Наш семейный десант в Грузии. Часть 2

Наш семейный десант в Грузии. Часть 1

Ахалцихе

Много еще всего интересного было у нас в Тбилиси, купание в тбилисском море, день рождения сына, но нужно двигаться дальше, в сторону Батуми. Но прежде решаем заехать в город Ахалцихе, именно через него можно добраться до Вардзии – пещерный монастырь, который так поразил меня на фотографиях. Четкого плана у нас нет, где оставим вещи, как будем добираться. Знаем только, что маршрутка до Ахалцихе отходит в 10 утра с автовокзала Дидубе, время в пути где-то 3 часа. Хозяин нашего незабываемого дома в Тбилиси отвез нас на автовокзал, мило распрощались и в путь. Дорога прошла под грузинские напевы и русскую эстраду. И вот мы на месте, тут же подбегают таксисты один за другим, предлагая свой «наилучший вариант». От такой навязчивости я просто теряюсь, мозг отказывается принимать какие бы то ни было решения. Прячемся с сыном во дворах, где на ветру развевается белье на веревках с роликом, папа наш отправляется на разведку.

Приезжает с таксистом, который отвез нас в отель, где есть номера за указанную нами цену. Нам нужно было просто место, чтобы оставить вещи и принять душ, больше никаких запросов. Вот отельчик Шин как раз для этого подходит. Таксист Зура помог нам договориться, разместиться, вручил персиковую водку и деликатно предложил свои услуги – поездку в Вардзию. Мы вообще планировали на маршрутке до туда домчаться, она как раз отходит в 16 ч. Но, то ли усталость сказалась, то ли старания Зура, в общем, договорились поехать с ним за 35 лари. Об этом мы ничуть не пожалели.

Вообще, в этом отеле Шин, мы почувствовали себя королями, как будто к ним никто, кроме нас, сюда не приезжает. Такие милые люди там работают, они искренне радовались нам, затискали нашего сына, переселили в номер с окном, показали кафе, подъехал повар и предложил свои услуги. Заказали мы у него шашлык на вечер и отправились в Вардзию с уже знакомым Зурой, расстояние до неё 60 км. Именно там находится пещерный город, который так впечатлил меня на фотографиях.

Чем дальше мы ехали, тем пейзаж был все красивей и красивей. Никакие фото не передадут это величие природы, да и словами мне описать сложно. Но это как раз одно из тех впечатлений, которое заставляет вернуться туда снова. Дорога проходит вдоль ущелья, внизу шумит бурная река Кура, её охраняют горы-исполины. На крупных возвышенностях встречаются разрушенные крепости, в скалах видны пещеры. У некоторых сооружений прошлого просто невозможно не остановиться:

Крепость Хертвиси контролировала пересечение торгового пути из Армении в Турцию.

Ванис Квабеби. Еще один пещерный монастырь, датируется VIII в. Если приглядитесь, то можно церковь увидеть на скале.

Зура на обратном пути остановился, предложил подняться. Но мы просто физически не смогли, уж больно круто для нас оказалось, а может, усталость после Вардзии взяла свое.

Ну вот мы и подъезжаем к Вардзии, не одни мы, еще необычные велотуристы.

Наш таксист останавливается напротив - это необычайное зрелище! Все гораздо масштабней, чем на картинках. Тут стоит чей-то дом-фургон, и я очень понимаю этих людей. Я бы тоже здесь остановилась и просто бы смотрела, несколько дней точно.

История этого пещерного города – отдельная тема. Если у вас есть возможность, возьмите аудио-гид на кассах или лучше оплатите экскурсию. Не придется, как нам, информацию по крупицам собирать. Строительство всех этих сооружений длилось около 50 лет, основная часть при царице Тамаре. Землетрясение 1283 года разрушило переднюю стену города и сейчас мы видим как бы срез того, что было раньше. До сих пор там действует храм и монастырь.

Мы лазили по пещерам, тоннелям, гротам, лестницам, зашли в храм, где шла служба. Здесь получилось особенное путешествие в путешествии.

Конечно, впечатление усиливает природа, которая окружает это место. Здесь спокойно очень, мало туристов, как мне показалось. Эх, мне бы палатку и остаться у подножия скалы «на берегу этой дикой реки» внизу. Но время к закрытию – да и мы уже устали, хорошо, что Зура ждет нас, не теряя времени за рыбалкой.

Путешествие обратно было тоже запоминающимся. Вот, все-таки, необычный народ эти грузинские таксисты - мирно смотреть в окно и отмалчиваться не получится. Зура завез нас сначала на какие-то горячие источники, хотя мы отнекивались, как могли. В бассейне весело плескались дети, хозяйка заведения показала нам свои владения, несколько бассейнов с горячей водой. Но это вряд ли актуально для нас в такую жару.

Потом мы остановились у чудесного дерева – туты. На нем растут сладкие ягоды бежевого цвета. Зура выдал нам одеяло, а сам залез на верхушку и тряс ветки. Мы с мужем держали одеяло, и на него падали вкуснейшие плоды. Вот нашему мелкому была забава, набрали целый мешок этой туты, потом в отеле всех угощали! Кстати, в домах рядом можно купить тутовую водку. До сих пор муж жалеет, что мы упустили эту возможность. Еще коровы постоянно преграждали нам дорогу, и мы видели, как змеи пытались переползти горячий асфальт.

А потом нашему таксисту позвонили из отеля и спросили, далеко ли мы, начинать ли жарить нам шашлык. Мы опять ощутили себя важными особами королевских кровей.

И знаете, этот шашлык был самый вкусный, который я когда-либо пробовала, потому что он был сделан настоящим грузинским гостеприимством, специально для нас.

Мы позвали Зура посидеть с нами. Получился приятный вечер на улице в кафе при отеле. Хотя кафе работало до 21.00, но повар просидел с нами за столом до полуночи, хотя рабочий день его давно закончился. Говорили о наших странах, о людях, о фильмах про Грузию. Фильм «Отец солдата» здесь часто вспоминают, а я, к своему стыду, его даже не смотрела. Будет чем заняться дома. Еще Зура научил нас говорить грузинское слово, когда поднимаешь тост: «Гаумарджос!». Это вроде нашего «Будем здоровы!», означает «Да здравствует!».

Мы пошли спать уже в первом часу, а на улице весело играли дети. Я спросила, почему они не спят так поздно. «Так было жарко днем, они не наигрались», - ответил повар. Окно было открыто, прямо под ним происходила детская игра на грузинском языке. Я выглянула посмотреть и узнала игру своего детства, жаль не помню её название. Как много все-таки между нами общего.

Утром мы распрощались с тетечками из отеля, в очередной раз услышали слово «Генацвале» в адрес нашего сына. «Что это значит?», - не удержалась я на этот раз от вопроса. Они задумались, начали перебирать варианты: «дорогой мой», «душа моя», «ласкаю тебя», «люблю тебя». Но все же потом совместно решили, что это не переводится на русский. Уже дома читала про это слово, встретила кучу вариантов трактовки, самый красивый из которых: «Когда беда придет к тебе, я возьму её на себя». Но все же прямого русского аналога у этого слова нет. Просто наслаждайтесь им, если услышите в свой адрес.

Маршрутка в Батуми уходила в 11.30. Мы еще успеем посмотреть крепость Рабат – яркая достопримечательность города Ахалцихе. Крепость необычайно новая при всей её старости, занимает большую площадь. В 2012 весь комплекс был обновлен, на её территории выстроена инфраструктура: гостиница, магазин, ресторан… Но и любителям истинных древностей там есть что посмотреть - интереснейший музей с артефактами разных эпох. Еще один из хранителей показал нам на камни стен, нетронутые реставрацией, которые всегда, как бы ни светило солнце, остаются мокрыми. Почему? - никто не знает. От крепости шли тоннели, которые соединялись с окрестностями.

Мы с сыном залезали на башни, ловили струи в фонтанах, бегали по площадям, на которых когда-то кипела жизнь, прятались за колоннами галерей – все это огромное пространство крепости Рабат, жемчужины для туристов. Я нигде больше не встречала такое совмещение разных стилей - восточных, европейских, русских на одной территории.

Батуми

Дорога отАхалцихе до Батуми была в объезд, через Кутаиси, ехали мы где-то 6 часов – долго! 3 часа в дороге наш сын переносит вполне сносно, а потом начинаются выеживания. Но все преодолимо, было бы желание, а до моря добраться уже, ой, как хотелось!

Вот показались высотки отелей на набережной - ура, мы на месте!

В Батуми бронировали заранее квартиру на 3 ночи. С автовокзала быстро доехали до места на такси. Дом встретил нас флагами белья, вывешенного на улице. Ну прям визитная карточка Грузии!

Из окна квартиры с одной стороны виден Хилтон, с другой - Шератон, до моря 5 минут ходьбы. Не терпелось уже его увидеть, встреча была штормовая. Шторм - дело затяжное, потом мы научились бороться с волнами, и качаться на них, получая удовольствие. А сын веселился, когда волна накрывала его с головой на берегу, но купанием это вряд ли можно назвать.

Хочу сразу сказать свое общее ощущение от Батуми. Это город туристов, здесь нет уже этого грузинского духа, какой ощущаешь в Тбилиси. Но, наверное, неправильно сравнивать, каждому - свое. Здесь есть шикарная набережная, удобная инфраструктура, бульвар, красивые здания, но нет души… Красивая картинка, за которой пусто.

Если отойти чуть подальше от береговой линии, то не покидает ощущение повсеместного рынка и стройки. Пыльно и душно, хочется убежать. Это лишь моё ощущение.

Вот собаку продают заодно с одеждой, а этот мужик с кучами - продавец табака.

Все, что мне понравилось в Батуми, было не в самом городе.

В Ботаническом саду мы провели почти весь следующий день, до него легко добраться на маршрутке номер 31. Вход 8 лари. Территория сада очень большая, проходит вдоль моря, со спусками и подъемами, поэтому красивейшие виды сверху вам обеспечены.

Все разделено на зоны, где собраны растения определенных континентов, стран, некоторые из них невероятно древние. Обязательно возьмите с собой еду и напитки, там встретится вам много укромных местечек для перекусов и пикников. Еще не забудьте купальники, потому что из парка можно выйти к морю, там, на пляже, очень мало народу – этим он и прекрасен.

Мы прошли весь сад в одну сторону, а обратно сели на электромобиль, который курсирует по территории (5 лари с человека). После этой прогулки мои парни рухнули спать в 7 вечера и проспали до самого утра.

Еще одно интересное местечко недалеко от Батуми – это поселочек Махунцети, там сразу 2 достопримечательности – водопад и арочный мост царицы Тамары. Тоже легко добраться, надо сесть на маршрутку, идущую с автовокзала в сторону Кеды. Дорога где-то 30-40 минут. Водитель высадил нас в поселке, по одну сторону дороги водопад, с другой мост, все в шаговой доступности.

Махунцетский водопад самый высокий из всех, что мы видели. У его подножия мини-озеро. При большой жаре можно и искупаться, но мы были утром, поэтому просто насладились свежестью. Меня поразило, как тут живут люди, в домах, которые не понятно, на чем держатся. Все в запустении, но люди улыбаются, продают мед и варенье и говорят: «Оставайтесь, здесь все есть».

Через дорогу мост Тамары. Таких арочных мостов много в Грузии. Необычайное сооружение, ему 900 лет, а он крепче крепкого: камни скреплены известковым раствором.

Завтра нам нужно уезжать из Батуми. А мы не придумали, куда поедем дальше, хочется уединенное тихое место. Дома еще раз смотрим картинки курортов поблизости, муж выбрал Квариати. Набираем первый попавшийся телефон гостевого дома. Это оказался гостевой дом Ахмед, а сам Ахмед был недалеко от нас, на работе, в Батуми.

Он тут же прибежал с нами знакомиться, ну и договариваться заодно. У него как раз «форточка», и мы в неё попали, в общем, есть свободные места, и завтра его машина будет ждать у подъезда. Быстро решился вопрос. Посмотрим, что будет завтра.

А пока прощальный вечер в Батуми: вечернее купание, катание на веломобиле, поющие фонтаны.

Квариати

Утром Ахмед, как и обещал, заехал за нами вместе со своим тестем на большущей машине. И через 20 минут мы уже на месте. Дом на горе, но после Тбилиси это нас не испугает. К тому же комната с видом на море, на весь Квариати, покрытый зеленью. Как можно от этого отказаться! И для нашего мелкого нашлись развлечения во дворе с местной ребятней.

Хотя есть много вариантов жилья у самого моря (без подъема в гору), но через дома внизу все ходят на пляж, к тому же вы лишаете себя ежедневных прогулок вдоль мандаринового сада, мимо горных речек. Наш сын быстро привык и сам поднимался, так много интересного можно встретить по пути: декор у соседей, прошлогодние мандарины.

Квариати – это, можно сказать, мини ботанический сад с множеством гостевых домов. Это как раз то место, куда нам нужно было попасть после всех наших похождений. Время здесь просто останавливается, здесь учишься жить не торопясь. Если вам не надо никакой движухи, вы хотите насладиться гармонией с природой и морем, то это место для вас. Хотя и до самой движухи добраться легко: маршрутки в Батуми ходят часто.

Нам было тут уютно, хотя к пассивному отдыху мы совсем не привыкли. Когда мы только приехали, Циури (хозяйка дома) предложила постирать нам вещи, выдала пляжный зонтик, коврик, а вечером по-домашнему вкусно накормили. Наш сын наконец-то нормально поел!

На пляже около гостевых домов мало народу, гораздо больше у гостиниц. И из гальки на берегу можно придумать кучу развлечений, я уже не говорю про массаж ног и прочих частей тела. Как только мы пришли, из штормового моря вышел водолаз с рыбой, снимали передачу про подводную рыбалку.

Еще изюминка Квариати – это пляжное кафе «Фрида», самое дальнее на берегу (ближе к границе с Сарпи). Идеальное кафе у моря. Все вокруг там уникальное: столы, люстры, картины и множество других предметов, куда бы вы ни посмотрели. Хозяйка этого чудесного заведения - художница, и это её рук дело. Здесь всегда звучит приятная музыка, и вид на море отсюда всегда прекрасный, даже в шторм. Обязательно там побывайте, если окажитесь в Квариати. Мы были и в других ресторанчиках на пляже, у горных речек в тени деревьев, но нигде нет такой атмосферы, как во «Фриде».

Из гостей мы в доме были одни в первый вечер и ужинали на террасе с видом на огни Квариати под шум моря.

С каждым днем прибывали новые гости. Во второй день приехали 2 азербайджанские семьи, мы сразу с ним сдружились и вечерами всегда собирались за общим столом, тост за дружбу народов был самым популярным. Интересно все-таки узнавать друг друга и пробовать шашлык по-азербайджански вприкуску с люля кебаб.

Из самого Квариати мы выезжали в Гонио, в крепость. В этом соседнем поселке уже не так живописно, нет такой зеленой горы, деревьев, а стоянка для фур вообще все портит, ну и рядом впадающая река не делает море чище. В крепости вели раскопки студенты археологи, и в земле виднелись остатки глиняного водопровода. Этим, пожалуй, она мне и запомнилась, но не так впечатлила, как крепость Рабат в Ахалцихе. Но что я опять сравниваю, любителям истории везде будет интересно.

В соседний Сарпи, где граница с Турцией, мы тоже быстро съездили. Очень быстро, потому что находиться там невозможно, это перевалочный пункт для всех переходящих и переезжающих границу: суета и шум. Нет, скорее в родной Квариати.

Спокойно и размеренно, в хорошей компании провели мы несколько дней в этом уютном местечке. Правда, был один день дикого ливня, который затопил Батуми. Все дети дома тогда сгрудились в хозяйской гостиной и стояли на ушах. Дети всегда умеют радоваться, стараюсь брать с них пример.

В очередной раз смотрю на закат пылающего солнца и, кажется, что мы путешествуем уже полгода, пора возвращаться. Тем более, что у нас за спиной целый чемодан впечатлений: я увожу с собой потертые тбилисские улицы, наш дом на горе Мтацминда, куполки серных бань, загорелые грузинские лица с большими носами и глазами, острый вкус хинкали, дорогу до Вардзии, пещерный город, сладкие плоды тутового дерева, шашлык в отельчике Шин, мокрые камни крепости Рабат, брызги водопада в Махунцети, мандариновые деревья Квариати… Ой, кажется, меня понесло. Но разве не для этого мы путешествуем, чтобы получать такой вот заряд энергии! Спасибо, Грузия, за подзарядку. Надеюсь, хватит надолго.