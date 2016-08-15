Наш отпуск в Адлере, отель Azimut

Если вы берете с собой в путешествие ребенка 6-9 лет, то отдыхать вам намного проще, чем с годовалым. Дети в этом возрасте могут сами преодолевать достаточно большие расстояния пешком. Поэтому открывается больше возможностей насладиться отдыхом в Сочи. С таким ребенком можно не просто довольствоваться купанием в море и загоранием на пляже.

В феврале 2014 моя 6-летка с восторженным интересом смотрела Олимпийские игры в Сочи по телевизору, и мы решили воочию увидеть те самые Олимпийские объекты. Итак, решено летний отпуск (13 дней) провести в Адлере в отеле Azimut Hotel Sochi.

Как и у многих родителей, у меня было желание сделать так, чтобы дитя получило максимум впечатлений от этой поездки. Но конкретный бюджет не позволил мне, конечно, посмотреть все достопримечательности Сочи и Адлера.

Отель, территория и номер

Заселение в номер осуществляется с 14.00. Наш поезд прибыл рано, в 02.45, в отель мы приехали в 04.00, и поэтому наше ожидание заселения было мучительным и долгим! Пока все гости отеля спали, мы отправились изучать территорию и фотографировать все вокруг.

Территория отеля Азимут большая и ухоженная: прогулочные аллеи, искусственные водоемы, мосты, 5 бассейнов, детские площадки, кафе, рестораны, 12 корпусов для проживания.

Мы жили в 8 корпусе на втором этаже с видом на дорогу и горы. Перед корпусом – бассейн. Ребенок очень был рад, что до бассейна рукой подать!

Номер уютный и компактный - 2 кровати, балкон, телевизор, холодильник. В номере есть чайник и 2 кружки, что очень порадовало. Так как у нас не было ужинов, чайник нас часто выручал.

В номерах уборка была ежедневно! Персонал приветливый и вежливый. WiFi в номере работает отлично, как и по всей территории отеля. Это огромный плюс!

Питание «шведский стол»

В отеле можно выбрать систему питания (шведский стол): только завтрак, завтрак и обед, завтрак и ужин, 3-разовое питание. У нас был выбран завтрак и обед. На месте можно было докупить ужин, но это дорого. Завтрак – 600 рублей, обед и ужин – 700 рублей. Детям скидка на питание 50%. Но, как оказалось, нет смысла платить такую высокую стоимость. Питание весьма однообразное, порой даже невкусное. В кафе на набережной или в столовых можно поесть в 2-3 раза дешевле. А ещё есть вариант – купить самим продукты в Магните или Пятерочке, что мы и сделали. В ближайших магазинах цены очень высокие, в 2-3 раза выше привычных нам.

От Азимута до ближайшего Магнита едет автобус №124с примерно 15-20 минут (остановка «Магнит»), до «Пятерочки» - минут 15 (остановка «Зорька») тоже на автобусе №124с.

На второй день пребывания мы купили все, что нам нужно на все дни отдыха.

Завтраки. С 7.00 до 11.00 организован завтрак в ресторане. Народу в любое время очень много, особенно с 8.30 до 10.30! Толпа! С трудом можно найти свободный стол, а тем более того, кто уберет с него грязную посуду))) Завтраки – это самое вкусное в отеле. Большое разнообразное меню! Каши, омлеты, сосиски, хлопья, блинчики, чай, кофе, соки (яблочный и апельсиновый) и т.д.

Обеды. С 13.00 до 15.00. Народу гораздо меньше, потому что основная масса отдыхающих не обедает. Свободные столы есть всегда, и еда не кончается перед носом. Меню однообразное, но выбор есть.

На ужины мы не ходили, но со слов отдыхающих знаю, что меню примерно такое же, как и в обед, и народу побольше, чем в обеденное время.

Бассейны

Бассейнов на территории 5 штук. Самый загруженный отдыхающими бассейн находится около главного 10-го корпуса, там и зарядка проводится, и музыка весь день играет. Мы купались только в бассейне около нашего 8-го корпуса. Минус бассейнов – отсутствие туалета около них, приходится возвращаться в номер. Хорошо, что корпус рядом, и всего второй этаж) Но были и те, кто справлял нужду…прямо в бассейн!

Возле каждого бассейна есть спасатель, который должен следить, чтобы плавающие не прыгали в воду и не использовали надувные матрасы. Правила написаны, но их никто не соблюдает. Редко, когда спасатель делает замечание. Это тоже минус. Неприятно, когда рядом совершают прыжки в воду!

Пляж

Собственный галечный пляж находится далеко от отеля. Пешком дорога занимает примерно 15 минут (800 метров от отеля).

За 25 рублей в сутки можно купить трансфер в одну сторону на 1 человека. Ехать минут 7. Нам на двоих нужно 100 рублей в день, чтобы приехать на пляж и уехать с него. Раза три мы ездили до пляжа, но обратно всегда шли пешком. Это в первый день кажется, что пляж ужас-ужас как далеко. Но потом привыкли, хотя по пеклу тяжеловато идется)

Возле отеля всегда туристов ждут рикши с водителем (это велосипед с сидением впереди для пассажиров). Это удовольствие стоит 250-300 рублей. Мало, кто соглашался прокатиться до пляжа за такую цену.

На пляже шезлонги и зонты бесплатно для отдыхающих в отеле. Каждый раз мы брали с собой краски и кисти, чтоб дочь могла рисовать на камнях :) Ловля медуз - тоже одно из развлечений детей на море.

Вечерние развлечения

По вечерам, когда солнце уже не печет, здорово взять на прокат велосипед. Мы через день катались с дочкой по отелю и вокруг территории. Аренда взрослого велосипеда 150 руб./час, детского – 100 руб./час.

С 21.00 до 22.00 – детская мини-диско. Аниматоры профессиональные, неплохо развлекают и вовлекают детей в танцы. Но моя была лишь наблюдателем)

Можно поиграть в лазертаг с 20.00. Стоимость игры (1 час) стоит 500 руб. Набираются ребята, их делят на 2 команды, выдают оружие и другую амуницию, и игра начинается. Мы сами не играли, но наблюдали за процессом.

Что можно посмотреть в Сочи

Олимпийский Парк

То, ради чего мы здесь! )) Ехать никуда не нужно, все в шаговой доступности. Вход свободный с 8.00 до 22.00.

Прокатились сначала по парку на открытой машинке с ветерком (300 руб./чел.), чтоб оценить масштабы территории. Далее взяли велосипеды и объехали все снова, чтобы сфотографировать и посмотреть все поближе.

Однажды прогулялись по Сочи Парку. В июле вход для взрослого 2000 рублей, для ребенка 1700 рублей. На аттракционах не катались, так как ребенок не любитель экстремальных мероприятий.

Парк «Южные культуры»

Парк находится в 20 минутах езды от отеля. Садимся на автобус №124с, едем до остановки «Магнит», переходим дорогу, идем по улице Цветочная минут 5, и мы на месте.

Стоимость посещения: взрослый – 250 рублей, детский – 120 рублей.

Тихое местечко, много теневых мест, что очень приятно в жару. Есть искусственное озеро с лебедями. Их можно покормить и даже погладить, они привыкли к людям))) Озеро неухоженное, как мне показалось. Вода грязная и мутная. Также есть озеро с рыбами, черепахами и утками.

Дельфинарий

Дельфинарий расположен в 30 минутах езды от отеля. Садимся на автобус №124с, едем до остановки «Известия», переходим дорогу по мосту, далее направо идем минут 7.

Стоимость посещения: взрослый и детский – 600 рублей.

Представление, наверное, как и в любом другом курортном городе. Длится оно 1 час, 15 минут из которых идут на торги нарисованной картины белым китом. В этом году на нашем представлении картина «ушла» за 1100 рублей ) Дочь нынче изъявила желание поплавать после представления с дельфинами. Это удовольствие стоит 1000 рублей. Дельфин просто делает кружок вокруг бассейна, ребенок в это время держится за плавник. При себе, конечно же, нужно иметь деньги, купальник и полотенце. Впечатления незабываемые у ребенка!

Океанариум

Океанариум - в 30 минутах езды от отеля. Садимся на автобус №124с, едем до остановки «Известия», переходим дорогу по мосту, далее направо идем минут 10.

Стоимость посещения: взрослый – 600 руб., детский – 400 руб., фотосъемка – 100 руб.

Сам океанариум не очень большой. Хватит и 40-45 минут, чтобы все обойти, пофотографироваться, внимательно рассмотреть обитателей. Днем можно наблюдать кормление акулы и увидеть «Русалку». Мы были после обеда и увидеть, к сожалению, нам этого не удалось. Кстати, можно покормить больших рыб. Корм продается в небольшой баночке за 50 рублей.

Поездка в Сочи и центр Адлера

Около Олимпийского парка находится ж/д вокзал. На «Ласточке» решили после обеда съездить в Сочи. Времени было не так много, чтобы успеть посмотреть весь город.

Стоимость билета на «Ласточку» до Сочи 154 рубля, на автобусе №124с - 55 рублей.

Стоимость по городу – 19 рублей.

Прогулка на катере

За день до отъезда решили прокатиться на катере и посмотреть на дельфинов в открытом море. Стоимость экскурсии 1 час стоит 2000 рублей (1200 взрослый + 800 детский). Дельфинов увидели и даже сумели немного «поймать» их на фотоаппарат! Плавать в открытом море мы не решились. За час нас немного укачало, но прогулка на катере очень понравилась, ребенок был в восторге!

Если вдруг у вас останутся время, силы и деньги, рекомендую вам посетить ещё несколько мест:

- Сочинский Дендрарий с канатной дорогой

- Парк Ривьера

- Поющий фонтан в центре Сочи

- Страусиная ферма

- Аквапарк (он рядом с Дельфинаем и Океанариумом)

- А также из Адлера удобно съездить в Абхазию и Красную поляну. Займет эта поездка примерно полдня.

Спектр сочинских развлечений довольно широк, а их использование будет зависеть от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Плюсы отеля: огромная территория, ежедневная уборка номеров, вкусные завтраки, наличие больших 5 бассейнов, наличие бесплатных зонтиков и шезлонгов на берегу моря, отличный WiFi на всей территории отеля, прокат велосипедов, приближенность к Олимпийскому парку и Сочи Парку.

Минусы отеля: отдаленность от моря (почти 1 км), отсутствие туалетов возле бассейна, плата за трансфер к морю, высокая цена за питание в ресторане шведский стол, однообразное меню. Отдаленность от всех развлечений в Адлере и Сочи.

Стоимость: всего затрачено на поездку, включая ж/д билеты, путевку и развлечения, около 90 000 рублей.

Адлер – это не то место, куда бы я хотела вернуться ещё раз. Отдохнули, в общем, неплохо. Но на следующее лето я все-таки вернусь в Анапу на песчаные берега :) Буду рада, если мой отзыв окажется кому-то полезным.