Ехать ли с ребенком на юг: за и против

Многие из нас планируют в теплое время года поездку на юг, к морю, считая, что нет ничего полезнее южного солнца и морской воды. И это действительно так. Но вот стоит ли брать с собой малыша? Может быть, лучше оставить его на даче, с дедушкой и бабушкой, и не подвергать опасностям акклиматизации?

Так все-таки ехать или не ехать?

С приходом лета многие родители задумываются: как же рационально распорядиться благодатным временем года, а заодно и оздоровить малыша? Один из вариантов - отправиться с ребенком на юг. Однако при этом возникает множество вопросов: с какого возраста детям можно посещать жаркие страны? Какова должна быть длительность поездки? Каким транспортом отправляться в путешествие? Как кроха адаптируется в новых условиях?

Сразу же отметим, что в настоящий момент нет четких научно доказанных возрастных критериев для поездки на юг с малышом. Есть лишь мнение, исторически сложившееся в России, - что ребенку можно посещать юг только с трехлетнего возраста. Дети требуют много внимания вне зависимости от перемены климата и температуры воздуха, так что любая поездка, даже на короткое расстояние, может быть достаточно сложной. Здоровый ребенок по-своему "неуязвим" и может приспосабливаться к различным условиям окружающей среды достаточно легко. Так что ответственность за принятие решения лежит только на родителях, а медицинские работники могут их в этой проблеме лишь сориентировать.

Большинство жителей северных городов живет в условиях светового и кислородного голодания, для них не слишком доступны разнообразные фрукты и овощи. В этом смысле пребывание "северных" детей на юге полезно для них. Но с другой стороны, дети, приезжающие из северных широт, переживают колоссальную адаптационную нагрузку, акклиматизация у них длится долго, возможность возникновения вирусных инфекций, обострения хронических заболеваний возникает чаще. Поэтому эти малыши требуют обязательного медицинского контроля и длительного - по возможности 3-4 месяца - пребывания на юге. Дети первых трех лет жизни могут путешествовать только вместе с матерью.

О чем думают родители?

Принимая решение о совместной поездке с детьми к теплому южному морю, родители обычно руководствуются следующими доводами:

- "чувство долга" перед ребенком - многие папы и мамы считают, что малыша летом непременно нужно вывозить на юг. Это мнение - ошибочное: никакой необходимости везти ребенка, а особенно грудного, на юг нет. Двухнедельный отпуск может целиком уйти на акклиматизацию и привыкание к смене часового пояса и новому режиму дня. Такой отдых вряд ли принесет много пользы. Поэтому, если вы собрались хорошо отдохнуть сами, лучше оставить ребенка дома с бабушкой или организовать поездку на дачу или в пансионат в вашем пригороде.

- не с кем оставить ребенка дома - в этом случае, принимая решение поехать всей семьей на юг, учтите наши рекомендации, позаботьтесь о комфорте переезда и пребывания на отдыхе, обеспечьте доступность медицинской помощи.

- для лечения в случае болезни и (или) оздоровительного эффекта. На юге под воздействием солнечных лучей уменьшаются проявления кожных заболеваний, происходит стимуляция иммунной системы, активация защитных сил организма, улучшение состояния опорно-двигательной системы у больных с различными двигательными нарушениями.

О пользе южного солнца Ультрафиолетовые лучи являются основным источником витамина D, который образуется в коже под их воздействием. Лишь в небольших количествах этот витамин содержится в продуктах питания: в грудном молоке, животных жирах, яичном желтке, печени и жире рыб. Он очень важен для организма ребенка. По своей активности витамин D приравнен к гормонам, регулирующим обменные процессы. Он участвует в регуляции обмена кальция и фосфора у малыша. Кальций необходим для сокращения мышц, передачи нервных импульсов, свертывания крови, а также для построения клеток и костной ткани. Фосфор является важным компонентом ДНК, а также элементом костного скелета. Дефицит витамина D приводит к нехватке этих двух микроэлементов в организме и развитию у маленьких детей рахита. В последние годы стало известно, что витамин D подавляет рост опухолевых клеток. Кроме того, под влиянием витамина D повышается активность защитных клеток иммунной системы, подавляются многие болезни кожи, суставов и нервной системы. Однако следует отметить, что инсоляция полезна лишь в небольших дозах. Длительное, бесконтрольное пребывание на солнце может привести к тепловому удару, к ожогам кожи, к активации роста злокачественных клеток.

Когда все зависит от возраста

Когда вы планируете семейное путешествие на юг, вам следует учитывать особенности каждого возрастного периода малыша.

Родители должны знать, что ребенок первого года жизни в принципе нормально адаптируется к новым условиям, но ему необходимо особое питание и строгое соблюдение мер гигиены. К тому же на втором полугодии жизни расширяется рацион питания малышей, вводятся продукты прикорма, что создает нагрузку на пищеварительную систему и может служить фоном для адаптационного срыва при перемене условий жизни. Кроме того, сроки проведения профилактических прививок могут препятствовать переездам. Обычно плановая вакцинация заканчивается к двум годам. И в это время, в основном из-за прекращения грудного вскармливания, снижается уровень защиты от инфекций, и дети начинают чаще болеть.

Таким образом, "историческое" мнение наших мам и бабушек во многом верно: только дети старше трех лет хорошо переносят переезды и легко адаптируются в новых условиях жизни. Да и вам осуществлять уход за ними легче!

Решаем по-своему

Тем не менее, в последние годы все большее количество семей стремится отдыхать вместе со своими детьми вне зависимости от возраста последних. Не редкость среди них пары, выезжающие на дальние расстояния и с грудными детьми. Что ж, это личный выбор каждого, тем более что детям обычно хорошо там, где комфортно их родителям.

Дети первых шести месяцев жизни переносят дорогу легче всего. В этом возрасте они много спят. А если малыш находится на грудном вскармливании, то проблем с его питанием в дороге не возникает. С малышами второго полугодия жизни (с 7 до 12 месяцев) - трудностей больше. В этот возрастной промежуток дети начинают ползать и ходить, активно познавать окружающий мир - ощупывать и пробовать различные предметы на вкус, плохо понимают слово "нельзя", нетерпеливы. Годовалые дети более покладисты, они с радостью воспринимают новое, и их легко отвлечь.

Кормление вызывает самые большие трудности. У детей до года диета грудничковая, их нельзя кормить с общего стола. С 4 месяцев начинается ввод продуктов прикорма - твердой пищи. Это протертые фрукты, овощи, каши, мясо, творог. Привычные каши и консервированные овощные и фруктовые смеси лучше взять с собой, а ввод нового продукта питания лучше отложить до возвращения домой.

Дети 2-3 лет часто капризны, они переживают первый период становления характера и во многом поступают наперекор мнению взрослых, что требует большой выдержки последних. В три года договориться с ребенком легче, но он, как правило, очень подвижен, поэтому необходимо предусмотреть меры безопасности и обеспечить простор для игр.

Дети 4-6 лет любознательны, активны, стремятся все узнать и обо всем спросить. Проблем в дороге с ними меньше.

Если, несмотря на трудности, вы полны оптимизма и способны обеспечить своей семье хорошие условия для переезда и проживания на отдыхе, можно отправляться в путь. Для отдыха на юге лучше выбирать страны с умеренно жарким климатом и невысокой влажностью. Для сравнения можно ориентироваться на климатические условия Крыма. Если вы планируете отдых в странах Средиземноморья, на побережье Красного моря и т.д., лучше выбрать конец весны или начало осени, когда температура воздуха не выше 25-30 градусов.

Выбираем средство передвижения

"Автомобили, автомобили…"

В зависимости от ваших возможностей, выберите вид транспорта. Если это будет автомобиль, запланируйте большое количество остановок в течение дня, поскольку ребенку необходимо место для разминки. Останавливаться лучше в местах, в которых мало машин. Это может быть парк, окраина леса или поле. Если машина без кондиционера, в жаркие дни старайтесь передвигаться утром и вечером, пережидая жару в тени. Захватите с собой теневые шторки на окна и переносной вентилятор, определите места ночлега. Еду и воду для питья лучше взять с собой. Стоит заранее позаботиться об автомобильном холодильнике. Не забудьте воду для мытья рук, влажные салфетки. Путешествуя на автомобиле, вы сами сможете выбрать маршрут, скорость передвижения и позволить себе взять с собой столько вещей, сколько нужно. Не забывайте, что во время движения автомобиля ребенок должен быть зафиксирован в специальном детском кресле. Пространство между задним и передним сиденьями можно заполнить мягкими вещами и накрыть пледом, а задние стенки передних сидений лучше закрыть чем-нибудь мягким, чтобы смягчить удар при торможении.

"Голубой вагон бежит-качается…"

С маленьким ребенком лучше всего путешествовать на поезде самым высоким классом, который вы только можете себе позволить. При дальнем следовании лучше оплатить отдельное купе. Малыш в поезде не ограничен в своей свободе, но вам придется позаботиться о соблюдении чистоты и собрать с собой в дорогу только самые необходимые вещи.

"Первым делом, первым делом самолеты…"

Если вы выбрали самолет, имейте в виду, что дети до двух лет путешествуют бесплатно, на коленях у родителей, и им не полагается отдельной порции еды. Однако ее можно заказать заранее за отдельную плату. Постарайтесь занять кресла с дополнительным пространством спереди - в большинстве моделей самолетов это передний ряд. Для грудного ребенка можно взять люльку. В полете можно приготовить для малыша быстрорастворимую еду - вам помогут в этом стюардессы. Во время взлета и посадки для помощи при заложенности ушей у младенца лучше приложить его к груди, дать соску или бутылочку с водой. Более старшим детям можно предложить сосать леденец, сглатывать слюну, открывать рот, зевать. В аэропорту для ребенка можно взять специальную тележку, при необходимости воспользоваться комнатой матери и ребенка.

Вне зависимости от вида транспорта возьмите с собой в дорогу любимую игрушку, интересную книжку, карандаши и блокнот, игры-головоломки и т.д. Не забудьте лекарственные средства от укачивания, обязательно захватите пустой пакет. Если ситуация позволяет, возьмите также с собой горшок. Все это поможет вам и вашему ребенку легче перенести дорогу.

Чего ожидать на юге?

С грудными детьми отправляться на юг все-таки не стоит. Отрицательные стороны поездки - это трудности переезда, связанные с большим количеством вещей, которые нужно взять для малыша, нарушением режима дня, соблюдением санитарных правил, опасностью заболеть ОРВИ или кишечной инфекцией. Положительная сторона здесь только одна: дети не расстаются с родителями.

Первый год жизни

Отрицательные моменты: большая опасность перегрева, возникновения солнечных ожогов. При искусственном вскармливании необходимо строго соблюдать условия хранения и приготовления смесей; везти с собой множество вещей - банки и коробки продуктов прикорма (овощное, фруктовое и мясное пюре, каши), подгузники, коляску, игрушки, моющие средства. В случае даже легкого недомогания ребенка обязательна высококвалифицированная помощь и врачебное наблюдение.

Положительные моменты: ребенок много спит, в случае бодрствования может постоянно находиться на руках у взрослого, на грудном вскармливании при достаточной лактации у матери нет проблем с питанием, не требуется отдельный билет при поездке.

Второй год жизни

Отрицательные моменты: как правило, сохраняется индивидуальное питание - пища должна быть свежеприготовленной. Эти дети плохо переносят жару, ограничение движений, нарушение режима дня, смену часовых поясов. Все, до чего могут дотянуться, тянут в рот. Существует высокий риск заболеваемости инфекционными болезнями. Необходимо большое количество вещей (подгузники, коляска, горшок, продукты).

Положительные моменты: легко переключают внимание с одного предмета на другой, быстро успокаиваются, любознательны, всегда рады вниманию взрослых.

Им положен бесплатный билет.

Третий год жизни

Отрицательные моменты: один из кризисных периодов становления характера - дети твердо отстаивают свое Я. Они плохо переносят жару, смену режима дня, легко могут заболеть. Отсюда - высокие санитарно-гигиенические требования.

Трехлеткам также не нужен билет, или полагается скидка при его покупке.

Положительные моменты: дети, как правило, окончательно переходят на "взрослый" стол, могут обходиться без коляски, на короткий срок могут оставаться в детском клубе без родителей.

Четыре-шесть лет жизни

Отрицательные моменты: риск заболеть, дети плохо переносят жару, их часто укачивает в транспорте.

Положительные моменты: получают много новых впечатлений, требования к уходу и кормлению малышей не сложные, они легко находят друзей-ровесников, любят игры в детских клубах.

Простые советы по безопасности Отправляясь в жаркие страны, необходимо учитывать, что повышенная температура и влажность создают благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов, особенно в продуктах питания с небольшим сроком годности. Эти микробы способны вызывать кишечные инфекции. Также в южных районах иногда бывают трудности с водоснабжением, и качество обеззараживания воды не всегда высокое. Поэтому для питья и приготовления пищи для ребенка необходимо использовать питьевую воду из бутылок.

Немного об акклиматизации

Отправляясь с ребенком на юг, необходимо учитывать, что первые несколько дней (от 3 до 10) уходят на акклиматизацию - приспособление организма к новым климатическим условиям. Это привыкание к высокой температуре воздуха, интенсивным солнечным лучам, контрасту температур воздуха и воды, адаптация пищеварительной системы к новым продуктам питания и составу воды, переход на новый режим дня, связанный с изменением часовых поясов.

В это время высок риск развития теплового удара, ожогов, вирусных заболеваний. Дети могут быть капризными, плохо есть, требовать много внимания. Если родителям трудно разобраться в причине недомогания ребенка, необходима помощь специалиста. Поэтому, чтобы помочь малышу хорошо перенести акклиматизацию, необходимо создать ему комфортные бытовые условия.

Поездку на юг следует планировать в летнее время, путевки заказывать в страну с умеренным климатом, так как резкая смена климата - из зимы в лето и наоборот, - представляет для организма стресс, приводит к временному снижению иммунитета, развитию острых респираторных инфекций, обострению хронических заболеваний и их более тяжелому течению.

Для достижения оздоровительного эффекта на юге необходимо пребывать не меньше 2--3 недель.

Посещать ли врача перед поездкой?

В случае поездки с грудным ребенком диспансеризация обязательна. У малыша проверяют состояние внутренних органов и систем, в том числе, нервной системы; состояние органов зрения и слуха. Проводят ряд ультразвуковых исследований, а также исследование анализов крови, мочи, кала. Все это поможет своевременно выявить отклонения в здоровье и при необходимости незамедлительно начать лечение.

Перед поездкой с более старшими детьми достаточно предварительной консультации педиатра. Вместе с доктором вам будет легче предвидеть возможные реакции организма ребенка и обсудить ваши действия на случай возникновения проблем, а также собрать аптечку в дорогу. Хорошо, если в поездке при необходимости вы сможете связаться с педиатром по телефону.

Медицинские противопоказания для поездки

Существуют противопоказания для путешествия на юг - различные заболевания и их осложнения, сопровождаемые высокой температурой и изменениями в самочувствии ребенка: острые вирусные инфекции, воспаление бронхов (бронхиты), воспаление легких (пневмония), инфекции мочеполовой системы, кишечные инфекции, травмы, кровотечения, судороги. Степень тяжести этих расстройств и тактику поведения таких ситуациях может определить только врач. В данном случае поездка на юг полностью исключена.

Елена Сахарова

к.м.н., педиатр, врач высшей категории Центра коррекции развития детей раннего возраста Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии МЗ России

Журнал "Мама и малыш", №6 2004 г.