Путешествуем с грудничком. Чертово Городище

Если вы думаете, что штурмовать скалы могут лишь альпинисты, то сильно ошибаетесь. Мы с нашим грудничком тоже смогли! Главное, слинг выбрать поудобней. О том, как мы путешествовали в прошлый раз, читайте здесь: Карьер «Старая Линза»: новый взгляд

Итак, мы отправились в очередное наше путешествие, всего 25 км. от Екатеринбурга, за новыми впечатлениями.

Местоположение: на машине едем по Серовскому тракту, через Среднеуральск, в поселок Исеть, там нужно повернуть на железнодорожный переезд (он будет слева), ехать по главной дороге до таблички «Парк Исеть» и повернуть налево, больше никуда не надо сворачивать. Вы увидите большое скопление машин у леса. Там можно остановиться. Поднявшись на небольшую горку, вы увидите тропинку, уходящую прямо в лес. Вот по ней и надо двигаться. Можно доехать и на машине до самой горы, но тут я не эксперт.

Говорят, что путь важнее цели. Сначала я тоже так думала, мы наслаждались зимним лесом, голубым небом, играли в снежки. Но после очередного подъема в горку мне очень захотелось увидеть долгожданные скалы. Это ощущение, что «вот они, родимые, сейчас покажутся» приходило ко мне еще не раз, но вместо заветной цели обнаруживалась очередная горища. Действительно, Чертово городище находится черт знает где! Так мы шли минут 40. Но вот перед нами предстали застывшие гиганты, и тогда я поняла, что ради этого зрелища могла бы пройти еще такой же путь!

Как такое могла сотворить природа, уложить каменные плиты в эту дивную стопку! Ох и Ах!

Немного истории: гранит, из которого состоит скальный комплекс, образовался около 300 млн лет назад. Уральские горы за этот большой промежуток времени разрушались и видоизменялись в результате перепада температур, воздействия ветра, воды. У основания этого «каменного города» были найдены следы пребывания человека: медь, черепки глиняной посуды, обереги. Возможно, наши предки совершали здесь обряды и ритуалы, это место считалось священным.

С одной стороны скалы предстают, как отвесная стена. С другой камни будто рассыпались и получились своеобразные ступени. Взрослые и дети активно их штурмуют, к самой высокой точке приставлена даже небольшая лестница, но я не видела желающих по ней подняться. Вид с самой макушки, наверное, сногсшибательней, но и у нас внизу получились отличные фотки!

Народу на скалах и вокруг них очень много: у костра сидят компании, семьи с детьми пьют чай, школьные группы лазают со снаряжением, есть и любители скандинавской ходьбы, и велосипедисты… Каждый при деле, только мы ходим вокруг с открытыми ртами. Сын решил игнорировать все наши путешествия и мирно посапывает у меня на груди. Ну, может, впитает мой туристический дух через молоко.

Обратная дорога казалась уже не такой длинной и сложной. Встретили семейную пару с ребенком, который мирно спал в рюкзаке за спиной у мамы. Такой специальный рюкзак с сидением наверху – удобная штука, ведь на спине ноша всегда легче! Остановились, разговорились, записали название. Ну вот, все создано для того, чтобы мы путешествовали со своими детьми. Так, куда едем в следующий раз?

P.S. Недалеко от стоянки машин у леса есть своротка с указателем «Парк Исеть», там небольшой горнолыжный комплекс. Можно и на бубликах покататься. Есть родник, где удобно брать воду. Так что, если решите продолжить путешествие, то загляните и туда!