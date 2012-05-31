Мнение ю-мам: Санатории Башкирии. Отзывы о санатории Янган-Тау

«Справка для любознательных Расположен санаторий на высоте 413 м над уровнем моря. Как любое живописное место на Урале и в Башкирии, имеет свою легенду. Местный пастух, укрывшийся от дождя в небольшой яме на склоне горы, заметил, что со дна ямы поднимается теплый пар. Проведя несколько ночей там, он почувствовал, что мучавшие его суставные боли прошли. Вскоре об открытии узнали другие жители, которые стали лечить горным теплом свои недуги. Отсюда и пошло название этого места Янган-Тау – значит «Горящая гора». Лечение в этом санатории основано как раз на применении геотермальных источников, минеральной воды «Кургазак», и к тому же климатические условия там замечательные».

452492 Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Янгантау, ул. Центральная, 20

Отдел реализации путевок: +7 (34777) 2-82-13; 2-12-85

Факс: +7 (34777) 2-85-06, 2-12-85

Приемная: +7 (34777) 2-81-37

yantau@mail.ru, market@yantau.ru

http://www.yangantau.ru/

Стоимость путевок: http://www.yangantau.ru/pages-53.html

Условия проживания

Всеобщее мнение ю-мам таково – Янган-Тау отличное место для отдыха! Удивительно, но столь частых нареканий на условия проживания как – работа персонала, бытовые неудобства, организация процедур – НЕТ. По всей видимости, общая чудесная атмосфера санатория затмевает какие-то мелкие неудобства, и о них просто не хочется писать. Удивительная природа, климат, ухоженная территория, доброжелательный персонал, вежливые отдыхающие, чистота, улыбки детворы и обильное вкусное питание – это всё Янган-Тау!

02.2010

Мы отдыхали в двухместном в корпусе 3, но с маленьким ребенком. Номер просторный, но не огромный. Кровать 2-спальная, телевизор, раскладное кресло, шкаф. Вчетвером сильно впритык. Если выбирать из принципа "только спать" - тогда нормально.

Отдыхали в 3 корпусе, в двухкомнатном номере люкс, на последнем этаже. Ездили втроем с малышом 1,1. Очень понравилось. Показывали обычные двухместные номера, но в другом корпусе, там просто вдвоем не развернуться. Поэтому лучше доплатить но в люкс, тем более вчетвером!!!

01.2011

Девочки была в Янган-Тау когда детю было 3г 9 мес. Отлично! Там красиво и зимой и летом есть бассейн, лечить малышек не лечат, но вы можете взять его на доп. место без лечения, а купить лечение отдельно то, что надо вам. Я брала массаж, ингаляции.

02.2011

Мы в Янган-Тау много раз были. Особенно с детьми там хорошо: площадки, детская комната, спортивные площадки большие, бассейн, большая зеленая территория огорожена, ребенка можно одного лет с 6 отпускать гулять. Ну и лечебный пар - супер, правда, для детей он только аппликациями.

05.2011

Обалденный воздух, прямо лес у санатория, в котором пахнет медом......... шикарно. Детская площадка на территории, катания на лошадях есть. Природа супер.

Там есть комплекс бань, прекрасная природа, очень приветливый персонал. Неплохо кормят, лечение конечно как везде основной минимум. Мы ездили с детьми в мае, нам понравилось.

07.2011

Отличный отремонтированный бассейн. Питание хорошее, шведский стол и номера тоже хорошие, хотя зависит от типа номера и корпуса.

07.2011

У меня свекровь, а потом сестра с ре отдыхали в Янган-Тау, говорят супер, у сестры вообще удивление, граничащее с шоком от сервиса было, но ей особо сравнивать не с чем, т.к. за границей ни разу не была, но самое, что лично меня впечатлило, там имеется детская комната, где ребенка можно оставить хоть на целый день, за ними смотрят два воспитателя и медработник, питание говорят не то, что супер, а прям супер супер)))), территория ухоженная, дорожки пылесосят, шишки собирают), в номерах тоже цивилизованно.

09.2011

Отдыхали семьей. Номера, питание, лечение, отношение - все очень хорошо. Территория ухожена, красиво, отдыхающие приветливые (как и полагается), процедуры - одно удовольствие. Воздух - кристальный, минеральная вода повсюду. Курорт соответствует европейским стандартам.

09.2011

Проживание и питание тоже в целом понравились. В обычном двухместном номере совмещенный санузел, две кровати с хорошими матрасами, небольшой ЖК-телевизор с 70 каналами, холодильничек, сейф, фен (зря свой везли). Есть номера с балконами и без. Люксы двухкомнатные, просторные. Большой плюс, что жилые корпуса и столовые соединены между собой, удобно в плохую погоду ходить в гости и кушать , не надевая верхнюю одежду. Питание – шведский стол, довольно разнообразное (овощи, салаты, 2-3 вида мясных блюд, 3-4 супа, выпечка). Есть диетический стол. С питанием детей проблем нет, ребенка от 1,5 лет можно накормить….. Забыла написать про маршрут «1000 ступенек». Это крутой спуск по лестнице. По ним можно спуститься к реке Юрюзань. Вид там суперский… Правда, пока назад доползли, я чуть не померла. В общем, отдыхом мы остались довольны. Я ехала подлечить конкретное заболевание, знала, какие примерно процедуры там мне смогут предложить. По цене – 12 дней 2 взрослых и ребенок 10 лет 80 тысяч. Путевку заказывали через их сайт.

У меня родители отдыхали зимой, очень довольны и едой и обслуживанием )))

Отдыхала зимой 2010 года, оочень понравилось (природа, питание, обслуживание), хотелось бы побывать еще и летом. Полотенца дают в самом бассейне (при входе).

Родители мужа отдыхали там 2 раза (зимой 08 и 09 года), остались очень-очень довольны! Чисто, красиво, вкусно, персонал очень вежливый, доброжелательный. В общем, самые лучшие впечатления остались.

04.2012

Мне очень понравилось ВСЁ: территория, отношение персонала, еда, лечение.

Мама моя снова собирается с моим сыном ехать, я на юга хочу.

Янган-Тау - это песня, были втроем, две взрослых и ребенок 9 лет, понравилось все!!! Это учитывая, что мы привереды....

05.2012

Там просто красота! Главное для меня, что понравилось детям. Территория очень большая, есть все виды лечения . Кажется сейчас у них 2 бассейна. На поезде можно доехать, с вокзала у них ходит автобус прямо до санатория . Мы были там зимой и летом и оба раза были в восторге.

На данный момент цена путевки в санаторий довольно высока, сэкономить можно на проживании. Янган-Тау в качестве экономичного жилья предлагает размещение в Оздоровительном комплексе, находящемся в некотором отдалении от основных строений. Для сомневающихся ю-мам – вот несколько подробных отзывов о проживании там.

05.2010

Оздоровительный комплекс находится не на основной территории, а через 3 км. от санатория. Но (не надо паники) это полноценный филиал санатория. Отдых с детьми там проводить - самое то. Это небольшая территория с 6-ю одноэтажными домиками на 10 комнат каждый. На территории своя столовая и лечебница, пруд с катамаранами и лежаками и река под боком. Номера в домиках полностью благоустроенные, все цивильно. Понравилось, что я ребенка одного отпускала гулять и не боялась за нее (в "большом" санатории это сделать невозможно). Кормили 3 раза в сутки, как говориться, "на убой". Стол был не "шведский", как в большом санатории (там люди жаловались, что им просто не хватало вкусной еды, т.к. быстро все разбиралось). Лечение в основном мы принимали у нас же, на некоторые процедуры ездили на основную территорию. У нас была своя машина и нас это не напрягало, 3-5 мин. до санатория. Но ходит и бесплатный автобус между территориями, так что проблем у людей не возникало. Все что есть на основной территории (развлекухи, детские площадки, детская комната и т.п.) все доступно и для нас, равно как и те могли приезжать к нам кататься на катамаранах и рыбачить. Периодически к нам приезжали местные артисты нас развлекать, так что оторванными мы себя не считали. Контингент в оздоровительном комплексе в основном семьи с детками и пары в возрасте, так что деткам было не скучно, гуляли кучками. Персонал очень отзывчивый. Да и цена, согласитесь, очень приятная, намного дешевле, чем в основном санатории. Не знаю, что еще рассказать, спрашивайте, отвечу про подробности.

01.2011

Лично я жила в самом дальнем корпусе от лечебного, в 5ом. Столовки две, питание - шведский стол, лечение - что душа пожелает, но тут надо смотреть, на что вы ориентируетесь) Развлекухи, конечно, смешные - дискотеки там каждый день есть, половина танцующих - пенсионеры, есть ресторан, барчиков несколько, но там сами себя развлекают все, местные ансамбли приезжают на концерты, боулинг кривенький есть, лыжи, коньки - зимой, лошади - летом))

Оздоровительный комплекс. Путевки подешевле, номера поскромнее, но все прилично. Столовая там же, питание лучше, т.к. народу меньше, в главном корпусе шведский стол (кто первый, тот и сытый). Минимум лечения (физиопроцедуры) там же, а вот на парогазы и в бассейн нужно ездить, автобус по расписанию, но раз в 1-2 часа, самим далеко,3 километра. Я хотела с ребеном ехать, но передумала, т.к. постоянно ездить не хочу, а в главных корпусах очень дорого было, почти в 2 раза…

Лечение

В санатории «Янган-Тау» для лечения используются все курортные факторы – это и мощная медицинская база, оборудованная автоматизированной системой управления, и термальные пары и газы, и минеральные воды, и биоклиматические ресурсы. Ю-мамы с радостью делятся информацией о процедурах в санатории, потому как целью отдыха в Янган-Тау является именно их специфическое лечение.

03.2011

По лечению сразу определитесь более-менее чего хотите. Как-то врач нам особо ничего не предлагал. Включено в путевку немного, но достаточно. Мы дополнительно брали ванны детям и я подводный массаж. Рекомендую:-) Ребенок был в восторге от детской комнаты. Оставляла его там, когда все процедуры проходила, и сама шла лечиться. Приезжать удобно в воскресенье, нам показалось. Тогда оформишься нормально, а в пн. с утра уже к врачу и на процедуры.

07.2011

Были много раз в Янган-Тау с детьми. Все нравится, но лечение дорогое. Спелеокамеры нет, есть лечебный пар, на его основе разные процедуры, типа горячих аппликаций, горячих капсул и т.п.

09.2011

По поводу лечения могу выразить только положительные эмоции! Отличный массаж, огромный выбор физиопроцедур, в зависимости от заболевания. Очень понравился зал для лечебной физкультуры, замечательные грамотные (!) инструкторы. Интересно, что тренажерный зал с современными тренажерами практически пустовал, а на ЛФК (проводится три раза в день, можно выбрать удобное для себя время) был всегда аншлаг. Причем на физкультуру приходило много мужчин (инструктор, кстати, очень симпатичная)))) разного возраста. Бассейн не очень большой, но поскольку он работал с 9 утра до семи вечера, места всем хватало. Персонал в целом доброжелательный, вежливый. По крайней мере, никаких проблем в общении с ними не было. Некоторых раздражало, что они общаются между собой на башкирском, мне было по барабану. Типа я за границей. Музыка тоже почти везде национальная, но в основном спокойная, мне не мешала.

Отдельный питьевой бювет построен для употребления водички «Кургазак». Можно пить прямо там, можно наливать с собой, есть подогретая, есть охлажденная вода.

Понравились паровые ванны. Они сделаны по принципу «кедровой бочки», когда человек полностью садится внутрь деревянной емкости, снаружи только голова, в емкость пускают лечебный пар с температурой 40-42 градуса. В состав конденсата пара входят различные полезные микроэлементы, сидеть там можно не более 15 минут и после этой процедуры чувствуешь себя прекрасно. О лечении подробно писать не буду, очень много всего – ингаляции, спелеотерапия, суховоздушные ванны, большой выбор косметологических услуг. Но могу дать совет: если едете на 10-12 дней, надо лечить одно, максимум два недуга. Потому что лечение назначается комплексное, и времени занимает много. Санаторно-курортную карту лучше оформить дома, чтобы не терять времени, а врач там уже предлагает лечебную программу.

04.2012

Ценник в этом году у Янган_Тау - капец. Один взр+ ребенок 10 лет конец августа на 12 дней 77.000. В прошлом году мы втроем в 80 тыс. уложились...

Но мама едет, потому что ей лечение очень помогло по ее болезни. Сын всю зиму не болел, только в конце марта легкое ОРВИ было.

Отдых и развлечения

Несмотря на то, что в санатории акцент всё же сделан на лечебные процедуры – отдохнуть и развеяться тоже хочется. Судя по отзывам – для активного отдыха в Янган-Тау всё не плохо оборудовано, всё необходимое есть. Вечерние развлечения на любителя – дискотеки и концерты не всем будут по вкусу, но если есть желание повеселиться, то это можно сделать и под пение башкирских знаменитостей!

01.2011

Мы отдыхали там 2 раза, развлечения там башкирские концерты и танцы. Уровень так себе. Ездить некуда, мы в Уфу ездили так, ради интереса. Заняться нечем, до обеда процедуры, а там кровать и все. В этот санаторий ехать только, если паровые ванны помогают кому, я не поняла ничего.

А нам понравилось, развлечения - местные дискотеки и концерты, мы в бильярд играли, в спортзал ходили - очень даже прилично, зимой - лыжи, кони, если интересно, если любите здоровый отдых, то самое то. До Уфы далековато, ездили в музей Салавата Юлаева.

01.2011

В Янган-Тау зимой лыжи, лошади, есть зимний сад библиотека, бассейн, концертный зал. Приезжают местные знаменитости башкирской национальности. Санаторий расположен на горе, так что там очень красиво! Я думаю, если поедете не пожалеете.

03.2011

Еще там воздух непередаваемый, прямо травой в медом пахнет, вода минеральная даже в унитазе. Еще на лошадях катались раньше на маленькую совсем денюшку - не знаю как сейчас. Еще в реке можно купаться, но там реально задолбаешься к ней идти, я за 2 недели раза 2 или 3 всего осилила, но можно и почаще было .

09.2011

Развлечения: картинная галерея, зимний сад с попугаями и канарейками, боулинг (2 дорожки) , дискотека(капец, конечно, полный - «Ветер с моря дул…» и «Яблоки на снегу»)))))))))), концертный зал, в котором выступают артисты из Башкортостана и соседних областей. На любителя, конечно, репертуар…. Два бара, в одном есть точно вай-фай. Цены, кстати, радуют. Мороженое с орехами и шоколадом – 35 рублей, коктейль мартини с соком – 70 рублей. Пирожные местной кондитерской – 10-20 рублей.

За территорией, недалеко, есть магазин с продуктами и промтоварами. Банкомат Сбербанка и Уралсиба, по-моему. Платежные терминалы везде есть.

Для спортсменов – тренажёрка, теннисный корт, беговая дорожка, футбольное поле на реконструкции. Прокат мячей, роликов, великов, ракеток. Есть конно-спортивный комплекс, но идти до него далековато. Зимой работает лыжная база, но там нет горнолыжных трасс. Просто покататься.

Детские развлечения

С детками в Янган-Тау очень хорошо просто потому, что там все создано для хорошего отдыха. Конечно, это не отель с развитой развлекательной инфраструктурой для детей – это стоит помнить. Но всё необходимое есть: доброжелательный персонал, ухоженная территория, игровые площадки, детская комната, прокат велосипедов, роликов и, самое главное, много-много детишек. Ваша кроха скучать точно не будет!

08.2010

В июле были в Янган-тау 14 дней, правда, деть у меня уже большой 9 лет.

Очень понравилось. Не большая территория, очень чистая и ухоженная, везде розы цвели, фонтаны с подсветкой. Питание шведский стол, выбрать было из чего ребенку. Бассейн с минеральной водой. Там вообще везде минеральная вода - даже из под крана.

Большая хорошая детская площадка - разные горки, лазалки, качели-карусели, песочницы. Все ухожено и прибрано. детская комната с воспитателем – бесплатная, воспитатели внимательные и вежливые, за детьми смотрят. Вообще весь персонал выдрессирован капитально, нигде не нахамят. Стадион есть, прокат великов, роликовых коньков и т.д.

По вечерам детские конкурсные программы. Конно-спортивный комплекс рядом, дочка каталась на пони. Детей было очень много, они такими компаниями играли и гуляли по вечерам) В общем, советую, скучать будет некогда, я ни одной страницы не прочитала из взятой с собой книжки, не успела, до того была насыщенная жизнь.

07.2011

…Есть детская комната, куда можно отвести детей, там за ними присматривают до прихода родителей, на 2 этаже детской комнаты - 2-этажная мягкая комната... На улице только площадки, как таковой детской анимации нет, бывает только по вечерам иногда.

09.2011

Для детей развлечений практически нет, детская комната работает до 16.00. Но мы были осенью, летом детская комната принимает детей до 22 часов. Есть неплохая детская площадка с качелями-карусельками. площадка, если погода хорошая.

А может что-то не понравилось?

Конечно, без негативных отзывов не обходится ни один санаторий, иногда отзывы столь эмоциональны и подробны, что пропадает всяческое желание проверять на собственном опыте их достоверность.. Про Янган-Тау (за последние 2,5 года) я таких отзывов не нашла! Естественно, встречаются некоторые замечания по части питания, по–поводу того, что маловато развлечений, что далековато, дороговато….Да, наверное, цена – это та самая ложка дегтя. При этом многие санатории поблизости не отличаются дешевизной, но качество услуг там страдает куда сильнее. Очень хочется надеяться, что Янган-Тау и в дальнейшем будет только удивлять доброжелательностью персонала и высоким качеством услуг!

