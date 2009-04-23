Майское путешествие с малышом

Мы с мужем фанатики необычных путешествий. Нас не пугают никакие трудности, они нас притягивают. Поняли мы это в нашем первом экстрим-путешествии в мае 2008 г.

Когда на работе мужа нам пообещали оплатить авиабилеты в любую точку Мира, разгорелись нешуточные споры по поводу этой самой точки. Загранпаспортов ни у одного из нас не было, поэтому муж хотел на Кавказ, а я на Черноморское побережье. Причем я никогда не была в горах, а он ни разу не видел море. Полуторагодовалому Степе было все равно куда ехать, лишь бы давали вовремя покушать. В конце концов, чтобы никому не было обидно, решили убить двух зайцев сразу. Решено: Эльбрус и Абхазия.

Купили билеты до Минвод (по 9000 руб. с каждого, ребенок бесплатно), взяли Степу в охапку, минимум вещей и полетели.

От Минвод до Приэльбрусья добирались часов 8 на такси типа «Газель» с попутчиками. Степа вел себя спокойно, смотрел в окно, ел и спал. Места вдоль дороги дикие: деревни, коровы, козы, цивилизации минимум. За окном льет проливной дождь, пасмурно и как-то нерадостно на душе. Прибыв на место, с трудом и благодаря врожденному везению, муж нашел недорогой номер (700руб./сутки, это считается очень дешево) в гостинице у самых подъемников. Погода привела меня в шок! Валил снег, температура минусовая, из теплой одежды у нас только толстовки. Покушали в кафе, в этой же гостинице. Выбор небольшой, но дешево и вкусно. Лагман, шурпа, шашлык, вино. За соседним столиком немцы, вернулись после восхождения, громко смеются, выпивают, очень удивленно смотрят на маленького Степу.

Проснувшись на следующее утро, мы увидели за окном солнце, но все равно температура минусовая. Надели все футболки, толстовки сверху. Решили, что дольше 3 суток оставаться не будем.

1 сутки: Поднялись на высоту 3600 м (всего высота вершины 5642 м) на двух экзотических подъемниках советского времени. Воздух чистейший. Я в шоке, глаза невозможно открыть, слепит даже в пасмурную погоду. Свои очки я отдала Степе. Виды открываются монументальные, красоту окружающих гор немного скрывает вновь начавшийся снег. Народ катается на Сноубордах и горных лыжах, есть прокат инвентаря, с Эльбруса спуск пологий. Недалеко находится «Чегет», вот там говорят, экстремально, мы там не были.

2 сутки: Зашли на местный базарчик (здесь цены порадовали), купили теплую кофту Степе, мне шапку, сувениры родным. Пошли исследовать окрестности. Нашли горную полноводную реку, поиграли там, попрыгали по камушкам. Забрались на гору пешком, попили из горного ручья. Видели живого дикого горного козла.

3 сутки: Собираемся ехать дальше (наш маршрут: Минводы – Краснодар – Сочи – Гагра – Пицунда. Огромный крюк, но по-другому не проехать). В горах с маленьким ребенком тяжеловато, запасы детского питания подходят к концу, в местных магазинчиках минимум продовольствия, мы замерзли, хотим в тепло. Хотя Степе здесь очень понравилось, в номер с улицы затаскивали его промокшего, продрогшего со скандалом (падал на землю, орал диким криком, что хочет гулять).



Путь на море

Очень тяжело здесь с транспортом. С огромным трудом нашли «Газель», которая отвезет нас обратно в Минводы, опять ехали с попутчиками. Точно не помню, сколько заплатили за «трансфер», рублей по 500 с человека. Дорогу перенесли спокойно, спали, ели, смотрели в окно.

От Минвод до Краснодара ехали целый день на рейсовом автобусе (это мое самое ужасное воспоминание) в котором было ужасно душно, тесно (водитель подсаживал безбилетников постоянно, люди сидели на полу) и еще 2 раза автобус ломался, стояли по часу. Потом Степа захотел какать, мы достали горшок и он сделал свои дела. Пахло на весь автобус, кого-то затошнило.

В Краснодаре взяли билеты на поезд до Адлера. Ехали всю ночь, пасмурное утро встретили уже под пальмами. До границы с Абхазией добрались быстро, на рейсовом автобусе прямо от вокзала. А саму границу долго не могли найти. Оказалось, нужно пройти сквозь какой-то рынок (тут же купили вяленой хурмы, очень вкусно. И тест на беременность, месячные не приходили). Границу пересекли без проблем.

От границы решили ехать до города Пицунда, это недалеко от Гагры. По дороге любовались видами на море. Я удивилась, какой у нас терпеливый ребенок, такая длинная дорога, а он веселый, все ему интересно.

Наконец Пицунда

Сначала мы снимали комнату в районе рыбозавода поселка Лидзава, ул. Речная, 20 (200руб./сутки с чел.), местечко дикое, деревня деревней, коровы ходят вокруг, лошади, курицы бегают, даже свиньи в речке купаются. До моря 10 мин. Степе и мужу очень понравилось, мне не очень, т.к. условия для приготовления пищи в частном секторе были суперантисанитарные. В магазинах цены выше, чем у нас, процентов на 20, а мы думали, будет дешевле. На пляже очень грязно, битые стекла, канализация впадает в море. Погода была пасмурная, шли дожди.

Здесь я сделала тест на беременность, оказалось, что мы ждем второго ребенка. Это было очень неожиданно, мы обалдели и, конечно, обрадовались.

Через 4 дня мы не выдержали и переехали в центр города, в пансионат «Маяк», который находится на мысу. Погода налаживалась, близился конец мая, но море было холодным, я зашла в воду по колено минуты на 2, чуть не обморозилась, купаться решился только мой муж.

Купальный сезон здесь начинается в середине июня, в связи с этим кафе в мае не работают, опять приходилось готовить. На пляжах (кстати, они галечные) никого нет, только рыбаки. Недалеко от берега часто появляются дельфины. Знаменитые сосновые рощи очень красивы. Высота и толщина древних деревьев нереально большая, воздух в роще наисвежайший. С июня есть экскурсии на озеро Рица, в Новоафонские пещеры, погружения с аквалангом, конные прогулки и много другого.

Мы уехали из Абхазии до того, как начался сезон массового заезда туристов.

Сейчас сижу, вспоминаю наше путешествие и думаю, а все-таки было классно!!! С одной стороны, тяжело нам пришлось, маленький Степа, холодная погода, денег было немного, постоянно экономили, но мы увидели столько необычного и интересного, что всего здесь и не описать, пяти страниц не хватит, чтобы красочно изложить все подробности. В общем, может быть когда-нибудь, когда дети подрастут, мы повторим этот маршрут, но только на своем автомобиле, с палаткой и в более теплое время. А в этом году наверное поедем в Крым с сыном Степой и дочкой Майей.