Куда сходить в Сочи зимой с ребенком? Топ-10 интересных мест

Многие считают, что в Сочи зимой нечего делать, особенно с ребёнком. Спешим вас в этом разубедить. Сочи в зимние каникулы – хороший вариант, чтобы сменить обстановку и зарядиться новыми впечатлениями. К тому же цены в зимний сезон значительно ниже, а туристов меньше.

Куда сходить и что посмотреть с ребёнком в Сочи в зимний период? Мы выбрали десять мест с преимущественно хорошими отзывами на ресурсах для путешественников.

Для справки: Все достопримечательности Сочи разбросаны по побережью от Центрального района до Лазаревского (в Сочи 4 крупных курортных района) и поднимаются ввысь к поселку Красная Поляна (там горнолыжные курорты).

Концентрация самого интересного для детей зимой находится на побережье Центрального и Адлерского районов и, конечно, на горных курортах.

Центральный район Сочи

Парк «Ривьера»

Адрес: г.Сочи, Центральный район, ул. Егорова, 1.

Один из старейших, ему более 120 лет. До сих пор остается популярным семейным парком. Местами морально устаревший, но уютный и душевный. Вечно зеленый, много экзотических растений. Даже зимой здесь красиво, можно прогуляться или чем-нибудь заняться. Например, покататься на аттракционах (попроще, чем в Сочи Парке). Посетить океанариум, дельфинарий, пингвинарий и конный театр. Побывать в зоопарке или музеях: роботов, «Внутри человека» и «ГениУМ». Увидеть шоу крокодилов, сад бабочек и др. На территории находится несколько кафе. Вход в парк бесплатный.

Примерные цены (могут меняться):

На аттракционы: от 100 до 450 рублей на ребенка и от 80 до 430 рублей на взрослого. По абонементу выходит дешевле: 6 любых аттракционов за 800 рублей, 15 аттракционов за 1600 рублей.

Шоу дельфинов: билет от 1200 рублей, дети до 5 лет бесплатно (без места).

Пингвинарий: 300 рублей.

Океанариум: 600 рублей.

Зоопарк Рио: 600 рублей.

Сад бабочек: 200 рублей.

Внутри человека: 350 рублей.

ГениУм: 400 рублей.

Роботы: 250 рублей.

Шоу конного театра: 400 рублей.

Шоу крокодилов: 250 рублей.

Дети до 5 лет проходят бесплатно. В комплексных билетах (посещение нескольких локаций) цены ниже.

https://rivierasochi.ru/

Дендрарий

Адрес: г. Сочи, Хостинский район, находится рядом с Центральным, Курортный проспект, 74.

Для любителей пеших прогулок на природе – самое то. Красивейшее место даже зимой, правда, не без элементов запустения кое-где. Вся территория парка разбита на географические отделы, где высажены цветы, кустарники и деревья из разных континентов. Между ними дорожки, полянки и различные архитектурные сооружения (скульптуры, ротонды, фонтаны, беседки, искусственные пруды). А какой тут свежий воздух, наполненный ароматами леса.

Но это еще не вся картина. Последний штрих – птицы. Тут живут, свободно расхаживая по территории, черные и белые лебеди, уточки, пеликан, павлины и др.

Дендрарий поделен на верхнюю и нижнюю часть, которые соединены фуникулером. Поэтому если вы не хотите подниматься в гору, то можно подняться на канатке. И если повезет (зимой может быть туман), полюбоваться великолепной панорамой Сочи. Из минусов: на территории дендрария всего одно кафе, лучше брать с собой перекус.

Цены на билеты:

взрослый – 320 рублей,

дети 7-14 лет – 150 рублей,

до 7 лет бесплатно.

Можно посетить только нижнюю часть дендрария: взрослым за 150 рублей, детям 7-14 лет за 70 рублей.

Канатка вверх или вниз: 380 рублей (взрослый), 250 рублей (ребенок 7-14 лет).

https://dendrarium.ru/

Адлерский район Сочи

Часть территорий выделилась из Адлерского района в поселок городского типа Сириус, который теперь не относится к Сочи, а является федеральной территорией. Но для удобства ориентирования в этом материале мы «включаем» их в «старый» район.

«Сочи Парк»

Адрес: г. Сочи, пгт Сириус (ранее входил в Адлерский район), Олимпийский проспект, 21.

Скорее всего это будет самое первое место, которое вам посоветуют посетить с ребенком местные жители. «Сочи Парк» считается одним из лучших в России. На площади более 25 гектаров расположены множество современных аттракционов для всей семьи.

Тут же находятся дельфинарий, совариум (20 редких видов птиц), мини-зоопарк, музей занимательных наук, резиденция Бабы Яги и др. Для детей часто устраиваются праздники и фестивали с участием персонажей любимых сказок.

Сюда можно запросто прийти на целый день и переходить от одного занятия (развлечения) к другому. Достаточно приобрести единый входной билет (при покупке онлайн выходит дешевле) и можно неограниченное количество раз кататься на аттракционах, участвовать в мастер-классах, посещать игровые площадки, дельфинарий и разнообразные шоу.

При необходимости можно выходить и возвращаться в парк. Множество интересных видов и локаций для фото и видеосъемок. Зимой здесь тоже красиво, а ближе к празднованию Нового года – становится сказочно, так как появляется соответствующая иллюминация.

Из особо примечательного. Ресторан-аттракцион «Роллер» – еда здесь спускается к вам по американским горкам (или рельсам) с 12-метровой высоты. Блюда в специальных контейнерах подпрыгивают и проходят довольно крутые виражи. Дети в восторге. Один раз точно стоит посетить, ведь больше такой подачи блюд нет нигде в России.

Из минусов: небольшой выбор меню и завышенные цены. Также бывает, что гостей не устраивает качество блюд. К слову, на территории «Сочи Парка» есть и много других кафешек.

Примерные цены (могут меняться):

Единый входной детский билет (рост 107-140 см) – 2050 рублей.

Единый взрослый (от 140 см) – 2200 рублей.

Малыши ростом до 107 см – бесплатно.

Стоит отметить, что посещение некоторых локаций (но таких мест мало) не входит в стоимость единого билета.

https://www.sochipark.ru/

Олимпийский парк

Адрес: г. Сочи, пгт. Сириус (ранее входил в Адлерский район), ул. Просвещения, Имеретинская низменность.

Если вы хотите прочувствовать всю мощь прошедшей в России зимней олимпиады 2014 года, то вам сюда. Олимпийский парк – её наследие. Тут проводились соревнования по различным видам спорта, а также церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр. Парк огромный, поэтому если нет желания ходить, то можно взять в аренду велосипед (от 200 руб в час или 1000 рублей за день), скутер (от 500 рублей в час или 1000 за день), роликовые коньки (от 80 рублей в час или 500 за день) и др.

Это место не только для прогулок, развлечений и экскурсий по спортивным объектам. Тут регулярно проводятся концерты музыкантов и артистов. По определенным датам можно посмотреть футбольные матчи и ледовое шоу.

Вход на территорию Олимпийского парка бесплатный.

Из особо примечательного.

Электрический музей TESLA. Вот уж где интерактивность выходит на совершенно другой уровень. В мегазрелищном шоу участвует каскадер. Используя катушки Тесла он «вызывает» разряды молний длиной 3-4 метра! А еще вы сможете прочувствовать на себе разряд крохотной молнии. Получить сувенир из вашей 5-рублёвой монеты, уменьшенной вдвое. Посетить клетку страха, находясь между катушками мощностью в 500 тысяч вольт. Равнодушным не остается никто.

Примерные цены на билеты:

взрослые – 400 рублей,

дети 7-12 лет – 300 рублей.

Детям до 6 лет не рекомендуется посещать это шоу. Но если родители уверены, что ребенок не испугается, то присутствие возможно.

Музей СССР. Удался, нравится большинству. У родителей или бабушек и дедушек вызывает ностальгию и умиление, а у детишек живой интерес. Всё можно трогать, кататься, играть.

Примерные цены (могут меняться):

550 взрослый,

500 рублей дети до 12 лет,

до 7 лет бесплатно.

Шоу поющих фонтанов. Струи воды поднимаются на высоту 60 метров, переливаясь оттенками 5 олимпийских цветов. Работает и в зимний период, обычно с 18:00 до 19:00 (бесплатно).

Планетарий. В планетарии высококлассное техническое оснащение. 16 лазерных проекторов и 10-канальная звуковая система позволяют проводить в нем симфонические концерты и даже балет под звездным небом. Диаметр купола составляет 26 метров – это второй по размерам планетарий в Европе и пятый в мире. Билеты: от 450 руб.

https://олимпийский-парк.рф/

Парк науки и искусства «Сириус»

Адрес: г.Сочи, пгт. Сириус (ранее входил в Адлерский район), Олимпийский проспект, 1, здание главного медиацентра Олимпиады 2014 года.

Находится рядом с Олимпийским парком. Увлеченные дети, да и взрослые тоже, легко найдут здесь занятия на несколько часов: научно-творческие мастер-классы, лекториумы, выставки и концерты для школьников. Интереснейшие экскурсии по экспозициям космической техники, «Умный город» и «Полигоны» – 500 рублей, продолжительность 1 час. Или мастер-классы по 3D-печати, гончарному мастерству и нумизматике (изучение древних монет) – 2,5 часа, 1500 рублей за 1 участника. Билеты лучше покупать заранее и онлайн.

Если вы живёте неподалеку, то в парке науки и искусства Сириус можно пройти 2-5-дневные интенсивы (не более 2-4 часов в день) по математике, робототехнике, программированию, инженерному делу, созданию комиксов, скетчингу и др. Цены от 4900 рублей (без проживания). В некоторых интенсивах могут участвовать не только дети, но и взрослые.

https://parksirius.ru/

https://siriuscamp.ru/#programm

Обезьяний питомник

Адрес: г. Сочи, пгт. Сириус (ранее входил в Адлерский район), с. Веселое, ул. Мира, стр.117.

Особенность этого места в том, что это не зоопарк, а именно питомник. Он расположен на территории НИИ приматологии, у него нет специального финансирования, поэтому выглядит обезьянник не как развлекательный объект.

Почему же тогда хвалят это место? Здесь более 200 различных обезьянок (не в каждом зоопарке столько) и экскурсии увлеченных и любящих свое дело сотрудников НИИ. Рассказывают о жизни, повадках, видах, среде обитания питомцев. Приводится масса интересных фактов. Например, о том, что болотная мартышка может задерживать дыхание под водой 30 секунд, о космической программе с участием обезьян, об особенности родов у приматов и многое другое.

Кормление животных здесь запрещено, но сотрудники питомника делают исключение, если вы привозите бананы – этим лакомством можно угостить животных.

Цены на билеты: взрослый – 700 рублей, дети 5-14 лет – 300 рублей, дети до 5 лет – бесплатно.

http://primatologia.ru/

Скайпарк AJ Hackett Sochi

Адрес: г. Сочи, Адлерский район, с. Казачий брод, ул. Краснофлотская.

Пожалуй, это место можно рекомендовать осторожно и только туристам с подросшими детьми. Скайпарк хорошо известен любителям экстрима и тем, кто любит преодолевать свой страх. Самый простой здесь аттракцион – прогуляться по мосту над бездонной пропастью. Если хотите еще больше пощекотать нервы, то можно спрыгнуть с него (со страховкой, конечно).

Еще тут предлагают суперскоростной троллей (полет на высоте 200 метров), прыжки на эластичном канате (на высоте 69 или 207 метров на выбор), высокие качели (высота плеч качелей 170 метров).

Скайпарк работает круглый год, но если дождь, снег и ветер, то лучше воздержаться от его посещения.

Примерные цены (могут меняться):

В стоимость входного билета входит прогулка по подвесному мосту, парящему в облаках, – 1700 рублей взрослый, 900 рублей детский (от 7 до 15 лет). До 6 лет – бесплатно.

Zipline взрослый – 2500 рублей, детский – 2000 рублей.

Bungy 69 – 10000 рублей взрослый, 7500 рублей детский.

SochiSwing – 9000 рублей взрослый, 5000 детский.

https://skypark.ru/

А что в горах?

Эти места относятся тоже к Адлерскому району, но находятся в горах, поэтому мы выделили их отдельно.

Покататься на лыжах

Самый очевидный пункт. Многие только ради него сюда и едут зимой. В Сочи три горнолыжных курорта – «Красная Поляна» (бывший «Горки Город»), «Газпром» и «Роза Хутор». В каждом из них работают детские горнолыжные школы, где обучают детей с 3 лет.

Поэтому если ребенок никогда не катался на горных лыжах, то это отличная возможность поставить его на лыжи с помощью профессионального детского инструктора.

Какой именно курорт выбрать для катания – решать вам, в зависимости от вашего места проживания и личных предпочтений. Можно выделить по дню на каждый из курортов, оценить и выбрать лучший для себя.

И еще на заметку. «Красная поляна» из-за уникального географического положения начинает работать раньше всех и заканчивает позже всех, поэтому иногда ее можно посещать даже в межсезонье.

Для катания на курорте приобретается ски-пасс – он дает доступ на все открытые в день посещения горнолыжные трассы и подъемники. Цены зависят от даты катания и возраста. Для малышей младше 6 лет и туристов старше 70 лет ски-пасс – 1 рубль.

Примерные цены (могут меняться):

«Газпром»

Три дня в сезоне, кроме праздничных дней (с 9:00 до 16:00) – взрослый 7900, детский – 5150 рублей.

«Роза Хутор»

Ски-пасс 3 дня, кроме новогодних праздников – взрослый (с 15 лет) – 9360 рублей, детский (7-14 лет) – 4680 рублей.

«Красная поляна»

Ски-пасс на весь зимний сезон 2022-2023 (с 09:00 до 16:30) за исключением 24.12.22 - 08.01.23 – взрослый – 2000 рублей, детский – 1200 рублей.

Единый ски-пасс 3 дня с 8.30 до 16.00 (подъем и спуск на всех канатных дорогах «Газпром», «Роза Хутор», «Красная Поляна») в прошлом сезоне в период новогодних праздников стоил 13900 рублей взрослый, 6900 рублей детский.

При онлайн-покупке стоимость может быть ниже.

Этнографический комплекс «Моя Россия»

Адрес: г. Сочи, Адлерский район, п.Эстосадок (курорт «Роза Хутор»), ул. Набережная лаванды, 9.

Не торопитесь со скукой зевать, прочитав его название. Место получилось интересное! Можно с легкостью провести тут несколько часов.

11 павильонов, передающих колорит регионов России (Север, Кавказ, Москва, Бурятия, Татарстан, Сибирь и т.д.). Внутри множество этнографических экспозиций. Фишка в том, что в любом павильоне часть выставок интерактивная (и часто меняется). Поэтому каждый посетитель найдет, чему удивиться. Кого-то впечатляет свечной мини-заводик или иконописная мастерская. Кому-то нравятся мастер-классы по изготовлению свечей из воска, раскрашивание глиняных фигурок, пряжа платков, а кому-то – дегустация кубанских вин.

Мужчины с удовольствием пробуют стрелять из лука или из старинной пушки, метать копье и др. Зимой проходят снежные забавы, можно покататься на конной тройке. На территории работает несколько кафе.

Примерные цены (могут меняться):

Входной билет взрослый – 550 рублей.

Входной билет для детей 7-14 лет, граждан старше 60 лет – 300 рублей.

Входной билет для детей до 6 лет, взрослых старше 70 лет – 1 рубль.

Аудиогид – 150 рублей.

Все экскурсии бесплатные.

https://myrussiapark.ru/

Водные процедуры

Если на улице ненастье, то прекрасный вариант вечело провести время - аквапарки. В Сочи есть и «зимние» варианты.

На курорте «Красная поляна» переждать непогоду можно в крытом аквапарке Mountain Beach, он занимает верхний ярус ТРЦ «ГоркиМолл» (г. Сочи, Адлерский район, горный курорт «Красная поляна»», п. Эстосадок, ул. Горная Карусель, 3).

В нем несколько бассейнов, интересных спусков и приятный песчаный пляж.

Примерные цены (могут меняться):

Взрослый (от 1,4 м ростом) 1900 рублей за 2 часа.

Детский (до 1,4 м ростом) 1000 рублей за 2 часа.

При покупке онлайн дешевле.

https://gorky-apart-hotel.ru/akvapark

На курорте «Газпром» посетите ОКЦ «Галактика» (г.Сочи, Адлерский район, горный курорт «Газпром», пос. Эстосадок, ул. Ачипсинская, 12). Там, помимо крытого аквапарка (в нем три простых горки), есть бассейны с подогревом под открытым небом – можно купаться и наслаждаться видом на заснеженные Кавказские горы. Фотографии получаются очень красивые.

Примерные цены (могут меняться):

Взрослый – 1900 рублей за 3 часа.

Детский (5-9 лет) – 1600 рублей за 3 часа.

Малыш до 5 лет – 350 рублей за 3 часа.

В утреннее (с 9 до 11 часов) и вечернее время (с 17 до 20 часов) билеты для взрослых дешевле.

https://polyanaski.ru/galaxy/aquapark/

Также в ОКЦ «Галактика» есть боулинг, каток, кинотеатр, выставка роботов, «Вау парк» (экспозиция иллюминаций и световых фигур), научная выставка Экспририментус (приборы и устройства можно трогать, запускать, нажимать).

https://polyanaski.ru/galaxy/about/

Это лишь часть дел, которыми можно заняться в Сочи зимой. Много развлечений может быть прямо на территории отелей. Кстати, в зимний период большинство из них значительно снижают цену, и можно выбрать класс гостиницы выше, чем вы могли себе позволить летом.

В конце концов, многие отдыхающие находят приятным просто бродить по сочинским улочкам и любоваться прибоем зимнего моря.