Санкт-Петербург, отзыв о поездке

Решили, что поедем на экскурсию в Санкт-Петербург, и таким образом все-таки сделаем наши первые летние школьные каникулы интересными и незабываемыми!

Петербург – это практически город-музей, и чтобы начать им восхищаться, достаточно просто выйти на улицу в его центральной исторической части. А самое надёжное средство насладиться по-максимуму – водная прогулка (она же экскурсия на речном трамвае), когда то ли ты плывёшь, то ли город плывёт навстречу тебе.

По рекам и каналам

За неделю пребывания в Питере экскурсии на речных трамвайчиках мы брали три раза – дважды «по рекам и каналам» на низкорослых теплоходах, и один раз до Финского залива на теплоходе покрупнее.

Первую экскурсию мы начали с причала на реке со смешным названием Мойка (на самом деле речка когда-то называлась Мья и была мелкой и грязной, ее постепенно прочистили, облицевали гранитом и переименовали в более понятное русскому уху), недалеко от Пушкинского музея. Экскурсия оказалась двухчасовой и очень качественной, но преимущественно по маленьким речкам – Неву зацепили только с краешку.

Итак, сначала по Пушкинским местам: дом на Мойке, 12 - сейчас открыт мемориальный музей в той самой квартире, где поэт прожил свои последние дни и умер после ранения на дуэли. Три одинаковых (но разного цвета) дома под названием «три сестры», построенные каким-то купцом в приданое трём своим дочерям – в одном из них Пушкин познакомился на балу с Анной Керн, и написал то самое знаменитое «Я помню чудное мгновенье». Конюшенная церковь, в которой отпевали погибшего на дуэли «невольника чести» Летний сад, куда он ходил прогуляться на досуге. Медный всадник – тоже в немалой степени пушкинский объект.

Впрочем, обозревали мы не только пушкинские места. Храмы, дворцы, доходные дома. Мосты на любой вкус и цвет: мост из притертых гранитных глыб, сделанные без капли связующего раствора – просто камни так тесно прижаты друг к другу, что держаться за счет силы трения и силы тяжести; подвесной мост – без опоры на дно, опирающийся только на берега; поцелуев мост, синий мост - самый широкий из питерских (почти сто метров!)– казалось, что мы проплываем не под мостом, а по туннелю, было темно и жутко. Певческий мост – он особенно понравился Саше как своим названием (школа «Октоих» до сих пор даёт о себе знать!), так и красивой оградой-решёткой, выполненной по мотивам вологодских кружев. Потом мы чаще всего ходили именно через этот мост, и Саша каждый раз говорила – наш мост, певческий!

Так же подробно и вдохновенно, как про кружево певческого моста, экскурсовод рассказывала и про ограду-решётку Летнего сада. Эта ограда из гранитных колонн с чередующимися вазами (символизируют жизнь) и урнами (символизируют смерть) и чугунных прутьев между ними считается одной из самых красивых в мире (шедевр русского классицизма 18 века – так пишется в путеводителях). Нам поведали историю про путешественника, который приплыл из дальних стран к этой самой решётке, восхитился, полюбовался и поплыл обратно, не высаживаясь на берег. Когда его стали спрашивать, почему же он не стал осматривать красоты Петербурга, ответил: лучшее я уже видел.

Правда, нам в этот раз не удалось убедиться в том, что «там за чугунной оградой белых статуй прохлада», потому что сейчас Летний сад закрыт на реконструкцию. Откроется он обратно через несколько лет, и там будут уже не только клумбы и статуи, но и фонтаны, когда-то организованные Петром Первым (потому и речка возле сада называется до сих пор Фонтанкой, что из неё брали воду для этих самых фонтанов), и снесённые по указу Екатерины Великой, считавшей, что фонтаны – это излишество.

Саму реку Фонтанку мы видели, а вот памятник чижику-пыжику, который на этой самой Фонтанке пил то ли воду, то ли водку, рассмотреть не успели. Поэтому пришлось брать еще одну водную экскурсию.

Второй раз речной трамвай мы поймали на канале Грибоедова – прямо возле Спаса-на-Крови. Маршрут оказался другой – всего лишь на час, но с выездом в Неву и объездом вокруг Петропавловской крепости. В этот раз мы подробно разглядели зайца на столбике под мостом на Заячий остров, самый длинный питерский мост, похожий на Эйфелеву башню, многочисленные эрмитажные здания, Университетскую набережную, Нахимовское училище и стоящий рядом с ним крейсер Аврора. А еще – наконец-то разглядели на повороте чижика-пыжика, самый маленький памятник Петербурга (и самый детский наверное).

Дворцовая площадь

На дворцовую площадь хочется возвращаться снова и снова – что-то в ней есть притягательное, так же как и в стрелке Васильевского острова. Хотя там, на острове, нас ожидало огорчение – три года назад возле стрелки был - и бил! - живописный фонтан прямо из середины реки. Несколько раз в день он становился поющим и танцующим, а ночью можно было полюбоваться на лазерное шоу с этим фонтаном. Увы – сейчас его нет! Уже года два, как пояснили мне тамошние продавцы сувениров – демонтирован в связи с кризисом. Поэтому любовались мы только растральными колоннами (когда-то на них зажигали огонь и они служили маяками) и видами на Эрмитаж и Петропавловскую крепость.

Храмы

Поскольку цель нашей поездки была не паломническая, мы ограничились «титульными» храмами Санкт-Петербурга, оставив «на потом» Иоанновский ставропигиальный женский монастырь, где находятся мощи Иоанна Кронштадтского, и часовню Ксении Петербуржской.

Спас-на-Крови – этот храм до сих пор музейный, и видимо будет таким всегда. Потому что он изначально был сделан как храм-памятник не для постоянной эксплуатации: там шикарный мраморный пол толщиной чуть больше сантиметра - даже сразу после открытия храм был доступен только для вип-персон. Сейчас доступен всем – суперпол застелен толстым ковром, только в серединке отгорожен маленький островок для «посмотреть» - ногами по нему никто не ходит.

По внешнему виду Спас-на-Крови (полное и правильное название - храм Воскресения Христова) похож на украшающий Красную площадь храм Василия Блаженного, а по своей «биографии» и прижившемуся в разговорной речи названию - на наш Храм-на-Крови, поскольку возведён он на месте смертельного ранения Александра II.

С большим интересом послушали экскурсовода – и про убитого царя, и про дебаты вокруг строительства храма (прямо же как у нас вокруг Храма-на-Крови), и про послереволюционный вопрос «сносить ли эту антихудожественную безвкусицу, или пускай стоИт?», и про эвакуацию неразорвавшегося снаряда, который застрял в крыше во время войны. Хотя больше всего мне, как жительнице улицы Родонитовой и местечковой патриотке, нравятся там иконостасы из уральского родонита, сработанные в дореволюционном Екатеринбурге.

В храме нет ни одной написанной иконы – только мозаика (его ещё называют музеем мозаики). Видимо именно поэтому стены до сих пор сохранились практически в первозданном виде, не смотря на трудную биографию. Иконостасы каменные – кроме уже упомянутых родонитовых, центральный иконостас мраморный, хотя выглядит как деревянный – такой у итальянского мрамора необычный цвет.

В уголке отгорожена сень – выделено то самое место, где был убит император Александр II. Опять же аналогия с Храмом-на-Крови, только у нас на месте пролития царской крови сделан еще алтарь.

Исаакиевский собор так же имеет статус музея. Можно купить билеты внутрь на экскурсию, можно – отдельно – на колоннаду собора, и оттуда посмотреть на Петербург свысока.

Сам по себе святой Исаакий Далматский в народе не слишком известен, но память его празднуется в тот же день, что и день рождения Петра Первого (30 мая по старому стилю), именно поэтому Пётр считал святого Исаакия своим небесным покровителем, и первый деревянный храм на этом месте построил в его честь. В этом же храме венчался с Екатериной, а потом, как и полагается, храм деревянный сгорел, и на его месте построили каменный по проекту архитектора Монферрана (человек был на самом деле выдающийся, ему мы обязаны не только собором, но еще Александровской колонной на Дворцовой площади, и памятником Николаю Первому – как и медный всадник, это памятник типа «царь на коне», но в отличие от последнего, творение Монферрана держится только на двух точках опоры – задних ногах вздыбленной лошади). Монферрану посвящен отдельный уголок в соборе, там и портрет, и бюст с орденами и лентами, и краткий рассказ гида о биографии и подвигах в рамках повествования об истории и архитектуре собора.

Ещё нам поведали про маятник Фуко, который я видела здесь в прошлый раз (когда ездила в Ленинград в десятилетнем возрасте). Убрали его не так давно – примерно с тех же самых времен, когда разрешили в этом храме службы по особым датам – в начале девяностых. Причем девушка-гид заявила, что маятник убрали потому, что наука и религия несовместимы, чем меня несказанно повеселила. То есть простая и банальная мысль, что болтающаяся через весь храм тяжёлая дура просто мешает во время службы (кстати, она и экскурсиям тоже мешала – все жались по краям), и при хорошем скоплении народа может оказаться травмоопасной, видимо не пришла ей в голову.

После экскурсии, преодолев искушение затариться сувенирами, мы двинулись к выходу. Я попутно удивилась банкомату какого-то Ханты-Мансийского банка, затерявшегося на выходе к толпе сувенирных лавок. Эклектично так смотрится в дореволюционном храме – даже эклектичнее, чем турникет на входе, к которому надо билеты прикладывать.

Казанский кафедральный собор - главный собор Санкт-Петербурга. Мы сделали множество попыток его сфотографировать (все-таки выглядит он более чем нетривиально для православного храма), но все не слишком удачные – собор очень большой, а большое, как известно, видится на расстоянии. А расстоянию мешают здания на противоположной стороне улицы.

Казанский собор – храм действующий (канули в лету те времена, когда в храме размещался советский музей истории религии и атеизма), вход туда свободный. Поискали, где и у кого можно экскурсию заказать, но так и не нашли (хотя объявления утверждали, что специально обученные для этого люди в наличии имеются). Прошлись по храму сами – посмотрели на могилу фельдмаршала Кутузова, ключи от завоеванных им французских городов и прочие памятные знаки событиям войны 1812 года – не зря Казанский собор называется храмом русской воинской славы.

Петергоф

Санкт-Петербург безусловно прекрасен сам по себе, и потратить там неделю-другую на захватывающие экскурсии в режиме нон-стоп никакого труда не составит. Однако кроме всего прочего можно посетить еще и его знаменитые пригороды. Мы решили ограничиться только одним, и долго выбирали между Петергофом с его фонтанами и Царским Селом с его Пушкиным. Выбрали Петергоф.

Хотя Петергоф посмотреть как следует за один день невозможно, тем более что мы приехали с организованной экскурсией. Из двух парков посетили только один – нижний, с дворцами и фонтанами. Да и тот толком не осмотрели – там, чтобы как следует потоптаться и все пощупать самим. Начали с экскурсии в Большой дворец. В нем, как и в Эрмитаже, самое шикарное – это входная парадная лестница. Белый+золотой, скульптуры, лепнина – красота, в общем. Сразу попали в танцевальный зал – большой, в стиле барокко, тоже в лепнине и золоте. Сразу захотелось напялить платье с кринолином и закружиться по паркету! Потом пошли дальше, из зала в зал. Разные стили, разные эпохи, разные предназначения помещений, выстроенных анфиладой – то есть друг за другом, из одного зала попадаешь в следующий сразу, без всяких там церемоний типа коридора. Если сразу открыть все двери, и встать напротив этих самых дверей, то всё это крыло дворца простреливается взглядом – можно одновременно видеть все комнаты. Подумалось, что это наверное жутко неудобно, когда все комнаты проходные – чтобы попасть в последнюю, надо побеспокоить всех людей, которые находятся в помещениях на пути.

Конечно, смотреть нам понравилось всё – и китайские залы с вазами и драконами (когда-то была мода на всё китайское – вот и завели такие комнатки для понтов), и диванный зал с гигантским диваном – он для своего времени был чудом из-за размеров и удобства, потому что до его появления мебель была скорее декоративной, чем функциональной, и тронный зал, и столовую с огромным столом и фарфоровым сервизом на множество персон (под каждой тарелкой – специальная ёмкость для горячей воды, чтобы блюда за время долгих посиделок не остывало). Но больше всего нам понравился скромный петровский кабинет с темными дубовыми панелями на стенах и аскетичной обстановкой между ними. Книги, глобус, перо-чернильница, письменный стол – все очень по-деловому. В общем, покинули мы дворец вполне впечатленными. Теперь знаю, что плафон – это картина на потолке, а не то, что я раньше думала.

Хотя, конечно, самое интересное в Петергофе – это фонтаны! Наконец-то мы до них добрались: сразу от центрального входа во дворец начинается главный каскад и открывается шикарный вид на парк, Морской канал, упирающийся в Финский залив, и фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва». Можно смотреть до бесконечности, просто стоять и смотреть, но нам это не удалось – время экскурсии ограничено. Спустились по лесенке вниз вдоль каскада, и принялись осматривать достопримечательности.

Фонтаны «сноп», «солнце», «тритон», «пирамида», шахматный каскад, памятник Петру, бегающие по дорожкам наглые белки с вопросом в глазах «а что вы мне принесли?» – все это, конечно, прекрасно, но тем не менее у Саши, как и у меня когда-то, больший интерес вызвали те самые петровские «шутихи», из которых невозможно выйти сухими)) В общем помокла она и под грибком, и возле дерева, и до тех пор скакала по брызгающимся камням, пока у меня не закончились варианты для ее переодевания. Конечно, день был солнечный и относительно тёплый, но всё же не жара, да еще периодически «ветер с моря дул», а я всерьез рассчитывала, что болеть мы в поездке не будем – некогда!

По пути к автобусу покормили уток в пруду и поняли, что надо бы приехать еще раз, уже без экскурсии и лимита времени, на весь день. Погулять, посмотреть все как следует без спешки, посетить еще парочку музеев – там их на территории полно, просто Дворец самый топовый, но остальные должны быть не менее интересными. Особенно – грот под большим каскадом, где можно увидеть, как всё устроено и как всё работает.

Чудо Петергофа в том, что все фонтаны работают без насосов, это просто система прудов и труб, выстроенных определенным образом. Вода не гоняется по кругу, она вся проточная – берется из источников на земле и под землей, и стекает по каналу в Финский залив, вызывая восхищение инженерными талантами людей, которые всё это придумали и воплотили в жизнь. В очередной раз восхищает и царь Пётр Первый – оказывается, на его идею о фонтанах специалисты ответили, что воды поблизости нет. А он ответил не банальное «обидно, досадно, да ладно», а «будем искать!». И ведь нашел – пусть не близко, пусть не просто, но нашел, и даже теперь, когда нет ни только Петра, но и самой его империи, а фонтаны до сих пор удивляют и восхищают, в очередной раз подтверждая мысль о том, что и невозможное возможно, просто на него сил и времени потребуется значительно больше.

Эрмитаж

Эрмитаж оказался очень демократичным видом питерского отдыха – билет входной всего 100 рублей для меня (после предъявления паспорта о российском гражданстве), дети и школьники – бесплатно. Хотя у этой экономичности была и обратная сторона – огромная очередь на входе. Просочились внутрь, купили еще билеты на обзорную экскурсию – решили начать с неё, хотя там можно просто так бродить хоть до самого закрытия. Дождались экскурсовода – за это время посмотрели первый этаж. Саше понравилась штука типа банкомата, выдающая на экран сведения о разных залах Эрмитажа – то ли карта, то ли навигатор. Едва оттащила её от этой игрушки!

На первых же минутах экскурсии нас ждал крупной облом: самая зрелищная часть Эрмитажа – парадная лестница – была на реставрации. Железно придется ехать сюда еще раз!

Дальше дело пошло лучше: аванзал с малахитовой ротондой посередине, танцевальный зал, малахитовый зал, тронные залы большой и малый – вся роскошь и великолепие в одном музее. Много рассказывали об Урале и Екатеринбурге – и про то, что малахитовые-лазуритовые чудеса когда-то привезены с Урала, и про то, что во время войны Эрмитаж эвакуировали к нам, в Екатеринбург. Очень мне понравился «зал воинской славы», посвященный войне 1812 года и победе в ней. Если верить гиду – любимый зал Пушкина. Впрочем, мы еще много чего там видели – и странные часы с распускающим хвост павлином (при нас он ничего не распускал – делает это раз в неделю, чтобы механизмы внутри не портились), на которых нет привычного и понятного циферблата, и гобелены, и картины Тициана, Рафаэля и Да Винчи, и рыцарский зал с выставленными доспехами для взрослых и детей - в общем, пронеслись галопом по европам, что называется, и поставили себе значок «выполнено» в графу «побывать в Эрмитаже».

Возле Эрмитажа славный фонтанчик с лавочками, всегда приятно отдохнуть- посидеть, особенно в перерывах между приступами дождя)) Там отирается стая голубей, а люди ее подкармливают. Однажды двое юношей кормили птиц баранками прямо с рук, Саша тут же принялась им сочувствовать и советы давать. Ей выдали отдельную баранку, и она тоже попыталась приманить голубей так, чтобы они стали клевать прямо из руки. Они поклевали, Саша была счастлива. Я тоже – ведь я еще не знала, что это выльется в постоянные разговоры на тему «давай пойдем кормить птичек, чтобы они прямо мне на руку сели и из ладони кушали».

Петропавловская крепость

Сама крепость находится на острове Заячьем – надо переходить через мост. С моста виден близко тот самый зайяц на пеньке, которого мы раньше наблюдали только на водных экскурсиях. Проникли в крепость и озадачились проблемой посмотреть, как стреляет пушка, потому что по местному времени близился полдень, а стреляет она как раз в 12.00. Пометались там по территории, но пушку так и не нашли. Ну, по крайней мере, в этот раз мы её услышали – вполне ощутимо, хотя и не так ужасно, как обещал нам на входе торговец сувенирами.

Зато увидели памятник Петру (он мне не понравился – Петр какой-то непропорциональный, с маленькой головенкой – как недоделанный инопланетянин из фильма «Люди в черном», да еще сделан сидящим на стуле, так что туристы все время трутся у него на коленках с целью сфотографироваться) – обошли его стороной, такой жуткий. В путеводителе сказано, что сей шедевр торчит там с 1991 года как подарок городу от художника М.Шемякина – неудивительно, что я его не помню.

Вообще-то в Петропавловскую крепость мы забрели малость неудачно – именно в тот день, когда там выходной в музеях. Поэтому в Петропавловский собор попали без экскурсии, просто посмотреть. Он большой и просторный, не слишком помпезный, но все же впечатляющий.

А Саша больше всего хотела посмотреть в крепости первый ботик Петра, названный в её детской книжке о Санкт-Петербурге дедушкой русского флота. Ботик находился в свободном доступе в ботном домике – там, где мы покупали билеты в собор. Плюс в том, что он не под стеклом – его можно всячески щупать. Минус в том, что в домике темно для нашего фотоаппарата, поэтому вынесли мы оттуда только воспоминания. Саша несколько разочаровалась – не ожидала, что «дедушка» окажется таким маленьким и скромным.

А еще мы уток возле крепости покормили – специально с собой хлеба взяли. Утки были наглые и толстые, Саша осталась ими довольна. Пыталась часть булки заначить для голубей, но местные голуби оказались скучными и пугливыми, с рук не клевали, поэтому ими Саша осталась недовольна))

Сходили в музей восковых фигур – он там маленький, но интересный. Саша с удовольствием прослушала всю экскурсию, а потом еще на несколько раз пробежалась там и сфотографировалась.

Лавра

Александро-Невская лавра совсем не похожа на лавру Троице-Сергиеву (в других я не бывала, так что сравнивать больше не с чем) – тихая, малолюдная, маленькая по территории – всего один действующий храм мы там обнаружили – Свято-Троицкий собор. Территория монастыря чистая и ухоженная: клумбы, фонтанчик, лавочки, тропинки, деревца. Я даже успела Сашу сфотографировать до того, как обнаружила суровую табличку о том, что делать этого на территории лавры нельзя. Хотя так и не поняла – почему нельзя???

Обошли лавру по периметру, постояли у памятника, зашли в собор – там находятся мощи Александра Невского, а вот чтобы посмотреть на его серебряную раку (гробницу) – надо идти в Эрмитаж. На выходе из лавры обнаружили столик с сувенирными свистульками из глины, которые делают местные умельцы. Купили две штуки – в одну надо свистеть просто так, а в другую еще воду наливать предварительно, и она при свисте птичьи трели выдает.

Кстати о птичках – возле лавры их несметное количество – голуби на мосту и утки под мостом. Мы купили булку для голубей, Саша стала кормить их с рук, а они тут же радостно ей на голову уселись. Саша была счастлива, и все переживала потом, что мы так поздно обнаружили, где в Питере самые правильные голуби водятся, а то бы мы в лавру каждый день ездили!

Музей Пушкина

Музей оказался во дворе, чуть ли не в подвале. Несколько комнат в доме на Мойке,12, где прожил свои последние годы великий Пушкин. Купили билеты, зашли внутрь – тут нам торжественно вручили тапки гигантских размеров – те самые легендарные советские музейные тапочки, от которых уже отказались и в Эрмитаже, и в Петергофском большом дворце, и мы стали приматывать их к ногам. Занятие увлекательное и малопродуктивное, но все же как-то справились. Пошли на экскурсию – квартирка тесная, комнаты опять анфиладой – все проходные, одна из другой. Рассказывали о последних днях жизни поэта, дуэли, ранении и смерти – в общем, не очень-то весело получилось. А меня еще поразила история про сестер жены поэта: две ее незамужние сестрицы жили вместе с семьей Пушкиных. Одна из них через некоторое время после похорон убитого Дантесом зятя вышла замуж за этого самого Дантеса. Санта-Барбара отдыхает на заднем плане!!!

Дольше всего задержались в кабинете Пушкина – книжные стеллажи, письменный стол, перо-чернильница, рукописи, портрет на стене, неудобный диванчик, куда принесли истекающего кровью дуэлянта. Странная жизнь, глупая смерть. Все должно было быть не так!

Когда выходили из музея, Саша сказала: хорошо, что экскурсия кончилась, это было слишком грустно.

Финский залив

Финальным аккордом нашего пребывания в Санкт-Петербурге была экскурсия до Финского залива – мы все-таки побывали этим летом на море! Берега Малой Невы не слишком живописные – издалека виден Князь-Владимирский собор на Каменном острове, а потом потянулись вдоль реки какие-то судоремонтные мастерские. Зато она упирается в Финский залив, по которому мы сделали широкий круг.

Гораздо интереснее набережные Большой Невы: Кунсткамера, Академия художеств, сфинксы, Медный всадник и Адмиралтейство. Ну и собственно Нева - Петропавловская крепость, набережная Кутузова, крейсер Аврора – сюда мы в следующий раз сходим! Финляндский вокзал с его фонтанами, литейный мост возле оружейного завода и мрачная кирпичная тюрьма Кресты, воспетая многочисленными шансон-певцами – сейчас она на реконструкции, из нее пытаются гостиницу сделать. Впрочем, до следующего – моста Петра Великого – мы уже не доехали, развернулись раньше. Так что Смольный собор Саше показать не удалось. Вот и еще одна закладка на следующую поездку!