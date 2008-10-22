Поездка в Баку

Перед поездкой в Баку я ознакомилась с десятком разных отзывов разных лет: как хорошего содержания, так и плохого. Кто-то восторгался городом и мечтал вернуться туда снова и снова, кто-то ругал город за грязь и мусор на улицах, вспоминая при этом политиков и все социальные проблемы одним махом. Лично мое отношение таково: не надо ждать и надеяться, что вы попадете в идеальный город. Не нужно ждать от Баку многого, и только тогда он раскроется перед вами во всем своем великолепии.

Баку нельзя рассматривать как полностью европейский город и ожидать от него сервиса по высшему классу и исполнения всех ваших желаний. Этот город требует к себе в первую очередь как минимум заинтересованного отношения, а еще лучше – огромного желания увидеть его своими глазами.



Жилье мое

Приехав в Баку в первый раз, только там я смогла увидеть все разнообразие архитектуры и необычайных строений. Такого чуда (в хорошем смысле этого слова) я на самом деле еще нигде не встречала. Центр города застроен большими красивыми домами времен товарища Сталина, строятся новые дома, убирают ветхие строения, а чуть далее от центра – район домов-самостроев (Кубинка), собственно где мы и поселились. Мне не сразу удалось оценить преимущество данного района, поскольку в первый день мое ориентирование в городе было практически нулевое. Но позже выяснилось, что до набережной всего 20 минут пройти пешком. До ближайшей станции метро (м. Низами) – минут 10-15. А также наличие рядом крупного рынка и пары магазинчиков в двух шагах от дома. В целом, на данный момент город переживает этап глобальной реконструкции, поэтому практически каждое здание ремонтируется, реставрируется или строится заново.

Движение на дорогах и женщины за рулем

Движение на дорогах Баку можно описать примерно так: каждый едет туда, куда ему нужно, несмотря на ближайшие машины и тем более на пешеходов и все это сопровождается истошной подачей сигналов, гудков и прочего шума. Еще до своей поездки в Баку у нас с мужем была мысль взять с собой водительское удостоверение и уже на месте взять машину напрокат. Но после первых дней в Баку данная мысль испарилась у меня мгновенно! Взять даже всем известную двойную сплошную полосу – ее пересечение карается весьма строго. В Баку это просто полосы на асфальте, которые ни в коем случае не ограничивают движение и, поэтому, можно на нее наезжать, пересекать, а лучше вообще двигаться ровно по середине данной полосы . Помнится, где-то читала отзыв про жителей Баку, которые, как курицы, перебегают дорогу там, где придется, а водители едут и даже не сбавляют скорость – но ведь это действительно так! Кстати за 21 день пребывания в Баку я насчитала за рулем всего 3 женщины! Наверное, им надо поставить памятник, потому как ездить в таком городе при отсутствии всяких правил на дорогах – нереально сложно.

Поездка в метро

В целом о метро можно сказать следующее: Бакинский колорит в городе проникает даже под землю . Связано это с обилием торговых палаток, невероятным ассортиментом всяческой одежды, обуви, сумок, зонтиков и прочих вещей ровно в переходе при спуске в метро. Поэтому очень важно за всем этим изобилием не забыть, зачем вообще вы зашли в метро. Система оплаты проезда – очень проста. В бакинском метро используют карточки, и жетонов как таковых нет. Но, если вам требуется проехать в метро всего пару раз, то можно без проблем обратиться к любому обладателю карточки и за 10 копеек с человека он без проблем позволит вам пройти по его карте. Еще один важный момент: внимательно читайте бегущую строку, когда вы уже ожидаете поезд на платформе. Она расположена рядом с часами и указывает, по какой ветке пойдет прибывающий поезд. Дело в том, что в Бакинском метро нет как такового перехода с одной ветки на другую. Есть станция 28 Мая, с которой можно уехать как до станции М.Аджеми, так и до самого центра – Ичери Шехер (бывшая станция БакСовет, на данный момент находится на реконструкции!). Т.е. поезда к данной станции приходят по очереди: будьте внимательны!

Жители города и их дети

На жителей города Баку я все 3 недели не уставала смотреть с некой долей любопытства, впрочем, и они нас с супругом не обделяли вниманием. Удивительная особенность города, наверное, заключается в том, что, будучи столицей и весьма динамичным городом, город может похвастаться настолько размеренной и спокойной жизнью, что кажется, никто не работает и у всех вечный выходной. Толпы народа днем, посреди рабочего дня сидят в чайханах, никто никуда не спешит, кто-то гуляет с детьми, кто-то – по магазинам… Ощущение полной расслабленности и вечного праздника!

Главное, что удивительно, в основном все гуляют, как правило, по три-четыре человека, или же сразу всей большой семьей. Очень много влюбленных парочек на улицах, и, смотря на них, хочется подчеркнуть и некую романтичность данного города. А вечером все выходят на набережную и гуляют там вместе с детьми. Детей с собой берут везде и всегда: на любые прогулки, праздники и прочие мероприятия, потому что дети – это радость для семьи и не возникает даже мысли о том, что ребенок может помешать отдыху родителей. Люди в Баку очень гостеприимные и отзывчивые, по крайней мере, нам встречались именно такие. Сейчас, к сожалению, молодежь практически не говорит на русском языке, но будьте уверены, что старшее поколение вас непременно поймет.

Религия и мечети

Отношение к религии в Азербайджане можно описать так: достойно, с уважением и гордостью. На улицах очень много встречается девушек в платках, с закрытыми руками. Намного реже встречаются женщины в черных одеждах с закрытым лицом – как мне подсказывают, это в основном жительницы Ирана. Возможно, такое подробное описание вызовет улыбку у некоторых читающих или небольшое недоумение – но лично для меня, живущей в обычном российском городе, где каждое лето по улице ходят толпы коротких юбок, открытых животов и т.п. подобная одежда, конечно же, весьма экзотична.



Честно говоря, приехав в эту страну, как-то автоматически стараешься подстраиваться под местные правила и жизненный уклад. И это не доставляет совершенно никаких проблем. Особенной экзотикой для меня, живущей на Урале, оказалась мечеть и призыв на молитву. Настолько это красивый ритуал и так это чудесно звучит… словами не передать! Причем в Баку количество мечетей занимает весьма достойное место: район, где мы остановились, находился ровно между 2 мечетями, а это буквально несколько улиц!

А представьте масштабы всего города-столицы?! И каждая мечеть как архитектурное строение красива и неповторима по-своему.

Азербайджанская свадьба

Про Азербайджанскую свадьбу можно говорить часами, а еще лучше на ней побывать!

В первую очередь, выбирая место проведения свадьбы в России, ориентируются на некую определенную сумму, уровень заведения и количество приглашенных гостей, т.е. это может быть ресторан, кафе или столовая. В Азербайджане же для таких праздников есть специальные заведения – Дома Торжеств и свадьба считается чуть ли не самым важным событием в жизни, поэтому к ней готовятся и проводят ее с размахом.

Нам посчастливилось посетить свадьбу невесты (это когда отец невесты собирает гостей в честь замужества своей дочери). Если сравнивать свадьбу в Азербайджане и России – то, на мой взгляд, свадьба в Азербайджане отличается некой строгостью в соблюдении традиций и мероприятие организуется в большей степени для гостей. На протяжении всей свадьбы звучит народная музыка, произносятся красивые поздравления и тосты. Молодые сидят за отдельным от гостей, центральным столом, как правило, богато украшенным. Танцуют на празднике в основном гости. Молодожены, зная, что в этот день все внимание и так сосредоточено на них, стараются лишний раз его не акцентировать на себе, поэтому танцуют они совсем немного. В Азербайджане на свадьбу принято дарить деньги, как правило, где-то за столом сидит человек, который фиксирует в письменном виде: кто из гостей какую сумму преподнес. Количество гостей на свадьбе может быть 200, 300 и более. Особенно следует отметить серьезное отношение и подготовку к свадьбе как стороны будущего жениха, так и со стороны невесты. Честно говоря, мне стало даже немного грустно от того, что в России нет такой обязательной традиции, как приданное для невесты и жениха. Может быть, этот момент был бы еще одним фактором, который заставляет молодых очень хорошо подумать о своем выборе и избежать спешки при вступлении в брак и выборе второй половины. Речь идет о том, что в Азербайджане со стороны родственников жениха и невесты идет максимальная подготовка к свадьбе и молодых обеспечивают всем необходимым для жизни в буквальном смысле этого слова: заботятся о том, где молодые будут жить, об обстановке в квартире, о каждой мелочи – чтобы молодым не нужно было об этом думать. Возможно, в этом есть определенный плюс: молодожены уже не отвлекаются на жизненные мелочи (такие, как ремонт, покупка мебели и т.п.), а просто живут для себя и в ожидании будущего потомства.

Торговля и магазины

О торговле в Баку можно говорить часам и даже днями! Это такой вид деятельности, которому нельзя научиться, это передается из поколения в поколение! Приезжая в Баку, нужно быть обязательно готовым к тому, что здесь НАДО торговаться. И особенно при покупке сувениров! Особенно хорошо получается сбивать цену, когда берешь сразу несколько предметов у одного продавца. Немного забавно смотрелись на прилавках шапки-ушанки и русская матрешка, а также пузатые самовары – видимо, с рассчетом на иностранных гостей.

Сами же магазины в Баку – это отдельная тема для описания. Вкратце скажу, что любое место, где хоть как-то можно разместить свой товар и торговать – это магазин! А еще точнее супер-, или мини-маркет! И, поверьте мне, там продают ВСЁ! Такое ведение торговли мне очень напоминало магазины в наших небольших городах и поселениях, когда в один магазин привозят все, что только может потребоваться человеку и работают такие магазины, как правило, круглосуточно. Думаю, ни для кого не секрет, что в центре города (особенно на набережной) все значительно дороже. Буквально стоит перейти улицу – и там уже наблюдаешь более демократичные цены. В Баку от торговли не спрятаться никуда: вас обязательно найдет фотограф и предложит сделать фотографию, вы обязательно встретите человека, предлагающего узнать свой вес или прокатиться на лошадях. Детям будут предложены масса развлечений в виде аттракционов, детских площадок, а также угощений в виде сладкой ваты, мороженного (dondurma) и молочных коктейлей.

Море и пляжи

Касательно моря и его чистоты сразу могу заверить – море очень чистое! Многие опасаются того, что вода загрязнена из-за добычи нефти в прибрежной зоне – но это совершенно не так. К сожалению, нам не удалось выехать дальше пляжа на Шихово, но после купания в Каспии в августе, могу однозначно сказать то, что вода остается теплой, прозрачной и позволяет видеть свои ноги, даже когда заходишь в воду по шею. Почти на всех благоустроенных пляжах есть оборудованные места для отдыха, можно посидеть в ресторане или кафе на берегу моря. А еще от бакинцев часто можно услышать об отдыхе в местечке Набрань, которое славится своими пляжами – надеюсь, до него мы съездим в следующей нашей поездке в Азербайджан.



Погода

Про бакинскую погоду могу сказать одно – это просто сказка! Кто-то может сказать, что в июле-августе в Баку очень жарко, пыльно, душно и т.п., но по-настоящему начинаешь ценить бакинское лето в момент, когда уже оказываешься дома при температуре +15 градусов при дождливой, унылой погоде (после бакинских +32 - +35!!!). Но вот что особенно стоит отметить, так это ветер! Бакинский ветер нельзя сравнить ни с чем более. Ветер будто стремится сбить вас с ног. При этом бессовестно скидывая с вас кепку или поднимая подол платья. Поднявшись на Девичью Башню в один из таких ветренных дней, я подумала, что, наверное, девушка не бросилась с этой башни сама, а ее оттуда просто сдуло . Но зато вечернее время радует особенно. Как раз в тот момент, когда все выходят на набережную, ветер стихает и можно со всей полнотой насладиться красотами вечернего Баку – «города огней».

Шеки и Ках

Не буду утомлять читателя историей города и объяснением, почему именно в этот город нужно поехать во что бы то ни стало. Вся информация в достатке имеется в Интернете и на большинстве туристических сайтов. В город Шеки нас занесло не случайно: мы целенаправленно сначала искали автовокзал, потом вход в этот автовокзал, потом кассу с наличием билетов и вот он, день отъезда! Впереди 6 часов в дороге и 300 с лишним километров пути. На удивление, дорога прошла весьма легко и интересно. Наверное, потому, что я постоянно смотрела в окно то на появляющиеся вдалеке горы, то на отары овец, то просто на проходящих мимо людей.

По пути мы делаем 2 остановки у придорожных кафе и вскоре въезжаем в город. Для тех, кто ни разу не был в горах - это будет поразительное зрелище. Город утопает в зелени и находится в окружении горных вершин. Он считается старейшим поселением на всей территории Кавказа! Сам город весьма небольшой, что позволяет изучить его максимально тщательно. Здесь время – будто бы остановилось. Покупая сувениры, я нашла набор открыток аж за 1988 год! Я не могла их не купить! Нам посчастливилось остановиться в Каравансарае – это строение 18 века, на сегодняшний день обустроенное под гостиницу. А раньше там останавливались караваны верблюдов и купцы, идущие по Великому шелковому пути. Ощущения от пребывания в этом месте – непередаваемые!

Для проголодавшихся туристов есть несколько вариантов: подкрепиться в ресторане при отеле (порядка 20 манат на 2 человека), перейти дорогу и подняться чуть вверх по улице к ресторанчику «Qaqarin» (он же «Гагарин») и пообедать за 13-15 манат (для 2-х) или же совершить прогулку по городу и найти любое местное кафе. Местное население обычно организует кафе прямо во дворе своего дома и рады встретить и угостить обедом всех желающих. Особенно рекомендую в Шеки попробовать «Пити» (национальное блюдо из баранины в глиняном горшочке, как густой, наваристый суп). Считается, что именно в Шеки готовят его по-настоящему правильно.

Кстати обед у одной из местных старушек обошелся нам с супругом в 7 манат. И еще одно небольшое дополнение: в Азербайджане в недавнем прошлом произошла смена денег и в Баку уже все население в них ориентируется довольно легко. Из старых денег я помню название «ширваны» и «маммеды» - как раз в этих деньгах ориентировалась пожилая женщина, накормившая нас обедом. Сказав какую-то огромную цифру с нулями, она сначала нас весьма напугала, а потом мы дружно (включая ее семью), переводили эти старые деньги на новый курс.

В целом в Шеки витает какой-то дух спокойствия и умиротворения. Это идеальный город для обдумывания разных мыслей и идей. В сочетании с местным колоритом он оставляет впечатление города из прошлого, который очень хочется вернуться снова.

Непременно в Шеки нужно посетить дворец Хана – он расположен вверх по улице от гостиницы Карвансарай. Это необычайно красивое здание поражает своей яркостью и красотой. (Памятка туристу: при входе в здание обувь снимают!). Прямо напротив нельзя не заметить многовековые деревья, которые даже 3 человека вряд ли смогут обхватить!

К сожалению, в Шеки мы оставались всего пару дней и далее наш путь лежал в сторону горного поселения Ках.

До Каха, который находился за 100 км от Шеки, мы решили также добираться на автобусе, хотя при желании можно договориться и с таксистом. Автобус нам достался до такой степени старый, что мне казалось, еще чуть-чуть – и он развалится прямо посреди дороги. В пути мы были пару часов и к слову, билеты на автобус были только у нас и еще у пары девушек. Остальные пассажиры периодически заходившие и сходившие с автобуса, просили водителя подкинуть их до определенного пункта за пару монет. По прибытию в Ках нас сильно подвела погода, уже там грозовые тучи стали собираться над городом, а нам еще предстоял путь до пос. Иллису, где мы планировали остановиться на турбазе «Грин Парк» (он же «Yesıl Park») на несколько дней. Это идеальное место для отдыха и расслабления. Вокруг – только горы и горная река, чистейший воздух и идеальная тишина.

Цены в Баку (по состоянию на август 2008)

1 манат = около 30 российских рублей

Проезд в такси (по городу) 5-8 манат

Проезд в метро (карточка на 20 поездок) = 3 маната

Сувениры: магнитики 2-4 маната

Верблюд из дерева 5 манат, открытки и виды города 2-3 маната, картины (вышивка) 20-30 манат, шелковые платки 10-15 манат

Прогулка на катере = 1.5-2 маната

Аренда лежака на пляже – 4 маната/чел

До Шеки на автобусе 6 манат/чел

Стоимость номера в Карвансарае (Шеки) – от 30 манат/сутки (номер на 2 человека)

На автобусе из Шеки до Каха 3 маната/чел

