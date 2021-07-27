Отдых по карте МИР с кешбэком в России! Инструкция, как оформить

Министерство туризма в 2021 году предлагает путешествовать по России и отправлять в лагеря детей выгодно - программа кешбэка при оплате поездки по карте МИР продлена до 31 августа. Кэшбэк (кешбэк): 20% за взрослые и семейные поездки и 50% за детские лагеря. Как его оформить и получить? Расскажем обо всем по порядку.

Почему государство дает кэшбэк туристам

Чиновники решили сделать хоть что-то хорошее из ситуации с пандемией. Нам стало гораздо сложнее уехать на отдых за границу, значит пора развивать внутренний туризм. Может быть, граждане съездят на Алтай, в круиз по Волге или на Камчатку - и поймут, как хороша наша страна! И незачем снова ехать на берег турецкий, когда в России еще столько неизведанных мест.

Кэшбэк за детские лагеря ввели, чтобы помочь семьям отправить детей на отдых. И еще одна цель всей программы - активное распространение карт национальной платежной системы МИР.

Какого размера кэшбэк

Кэшбэк за поездки по стране составляет 20%.

Кэшбэк за путевки в лагерь - 50%.

Но сумма возврата не может превышать 20 000 рублей.

Например, вы оплатили семейный тур стоимостью 80 000 рублей: на карту вернется 20% от суммы - 16 000 рублей. Вы отправили ребенка в лагерь в июне по путевке стоимостью 30 000 рублей, на карту вернется 15 000. В июле купили путевку в приморский лагерь за 50 000 рублей, на этот раз кэшбэк будет 20 000.

Внимание, лайфхак: вносить деньги за поездку нужно одним платежом. Но туроператор может разделить оплату между клиентами, и тогда каждый из них получит кэшбэк. Это может быть полезно, если стоимость тура превышает 100 тыс. рублей и начинаются ограничения по сумме кэшбэка в 20 тыс. рублей.

Что нужно сделать, чтобы получить кэшбэк

Шаг 1. Вам нужна карта МИР, оформленная в одном из банков - участников программы. Список огромный, в нем легко выбрать банк, которому вы доверяете.

Шаг 2. Зарегистрируйте свою карту на официальном сайте программы лояльности платежной системы МИР. ВНИМАНИЕ! С момента регистрации до момента оплаты должно пройти около суток, чтобы система учла вашу карту.

Шаг 3. Оплатите тур, круиз или поездку у партнеров программы картой МИР. Ниже мы расскажем о сроках и списке партнеров.

Шаг 4. Ждите кэшбэк на карту МИР - он придет автоматически в течение 5 рабочих дней после оплаты.

Когда нужно поехать в путешествие и оплатить его

Сейчас идет четвертый этап программы кэшбэка по картам МИР. Первые два прошли в 2020 году, третий - в марте-июне 2021.

Вот условия текущего этапа.

Оплатить путешествие нужно картой МИР строго в период с 16 июня 2021 (начиная с 00:01 по мск) по 31 августа 2021 (заканчивая 23:59 по мск).

Поехать в путешествие нужно после 1 октября, а вернуться из него до 24 декабря 2021. Но если это круиз, то период чуть длиннее: начало с 1 сентября, возвращение - до 24 декабря 2021.

То есть до конца августа мы можем оплатить осенне-зимние поездки и вернуть 20% стоимости.

Получить возврат можно с любого количества поездок. Главное - выполнить все правила и уложиться в сроки.

Когда нужно отправить ребенка в лагерь и оплатить путевку

Чтобы получить кэшбэк автоматически, нужно купить путевку с 25 мая по 15 сентября 2021. Обязательно расплачивайтесь картой МИР, иначе кэшбэка не будет.

Если вы уже купили путевку в лагерь до 25 мая, вы можете написать заявление на Госуслугах и получить возврат 50% от стоимости, но не больше 20 000 рублей. Здесь подробная инструкция по оформлению заявления.

И есть несколько условий:

нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах того родственника, который заключал договор о путевке - он и пишет заявление;

заявление нужно писать с 15 июня по 20 октября, но только после завершения смены;

смена должна проходить в период с 10 мая по 20 сентября, а ребенку на ее начало должно быть меньше 18 лет;

возврат будет только за отдых в лагере, который входит в реестр - это оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием, их список есть прямо на Госуслугах в форме заявления, вы можете посмотреть, входит ли в реестр ваш лагерь;

нужен скан чека или другого платежного документа, но если чека нет, система сама проверит оплату по реестрам налоговой инспекции - туда сейчас передаются все чеки;

возврат на карту МИР получит тот родственник, который оплачивал путевку: платить он мог с любой карты или наличными, но для возврата нужна карта МИР, ее реквизиты указывают в заявлении;

на каждого ребенка и каждую смену пишется отдельное заявление, их может быть сколько угодно.

В личном кабинете на Госуслугах вы сможете следить за статусом заявления. Его рассмотрят за 15 рабочих дней или быстрее, на перевод возврата уйдет еще 1-2 дня.

У каких партнеров нужно купить поездку

В программе участвуют все регионы России, но кэшбэк положен не за всякий тур, отель или круиз. На официальном сайте есть список партнеров - это туроператоры, отели, санатории, круизы и детские лагеря, которые присоединились к государственной программе кэшбэка. Именно у них нужно сделать покупку.

Перейдите по ссылке с официального сайта программы на сайт нужного продавца и оформите покупку там. Расплачивайтесь картой МИР.

Ограничений по стоимости тура, путевки, круиза или пребывания в отеле нет. Есть “нижнее” ограничение по времени: тур должен продолжаться не менее двух ночей, включая ночевки в поездах и на круизных судах.

Например, пятидневный тур из Екатеринбурга в Казань с экскурсиями и проживанием в гостинице стоит 25 000 рублей, в него входят 2 ночевки в поезде. Кэшбэк за него составит 5 000 рублей.

Если что-то пойдет не так