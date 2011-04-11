12 научных музеев, интересных и взрослым, и детям

«Экспериментариум» (Москва, Россия) Своим открытием, случившимся 6 марта 2011 года, музей занимательных наук «Экспериментариум» вызвал огромный ажиотаж — так неожиданно он появился. В просторном помещении музея собрано более 200 предметов, и в сравнении с маститыми западными музеями это, конечно, незначительно, но для России — хорошее начало. Большая часть экспонатов, от механики и оптических иллюзий до анатомии, сделана на заказ, остальное собирается по миру. Прототипов у московского музея множество, но главным ориентиром для создателей служил музей науки в Сан-Франциско Exploratorium. Также организаторы пополнили музейную коллекцию несколькими идеями из музея «Дом занимательной науки», открытого математиком Яковым Перельманом в Ленинграде в 1935 году. Например, знаменитый «рубль», висящий у Перельмана на потолке, в «Экспериментариуме» висит на воротах. В музее посетителей ожидают многочисленные иллюзии и головоломки, возможность самостоятельно провести опыты и эксперименты, принять участие в научных фестивалях, изучить разные механизмы и устройства, наглядно показывающие возможности науки и техники в разных сферах жизни современного человека. Здесь можно увидеть, как образуются торнадо и облака, и даже создать свое собственное облачко, порулить настоящим грузовиком, подурачиться с кривыми зеркалами, попугать друг друга в темной комнате, побыть в роли профессиональных рок-музыкантов или на себе прочувствовать, каково йогам спать на гвоздях, поднять 32-килограммовую гирю с помощью рычага... Для мужчин есть специальное развлечение — симулятор беременности. Все прелести беременности он, безусловно, не передает, но об общей нагрузке дает довольно полное представление. Где: Москва, ул. Бутырская, дом 46/2 Часы работы: понедельник-пятница 9.30 — 19.00; выходные и праздники 10.00 — 20.00 Стоимость билета: взрослый от 350 рублей, детский от 250 рублей Подробнее: http://www.experimentanium.ru/

Музей «Блумфилд» (Иерусалим, Израиль) В музее «Блумфилд» постоянно проходят выставки по всем направлениям науки. Уже при входе он завораживает количеством ручек и рычажков (которые, конечно же, можно крутить), разнообразием цветов и форм, картинами, которые можно переворачивать, и скульптурами, на которые можно безбоязненно залезать. В многочисленных залах, расположенных на нескольких этажах, постоянно раздаются какие-то звуки, вертятся лопасти поющих мельниц, играют арфы, на которых установлены специальные электрические датчики. Впрочем, детям, которые устали бегать по этажам, предлагается позаниматься прикладным творчеством и смастерить игрушки в специальном зале под руководством гида или попытаться пройти несложные тесты на внимание, скорость, логику и терпение. Разнообразные экспонаты не просто украшают полки — принцип их действия объясняется с позиции законов физики. А отдельные предметы могут «оживать» под действием фотоэлектрических процессов, как, например, огромные неподвижные самолеты, висящие под потолком, которые оживают, как только на них направляют солнечный зайчик. А еще все желающие могут покататься здесь на карусели (если найдется доброволец, готовый покрутить педали велотренажера, который заставит ее вертеться) или поиграть в аэрохоккей, а также определить на слух, кто, что и на каком языке говорит и насколько бессвязные звуки в одном языке похожи на осмысленные слова в другом, собрать объемную мозаику, а также посмотреть фильмы на разные интересующие темы. Где: Иерусалим, Еврейский университет, Гиват Рам Часы работы: понедельник-четверг 10.00 — 18.00; пятница 10.00 — 14.00, суббота 10.00 — 16.00 Стоимость билета: ?8, дети до 5 лет — бесплатно Подробнее: http://www.mada.org.il/en/

Научный центр NEMO (Амстердам, Голландия) NEMO — это огромный пятиэтажный корабль, путешествия внутри которого не снились даже одноименному капитану. Строгое правило «Трогать руками обязательно!» распространяется на все этажи здания, причем чем выше этаж, тем «сложнее» экспозиция в нем. В самом низу — рай для малышей: мыльные пузыри всех размеров и цветов, центрифуги, кривые зеркала. Чуть выше — игры на знание законов физики и химии, множество роботов, которые разговаривают, двигают головой и руками и просто ползают, пытаясь обойти препятствия (вдобавок ко всему этому каждому желающему предлагается создать своего собственного робота). На верхнем этаже — задачки для подростков и комната, посвященная сексуальному образованию. В NEMO можно попробовать себя в разных профессиях: например, построить арку из кубиков и в процессе прийти к пониманию того, почему арочные перекрытия не падают. Кстати, через четвертый этаж музея можно выйти на ступенчатую крышу-палубу, с которой открывается прекрасный вид на старый город. Крыша музея также оборудована для игры, исследований и экспериментов. А в жаркий день здесь можно даже поплескаться в воде. Где: Амстердам, Остердок 2 Часы работы: вторник-воскресенье 10.00 — 17.00 Стоимость билета: ?12,5, дети до 4 лет — бесплатно Подробнее: http://www.e-nemo.nl/

Город науки и техники (Париж, Франция) Парижский музей науки и техники — самый большой музей науки в Европе — это город в городе, и чего там только нет: огромный планетарий, симулятор межгалактических полетов, детский музей науки, научно-визуальный центр, город музыки и многое другое. В музее масса залов, посвященных фундаментальным наукам. Разделены они тематически: Вселенная, человек и его гены, математика, световые игры и эксперименты со светом, средства коммуникаций, а также автомобили, аэронавтика и энергия. Например, в звуковом зале, посвященном развитию речи, можно, в частности, поговорить с огромной Моной Лизой, которая обязательно поймет тебя и в ответ что-нибудь обязательно скажет. Или просто пошептаться через огромные каменные воронки, стоящие в разных концах помещения. Но если у вас мало времени, пропуская все залы и выставки, идите прямиком в детский научный городок. На самом деле их даже два, и разделены они по возрасту — от 2 до 7 лет и от 5 до 15 лет. Детский городок работает строго по определенному времени: в день проходит всего 4 «сеанса» по 75-90 минут. В каждом городке по 6 залов. В одном детям показывают маленькие интерактивные спектакли, другой — зал юных строителей, в котором каждому выдаются каски, кирпичи, и можно начинать работать — нагружать кирпичами тележки и строить. Есть здесь и водный зал, в котором под стеклянным полом течет река, а один из залов посвящен различным профессиям: дизайнера, парикмахера, режиссера, оператора. И в каждой профессии ребенок может себя попробовать и на деле понять, стоит ли этим заниматься или нет. Где: Париж, парк Ля Виллет Часы работы: вторник-воскресенье 10.00 — 18.00 (до 19.00 в летние месяцы) Стоимость билета: от ?6 Подробнее: http://www.villette.com/

Лондонский музей науки (Лондон, Англия) Лондонский музей науки, открытый еще в середине XIX века, — один из самых знаменитых в мире. Выставки, посвященные физике, химии, астрономии, транспорту, электричеству, сельскому хозяйству, строительству, — это 53 постоянно действующие экспозиции, или, иными словами, более 300 000 экспонатов! При этом утверждается, что коллекции, хранящейся в запасниках музея, хватило бы еще на несколько подобных заведений. И, конечно же, почти все экспонаты здесь шевелятся, вращаются, скрипят — в общем, демонстрируют разные чудеса науки, природы и техники. Войдя в музей, посетители тут же попадают в зал, где стоят разнообразные паровые машины, рассказывающие историю промышленной революции Британии, но наибольшей популярностью и у детей, и у взрослых пользуются две выставки: «Сила подземных толчков» (здесь каждый на себе может прочувствовать, что такое настоящее землетрясение, с той только разницей, что английский музей науки до сих пор обходился без жертв) и «Мир динозавров» — своеобразный парк юрского периода. Впрочем экспозиция, посвященная насекомым и рептилиям, где представлены всевозможные экзотические существа, не менее страшная — такое не снилось даже режиссерам фильмов ужасов. Совсем недавно, в 2008 году, в музее открылась выставка «Наука выживания» — на ней представлен наш мир в 2050 году. Здесь с помощью «живых картинок» и разных, не всегда понятных приспособлений объясняется, как человечество справится с изменением климата и уменьшением запасов энергоносителей. Где: Лондон, Эксибишн-Роуд Часы работы: ежедневно 10.00 — 18.00 Стоимость билета: бесплатно; плата взимается за IMAX 3D-кинотеатр и некоторые специальные выставки (£20 фунтов взрослый, £17,5 — детский) Подробнее: http://www.sciencemuseum.org.uk/

Музей «Эврика» (Вантаа, Финляндия) Постоянная экспозиция музея «Эврика» знакомит посетителей с тайнами математики, астрономии, физики, химии и анатомии человека. Помимо этого, в музее постоянно работает театр «Верн», являющийся одновременно и планетарием, и огромным сферическим кинотеатром. Создавая этот музей, особый акцент финны сделали именно на научных аттракционах. Например, можно весь день провести в зале, посвященном ленте Мебиуса и бутылке Клейна, решая всевозможные задачки и головоломки. Или ставить химические опыты в лаборатории, меняя цвета и состояние жидкостей. Но больше всех повезет малышам, попавшим в этот музей: их научат кататься на цирковом велосипеде по канату и дадут прогуляться в скафандре по поверхности Луны. А в расположенном при музее парке «Галилей» можно построить мост через речку и даже рискнуть пройтись по нему, а также поэкспериментировать с разными способами самостоятельной добычи энергии. Впрочем, парк открыт только с мая по сентябрь (наверное, на тот случай, если мост все-таки не выдержит). Где: Вантаа, Тиедепуисто, 1 Часы работы: понедельник-среда и пятница 10.00 — 17.00, четверг 10.00 — 20.00, выходные 10.00 — 18.00 Стоимость билета: взрослый ?21, детский ?14,5 Подробнее: http://www.heureka.fi/portal/

Музей науки (Осака, Япония) Построенный в начале XX века электротехнический музей города Осака не так давно был переименован в музей науки, и посвящен он в первую очередь энергии. Находящийся же при музее планетарий — предмет большой гордости японцев — является пятым по величине в мире. Музей состоит из 4 этажей, на каждом из которых стоят, лежат и висят в воздухе более 200 экспонатов, четко поделенных по темам. На первом этаже экспонаты посвящены физическим явлениям: свету, звуку и воздуху. На втором этаже демонстрируются вычислительные устройства и датчики, с которыми все желающие могут провести множество экспериментов. На третьем этаже можно узнать о принципах работы различных типов генераторов (например, увидеть в действии гидроэлектрический генератор, преобразующий кинетическую энергию воды в электричество) или узнать, сколько электричества необходимо, чтобы снабжать ваш родной город. На четвертом этаже музея располагаются выставки, касающиеся Вселенной: здесь можно потрогать метеорит или просто настроить телескоп и изучать звезды. Помимо этого, несколько раз в день в музее проходят научные спектакли, объясняющие те или иные явления. К сожалению, пока они доступны только на японском. Где: Осака, 4-2-1, Naka-no-shima, Kita-ku Часы работы: вторник-воскресенье 09.00 — 16.45 Стоимость билета: около ?3,6 (планетарий не включен в стоимость) Подробнее: http://www.sci-museum.jp/

Музей науки (Валенсия, Испания) Похожее на скелет древнего животного здание — это музей науки, который после открытия в 2000 году стал одним из главных мест паломничества для прибывающих в Валенсию туристов: за 10 лет его посетили более 30 млн человек. Один из самых молодых музеев такого рода на планете, музей науки в Валенсии преследует ту же цель, что и все остальные: провоцировать любопытство, поощрять критическое мышление и в то же время удивлять посетителей на каждом шагу. Поэтому его девиз схож с девизом голландского NEMO: «Не трогать и не думать воспрещается». В музее посетителей ожидает огромное разнообразие постоянно обновляющихся выставок и событий, таких, например, как «Наука на сцене», где проводят химические и физические эксперименты в духе Доктора Брауна из фильма «Назад в будущее» (правда, не с такими катастрофическими последствиями): например, пытаются завести часы с помощью апельсинового сока или поджарить яйцо в жидком азоте. В галерее под названием «Телевизионная студия» можно принять участие в съемках ток-шоу и новостных передач. Но что однозначно приводит в восторг и детей, и взрослых — это возможность померить децибелы собственного крика, поэтому по всему музею не переставая разносятся вопли. Где: Валенсия, City of Arts and Science Часы работы: ежедневно 10.00 — 21.00 Стоимость билета: взрослый ?7,7; детский ?4,2 Подробнее: http://www.cac.es/

Science gallery (Дублин, Ирландия) Science gallery — единственная в мире научная галерея, выставки в которой постоянно меняются. И чтобы узнать, что именно сейчас выставлено в галерее, нужно все время следить за обновлениями на сайте. Science gallery действует по принципу любой арт-галереи: куратор выбирает достойных авторов, и они выставляют на всеобщее обозрение свои идеи. Одно из направлений этого музея — биоискусство, то есть создание художниками произведений на почве научных достижений. Например, в галерее выставлялся ярко-зеленый заяц — чтобы добиться такого цвета его гены скрестили с генами медузы; или человеческая голова, сделанная целиком из клеток крови, — зрелище неприятное, но впечатляющее. О прошедших выставках можно почитать на официальном сайте галереи и позавидовать тем, кто там был. Например, множество положительных отзывов до сих пор можно прочитать о невероятной выставке пузырей. Сейчас в Science gallery проходит выставка «Война кровяных телец» — автор идеи стравливает между собой белые кровяные тельца разных людей в большой чаше. Картинка проецируется на экран, и зрители наблюдают своеобразные «бои гладиаторов». Выигравшие кровяные тельца стравливают с кровяными тельцами нового человека, и при этом каждый желающий может принять участие в этом эксперименте. Где: Дублин, Trinity College Dublin, Pearse Street, The Naughton Institute Часы работы: вторник-пятница 12.00 — 20.00, суббота-воскресенье 12.00 — 18.00 Стоимость билета: вход свободный; есть возможность пожертвовать небольшую сумму, если выставка понравилась Подробнее: http://www.sciencegallery.com/

Космокайша (Барселона, Испания) Не так давно, после маштабной реконструкции 2005 года, Барселонский музей CosmoCaixa был признан лучшим в Европе. Детей и взрослых знакомят здесь со всеми областями естествознания при помощи богатой коллекции и последних технологий, превращают знакомство с наукой в захватывающий процесс интерактивных игр, экспериментов, живого опыта и визуальных сюрпризов. Многое из этого рассчитано в первую очередь на детей: гектар диких тропических лесов, где время от времени проходит сильный ливень, заполнен более чем сотнями видов растений и животных, включая анаконду, переливающихся ядовитых лягушек и кайманов. А едва выйдя из тропиков, вы попадаете в другие секции музея, где окажетесь лицом к лицу с самыми неожиданными вещами. Важное место в музее занимает планетарий, оснащенный таким образом, что даже незнакомый с физикой космических тел ребенок или взрослый получит наглядные ответы на все вопросы и сможет по-новому взглянуть на мир космических тел. Где: Барселона, Carrer de Teodor Roviralta 47-51 Часы работы: вторник-воскресенье 10.00 — 20.00 Стоимость билета: от ?3; каждое первое воскресенье месяца вход свободный Подробнее: http://www.fundacio.lacaixa.es/

Exploratorium (Сан-Франциско, США) Сан-францисский Exploratorium — образец для подражания, который, несомненно, видят в своих снах все те, кто хочет открыть подобный музей. На нескольких этажах музея располагается свыше 600 экспонатов, дающих представление обо всем на свете. Для удобства этот музей разделен тематически и состоит из таких разделов, как: «Сознание» (где всем предлагается ряд экспериментов с мыслями и чувствами); «Слух» (где помогают разобраться в звуковой каше из человеческой речи, шумов и музыки, среди которой мы живем), «Зрение» (в котором более 70 зрительных экспонатов). Есть в музее и тактильный дом — помещение, по которому приходится путешествовать с завязанными глазами, используя все остальные органы чувств, чтобы «увидеть» окружающую тебя обстановку. Бесцельно бродить по музею, подвергая себя различным опытам на ту или иную тему, крайне интересно — но для людей целенаправленных или просто очень ограниченных во времени, организаторы придумали несколько специальных программ. Влюбленным для свидания предлагается посетить тепловую комнату; любители танцев могут попытаться удержать равновесие в месте, где это практически невозможно сделать; те же, кому не жалко свой мозг, могут попытаться проверить себя на прочность, одновременно делая несовместимые вещи, например трогая холодное и горячее или пытаясь воспринять разную информацию, подающуюся одновременно с помощью видео и слуха. Где: Сан-Франциско, 3601 Lyon Street Часы работы: вторник-воскресенье 10.00 — 17.00 Стоимость билета: взрослый $15; студенты и пенсионеры $12, дети $10; каждую первую среду месяца вход свободный Подробнее: http://www.exploratorium.edu/