши закопались в грязи, муж предложил ночевать там. Вокруг за метр ничего не видно, темень и холод. Я настояла откапываться до упора. И вот мы там некоторое время в трусах и шлепках со смехом откапывались, хорошо, что ребенок спал. Накидали веток, бутылок и все-таки уехали.

Надышавшись свежим воздухом, я через 2 часа вырубилась, даже не помню где. Проснулась от того, что муж к нам залазит спать, что-то пробормотал, что мы в Тихорецке. Мы так хотели спать, что нам было совершенно уже безразлично, где мы стоим, и что с нами делать будут.

Утром проснулись от моего не выключенного будильника, довольно поздно. Днем такая природа красивая, оказывается, и все по-другому выглядит. Рядом стояли еще машины какие-то, все тоже спали. Ночевать в мотелях не захотели из-за желания приключений и разнообразия. Когда раньше ездили, то в мотелях останавливались постоянно.

Доехали до Темрюка, Дмитрий нас отвез на место, мы с ним рассчитались по его тарифу - 200 рублей с человека, и он нас покинул.

Гостиница называлась "Дельфин", нам очень понравилась. Очень приятная обстановка, чистота, внимательный персонал; бесплатная асфальтированная стоянка на территории отеля; бассейн, который ежедневно чистился; детская площадка в виде двух качелей, песочницы и детского столика; прекрасная закрытая беседка, печка для шашлыков; своя красиво оформленная столовая.

Номер был около 25 кв. метров: двуспальная кровать и кресло-кровать для ребенка, на полу ламинат, стол, телевизор, холодильник, сплит-система, сейф, душ и туалет. Были номера и с ванной. Проводилась ежедневная уборка, ключи от номера оставляли на ресепшине, предоставляли гору мягких полотенец, которые меняли периодически.

Территория закрытая, очень удобно, что ребенка одного отпускаешь и только в окно иногда поглядываешь, как они там резвятся. Детей было очень много, почти в каждом номере, да не по одному. Так что детям было весело.

Были представители Екатеринбурга, много Москвы, Ханты-Мансийск, а еще Красноярский край на машине (5500 км только в одну сторону - герои!). С "родными" и с "севером" отношения сложились прекрасные, Москва все-таки удивила своим поведением и высказываниями, хотя они не со зла, это у них в крови.

Стоимость проживания варьировалась от 900 до 1300 в сутки за номер, в июле цены должны были незначительно вырасти и составить соответственно от 1000 до 1500 рублей. Другие варианты жилья мы не рассматривали, но мест свободных было очень много. Места были и на базах отдыха, и в частном секторе, и в гостиницах. Цены очень разные, от 100 до 1100 рублей за человека.

Отдельная тема - это столовая нашего отеля. Покушать я сейчас люблю, поэтому мы питались на завтрак и ужин в отеле (на обед хватало по мороженому и фруктам). Сама столовая очень уютная, столы все сервированы, чистота. Работало 2 повара через 2 дня. Меню было на каждый день свое, но повторялось через неделю. Готовили вкусно и порции были большие, понравилось то, что еда подходила детям.

Утром на завтрак давали салатик или нарезку из овощей, колбаску, сыр, йогурты, утреннее блюдо, типа вареники, сырники, омлет…, плюс обязательно что-то сладкое. На обед давали большую супницу с супом, салат, второе блюдо и непременно тарелку с фруктами. На ужин пирожки с ягодами, второе блюдо: мясо, рыбу, курицу, гарниры. И всего так много, что хватило бы даже детской порции.

Цены такие: завтрак 120 рублей - взрослый, 65 - детский, обед 200 и 100, ужин 180 и 90. За проживание и питание (по желанию) платишь при заселении сразу. Готовить горячее в гостинице нельзя было, но мы готовили салаты, ели рыбу и ели черешню, а также для совсем маленьких детей можно было попросить варить свежие овощи и делать фруктовые пюре.

Парное коровье молоко продавали на Советской, 6, очень вкусное, но желающих было много и надо было подходить где-то в 20.30.

Сама Голубицкая представляет собой поселок, где на первой линии базы отдыха, через которые проходишь на море, а на второй линии начинаются гостиницы и частные дома. Не желательно селиться рядом с кафе, так как громкая музыка будет мешать нормальному отдыху, хотя это на любителя.

Рядом с нашим отелем располагалась любимая нами база отдыха "Лада-Тольятти", там в кирпичных коттеджах жили представители завода. База очень ухоженная, вся в цветах, фонтанах, везде скамеечки. Заезд там каждые 12 дней, и на каждый день у них свое мероприятие. Обязательно конкурсы для детей и дискотека, а еще были концерты с танцами, песнями, очень интересно. Так как на этой базе никто не следил, работаем мы в Тольятти или не работаем, то наши дети каждый вечер там бегали на эстафетах, участвовали в "Дне Нептуна" и получали сладкие подарки.

А еще на территории этой базы были аттракционы, правда очень старого образца: "Железная дорога", "Орбита", "Солнышко", "Автодром" и т.п., но это нам не мешало каждый день там кататься. Билеты стоили от 25 до 35 рублей, платишь дяденьке, а он катает вас индивидуально. Мы катались на Автодроме, пока не надоедало.

В Аквапарки в самой Голубицкой не ходили, ездили в Анапу - 60 км., там же купались в Черном море. Почему-то в Анапе по всему побережью в море плавали очень противные зеленые водоросли, когда мы там отдыхали раньше, то такого не было.

Экскурсии в Голубицкой предлагают на каждом шагу, цены приличные - от 300 рублей (это близкие), самая дорогая - это Лаго-Наки в Адыгею, стоимость 900 рублей. Мы на машине ездили сами и к грязям, и в Тамань, и на Крым посмотреть, и к страусам, платили только за входной билет, все обошлось просто в копейки.

Пляжи в Голубицкой песчаные, море теплое и мелкое. Бывали шторма, тогда мой муж из моря не вылезал, места на пляже много было. Также были развлечения в виде "бананов", "парашютов" и всяких надувных средств. Цены, как и везде: 100 рублей "банан", 100 рублей скутер - минута.

Рынки были в самой Голубицкой, где-то на Советской, но мы ездили в Темрюк, исключительно за вяленной рыбкой, каждые 2 дня. До Темрюка 7 минут на машине или на маршрутке, вроде 105 - прямо до рынка (15 рублей). Также в Темрюке есть банкоматы, и Сбербанка, и (вроде) Внешторгбанка, деньги мы там снимали в каком-то банке, точно не в Сбере.

В Темрюке есть музей "Военная горка", детям будет очень интересно.

Отдыхали мы всего 12 дней, жалко отпуск маленький был, дамы из Москвы жили там с детьми по 2 месяца.

Обратно выехали опять под вечер и ехали ночами. Днем останавливались за Волгоградом в деревне Горный Балыкей, не просто съезжали с трассы, а заезжали в саму деревню. Пляж пустой, кусты, люди есть, но очень далеко. Вода горячая, так как очень мелко, а под ногами большие рыбы плавают. Муж сказал, что райское место, и мы там провели часа 4-5, загорали, купались. Было при этом +37 (там градусник был на трассе) и не было ветра. Купальник сох на глазах. Гнали быстро, уже настроились на дом. Выспались и отъелись в Самаре и ночью поехали. Стали нарушать, нас стали останавливать. Муж пока с ГАИшником разговаривал, я вокруг машины с пузом круги наворачивала, нас быстро отпускали, один раз взяли 100 рублей, а в Башкирии за превышение скорости на 50 км только прочитали лекцию и отпустили с миром!!! Домой приехали часов в 11 утра.

Бензин от дома до дома, включая все поездки по Темрюкскому полуострову, обошелся около 7000 рублей, расход у машины на трассе составлял 6,7 литров на 100 км, заправлялись 92 бензином.