Крит, сентябрь 2008 г

Предыстория: еще с пузом очень хотели съездить на Крит, посмотрев на форуме ю-мамы фотки из деревушки Бали (спасибо, milk!), не удалось, потом уже с мелочью в наличии, выбрали все-таки Италию, но не догревшись там, решили урвать еще солнышка от этого лета и съездить в Грецию. Папо с нами не смог, на подмогу взяли мою маму... До последнего собирались в Бали, но агентство, с которым работали раньше, ничего не смогло там предложить на нужный нам день. Муж выбрал отель в самом Ретимно, и я чуть не до самого вылета терзалась сомнениями, правильно-неправильно, но отдохнули на 5+!

Впечатления: восторженное ухх! первое - уже при посадке в аэропорту - самолет стремительно падает в море, начинаешь вспоминать, где там спасательные жилеты, а колеса уже бегут по полосе... И море просто офигительно синее сразу с обеих сторон в иллюминаторах... За бортом 31 градус, сооолнышко.

Встретили, в автобус усадили, все нормально. В одной руке Лёнька, которому уже оочень хочется подвигаться самостоятельно, в другой игруха, чтоб его поразвлечь, рядом бабушка с измаявшейся за перелет Килькой. И несмотря на общую измотанность - восторженные ухх! (даже от Кирки) на виды в окно: цветные скалы, море самых разнообразных лазурных оттенков, ясное небо, отельчики в цветах... Ретимно - последний пункт трансфера, чему я даже порадовалась - детки наконец заснули, я смотрела во все глаза и жалела, что не достать ни камеры, ни фотика. Потом восторгов было не меньше – мооре, теплое и абсолютно прозрачное, какие-то симпатишные рыбки в нем... очень доброжелательный народ, общеевропейская любовь к детям, соответственно наши малявки везде были бесспорными звездами, красивая природа, солнышко, исхоженные вдоль и поперек узенькие улочки старого города, венецианская крепость, обалденные кафешки прямо над морем! Сидишь, смотришь, как под тобой разбиваются волны (если кафешка над обрывом) или плавают рыбки и в гавань заходят «пиратские» псевдопарусные корабли.

Поездить по острову не удалось, но это даже не повод для сожаления-уверена, что еще приедем сюда с мужем, и уж тогда-то изъездим все-все!

Отель: Theartemis Palace,4*. Я планировала 3*, муж выбрал эту четверку, ему предложили скидку и вышло ненамного дороже, чем планировавшаяся нами трешка в Бали. Брали полупансион, был и олл инклюзив, но он бы и не подошел, с нашим желанием не быть привязанными и бродить, где вздумается, да и денюх, честно говоря, жалко. Отель свою четверку уверенно отработал, заработал даже гигацкий плюс за то, что с балкона было видно море: , чего не ожидалось от третьей линии, номер наш позиционировался как пул вью, на "вид", естественно, и не надеялись.

Номер не особо большой, но вполне уютный, с двуспалкой, дополнительной кроватью, кондером, балконом, неплохой ванной, мини-холодильничком, сейфом (дополнительно оплачивается), мелочи дали не шибко красивый манеж, но в принципе все разместились нормально. Увидев, что старший деть - трехлетка, хотели и ей поставить манеж, мы отказались . Завтрак-ужин - достаточно разнообразный шведский стол, выбрать все по своему вкусу более чем реально - по нашему небольшому опыту, чуток поскуднее, чем на Тенерифе, существенно побогаче, чем в окрестностях Милана. Рецепшен внимательный, метрдотель в ресторане - очень приятная женщина, стала деткам чуть не второй бабушкой, всегда очень сердечно к нам (да и ко всем в принципе!) относилась. Единственный минус отеля - если у вас чуткий сон, а номер, как у нас, то бассейн, анимация каждый вечер, наверно, раздражает. Мы ее немного смотрели с балкона, потом отрубались, не мешало ничего в принципе .

Сначала уложили бабушку на одну кровать с Киркой, чтоб Леонидка, часто просыпающийся по ночам, им по-минимуму мешал, но вот внучка, в отличие от аниматоров, бабушке спать не давала, поэтому бабушку отселили, наша орава разместилась в одном углу и несмотря на Ленькин неспокойный сон и Киркину привычку спать чуть не поперек кровати, все боле-менее высыпались.

Море: обалденно синее, теплющее и абсолютно прозрачное. Видно дно, рыбок. Пляж - длиннющая песчаная коса, плюс-в принципе в любом месте города можно свернуть к морю, выйти на пляж. Можно выбрать любой, по своему вкусу - от широкой полосы с рядами шезлонгов, до узенькой полосочки, где всего ряд шезлонгов у самой линии моря. И что очень меня порадовало, море видно практически отовсюду, в Италии этого как-то не хватало!

Дома так близко, что когда плывешь к берегу, видишь их отражения в воде. Краасиво На заднем плане горы, что лично мой глаз очень радовало. Видно Фортессу (крепость венецианская), и потрясающе красивый закат свершается, можно сказать, на ее фоне

Минус – при такой протяженности пляжа частенько плавать нельзя-очень сильные волны, бухта-то немаленькая и не очень закрытая. Так дней наверно 5 за две недели хотя бы раз(утром или вечером) в море можно было тока попу помочить-штормило.

Супер-пупер плюс, после Италии - на пляже нет! торговцев! и никто не мешает релаксации. Зонтик и пара шезлонгов - 9 евро, не брали, ибо нашим составом физически нереально лежать даже на одном, не то что на двух шезлонгах. Зонт можно купить примерно за 7 евро, циновку за пару, полотенца - от 5-ти евро.

Погода: за период с 28 августа по 11 сентября облачно было половинку одного дня где-то в начале отпуска, несколько часов в середине отпуска(даже сильнейший, но короткий ливень вечером приключился) и утром в день отлета. Ночью градусов 26, днем до 31-32 наверное. Вдоль побережья гулять всегда приятно, даже в самое пекло-ветерок свежий и тень от идущих вдоль береговой линии отельчиков-магазинчиков-ресторанчиков. В самом городе в районе полудня( в последний день рванули-таки по магазинам до сиесты) выживается с трудом, не хватает ветра, даже в тенистых узеньких улочках душновато, на солнце и вовсе ахтунг.

Город: по нашим меркам небольшой - около 150 тыс., весь вытянут между горами и морем. По новой части почти не гуляли, все время ходили вдоль пляжей к старой части, там и бродили. После Венеции - реальное дежа-вю, и правда очень похоже.

При нашем с мамой обоюдном топографическом кретинизме периодически плутали, но всегда выходили за венецианской крепостью, похоже все пути ведут туда . По самой крепости с удовольствием пошатались, впечатлились.

Частенько ходили к остаткам венецианского порта с маячком, там дивные кафешки с видом на «гавань». В старом городе на торговых улочках можно найти в принципе все - от морских губок до одежды от Версаче и изделий от Картье. Улыбнуло обилие русскоговорящих продавцов, зовущих в магазины шуб, кожи и ювелирные. Гуляли там преимущественно в сиесту (утром и вечером были на море), посему шопинга почти не состоялось - на имена в витринах попялились, обнаружили, что часто они не соответствуют ассортименту, купили всем по вещичке и толпу сувениров в открытых и в сиесту лавчонках.

Сувениры: помимо продающихся везде открыток, футболок и в основном грубо заделанных магнитов, много упаковочек со специями, оливковым маслом, медом, горным чаем, лаврушкой, местными самогонками-oyzo и tsikoudia, понятно метакса, оливки, всякая косметика и мыло «с оливковым маслом», серебряные и более благородные побрякушки «в греческом стиле», заделанные под старину иконки, иконки в золоте-серебре, но последнее в большинстве своем как-то потоково и не очень душевно. Типо ножики национальные, в руках повертела, качество не вдохновило, тапочки, текстиль местный, сандалии из кожи. Порадовало отсутствие фартуков с гениталиями, хотя фаллическая тема в сувенирной продукции присутствует, как и везде, где мы были. Ну и «историческое» - типа амфоры, типа копии шлемов и прочая прочая. К удивлению своему, не нашла копий древних монеток - только на брелках, но может быть, плохо искала.

Акклиматизация: впервые в нашем пока не очень обширном опыте путешествий была. У всех. У всех, включая Леньку, почистился кишечник (ну не до пардон поноса, прогулкам не помешало, но на всякий случай средства от диареи берите) – похоже реакция на воду и местный йогурт... Помимо этого Ленька один день температурил, но нисколько не унывал и не терял аппетита. Дочке досталось больше всех. Ночью ее вырвало, утром проснулась бодрая и веселая... температура нормальная... Мы уже облегченно вздохнули, но ее вырвало снова. Вызвали врача. Врач сказала, что ребенок «практически здоров», что в этом возрасте дети подвержены какому-то там вирусу, он передается не от человека к человеку, а через воду и воздух(???), но три дня диеты и эрсефурил с регидроном нас излечат и все будет замечательно. Все понятно были расстроены, ожидали стандартного дома долгого боления, но и правда все закончилось хорошо - Кирку больше не рвало, температура не поднималась, так и не знаем, правда вирус цепанули или просто перегрели деваху... Назавтра она уже купалась в море и вопила, что хочет мороженку, сок, картошку, огурец, арбузик - короче в большинстве своем то, чего нельзя.

Экскурсионная программа: хотелось везде, не получилось пракически нигде . Хотела на Грамвусу-оказалось, что на пляже мы будем в самое пекло (с двумя-то детьми!!!), да и на кораблике долго... Хотела в Кноссос – но путь от Ираклеона был длинным и на серпантине детям явно было некомфортно, до последнего мялась, съездить-не съездить, не съездили, но пока ехали автобусом в аэропорт-порадовались задним числом-обе мелочи тяжеловато поездку перенесли, в горах дочка жаловалась, что ее тошнотит, мелкого похоже тоже мутило. Аналогично отпали озеро Курна и все остальные достопримечательные места

По городу и окрестным деревням ездят зачудительные паровозики, программы от 20 минут до 4-х часов, на них-то мы и катались. Ветерок, красивые виды, настоящие деревеньки,очаровательные церквушки и абсолютно не укачивает.

Очень долго мялась поехать-не поехать на Санторини, сначала хотела вдвоем с Ленькой, но поняла, что бабушка панически боится остаться одна с Киркой в чужой стране и взяла билеты на всех. Ну и конечно за день до поездки Кирка у нас и заболела, билеты сдали, мамо утешилась мыслью, что детям поездка едва ли была бы в кайф, и вообще ехать туда надо с мужем, так что все у нас еще впереди! В утешение купила себе брошюрку про Санторини, муж впечатлился, говорит, съездим!

Для экстремалов множество предложений с дайвингом, парашютами. Много всяческих круизов на всяческих плавательных средствах, Кира просилась на «пиратский корабль» - тоже долго не могли решиться, потому что боялись морской болезни, думала, что одной поездки – на Санторини – нам и так за глаза хватит. Когда же поездка "отпала", мы наконец решились и пришли в порт, где нас отговорили - мол, сегодня ветренно и мелочей наверняка укачает.

Потом в последний день-таки купили билеты на самую короткую поездку, но ее отменили, так на корабле мы и не покатались, возможно и к лучшему - дочка всю дорогу ныла, что не хочет, что тошнить будет, короче взорвала нам с бабушкой мозг. Впрочем, узнав об отмене экскурсии, она взорвала все недовзорванное повторно - мол, ооочень жалко, что не поедем, очень хочется.

Изначальные планы поездить по острову на автобусе вдвоем с Леонидом тоже рухнули из-за явной бабушкиной боязни отпускать нас в чужой стране, а таскать с собой автобусами дочку было жалко.

Так что отпуск проводили та: в 7 утра вставал сын, мы с ним бежали на море или погулять, к 9 утра возвращались, всей армией завтракали, потом, если Леня засыпал, на море шли бабушка с Килькой, если нет-все вместе. К полудню возвращались, делали деткам кашу из привезенных запасов, пережидали самое пекло в номере или у бассейна и шли гулять вдоль побережья. Сидели в какой-нибудь кафешке, гуляли по «венецианской» части Ретимно, катались на паровозике, потом опять на пляж, до заката, потом на ужин, потом чуть-чуть анимации (бабушка с Киркой гуляли, пока я Леонида укладывала, потом маленько смотрели, если интересно с балкона, потом спать. Вроде вполне размеренно, но впечатлений – уйма.

Моя авантюрная часть, конечно, маленько страдала, и очень не хватало нашего папы, с ним бы мы точно чего-нить отчебучили... Маленько оторвалась только после неудачного похода в порт, когда нас продавец билетов(!) отговорил ехать. Хотелось хоть каких-то приключений, рядом была стоянка такси, я решила завершить «гештальт» и посмотреть хотя бы на Бали, благо ехать гораздо ближе, чем до ближайшего «экскурсионного» объекта. Не разочаровалась ни капли . Как только дорога показалась живописной настолько, что я схватилась за камеру, мы очутились в Бали. Горы красивущие, море чистейшее, ааа... рай

В общем, рада, что увидела, и рада, что оказались мы все-таки в Ретимно - в Бали без машины и при затрудненности путешествий автобусом с детями, мы бы наверно заскучали, побродить там негде, а мы с мамиком те еще лошадки, километраж к обоюдному удовольствию натоптали по Ретимно приличный. Но в плане полного релакса и медитации местечко дивное. В Ретимно, кстати, штормило, а здесь, в малюсенькой бухточке, море было спокойное, накупались от души.

Взяли зонт и пару шезлонгов (6 евро), поскольку впервые очутились на пляже в знойное время дня. Пока Ленька спал под зонтом в коляске – накупались до одури, даже в шезлонгах смогли полежать, настолько дочку умотали. Вечером прокатились вокруг деревушки на паровозике, сели в автобус, Ленька там зажег по полной, со всеми играл в прятки и радостно вопил. Доехали быстро-даже дочка не взвыла! - и прямо до дверей гостиницы. Приключение может и не очень масштабное, но очень удачное и приятное.

Питание: про шведский стол особо распространяться не буду - достаточно обильный и разнообразный, всегда находили себе еды по вкусу, упомяну супервкусные арбузы, виноград, груши и яблоки, были и другие, но не очень скусные фрукты, вполне пристойные, а не «вечнозеленые» овощи, средненький кофе (в сравнениии с итальянским) и паршивенький сок явно водорастворимой химической природы в автомате... и отсутствие каш.

Детское питание присутствует в любом магазинчике, но выбор крайне своеобразный. Нигде, в том числе в супермаркетах, не видела детских безмолочных каш, монокомпонентных пюрешек и соков. Есть смеси, есть нестле в больших банках (мясо-овощное), сок только нестле и только яблочно-персиковый, в единственном магазине видела хипп, тоже мясо-овощной, мяса в чистом виде не видела нигде. Хлопья типа овсяных не требующих варки, в отличие от Италии, видела, так что дочке наверно могли б и не везти кашу, но чес-слово, со своим было надежнее! В следующий раз и мяса в банках непременно возьму!

Ресторанчиков уйма, очень много «итальянских» (забавно было на них взглянуть), цены нормальные европейские. Пиццы по стоимости как итальянские (примерно 7 евро) кофе дороже (2-3,5) и на порядки хуже, мороженое примерно столько же, сколько в Италии, стоит (в кафешке примерно 5 евро, шарик на улице что-то под полтора евро), но тож уступает по-моему итальянскому. Спецпредложения в ресторанчиках от 19 евро (с вином). Ну типа греческий салат, сардинки на гриле с гарниром из овощей и картошки-фри и графинчик вина. Порции на одного нам хватало на троих, особенно тяжело далась мусака - вкусно, но калорийно до безобразия.

Вином не впечатлились, но видимо не то пробовали или просто ничего не понимаем . Ламбруско итальянское у нас бесспорный фаворит, а здешние вина показались ближе к знаменитым кьянти, такой южно-терпкий сухой-сухой вкус, а вот кьянти-то нам никому не пондра. Ну да мы те еще гурманы. Метаксу и самогонки местные не пробовали (я ж кормящая, да и бабушка малопьющая), привезли какую-то супер-пупер метаксу мужу и свекру. Говорят, неплохой весьма коньячок.

Из всех местных блюд нам больше всего tsatziki пондра – тертый огурчик в сырном соусе с чесночком, по такой жаре-самое то . Морепродукты не ценим, с какого боку к ним подходить, не знаем, так что чисто посмотрели. Если кому интересно – лобстерчик примерно 30 евро. Заказывали мы обычно один салат и одно горячее на всех, воду, иногда немного вина, кофе нам и мороженое Кирке. Самый дорогой счет был кажется 32 евро. Доедали обычно с трудом, по жаре особого аппетита никто не испытывал. Вода в супермаркетах от 30 евроцентов за полтора литра, винище от 3 евро за бутылку, самогонки, вроде, и того дешевле. Самая дорогая метакса «резервная» какая-то там в супермаркете чуть дороже 30 евро, в туристических магазинах она же до 46 евро стоит.

Выводы: по-моему, Крит - идеальное место для отдыха с детьми! С одной стороны - это Европа, спокойно, чисто. С другой - в противовес континентальной Европе - пространство довольно ограниченное, вполне реально успеть осмотреть все . Даже будучи прикованными, как мы, к одному городу, можно неплохо отдохнуть, а уж с машиной и возможностями попутешествовать.. Представляете, покупаться сразу в трех морях, поездить по монастырям, скататься на тот же Санторини, поездить по нетуристическим местам с очень красивой природой, куда ездят отдыхать сами островитяне, потрогать развалины замков древнейшей островной цивилизации (возможно остатки Атлантиды), посмотреть на "венецианские" городки - Ретимно, Ханья... Детей можно свозить в аквапарк (15 мин от Ираклеона)...

Причем есть где развернуться и любителям пляжного и любителям активного отдыха. На Крите просто идеально сочетаются и красивая природа и "история", которую можно пощупать, и море (Крит омывается 3-мя! морями), и погода. И люди очень доброжелательные, и кухня не слишком экзотическая, ребенка в ресторанчике накормить вполне реально. Единственное, в разгар лета там, боюсь, жарковато, идеальное время - начало сентября.

Я лублу Крит!!! И надеюсь, мы туда еще вернемся, ведь пока состоялось только своеобразное "превью"!