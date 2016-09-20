Наш семейный десант в Грузии. Часть 1

Почему именно Грузия? Это страна с интересной историей, нет языкового барьера, и в море можно поплавать - так рассуждала я перед тем, как туда отправиться. Теперь–то я знаю, что причин там побывать гораздо больше, но обо всем по порядку…

Нас трое, мама, папа и ребенок 2х лет. Едем без машины. Прилетаем в Тбилиси 27 июня, улетаем из Батуми 11 июля. Что же у нас получилось, узнаете дальше.

Тбилиси

Самолет прилетел поздно вечером. Нас встретили хозяева дома, где мы будем жить. Едем по ночному городу, мало, что можем понять пока, но в ожидании интересного. Особенно интересной оказалось дорога к самому дому. Вверх, вверх, все время вверх. Я, конечно, знала, что мы будем жить на горе. Но так круто! Как мы сюда будем взбираться – пока не представляю! Гора называется Мтацминда - это своеобразная визитная карточка Тбилиси, с неё открывается вид на весь город.

И этот вид мы могли наблюдать прямо из нашей комнаты каждый день: выходя из душа, стоя у плиты, завтракая на террасе.

Если бы мы все время провели здесь, я бы все равно сказала, что мы были в Тбилиси, ведь сверху видно все… Внутри тоже оказалось много всего интересного: скала вместо стены, оранжерея кактусов, резная мебель.

Дом находится рядом с Пантеоном – место захоронения писателей и общественных деятелей. Это было нашей начальной точкой погружения в Тбилиси. Дух истории так и витает над этим местом.

Может, вы хорошо учились в школе и знаете, что именно здесь похоронен Грибоедов. Но я не знала, и слова на памятнике, прекрасные и трагичные одновременно, тоже не знала: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, Но для чего пережила тебя любовь моя!», мурашки по коже. Они принадлежат его жене Нино Чавчавадзе, похороненной рядом. Уже дома прочитала историю их любви, и вам советую.

Дядечка, который поливал клумбы, сказал, что он здесь хранитель, и подчеркнул: «не охранник, а именно хранитель», показал нам могилу первого президента Грузии. Надписи кругом на грузинском языке, но памятники сами подсказывают, кто кем был при жизни.

Рядом церковь Святого Давида и источник, бьющий из скалы. Мы спросили у грузинской женщины, которая пила из него: «Откуда вода бежит?». Она посмотрела на нас удивленно и ответила: «Как откуда?! С небес, конечно!». Потом мы часто с мелким приходили к этой «воде с небес», уж больно это место притягательное, ну и находится рядом–прерядом.

Недалеко от Пантеона средняя станция фуникулера–трамвайчика, который поднимается на самую вершину горы Мтацминда, где располагается детский парк и телевизионная башня. Движемся туда, все выше и выше…Вид все красивей и красивей!

Парк с аттракционами еще спит, мы одни тут путешествуем. Ну и сынуля наш уснул. Вернемся сюда в его день рождения, вот будет ему раздолье! У центрального входа – остановка автобуса, сели туда и спустились в старый город.

Старый город действительно оказался старым. Потертые дома с обсыпающейся штукатуркой, дворы, как коммунальные квартиры, где открыты окна, висит белье на веревках с роликами и баранья шерсть сушится на земле. Прямо, как в старых фильмах! Очень все это мило… Хотелось заглядывать в эти тесные дворики, фотографировать этот быт, ведь именно там и скрывался настоящий грузинский дух, за которым я сюда и приехала.

Улицы очень узкие для такого потока машин, а на пешеходов здесь вообще никто не рассчитывал. «Тротуары» - нет здесь такого понятия…Зато все сохранилось в своем первозданном виде. Никаких светофоров и правил, ведь есть звуковой сигнал – что еще нужно! Так, преодолев все препятствия, вышли мы к популярным туристическим достопримечательностям. Направляемся к канатной дороге, по которой можно подняться до крепости Нарикала, гигантской скульптуре «Мать Грузия», ботаническому саду.

У нижней станции канатной дороги – очаровательный парк Рике, мост Мира и здание, похожее на фен. Охранники нам сказали, что это кинотеатр и торговый центр строится. Вообще, надо сказать, что с порядком в Тбилиси все отлично, люди, которые за этим следят – повсюду. Хотела покататься с мелким на качелях – быстро ко мне подбежали и попросили слезть – детская ведь площадка.

Поднимаемся в кабинке на гору, любуемся видом. Наверху еще жарче, сын прилипает в слинге. Но спасение есть – спускаемся к Ботаническому саду. Вход – 2 лари, кажется. Идем на шум воды и оказываемся у водопада. Эх, как же красиво! В жару здесь очутиться вдвойне приятно! Даже не думая, снимаем обувь, раздеваем ребенка и идем ловить брызги. «Ох уж эти русские!», - так, наверное, подумали тихие иностранцы, сидящие рядом. Но, все же, глядя на нас, тоже сбросили свои ботинки и осторожно пошагали по воде.

Глоток свежести мы обрели в этом Ботаническом саду, весь его, конечно, нам не обойти, но единение с природой все же почувствовали. Вышли из тени деревьев, и солнце снова ударило по нам. Нет уже никаких сил осматривать крепость Нарикала, спускаемся вниз.

В такую жару совсем не хочется есть, как бы там не расхваливали грузинскую кухню. Но вот грузинскую минералку я вспоминаю как божественный напиток! Она там очень вкусная и дешевая. Боржоми, Лекани, Набеглави – теперь для меня не просто слова!

Еще район серных бань нами не изучен, направляемся туда. Переходим реку Кура по мосту Мира. На карте города она обозначена как Мтквари. Думали сначала, что это еще какая–то река. Ан, нет, то, что по-грузински Мтквари, по-русски – Кура. Вот ведь особенности перевода! На мосту охранник дежурит, и тут не плюнуть… (это я все про порядок).

Серные бани - забавные сооружения. Сын наш с большой радостью по ним носился и ползал. А вот под ними – те самые теплые источники, в честь которых и назван город Тбилиси (переводится как «теплая вода»). Грузин, отдыхающий на лавочке, рассказал нам как хорошо можно там помыться, какая мягкая здесь вода, есть общие отделения и вип-сауны. В такую жару о бане мы даже не помышляли. Но тот же грузин показал нам на водопад, который здесь совсем рядом оказался: "за дом зайдете - и все". Ну прямо день водопадов какой-то. Вот так идешь, идешь по центру города – бац и водопад! Вот уж необычно! И действительно, за домом оказался водопад, почти такой же, как в ботаническом саду, даже рыба к нему подошла, но все же близость города здесь уже ощутима! Дома на скалах рядом тоже впечатляют!

Закрепили все полученные впечатления мы в Чебуречной у серных бань. На форумах про неё часто читала, простое заведение, без претензий на изысканность. Ну и чебуреки на любой вкус там, даже со сгущенкой есть. Когда их нам принесли, муж попросил приборы. На что нам официантка, она же хозяйка заявила: «Вы хотите испортить чебурек?!». Потом подошла и показала, как их надо есть, чтобы бульон внутри никуда не вылился. Вот мы болваны, избалованные ножами и вилками!

Ну все подкреплись, пора домой. По дороге нас зазывают таксисты на экскурсии, продавцы вина на дегустации… Нет, уж, спасибо. На сегодня хватит!

Карабкаемся на нашу гору Мтацминду, интересно, что всегда мы идем туда разными дорогами, но все время доходим, куда надо.

Ну вот мы и дома – сверху видно почти все места, где мы были. Вот включается подсветка. Самый яркий кусочек Тбилиси - собор Святой Троицы (Самеба), в ярко-оранжевом наряде, просто сидишь и смотришь на все это великолепие и даже разговаривать не обязательно.

Ночная прогулка

В один из вечеров мы пошли окунуться в огни Тбилиси по одной из центральных улиц – Шото Руставели. Улица имени этого поэта есть почти в каждом грузинском городе, где мы были. Жизнь там, конечно, кипит и увидеть можно много интресного.

Вот пес за нами увязался, на ухе какая-то клипса. Вижу, девушка выгуливает своего хаски, который прыгает в светящемся фонтане у здания парламента. Она-то мне и рассказала, что у них не убивают бездомных животных, а отлавливают, стерилизуют, обрабатывают от паразитов и отпускают с такой отметкой на ухе.

Движемся дальше в потоке остальных туристов. Все останавливаются у кукольного представления под зажигательную музыку. Предприимчивые бабушки тут же продают семечки. Я помню такое у нас где-то в 90х.

Кроме зрелищ, как известно, организм требует и хлеба. Мы дошли до дома хинкали. Там нас ждал очередной сюрприз грузинского гостеприимства. Пока я читала меню, сына подхватил на руки какой-то могучий дяденька и потащил куда-то. Там вообще особое отношение к детям, мало кто проходит мимо мелких просто так: надо обязательно его пощипать за щеки, потрепать по макушке, поцеловать…В общем, оказалось, тут зашли перекусить охранники президента, и у одного из них сына так же зовут, как нашего. Это было весомым аргументом, чтобы угостить нас и оплатить счет. Не привыкли мы к такому и всячески отнекивались, но с охранниками президента, оказалось, спорить бесполезно. Макс, так звали того накаченного дядечку, рассказал, про все свои семейные связи в России, про то, как хорошо у них (в Грузии) работают службы безопасности, и никто нас тут не тронет.

Хинкали оказались жгуче острыми и ароматными. Но, кажется, без красного перца тут ни одно блюда не готовится, все здесь к этому вкусу привыкли. Они продаются поштучно, чтобы наесться достаточно 3х штучек.

Возвращались домой поздно ночью с контейнерами, полными хинкали, ничуть не беспокоясь за свою безопасность.

Навстречу шла пьяненькая девушка, весело напевая. Я прислушалась, мотив «Миллион алых роз», а слова грузинские. Это песню потом еще не раз слышала в маршрутках, её здесь очень любят. Ведь у того самого художника из песни есть реальный прототип – грузинский художник Пиросмани, и все, о чем там поется, было на самом деле. А Пиросмани так и умер в нищете. Грустно, но очень красиво.

Мцхета

Во второй день нашего пребывания, мы решили поехать в Мцхету – это старинная столица Грузии. По праву считается религиозным центром, в самом городе и в его окрестностях расположено множество древних памятников культуры и зодчества. Самый популярный – храм Джвари (в переводе – «крест»), расположенный на высокой горе рядом с городом. Вот туда и направляемся.

Если можно доехать на общественном транспорте, то мы всегда выбирали этот вариант. Но так не получилось в этот раз. Жара опять набирала обороты, а мы так и не разобрались, как нам найти автовокзал, с которого едут маршрутки в Мцхету. Поэтому сегодня наш транспорт – такси. Их не надо особо искать, они сами вас найдут. Недалеко от площади Свободы, первый попавшийся таксист оказался Алик, загорелый седой старичок.

Таксист здесь это не тот человек, который молча довезет вас до нужного места и все. Он обязательно будет нахваливать свой край, предложит еще кучу поездок, расскажет, что его связывает с Россией, ответит на все ваши вопросы, сходит с вами до всех достопримечательностей, сфотографирует вас вместе и будет ждать в машине, пока вы ползаете по сувенирным лавочкам. Мы думали, это Алик такой, оказалось, что все здесь такие.

Храм Джвари расположен в удивительном месте, на самой вершине горы, где видно весь город Мцхета, слияние рек Куры и Арагви. Причем эта граница – четкая линия, Кура – мутного цвета.

Сам храм сохранился в своем первозданном виде, этим он и прекрасен, рядом можно разглядеть остатки крепостной стены. Здесь просто хорошо находиться и молчать, смотреть на горы и проплывающие облака.

Алик везет нас в саму Мцхету. Первое впечатление – город с картинки. Здесь очень тихо и чисто. Домики с черепичной крышей и свисающим через забор виноградом. Вымощенные булыжником дороги, где ограничен въезд машин, поэтому можно спокойно прогуливаться. Здесь очень тихо и чисто. Множество сувенирных лавочек.

Мы идем в кафедральный собор Светицхоцвели (переводится как "животворящий Столп"), место захоронения хитона Христа. Интересна история его происхождения, но предлагаю вам самим её для себя открыть. Внутри можно увидеть старинные фрески, мощи Андрея Первозванного, который и проповедовал христианство в Грузии, места захоронения царей, князей (члены семьи Багратиона). Все ходят по эти плитам надгробным, которые являются частью пола, странно было для меня это. Потом прочитала, что один царь завещал так себя похоронить, чтобы слышать стук сердца, каждого ступающего на его могилу.

Вот, кажется, группу детского сада привели, свечки ставят. Не представляю у нас такое.

Напротив собора есть туристический информационный центр, там можно взять бесплатно карты и брошюры о достопримечательностях.

Конечно, Мцхета и её окрестности заслуживают гораздо больше времени, чем мы там провели. Но все нужно изучать постепенно, а впечатлениями мы и так уже переполнены.

