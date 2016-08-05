Наконец-то наступила долгожданная пятница! Позади рабочая неделя, чемоданы уже наготове, в 22.40 поезд отбывает в Казань. Нам предстоит провести в другом городе всего лишь пару дней, но это ничуть не портит впечатления от ожидания поездки. Столица Татарстана – прекрасный город с неповторимой атмосферой, богатой историей уютными и чистыми улицами.

Мы едем вместе с ребенком и, надо сказать, что это первое путешествие с сыном на такое расстояние. Поэтому больших планов заранее не строим, решив, что будем действовать «по месту».

Очень люблю поезда. В них своя романтика. Стук колес – лучшая колыбельная песня. Ребенок, немного посмотрев в окно из нашего купе, засыпает. Муж следует его примеру. Лишь я смотрю в окно и не могу сомкнуть глаз. Наш вагон – первый после паровоза. Из-за этого ощущаем на себе все действия машиниста. Даже самая сильная турбулентность в самолете кажется смешной по сравнению с тем, как трясет нас. Наконец, я тоже засыпаю. Будит нас жаркое солнце, заглядывающее в окно. Радуемся хорошей погоде, ведь мы только уехали из дождливого Екатеринбурга.

Номер у нас забронирован в самом высоком здании Казани – гостинично-развлекательном комплексе «Ривьера», который состоит из отеля, аквапарка, множества кафе, кинотеатра, зоопарка, собственного пирса и благоустроенного пляжа с бассейнами с кристально-чистой водой.

Устав после поезда, отправляемся обедать в ресторан «Каравелла». Цены в меню «кусаются», но так хорошо сидеть на открытой веранде кафе с видом на Казанку, наш отель и ближайшие пляжи, что решаем остаться здесь. Муж заказывает плов из баранины, ребенок пюре с рыбными котлетами, а я останавливаю свой выбор на рыбе, запеченной в овощной панировке. Добавляем к этому коктейль «Мохито», который почему-то оказался безалкогольным и сок для ребенка. Удовольствие пообедать в кафе с хорошими видами обходится в 1600 рублей на троих. После обеда идем в номер, немного отдохнуть с дороги. Наша комната расположена на седьмом этаже. Вид из окна – на строительный рынок и ледовую арену. Мы – люди неприхотливые, поэтому наслаждаемся тем, что есть.

Проснувшись и обнаружив, что время уже к вечеру, вызываем такси и отправляемся в Океанариум. Если отдыхаешь в Казани с ребенком, посетить его нужно обязательно. Взрослый билет обойдется в 700 руб., детский стоит – 500. Корм для рыб продают за 100 руб. за маленький мешочек. Здесь открывается удивительный подводный мир. Некоторых рыб можно кормить, что мы и делаем. Жадные лебеди кусают нас за руки в поисках корма. Наблюдаем за тем, как резвятся пингвины, заглядываем к крокодилам, проходим по водным лабиринтам, где над головой проплывают акулы. Получаем огромное удовольствие от посещения Океанариума.

В городе начинает темнеть, но спать совершенно не хочется, и мы отправляемся гулять по знаменитой Бауманке – местному Арбату. Жизнь в выходные здесь бьет ключом. Выступают уличные танцоры, Трансформеры Оптимус Прайм и Бамблби предлагают сделать фото за 200 рублей. Не удается отговорить ребенка не тратить деньги, ведь это его любимые герои. В результате получаем совершенно посредственное фото. Отправляемся в Дом великана. Удовольствие сфотографироваться с крупными предметами – 300 рублей с человека, ребенок до пяти лет проходит бесплатно.

«Дом великана» состоит из двух комнат и двадцати пяти предметов быта. Ребенок в восторге. По нам – так слишком уж простенько и потерто. Но радость ребенка – превыше всего.

На обратном пути бросаем монетку в фонтан, чтобы обязательно вернуться в этот потрясающий город. И слышим чарующие звуки фортепиано. Музыкальный инструмент стоит рядом со старинной колокольней. За ним – молодой паренек, вокруг – полно неравнодушных людей. Мы тоже останавливаемся и погружаемся в музыкальную атмосферу волшебства и спокойствия.

Дальше наш путь лежит в кафе, после чего отправляемся в номер, спать.

Следующий день встречает нас 30-градусной жарой уже с самого раннего утра. Спускаемся в ресторан гостиницы, где нас ждет завтрак «шведский стол». Богатый выбор радует глаз: разные виды йогуртов и творога, сосиски, омлет, овощные и куриные котлетки, блинчики, несколько видов выпечки и свежие фрукты. Выбираем столик с видом на улицу и бассейны. Наслаждаемся едой и чувствуем себя, практически как за границей.

Дальше по плану – пляж! Ходить далеко не нужно. Несколько бассейнов с чистейшей водой расположились прямо на территории отеля.

Возле каждого – опытный инструктор. Так что, можно оставлять ребенка под их присмотром, и спокойно загорать на шезлонгах неподалеку. Принимаем солнечные ванны, окунаемся в прохладную воду, обедаем, не отходя от бассейнов. Некоторые шезлонги расположены так, что лежа на них, можно любоваться видами реки и Кремля, расположившегося на противоположном берегу. За удовольствие провести целый день на пляже отдали 1600 рублей за двух взрослых. Детей пропускают по росту. Если ребенок не дорос до 120 см – вход ему бесплатный. На руку надевают браслет, который позволяет входить и выходить с пляжа, сколько душа пожелает. Вернулись мы туда снова после дневного сна, а затем отправились в Аквапарк.

Там нам понравилось гораздо меньше, чем на пляже. Прошли мы по тарифу «4 часа», заплатив 2500 за двух взрослых, ребенок, как я уже писала выше, прошел бесплатно. В помещении очень шумно и людно, разговаривать практически невозможно, приходится кричать друг другу в ухо. Чтобы прокатиться с горки, приходится стоять в очереди за «бубликом» по 30-40 минут. Но ладно, горка того стоит. Все втроем мы прокатились с горки «Ниагара», усевшись внутрь надувной плюшки. Аквапарк в Казани имеет интересную особенность: его горки начинаются внутри здания, затем выходят на улицу, и в конце пути ты снова оказываешься внутри Аквапарка. Весь спуск занимает примерно пол минуты. Есть здесь и экстремальные аттракционы. Например, горки «Торнадо» или «Камикадзе», но мы предпочитаем отдыхать более спокойно. Волновой бассейн кажется нам чересчур грязным. «Ленивая река», огибающая весь аквапарк и имеющая выход на улицу, неудобна тем, что приходится идти по ней по колено в воде, периодически сталкиваясь с другими людьми. В Екатеринбурге этот процесс протекает более продуманно, так как весь путь проделываешь сидя в бублике. Да и вообще, честно сказать, Аквапарк в Екатеринбурге мне показался более уютным и чистым, чем в Казани.

После Аквапарка мы отправились в ближайший Макдональдс, прогулялись по ночному городу, полюбовались уютной мечетью, с которой нас два утра будил мулла своими песнопениями. Напоследок, катаемся на панорамном лифте, фотографируемся в холле отеля.

На следующее утро успеваем только позавтракать и забежать в контактный зоопарк, где кормим кроликов и коз, смеемся над забавными сурикатами и резвыми обезьянками. Не фотографируем, так как за эту возможность с нас попросили дополнительных 100 рублей плюсом к 600, которые мы заплатили за вход.

Если подводить итог, то отдых получился прекрасным. К минусам отнесли бы большущие очереди: на ресепшене, на завтраке в гостинице, на входе в Аквапарк и в самом Аквапарке. Кроме того, за те деньги, которые мы заплатили за номер (6500 за сутки) хотелось бы более чистого номера, без неприятного запаха в ванной комнате.

Уезжали мы днем в понедельник. На обратном пути нас ждал вагон повышенной комфортности – с кондиционером (который невозможно было отрегулировать, в итоге пришлось закладывать газетами), с едой (пригоревшим рисом с куриной поджаркой) и свежей прессой (ну хоть что-то приятное))). И да, всю дорогу мы ехали втроем. Правда, ребенок нашел себе подругу, что дало нам возможность на некоторое время вздохнуть с облегчением и не придумывать постоянно развлечения нашему ребенку.

Конечно, в каждом путешествии есть свои минусы. Но я привыкла не обращать на них внимания. И, несмотря на то, что в поезде мы ехали уставшие от жары, а весь следующий день от недосыпа кружилась голова, и очень хотелось спать, я уже мечтаю о новом путешествии. Пусть по просторам любимой родины и всего на пару дней, но ведь так приятно сменить обстановку и получить массу новых впечатлений.