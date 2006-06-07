Как мы отдыхали в Янган-Тау с птенцом-годовастиком

Почти два года мы просидели без отпуска в душном городе перед компьютерами и за нехитрыми делами, поэтому сразу было решено ехать в природу, но без отрыва от цивилизации. Требования такие: высокий уровень сервиса, желателен уникальный воздух, лес-горы, лояльное отношение к маленьким детям и продуманные возможности для отдыха этих самых детей. Этому списку вполне соответствует башкирский санаторий Янган-Тау на реке Юрюзань, названной, как гласит древняя легенда, в честь холодильника. В этот славный санаторий можно поехать на автобусе, но лучше на машине, особенно с нетерпеливым дитем. Наш путь занял 5,5 часов с остановками. Внимание, закон: для поездки с ребенком нужно выбирать время, удобное для ребенка, а не в угоду смешным взрослым нуждам, вроде срочного выхода на работу. Иначе оный ребенок устроит вам незабываемую поездку, полную загадок и приключений (см. конец рассказа).

Туда мы ехали идеально: шесть утра, понедельник, дороги почти пустые. Девочка Ярослава спала два часа, а потом еще час, в остальное время тихо колбасилась. Лучшими игрушками в дороге стали упаковки (от сока, бутылки с крышками), все, что можно легко раскидать по машине без ущерба для окружающих. Приехали в санаторий, и оказалось, что мест в нужном корпусе №3 нет, освободятся завтра, а сегодня можем заселиться в другой, временно или постоянно. Предложили номер в корпусе №7. Корпусы 1-6 находятся на территории, там же – столовая, детская площадка, лечебницы, а №7 – за пределами санатория, с детьми неудобно. Номер нам выделили хороший: две комнаты, мягкая мебель, быт.техника, душевая кабина - джакузи. Но мы упорно попросились в №3, и нас заселили в как раз освободившийся номер почему-то с комментарием: тока быстро! В нем было немного похуже: одна комната, телевизор, балкон, ванная, кровать и два кресла, чайник у охранника, гладильная комната на этаже. Зато все близко, свежий ремонт, и вообще, атмосфера праздника. %)

Я привычно отравилась свежим воздухом и два дня болела жестокой мигренью, пока мы не сподобились сходить к врачу – да, для оформления санаторно-курортной карты необходимо посетить врача – и она расписала нам лечение. Мне, как кормящей маме, подходил набор из процедур для пенсионера-сердечника: термальные ванны только на позвоночник (знаменитый минеральный пар прямиком из гор), массаж, ЛФК, бассейн и фиточай. В бассейн ходить не стала (не люблю). По путевке выписывают ограниченное количество процедур, дополнительные можно докупить. Либо получить их за счет других, мне продлили термальные ванны до упора за счет бассейна. Видов лечения существует великое множество, например, паролечебница, суховоздушная лечебница, водолечебница, МОК, электростимуляция и пр.

Днем людей на территории мало, все с озабоченным видом ходят по процедурам, бесконечно оздоравливаясь. Почти во всех лечебницах нужно раздеваться совсем, в каждой предложат погрузиться в затейливый аппарат – огромную ракушку, деревянный короб или испанский сапог, после чего наступит немедленное просветление. В суховоздушной лечебнице, например, на трубе с паром практически сидишь, ощущения странные, но никто не жалуется. Я провожала всех завистливым взглядом, у ребенка был свой ритм жизни, да и хотелось надышаться на все лето сразу.

Питание в столовой: шведский стол, обед на заказ. Кормят три раза в день на убой, выбор блюд очень большой. Если ребенок может что-то съесть с взрослого стола, голодным не останется (простой рис, картофель, печеные яблоки и сухофрукты, овощные супчики), можно заказать отдельные блюда для ребенка вроде отварных овощей за отдельную плату. Но у нас сложилось впечатление, что по доброте душевной дадут и так, если попросить. Мы привозили с собой банки. Есть кафе с молочными коктейлями и развесным мороженым как в детстве из вазочек, ресторан. Знаменитый башкирский мед продают везде – в кафе, в магазине, на дороге, качество неизвестно. В номере из кранов течет минеральная вода, обычная питьевая в округе истреблена как класс, ее нет нигде – в магазине та же «Кургазак». Мне не хотелось давать ляле минеральную, поэтому кипятили и отстаивали (солей за ночь выпадало на палец), врач сказала, что так можно. Но живот у ребенка бурлил почти постоянно, поэтому лучше питьевую воду привозить с собой.

Специально для девушек: кожа после умывания минеральной водой – никаких салонов не надо.

Еще дома свекровь предложила нам взять с собой стульчик для кормления, мы ехидно посмеялись, представив себе, как носим немаленький Prima Pappa как бы между прочим подмышкой, мелькая с ним между березами и пристраивая в детсадовский шкафчик перед процедурами. Ведь в столовую не всегда попадаешь прямо из номера. На месте это предложение уже не казалось смешным: годовастик на коленях – это бесплатное шоу для окружающих, и нуль возможностей для мамы спокойно поесть. Можно ходить по очереди, но это бывает неудобно. Что интересно: девочка почему-то не воспринимала столовую, как место для еды, и ничего не просила, зато не упускала момент задумчиво потянуть на себя скатерть или как следует пнуть стул в сторону дедушки, строящего ей козу-дерезу за соседним столиком. Хорошо еще, на стене висит огромный телевизор, так что, если ребенок не ест вместе со всеми, лучше проситься к нему поближе.

Из развлечений нам почти ничего не досталось (боулинг, теннис-бильярд, танцпол/танцплощадка, баня, кинозал), как-то не хотелось, впечатлений хватало. В нашем корпусе №3 дискотека была слышна, но не оглушающе. Я, как человек глуховатый, узнала о существовании дискотеки чисто со слов.

Гуляние у нас происходило в соответствии с народно-мамской поговоркой: у всех дети как дети, а у меня… Девочка наконец-то уверенно пошла, но исключительно в номере. На улице мы хотели ползать на коленях и от души ковырять, копаться, познавать мир в отдельно взятых трещинках между плитками. За все время мы не смогли ни с кем подружиться, хотя детей было порядочно (и прибывало с каждым днем). Дети стояли возле колясок, ходили за ручку, мало кто доходил до песочницы. В песочнице мы были одни. Иногда редкий ребенок появлялся за бортом, и тут же раздавался крик: «Лена, у тебя КОЛЕНКА В ПЕСКЕ! Немедленно иди сюда!» или гениальное: «Оксана, не кидай песок где попало!» Я начала чувствовать себя в меру безумной: сумасшедший человек никогда не признает себя таковым, вот мне уже почти в другой стране показывают: дети не сидят на земле, дети всегда одеты в куртку и шапку, невзирая на тропическую жару. Да, мы как обычно были самыми раздетыми. И не то, чтобы я такая прогрессивная мама, считающая, что ребенок должен бесчинствовать везде и проверять каждую лужу, будучи одетым в одни трусы. Но там… чисто так-то. Дорожки чище, чем у меня пол в доме. Их моют два раза в сутки и просто метут. Травка в куске леса, принадлежащем санатории – чистейшая. Песочек везде. Стоило чужому ребенку сесть на попу в песочнице, под него тут же подкладывали специальную тряпочку. Дети приезжали в санаторий, чтобы узнать, как тут холодно сидеть на плитках (раскаленных), грязно в песке, грязно в траве… Выдержав полчаса в атмосфере постоянных окриков, мы вспоминали, что нельзя никого осуждать, а лучше за собой последить – и тихо удалялись в сторону ближайшей травки с цветочками.

Детская площадка очень большая, ребенка можно безопасно посадить в качельку или карусель, адаптированные под мелких детей. В нашем корпусе был детский зал с воспитательницами, туда детей сдают и уходят на процедуры. Зал двухэтажный: на первом – большая комната с ковром, кучей мягких игрушек и конструкторов. На втором – игровой комплекс, как бывают в кафе, с лабиринтами, пластмассовыми шариками и горками. Наш папа отважно зашел с лялькой в лабиринт и таинственно исчез, я ходила кругами и боялась. Внутри происходило неизвестное и страшное: клубки тел, большие девочки с грохотом съезжали с горок в шарики, не очень себя контролируя в отношении всяких там лялей. Надо было видеть, как Ярослава, сжав губы в нитку и надув щеки, отважно ползла по шарам вперед и вперед, нисколько не боясь этой новой планеты, населенной неведомыми существами с косичками и бантиками.

На улице можно вовсю разгуляться в огромном парке, под ногами вольно гуляют птички – голуби, зяблики, дрозды-рябинники и бегают откормленные белки. За территорией ничего интересного нет, там находится рынок и магазин, платная автостоянка, конно-спортивный комплекс, дальше – лес. На территории – пара газетных киосков, они же почта, аптека.

Из местных достопримечательностей: лестница в 996 ступенек, ведущая на скучный каменистый бережок реки Юрюзани. К ней полагается подходить с бравым видом, фотографироваться и трусливо отползать в лес, пряча глаза. Но мы спустились, а главное – поднялись обратно, я еще ничего, а папа нес в кенгуру радостную Ярославу. Внизу даже вымпелов не дают, нет и припорошенных песком скелетов путников, не сумевших подняться назад. Но прогуляться стоит, особенно после обильного завтрака. Колени потом три дня приятно болят, и как будто даже похудел немного. До конной секции нужно идти километра три, обходя весь санаторий - очень обидный путь, раньше существовал прямой, но его убрали в целях безопасности. Вообще, в санаторий можно попасть с двух входов, защищенных пропускными пунктами, и с этой лестницы. Любой нормальный маньяк на пятисотой ступеньке растеряет все свои маньячные силы, а на девятисотой – идеалы. Так вот, конная секция работает каждый день с 15.00 до 18.00, в воскресенье – с 11.00, в выходные дни народу очень много. Группы по 8 человек запускают каждые полчаса: пока одна катается, другая ждет.

Воздух – он неописуем. Он того стоит. Персонал вежливый, в номере убирают каждый день, полотенца и постельное белье меняют по требованию или раз в неделю. В столовой с первого дня запомнили, что мы едим, а что нет, обеспечили индивидуальный подход. Считалось, что мы мало кушаем (очень выгодно иногда, знаете ли), поэтому нам постоянно что-то предлагали еще, настойчиво допрашивая: вы уверены? Точно? Однажды, когда мы в рамках похудания взяли себе на ужин по кучке свеколки, картина получилась очень жалостная, и нам молча вынесли по тарелке вареников с горой. Что и говорить, почему-то похудели не очень.

Башкиры очень любят детей, мы были на виду, остальных деток днем почти не выводили, поэтому мы звездили в одиночестве: Яшка привыкла к вниманию и улыбкам, с ней разговаривали, осведомлялись о делах. Показательный момент: однажды мы сидели в песке, Яшка хотела что-то потащить в рот, и у меня материнская интуиция даже включиться не успела, как работавшие на приличном расстоянии женщины из персонала хором закричали: «Брось кааакуу!» Да, все служащие санатория включены в непрерывную работу, можно бесконечно любоваться на огонь, воду, и как персонал Янган-Тау драит стены, сажает миллионы цветов и косит траву. Работают все – и охранники, и врачи, если не заняты основными обязанностями, выходят на территорию.

Погода в конце мая более-менее удалась, пасмурные дни сменялись жарой. Часто дует сильный, не холодный, но ощутимый ветер, говорят, он у них в традиции. Поэтому ребенку желательно иметь удобный головной убор, который он не сразу с возмущением выбросит. Детская площадка вся под прямым солнцем, скрыться от него можно только в парке, голову лучше беречь.

Наша аллергия в отпуске побледнела и увяла, девочке иногда перепадали с взрослого стола ненужные вещи, вроде картофельного пюре с молоком и сливочным маслом и апельсинов, обсыпало только на свежий чернослив.

Обратно мы ехали не очень хорошо. Сразу неудачно выбрали время: вторая половина дня, воскресенье. Ярослава привыкла активно жить, поспала всего час, в остальное время утробно ревела, хотела гулять, швырялась игрушками и была абсолютно неуправляема. А может, ей, как и нам, не хотелось уезжать из красивого места обратно в душный город.

Деловая часть

Проживание в обычном двухместном номере без балкона стоит около 1400 руб./сутки с питанием и лечением. Нас поселили в номер с балконом без доплаты. Что можно купить: на рынке продают разнообразную китайщину (все для отдыха, конечно), сувениры. В магазине из продуктов - скудный набор советского гражданина, детское питание: Фрутоняня, азовские пюрешки, несколько банок Хипп, полторы каши. Чего нельзя купить: памперсы. Памперсов уходит гораздо больше, чем дома, потому что гулянок больше. Некоторые цены: массаж (одна зона) – 70 р., прогулка на лошадях – 140 руб./полчаса.