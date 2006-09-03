Четыре незабываемых дня в санатории «Увильды» со всеми подробностями

Хочу предупредить сразу, что рассказ будет долгий, подробный, но думаю интересный и многих, нуждающихся в санаторном лечении, убережет от траты денег, а главное здоровья! Почитайте!

Началось все с того, что наш турагент связался с нами и сказал, что в санатории случилась авария и трубы в корпусе прорвались, поэтому администрация санатория очень просит перенести наш заезд в санаторий на 2 дня. Должны мы были заехать в санаторий 18 августа 2006г., соответственно, по просьбе администрации, мы перенесли сроки заезда и отправились в санаторий 20-го августа. Уже тогда закралось какое-то подозрение, но я решила не придавать этому значения, т.к. мне нужны были только положительные эмоции, из-за моего интересного положения. Причем, я не стала еще спорить и разбираться, потому что сижу дома и не работаю, а если бы я работала? Взяла я, например, отпуск на 12 дней для того, чтобы сгонять с ребенком в санаторий, а тут вот трубы лопаются и рвутся . Я так заострила на трубах внимание, потому что я еще вернусь к этому, и вы поймете почему .

Еще один интересный факт. Спрашиваем у нашего турагента: «а во сколько заезд или расчетный час в санатории?» Нам отвечают: в 8 утра. Мы сильно удивились, что-то нигде с таким не встречались, поэтому решили просто зайти на сайт санатория и посмотреть там. Сайт у санатория, конечно, жутко информативный, в том плане, что они лучше всех и впереди планеты всей, особенно в области косметологии, а вот расчетный час тоже почему-то не написали. Ладно. Недолго думая, мы позвонили напрямую в санаторий, в отдел размещения и нам ответили!!! Каково же было наше удивление, что расчетный час, как и во всех нормальных гостиницах, в 12 часов . Это, конечно, упрек турагентству, потому что сработано не профессионально.

Итак. Мы приезжаем в санаторий, 20-го августа, на часах 12 с небольшим. Сидим, ждем, потому что на дверях кабинета висит просьба: «Входите по одному, пожалуйста». Мы люди грамотные; читать-писать умеем, поэтому сидим и проявляем вежливость к служащим данного санатория. Как же мы удивились, что только мы и умеем читать, потому что все остальные входили туда, когда хотели и как хотели. Естественно наша вежливость была небезгранична, поэтому мы тоже зашли и создали там толпу (нас вошло сразу трое: я, муж и ребенок). Я, как человек, хоть и жаждущий положительных эмоций, но все-таки самый активный и пробивной в семье, пошла на таран! После пары-тройки активных действий, нас начали оформлять, какое счастье . Мы заполнили все документы и нам выдали бумажки, типа идите и найдите 2 корпус, там вы увидите женщину, звать ее администратор, она вас опять куда-нибудь запишет и выдаст вам ключи от заветного номера. Пришли мы в назначенный нам корпус, отыскали женщину, она нас еще в пару журналов записала. Сказала, что нам надо будет пройти в 1 корпус, там нам надо будет найти другую женщину, там ее будут звать дежурная сестра, она вас тоже будет записывать в свои журнальчики и даст вам еще бумажки, а потом скажет, что дальше делать и куда идти, (блин, квест какой-то). Мы, конечно, все запомнили, но решили, что не плохо было бы вещи бросить в номер, и тетя-администратор выдала нам ключи. В купленной нами путевке было оговорено, что мы купили люкс-стандарт, и что он состоит из ванной, гостиной, спальни и кухонного уголка (нафига уголок этот, до сих пор понять не могу).

Поднялись мы в номер. Открываем дверь и… я в ужасе! Я понимаю, что я попала! Это сарай, правда, двухкомнатный. Уголок - это древняя мойка, видимо, у кого-то дома лет 50 стояла, и им было очень жалко ее выбросить, поэтому нашли выход из положения и завезли в люкс-стандартовские номера. Над мойкой из того же, видимо, гарнитура висит такой же 50-летний ветхий шкафчик, а в нем утварь, да! Она, похоже, того же поколения: 2 тарелки, знаете с такими царапинами на дне (я помню, я такие в столовой школьной видела), 2 погнутые вилки, 2 ложечки чайные, 2 стакана. Рядом с кухонным уголком не менее замечательная подставка для обуви – она такая вся железная, ржавенькая и гнутенькая, ну очень привлекательная. Ах да, еще же холодильник времен расцвета правления Брежнева. Дальше зона отдыха: кресло, диванчик масенький и телевизор. Все. На этом гостиная закончилась. Вы поинтересуетесь, почему я сразу начала гостиную описывать? Да просто прихожей там никакой не оказалось, прихожая - это ржавая подставка среди кухонного уголка.

Спальня мне прибавила еще больше радости. Она была узкой, незатейливой, без изысков, ничего лишнего: две шатающихся кровати у стен и шкаф. На шкафе я остановлюсь подробнее. Представляете себе обычный двустворчатый шкаф? Молодцы. Так вот, внешне, обычный шкаф, открываешь его, а внутри только палка для вешалок, а ПОЛОК нет!!! Одежду либо всю вешай на вешалки, а их целых 4 штуки, либо просто свали на пол шкафа и не выделывайся.

Ванная комната. Полутемная, свет какой-то мерцающий, то померкнет, то погаснет. Раковина есть, ванна есть, унитаз есть, а вот полок опять нет!

Ребята! У них на сайте таких фотографий нет, там у них самые приличные, видимо, сфотографированы. Понятное дело, что после осмотра такого чудесного номера мы пошли к тетеньке администратору спросить, а номера все такие? А нет ли случайно так, номера получше? Нас отправили в отдел размещения. Мы пришли, только не стали уже читать ничего на дверях и проявлять вежливость, вошли сразу! Нам даже предложили тоже люкс-стандарт, только однокомнатный, НО после евроремонта. Мы решили его посмотреть. Номер был, конечно, после осмотра предыдущего сарая, просто хоромами, хоть и однокомнатными. Все было хорошо и красиво – чисто, светло. Две кровати, кресло, диван, большой телевизор, столик, комод, маленький холодильник, вставленный в тумбочку (их еще минибаром называют, но т.к. он был пустой, то я его так не назову). Шкаф в этом номере был лучше, он тоже был 2-х створчатый, там даже были 2 полки, только в виде антресолей, а все остальное так же. Ванная комната состояла из раковины, унитаза и душевой кабины. Кстати полок, общепринятых у зеркала, например, тоже не было. А самое ужасное – в номере не было балкона, я уж молчу там про кондиционер. Но т.к. нам необходимо было санаторное лечение и свежий воздух вперемешку с положительными эмоциями, то мы согласились на этот номер. Нам с радостью в нем не отказали. Надо будет доплатить, всего-ничего, 20 784 руб., да-да 20 тысяч 784 рубля, потому что, у них просто эксклюзивная продажа номеров, они не номера продают, они продают койко-места в номере. А за тот предыдущий сарай мы уже выложили в турфирме 55 512 руб. и это все за 12 дней!!! Т.е. общая стоимость нашего 12-ти дневного «тура» составила 76 296 руб. Ладно, поехали дальше. После переезда из одного номера в другой, мы немного перевели дыхание, сходили к дежурной сестре, оформились у нее, получили ценные указания на следующий день и решили посмотреть, что и где находится. В отделе размещения нам дали небольшую карту-схему, с краткой информацией. Данная схема гордо извещала, что нас ждут 4 ресторана! Обратите внимание, не кафе, а ресторана. Т.к. время было уже далеко обеденное, мы решили пойти в первый из них и покушать. Ресторан назывался Шинок, обещали украинскую кухню. Каково же было наше удивление, когда мы его нашли, а он весь в китайском стиле. Это видимо украинский квартал в Китае, хотя нет – это китайские бизнесмены не смогли конкурировать с украинским салом и бежали с земли хохлятской . Дальше еще интереснее: из представленного нам меню (оно было в формате открытки, аж на 2 страницах мелким шрифтом) имеющихся в наличии блюд оказалось целых 8, причем они еще и готовиться будут около часа, а из побыстрее чего-нибудь имеется один салат, голубцы, вареники, пельмени. В общем, широчайший ассортимент.

Потом наш папа поехал домой, а нас оставил наслаждаться отдыхом. Ну, мы и насладились, блин.

Для начала мы разведали, что корпуса 1, 2 и лечебный, соединены между собой переходами, поэтому первым делом пошли гулять по переходам. Переходы оформлены вполне красиво в виде зимнего сада вперемешку с искусственной зеленью (натуральной как-то совсем мало было) и кованной мебели в виде скамеек, столов, стульев. В лечебном корпусе мы нашли еще один зимний сад, он даже так и назывался. Оформление его меня потрясло, это было просто потрясающе. Это был японский зимний сад! Огромный искусственный бонсай, на ветвях его были развешаны клетки с птичками (птички очень красивые, только несчастные). Там же на ветвях и под ними были размещены чучела птиц. Я сразу скажу, что к чучелам отношусь плохо, птички видимо тоже, потому что они не пели, а петь они должны были. Но я их могу понять. Представляете, они в окружении чучел птиц должны заливаться соловьиной трелью, все равно, что мы, люди, горланили бы в окружении, например, мумий! Далее про сад. Территория сада была довольно просторная, окружена садом камней, где-то ручейки появлялись, на столбах висели японские веера, натыкано много горшков с разными растениями, причем уже абсолютно не в японском стиле, а еще больше было натыкано искусственной зелени, причем везде: на столбах, на дорожках, среди растений. Честно говоря, первое, что мне пришло в голову, было следующее: это какой же травы из фитобара дали покурить дизайнеру, из каких таких желчегонных и мочегонных сборов, чтобы столько всего нагнать?

Потом мы пошли гулять по территории санатория, посмотрели, что где находится, куда можно пойти, а ближе к ужину пошли в столовку, которая называется основной ресторан и делится на 2 зала. Один зал, видимо, для эконом-жильцов (в простонародье - быдло), а второй для люкс-жильцов (тоже быдло, но подороже). Везде шведский стол, тоже с широчайшим ассортиментом: 2 вида напитков, 2 гарнира, мясо в разных состояниях, типа гуляш, котлеты, курица, рыба и салаты, видимо, не доеденные за обедом. Правда, с выпечкой было богато, видов 5 разных печенек, плюшек, пирожных. А самое интересное то, что у них в ресторане надо кушать посменно, просто так прийти и поесть ну никак нельзя, только в отведенную смену: либо в первую, либо во вторую. В каждую из смен дается целых 45 минут. У нас была 1 смена: завтрак 8:30 – 9:15, обед 13:30 – 14:15, ужин 18:30 – 19:15. После ужина решили продолжить разведку достопримечательностей и окрестностей санатория. Смеркалось. Идем себе гуляем, никого не трогаем. Вдруг - чу! Шорохи. Из кустов на нас внимательно смотрят, что-то бубнят и чавкают. В кустах на бревнышках сидят три таджика, пьют пиво и чавкают какую-то еду. И смотрят. Внимательно. Знаете, как я испугалась? Я сильно испугалась, потому что я совсем не ждала их увидеть в кустах рядом с дорожкой, да еще в санатории! Взгляд у них был не добрый такой, как будто они точно знали, что я их попрошайкам никогда не подаю. Прогулка быстро подошла к концу, и из прогулочного шага перешла в быстрый галоп в обратную сторону, в сторону нашего корпуса.

Придя в номер, мы обнаружили странный запах. Пахло сильно и мерзко - канализацией. Закрыв дверь в туалете, мы постепенно принюхались и свалились от усталости спать.

На следующий день нас гоняли из кабинета в кабинет, как двух шелудивых щенят, причем к каждому доктору мы были записаны по времени, только это никого не интересовало. Ладно, мы настраивали себя на то, что первые дни, неизвестное нам еще место, тут какие-то свои уже устоявшиеся правила, поэтому надо набраться терпения и пройти через все с достоинством. Первым был мой доктор, я пришла, отдала свою книжку, документы, справки. Она смотрит, где мы проживаем, и говорит: «это не ко мне, я такие номера не принимаю, кто вас ко мне направил?» Причем с таким видом спрашивает, как будто я вообще больная на всю голову, и она мой диагноз сразу определила, как только я появилась в дверях ее кабинета, и вот-вот нажмет кнопку вызова санитаров. Да я и сама уже не хотела у нее лечиться, залечит еще до смерти. Она давай искать мою историю болезни, ее нет. Она мне говорит: посидите в коридоре и обождите. Я вышла, а она как давай метаться из кабинета в кабинет, каждый раз проходя мимо меня со словами, что она ищет мою историю и скоро ее обязательно найдет. Потом она пронеслась со словами, что историю скоро принесут и меня позовут в другой кабинет. Позвали. Меня спрашивают: на что жалуетесь? Я отвечаю - на беременность, жалуюсь, правда пока только подозреваю ее в себе, поэтому была бы сильно рада ее уточнить. И тут доктор, которая, видимо, должна была вести наши номера, но не хотела, испытала чувство облегчения и со словами: "Так вам к гинекологу!!!" выпроводила меня за дверь, выдав мне на руки историю. Я взяла сына за руку и направилась в путь нашего квеста. У кабинета женского доктора было много женщин, мы мужественно просидели в очереди, и - о, чудо! я попала в кабинет, надеясь, что больше меня все-таки не пошлют никуда, жаловаться ни на что не стала. После объяснения того, что я хочу убедиться в своем предположении, меня воодрузили на знаменитое женское кресло, которое им досталось по наследству, видимо, еще со времен очаковских и покоренья Крыма (оно шаталось и скрипело, причем жалобно). Доктор меня пощупала, сказав, что, да, так и есть, срок 5-6 недель! Я очень обрадовалась и понесла себя, как хрустальную вазу. Дальше было чувство радости и гордости за себя дорогую и любимую, естественно последовала медитация на тему: «я не нервничаю, у меня все хорошо и кругом все очень хорошие и добрые». Доктор много мне не назначала, т.к. многое из процедур беременным нельзя, а назначила массаж воротниковой зоны сидя, фитобар и фрукты 3 раза в день. Для получения фруктов я должна была подойти к диет-сестре в столовой и указать ей на запись в моей книжке. Я пообещала выполнить все, как она сказала.

Дальше был детский доктор. Доктор был дяденька, который раньше, видимо, работал в военкомате и осматривал молодое поколение со всей тщательностью. Так же он осматривал и моего сына, тщательно, причем описанная в амбулаторной карте астма его не заинтересовала, он даже не знал, как ее писать-то правильно, я ему диагноз наш сама диктовала. Он-то в военкомате, видимо, умел только штампик ставить: «Годен». Т.к. мы приехали с рекомендациями наших докторов-педиатров, я настояла на том, чтобы он все это прочитал. Я не знаю, почему он улыбался, когда читал – может, знакомые слова видел, но все назначения он нам все-таки сделал. Их оказалось много, и наш и без того долгий и не кончающийся квест получил свое продолжение. На каждом назначении я останавливаться не буду, есть процедуры и персонал, к которым вообще никаких претензий, а только слова благодарности, но были и другие. Сыну доктор назначил посещения тренажерного зала, естественно, надо сначала сходить и поставить в книжечке время, в которое нам можно приходить. Мы пришли, нам нарисовали с 15 до 16 каждый день. Отлично, время еще не обеденное даже, обязательно придем. Пошли дальше делать другие процедуры, потом обед. Я подошла к диетической сестре, она долго перебирала талоны на питание, потом куда-то что-то вписывала, потом отдала мне книжку, я пошла есть. Фрукты волшебным образом не появились, а т.к. у нас время было уже бежать к следующему доктору, мы ждать не стали.

К 15 часам мы пришли в тренажерный зал, а там стоят люди, красят подоконник и рамы, все к нам не лицом. У них оживленная беседа, хотя все слышали и многие видели, что к ним вошли, никто не обращает внимания. Мы постояли для приличия немного, потом я так громко постучала им в стойку. Они даже обернулись, я говорю, нам вот назначено к трем часам сюда. Они были так удивлены. Меня спрашивают: «Кто вам такое сказал? Кто вам поставил такую отметку? Почему вы пришли, у нас же санитарный день!» Блин, опять я дура! Вот взяла и пришла зачем-то. Я, конечно, указала на девушку, которая мне все это записала и не сказала, что у них санитарный день, но в глубине души осталось подозрение, что они все равно подумали плохо именно обо мне.

Потом мы пошли записывать моего мальчика на массаж, нам дали время на 19:15, и тут меня заинтересовало, а не вредно ли будет массировать ребенка сразу после ужина? Вы ведь помните, что наша 1 смена ужинает с 18.30 до 19.15. Я пошла спросить у массажистки, собственно, а не навредим ли? Она меня дотошную как-то невзлюбила сразу после этого вопроса, наверное потому, что другие ходят не думая, а я тут думающая выискалась. Конечно же, она меня послала к доктору: во-первых, уточнить насчет вредности совмещения еды и массажа, а во-вторых, посоветовала нам переписаться к другому массажисту, видимо, чтобы не нервировать эту. Мы пошли, но добрый доктор из военкомата сказал, что у других массажистов мест нет, идите снова к ней, ну а массаж с ужином совмещать никак нельзя, поэтому пусть она ищет другое время, а если она его не найдет, то типа идите к заведующей. Мы, как группа передастов, отправились передать послание доктора к массажистке, чем вызвали ее еще больший гнев, и она нам заявила, что у нее нет другого времени – это раз, а во-вторых, идите к заведующей! И тут что-то меня прорвало, мало того, что я доношу до нее слово докторское (у них в кабинетах телефонов нет, впрочем, как и в номерах), бегаю с этажа на этаж, так я еще должна снова бежать куда-то и чего-то выпрашивать, и все это за 76 тысяч, обратите внимание. Я немного всплакнула от обиды и сказала, что пусть сами бегают, если хотят, а я пойду и напишу заявление на возврат денег за столь незабываемый отдых. И - о, чудо! у нее сразу же нашлось время! Остаток дня прошел спокойно, правда, ужин был без фруктов, а к вечеру отваливались ноги от постоянной беготни, но я прилегла на кровать и решила, что вот сейчас-то я и отдохну! Но вечер приготовил для нас следующее испытание.

Открыв дверь в сортир с намерением умыться и принять душ, я вдруг почувствовала чуднейший запах канализации, он был такой стойкий и насыщенный, что кислорода в воздухе просто не было, он кончился. Я быстро умылась и быстро вышла, быстро закрыв дверь. Ребенку наказала ходить в туалет тоже быстро, ибо задохнемся. А т.к. кондиционера в номере нет, балкона нет, комариной сетки на окнах тоже нет, а воздуха хочется, пришлось пе-ре-топ-тать-ся, потому что фумитокса тоже не было, а комары нас поджидали. Ночь прошла в удушье. Воздуха не хватало катастрофически, а свежего еще больше. Утром встать не могла, было такое ощущение, что меня били и пинали всю ночь, все тело болело и ныло. Но я сказала себе, что это временно, все образуется, человек привыкает ко всему и поэтому надо потерпеть. Следующий день особенным спокойствием не отличался, однако был поспокойнее, я попросила утром фрукты, и мне даже принесли арбуз. Я не стала сопротивляться и съела его.

Пройдя уже известные нам процедуры, мы пошли записываться на еще не известные. На сайте курорта, да и в самом санатории рекламировался спа-бассейн. Ребенку моему назначили его посещать в группе сколиозников, мы пошли записываться туда. Нас записали на 13 ч., и говорят: а ребенок у вас хорошо плавает? Да нет, говорю, не очень, а что? Ну, тогда вам придется находиться в бассейне с ним, типа приглядывать. Я спрашиваю, а это как? Отвечают, нормально так, стоите и смотрите за ним 30 минут, как он там плавает и упражнения выполняет. Ладно, говорю, заметано. А вот коммерческие часы интересуют, можно ли просто так поплавать в удовольствие? Мне отвечают, конечно, приходите. И мы ведь пришли. В коммерческие часы народу было много, а вот бассейна было мало. Это было необычное такое посещение бассейна, все пытались оправдать потраченные средства, и в воде было просто месиво из полуголых тел. На обед снова пришлось вымогать фрукты, на ужин фрукты дали всем! Ночь была снова вонючей и долгой. Вечером, разговаривала с мужем и жаловалась ему на наши условия, он мне предложил бросить все и приехать домой, но я же заплатила деньги и не малые, как я могу все вот так вот бросить и поехать домой? В общем, сказала, что все стерпится и слюбится, мы остаемся.

Утро следующего дня предвещало беду. После 3-х бессонных ночей в комнате без кислорода я встала в плохом настроении. На завтрак фруктов не было. Я снова пошла их выпрашивать, первая официантка спросила: прямо щас что ли, с утра? Я ей говорю, я ж не водки у тебя прошу! В общем, она меня проигнорировала, я пошла ко второй и мне принесли банан. И тут я вдруг отчетливо поняла, что я очень хочу домой. Почему я должна каждый день за 76 тысяч выпрашивать по утрам банан? Почему я должна нюхать каждый день вонь канализации? Почему меня гоняют кто хочет и куда хочет? Почему я чувствую себя усталой и больной в замечательной здравнице? И мое терпение кончилось, я пошла в отдел размещения и написала заявление на возврат денег. Тетки в этом отделе нисколько не испугались меня и дали мне бумажку, типа пишите. Я написала и задала вопрос: а где я могу зарегистрировать столь дивный опус во входящей документации вашего курорта? Тут тетки спесь-то поубавили, они видимо таких заявлений видят много, вот только ходу им не дают (о чем у меня есть свидетельство одной мамочки, с которой мы познакомились в очереди). Я пошла, зарегистрировала заявление, сделала себе копию и сказала, что уеду завтра в 8 утра. И тут начался цирк. Ко мне пришел сантехник, долго нюхал в туалете, сказал, что запаха нет. Я подумала: какая прелесть, что ж это я тогда все время задыхалась? И пытаясь объяснить человеку, что запах особенно сильный вечером и рано утром, услышала в ответ сакраментальную фразу: «так люди же пользуются». Вы представляете??? Люди-то пользуются! А я кто? Я что, купила экстремальную путевку отдохнуть с комфортом на берегу канализации? Сантехник ушел, я минут через 40 пошла в туалет, а там потоп. Вода стоит по щиколотку. Я к горничной, та, ругаясь на сантехника, побежала за ним. Он снова пришел и смотрит так на меня подозрительно, а потом спрашивает: ну и чем вы пользовались? Мне совсем нехорошо стало, я опять виновата, теперь в потопе. Он снова начал ползать и нюхать, нашел, заделал и ушел, правда, запах оставил на том же месте.

Сидя в коридоре рядом с отделом размещения, я ждала звонка от мужа с информацией о реквизитах банка для указания их в заявлении. Так вот, сижу я тихо и слышу такой разговор. Дама из этого отдела позвонила, видимо, в турфирму какую-то и говорит (цитирую):

- Добрый день, это курорт Увильды. Я что хочу сказать, в пятницу у нас намечается очень большой заезд, поэтому скажите своим клиентам, чтоб в понедельник приезжали, (там видимо что-то говорят/спрашивают). Она продолжает:

- Не знаю, скажите что-нибудь, не сможем мы физически всех оформить вдвоем, поэтому пусть приезжают в понедельник, все, пока.

Представляете? Я сразу вспомнила свою трубу, помните, я обещала к ней вернуться? Так вот, я спрашивала у горничной нашей, типа, сильно трубы-то прорвало? Она на меня посмотрела странно и говорит, ничего у нас не прорывало. Но я не придала ее словам особого значения, потому что подумала, может, она в отпуске была, а может смена не ее, да что угодно может быть. Так вот, сидя в коридоре, я сопоставила этот разговор, подслушанный мной, и наш перенос заезда и поняла, что курорту Увильды на самом деле пофигу, приедете вы или уедете, они не бедствуют, к ним едут, они довольны и работают, не напрягаясь! Да, кстати, насчет едут. Когда мы покупали путевку, естественно, мы интересовались номерным фондом санатория и выяснили, что помимо люкс-стандартов (в приличных местах они называются полулюксы), есть еще и люксы! Только их в наличии никогда не бывает, потому что они все забронированы предприятиями для своих сотрудников. Так вот, эти предприятия оплачивают, допустим, 80-85% стоимости путевки сотрудника, тем самым премируя и награждая его за труд, а оставшуюся часть оплачивает сотрудник. Ну и прекрасно, хорошее предприятие, скажите вы, и я с вами соглашусь. А вот санаторий, размещая в люксах людей, дальше их права ущемляет. Он этих сотрудников кормит в общем зале, хотя на сайте указано, что должны они питаться в люкс-залах, сидят они в тех же очередях, что все остальные и т.д. и т.п. Спрашивается, а почему собственно? Ведь санаторий свои деньги получил все 100%, санаторию-то какая разница, кто ему заплатил? В общем, мое мнение - непорядок это, и на душе как-то мерзко. Уехали мы 24-го августа рано утром и были рады свежему воздуху. А вот итог моего нервного отдыха печальный – я больше не нуждаюсь в ежедневных фруктах. Не знаю, кто виноват в том, что моя беременность так неожиданно прекратила свое существование, но уверена, что курорт Увильды внес в это свою лепту.

Весь смысл моего послания в массы - не отдыхайте в Увильдах! Берегите деньги, а главное здоровье!

Р. S. Мытарства и испытания, связанные с данным курортом, продолжаются до сих пор. Теперь мы пытаемся получить обратно свои деньги, но это уже совсем другая история и совсем другой квест. Единственное, что хочу сказать, если вдруг кто-нибудь попадет в подобную ситуацию, не занимайтесь пустым сотрясанием воздуха, наше государство и бюрократический аппарат любят бумажки, поэтому читайте закон о защите прав потребителя и не бойтесь им пользоваться. Всем кто дочитал – большое спасибо!