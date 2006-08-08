Египет. Хургада. Аладдин 4*

Прилёт

Когда летите над Африкой, внизу странная цветовая гамма (жёлто-коричневая) - зелени нет. Совсем.

А при выходе из самолёта, вас не покидает ощущение, что вы случайно попали в сауну прямо в одежде - такая плотная жара стоит на аэродроме. И вокруг - пустыня. Поначалу возникают опасения, что в этой стране везде так (в Турции-то зелень видать везде и сразу! ). Аэропорт - нормальный, современный. С выгрузкой проблем не было.

В здании аэропорта нас попросили заполнить анкеты (в которых реально нужно заполнять максимум 3 строчки: откуда прилетел, фамилию, и отель - остальное пофигу), так что ручки готовьте, чтобы в очереди не стоять.

В порту можно купить валюту местную, курс в стране везде одинаковый (хотя в Али-бабе есть банкомат, который выдаёт египетские фунты и представитель банка, который меняет наличные доллары-евры на египетские фунты). СОВЕТ: Желательно получить на руки МЕЛКИЕ КУПЮРЫ (или разменять их в магазинчике при отеле при покупке безделушек), либо везите мелкие доллары - СДАЧУ ПОЛУЧИТЬ У ЕГИПТЯН - БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА (особенно в такси).

До автобусов шлёпать дальше, чем в Анталии, но это даже прикалывает (про жару помним) поначалу. Отправляют автобусы быстро. Все довольны. Время движения до отеля "Али-баба" минут 20.

Отель. Заселение

Заселение прошло нормально. Как обычно, маленькое столпотворение (ну это в крови у русских) и вот уже носильщики быстро развозят ваши чемоданы по номерам (а потом хотят получить чаевые 1$, но лучше дать 1 египетский фунт).

Правда, не хватило пары номеров в Аладдине (нам в том числе) и гид от Тез-тура Мухаммед Шафик предложил поселиться в 5* Али-бабе (очень рекомендовал) за доплату. Сначала, конечно, это напрягло (как же, пытаются надуть уже при заселении!), потом, вспомнив, что я в восточной стране, поторговался, сбил предложенную цену раза в два-три (уже не помню точно) и мы заселились в пятизвёздочный Али-бабу.

Как впоследствии мы смогли убедиться, Мухаммед оказался очень приятным и честным человеком, которому небезразличны проблемы туристов. Он рассказал нам, что и где покупать, подвозил нас в Хургаду на своём авто (бесплатно), давал чёткие инструкции, кому и сколько можно платить. И вот вам сой СОВЕТ: постарайтесь подружиться с отельным гидом - он станет для вас источником ценной информации.

К слову сказать, поселили нас в Али-бабу, а питались мы в Аладдине. При этом, сходив в Али-бабу поужинать (есть такая возможность: сделав заявку, любой из гостей любого из трёх отелей (Жасмин 3*, Аладдин 4*, Али-баба 5*) может пойти в ресторан другого отеля) мы поняли, что в 4* Алладдине нам даже нравится больше, чем в 5* Али-бабе. Но, возможно, это дело привычки, потому что отдыхающие из Жасмина уверяли, что у них ресторан ещё лучше . Про ресторан подробно напишу чуть позже.

Номер оказался большим для нас 4-х (2 взр.+2 детей). 2 двуспальные кровати, диванчик, комод, холодильник, телевизор... В общем, всё необходимое. Не было фена и 2-х комплектов полтенец (но по первому требованию всё принесли, правда, в 12 ночи ).

Будьте готовы, что в номере периодически будут появляться муравьи (особенно, если вы не будете убирать фрукты в холодильник). Не переживайте, просто закажите обработку номера, муравьи уйдут... дня на 4-ре . Комаров практически не было - территорию обрабатывают каким-то дымом.

Отель. Краткое описание

Значит, представьте себе здоровенную букву Ш, так вот, нижняя перекладина - это море, левая вертикальная палочка - Али-баба 5*, средняя - Аладдин 4*, Жасмин, соответсвенно, правая. Вот такая примерная схема .

Перемещаться по территории можно в любых направлениях, купаться в любых бассейнах, пить напитки - тоже везде можно. Только полотенца выдают строго в отведённых отелю местах (и сдают туда же). А так - купайся где хочешь .

Что интересно, основные рестораны отелей находятся возле ресепшн - т.е. на противоположном конце от моря. Так что получается, что по территории любого отеля вам придётся мотаться туда-сюда . Променад обеспечен . Единственное, что в обед можно пообедать в пляжных ресторанах, но меню там стандарное, не меняется и быстро вам надоест, если только вы не страстный поклонник фастфуда .

Наиболее интересный бассейн в Али-бабе (типа такой вытянутой реки с разной глубиной), плавать интересно.

В двух бассейнах Аладдина вода, почему-то, была постоянно холодная - приходилось постоянно гонять детей их воды, чтобы не посинели.

Зоопарк есть на территории Жасмина, самые прикольные (и наглые: воруют очки!) там обезьяны. Кормить запрещено, но все отдыхающие кормят и никто их за это не ругает. Про запах могу сказать - иногда есть, иногда нет. Видимо зависит от чистоты клеток и ветренности погоды.

Анимация. Хм, ну в основном анимация на уровне "сельский клуб" или "дворец пионеров" (это я про вечерние выступления), но есть и пара отличных номеров (причём, если вам номер понравился, то можно его посмотеть повторно на следующий день, отправившись в соседний отель ). Лично нам понравился танец живота в исполнении красивой девушки из Украины, "танец дервиша" (как я его называю) - парень реально крутится на одном месте минут 20-30 без остановки, выделывая всякие кренделя с юбками и бубнами, музыкальные сессии дуэта исполнявшего романтические песни.

Про рестораны

Сразу скажу, они отличаются от того, к чему все привыкли в Турции. По крайней мере тем, что напитки там разносят официанты (и это поначалу жутко бесит, потому что клиентов много и официанты не всегда с первого раза принесут тебе то, что ты заказывал).

В ресторане Аладдина (да и в других) есть меню с платными напитками (свежевыжатые соки) и новеньким отдыхающим офоцианты просто навяливают эти напитки (поначалу реально доставало). СОВЕТ: ВЫЯСНИТЕ У ГИДА, КАКИЕ НАПИТКИ ВХОДЯТ В БЕСПЛАТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ. Обычно это пиво, красное и белое вино, кола-фанта, чай-кофе. Если не хотите платный напиток - спокойно отказывайтесь и требуйте бесплатный. Если нет денег с собой, но хочется свежевыжатого соку, то вам просто выпишут счёт и занесут его на номер комнаты - можно будет расплатиться при выезде из отеля.

Вот, платные соки, это засада №1.

Вторая засада - день рождения отеля, который случается раз в 2 недели . Выглядит это так: вы приходите на ужин, а на столах стоят бутылки с вином или шампанским. Вы рады. Как же! Подарок от отеля! СПОКОЙНО! Вас разводят на нехилые бабки. Всё платное. Насколько я помню, в пересчёте на рубли, вино-шампанское идёт по цене 900-1200 руб. за бутылочку. Поэтому наберитесь терпения и отказывайтесь (если цена не устраивает). Отказываться придётся долго, но своё пиво вы всё же сможете получить .

Ещё один момент, если вы заказали уже 1 раз напитки, и хотите заказать ещё раз, то некоторые официанты могут сказать вам: "хватит!" или "много!". Не обращайте внимания, его работа - носить напитки, а не считать количество поданных вам бокалов. НО! Постарайтесь быть вежливыми с официантами (да и вообще с персоналом) - приятнее жить будет .

СОВЕТ: ВЫУЧИТЕ ПАРУ СЛОВ ПО АРАБСКИ из листочка-разговорника, который вам даст гид, это облегчит вам общение с египтянами во многих вопросах. Лично я учил, как называются по арабски цифры, "спасибо", "пожалуйста", "здравствуйте", "до свиданья" и ОБЯЗАТЕЛЬНО "НЕТ, СПАСИБО!". Если вы выучите последнюю фразу по-арабски, уличные торговцы будут отставать от вас сразу .

Про такси

От Аладдина до Хургады можно добраться либо на такси (как правило, это раздолбаный Пежо 80-х годов) за $10, либо на маршрутке (микроавтобус Тойота) за $1 (или 2 фунта) с человека.

Прежде, чем сесть в такси или маршрутку, обязательно оговорите цену и место назначения. Вам назовут цену от 10 фунтов до $15 (зависит от наглости египтянина и вашего внешнего вида, в смысле белизны кожи ). Так вот, реальная цена поездки на маршрутке - ровно 2 фунта с человека и ни центом больше (местные и бывалые платят 1 фунт или ещё меньше). Если вас не устраивает цена - отправляйте маршрутку (хотя она вряд ли уедет ) и ловите следующую. Точнее, вам ловить не придётся: как только вы появляетесь у дороги, моментально вам начинают сигналить проезжающие мимо авто, желая подвезти вас.

В маршрутке лучше расплачиваться так, чтобы вам не пришлось получать обратно сдачу. Вам обязательно "забудут" её сдать. Или скажут, что, например, 10 фунтов - это нормальная цена, и сдача не полагается (хотя вы договорились на 2 фунта) - запаситесь терпением, сдачу вы обратно получите, вас просто испытывают на прочность. Как правило, народ махает на это дело рукой и уходит. Египтянин остаётся доволен. Зря! Сидите в маршрутке и стойте на своём! Твердите, что "мы договаирвались о цене" и "отдавай сдачу". (Однажды мне пришлось проделывать это в течение 15 минут, но в такси были только я и моя жена (других пассажиров не было), а египтянин никуда не торопился... Оказывается, он развлекался, споря со мной!).

Если в маршрутке есть пассажиры кроме вас, то торговаться с вами о сдаче будут недолго - отдадут свёрнутую бумажку. ПОГОДИТЕ РАДОВАТЬСЯ! Наверняка вам сунули бумажку в 25 центов вместо положенной сдачи, например, в 1 фунт! Спокойно, не выходя из такси, разверните купюру и проверьте номинал. Если обнаружена неточность - предъявите её арабу. ВНИМАНИЕ: Такой фокус может повториться 2-3 раза! Или вам будут подсовывать рваные купюры (в Египте много ветхой валюты). ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ (РАЗВОРАЧИВАЙТЕ) СДАЧУ.

Бывает, что таксист соглашается отвезти вас за $2 в Хургаду - это значит, что отвезёт он вас к знакомому лавочнику, где вас попросят рассмотреть товар, испить чаю, поторговаться. По моим подсчётам, цена товара в таких лавочках завышена не менее чем в 20 раз по сравнению с государственным магазином . Будьте бдительны .

Про Хургаду

В Хургаду можно ездить только ради более дешёвого шопинга, глядеть там нечего - город молодой, активно строящийся. Памятников-музеев нет. Вру, в центре есть памятник... Cтрашная такая русалка .

Вот потому на моих фотках только забавные машины .

Кстати, последняя - яркий образ Хургады . Вроде бы машина, но в ней столько хламу!

Так и Хургада - вроде бы современный город, но стоит пройти 10 метров от центральной улицы вглубь квартала, и вы увидите их экзотику - отсутствие асфальта, мусор, прикольных дядек в простынях и чалмах .

Шопинговали мы (по совету "местной" украинки ) в торговом центре "Клеопатра". Это в центре Хургады, недалеко от Мак-доналдса. Там можно было купить как продукты (покупали фрукты по нормальной цене), так и всякие безделушки, требующиеся отдыхающему. Цены фиксированные, сразу нормальные. Продавцы не торгуются, но нам этого и надо было (уставали от торговли с таксистами и прочими египетскими личностями ).

Про море и пляжи

Море абалденное. Очень рекомендую купить ХОРОШУЮ маску и трубку для подводного плавания ещё здесь - в Екб. Тысячи за полторы-две. Можно и прямо на пляже в отеле, в дайвинг-центре (но не менее чем за 50 евро). Вы будете вознаграждены за это возможностью долго и безотрывно наблюдать красивейший подводный мир Красного моря.

Каждый из 3-х отелей имеет свой пляж. Лучший, с точки зрения родителей с детьми - пляж Жасмина. Там совсем нет камней, зато есть три достаточно крупных коралловых рифа, до которых может доплыть любой желающий и насладиться их видами. Если пройти пляж Жасмина до конца, то вы попадёте на окраину территории, где мало жарящихся на солнце, но много кайтеров - зрелище вам обеспечено, а детям обеспечены забавы на мелководье (вода по щиколотку - можно бегать за стаями мелких рыбёшек и наблюдать за всякими мелкими крабиками). Там же вы сможете наблюдать отлив и прилив, если останетесь там на обеденное и послеобеденное время.



Аквапарк отеля "Титаник"

Рядом с "Аладдин" - напротив, через дорогу, стоит отель "Титаник". Т.к. он располагается как бы на "второй линии" (нет своего выхода к морю, а всех желающих окунуться в солёные воды возят отельные автобусики через территорию Аладдина), то на его территории расположен отличный аквапарк (бесплатный для гостей "Титаника").

Нам, как гостям "Аладдина" ещё в России, в турагенстве, выдали билеты на разовое посещение аквапарка в "Титанике" (дети до 6 лет бесплатно). Остальные посещения за плату, по-моему, 15 долларов.

Аквапарк, повторюсь, отличный. Горки на любой вкус - и "чтобы дух захватывало!" не одна, и детских навалом, и семейные есть (где можно до 4-х человек одновременно скатываться). И даже "речка" с искусственной волной есть - типа рафтинг, правда, волну включают по определённому графику, но зато наматывать не маленькие такие круги можно по долгу - никто не сгонит.

Есть пара бассейнов - только для гостей "Титаника", чужих не пускают туда, но это никак не омрачает присутствие в этом замечательном аквапарке (тем более что бассейны простые - без горок и т.д.)

Тут же есть магазинчики со всем необходимым, кафешки, туалеты - всё продумано.

Хочу отметить, что в аквапарке легко сгореть. Мы посетили его в конце двухнедельного пребывания в Египте (думали уже привыкли к солнцу, загорели, ан нет!) и за 3 часа здорово сгорели - потом в самолёте маялись. Так что кремами пользутесь во всю - не жалейте!

Про экскурсии

Мы заказывали:

Поющие фонтаны. Джип-сафари. Батискаф. Эль-гуна.

Поющие фонтаны - это шоу в одном из соседних отелей, где под музыку будут брызгать фонтаны и выписывать ( ) разные кренделя. Нам понравилось - красиво, романтично (говорят, что это шоу единственное в Египте), но ваша видеосъёмка будет "завалена" народом, который почему-то не может смотреть шоу издалека, а постепенно стягивается в непосредственную близость к фонтанам, нарущая целостность картины. Персонал никак не ограничивает излишне люботытных граждан и один лишь ветер иногда наказывает глупых туристов, своими резкими порывами изменяя направление падения водяной пыли.

Джип-сафари - вот где полно экзотики. Вас покатают по пустыне (весьма тряско ), покажут мираж, дадут полазить по каменистым горам, привезут к бедуинам, покажут деревню, расскажут про быт, покатают на верблюдах (они там реальные, а не рафинированные, как на пляжах - надо умудриться усидеть, осбенно, если ты с ребёнком ), продадут вам шикарные коврики или сумочки из верблюжьей шерсти и всякие бедуинские травки-мази (рекомендую купить бальзам, розовый такой, типа вьетнамской звёздочки - очень хорошо снимает головную боль), накормят бедуинской лепёшкой (вода и мука - а вкусно!), покажут закат в горах (ничего особенного, по-моему), накормят ужином.

Мы брали с собой парней (4 и 5,5 лет), они устали, но были жутко довольны и полны впечатлений. У немцев девочка капризничала, а наши нет. Кстати, пыльно не было - в машинах окна закрывали. Рекомендую.

Батискаф. Есть три варианта этой экскурсии: лодка с прозрачным дном, батискаф - лодка футуристического вида с трюмом, где установлены стулья и большие окна, подводная лодка.

По совету гида мы выбрали батискаф - и по цене нормально, и достаточно необычно.

Нас привезли в Хургаду, посадили на батискаф и отправили нарезать круги вокруг коралловых рифов. Все спустились в трюм и полтора часа наблюдали рыб и прочий подводный мир. Это примерно как смотреть фильм Кусто. Первые полчаса все вскрикивали от восторга (и взрослые, и дети). Потом народ начало потихоньку укачивать . Мы сдались через час . Выбрались наверх и наслаждались морской прогулкой.

Оценка: ради первого получаса восторгов можно съездить .

Эль-гуна. На самом деле это место, где много новых отелей. Необычно решено оформление территории, можно сказать, что это Венеция в пустыне. Между отелями прокопаны каналы, по которым шастают лодки с экскурсантами. Сами отели построены в различных стилях: греческом, итальянском и т.д.

Экскурсия начинается из Хургады, вас везут 1,5 часа на моторной яхте и вы явно изнываете от безделья (спите-загораете-треплетесь со знакомыми и незнакомыми), потом, возле Эль-гуны, вас пересаживают на моторку и провозят по каналам, быстро рассказывая, чем знаменит тот или иной отель (в основном ничем , правда, там есть необычное место - туалет для верблюдов - обычная будка, но где вы такое ещё увидетие! ), потом вас ведут в маленький музей-аквариум и быстро рассказывают про рыб, в основном стараясь напугать , потом вас возвращают на яхту, выдают донки и везут рыбачить. Рыба не клюёт (повезло только мне и капитану яхты), всем это занятие быстро надоедает и народ требует "КУПАЦЦА!". Вас везут на коралловый риф, выдают маски-ласты и вперёд - в открытое море! Этот момент, пожалуй, самый интересный.

Потом всех собирают (бестолковые арабы чуть не забыли американку, она потом в такси мне жаловалась минут 20 ) - и везут назад те же 1,5 часа.

В общем, экскурсия неторопливая, на целый день. Эмоций мало. Нам было скучно.

Кстати, если купить путёвку не в Аладдин, а сразу в Эль-гуну ("Спутник" предлагал), то на этой экскурсии можно сэкономить .

Отлёт

Пожив в Египте, вы поймёте, что с вас все и везде хотят получать чаевые. Так вот, вылетая из страны, вы опять заполните анкету, которую мало кто читает. ВНИМАНИЕ: К вам может подойти сотрудник аэропорта в форме, прочитать, важно кивнуть головой и... попросить 1 фунт . Посылайте его подальше, нет такой услуги в аэропорту: за деньги проверять правильность анкеты .

Далее, пройдя все формальности, вы пройдёте в зал с дьюти-фри и Мак-Доналдсом и, конечно, захотите воспользоваться туалетом. Тут вас ждёт очередная засада "побирушек" . Это, как правило, уборщики. Которые объявляют, что вход в туалет платный. ВНИМАНИЕ: ТУАЛЕТЫ В АЭРОПОРТУ БЕСПЛАТНЫЕ! Лично я предлагал им для оплаты свою кредитку . Они, важно спросив меня откуда я, пропускали, говоря, что сегодня для России бесплатно . Если наглеют (что вряд ли), скажите, что пожалуетесь начальнику - разбегутся.

За сим откланяюсь .