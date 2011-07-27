Изначально в этом году у нас были весьма нескромные планы – конкретно – Приэльбрусье с восхождением (или хотя бы попыткой восхождения) на Эльбрус. Но обстановка в этом районе все больше накалялась, к тому же компания у нас собралась небольшая – уже стандартно – 5 взрослых и 2 детей, поэтому для похода выбрали более простой и, к тому же, отдаленный от перестрелок район Кавказа – Архыз. Это небольшой поселок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.

Почти вся компания добиралась туда на машинах. Только я с сыном в очередной раз не решилась. Поехали на поезде. Поезд из Екатеринбурга до Невинномысска ходит один раз в неделю – по четвергам. Выехали вечером 30 июня, на место прибыли утром 3 июля. Машины, как обычно, доехали немного быстрее. Встретили нас, и все вместе мы поехали в Архыз. Доехали к обеду. Под конец дорога становилась все живописнее – ехали по ущелью реки Большой Зеленчук, с обеих сторон – довольно крутые склоны гор, сплошь покрытые лесом. А из самого Архыза видны уже снежные вершинки – вот туда мы и рвемся!

К нашему огорчению, ни в этот, ни на следующий день выйти на маршрут у нас не получилось. Район Софийских озер – приграничная зона. Туда необходимо оформлять пропуска. Документы для их отправления мы высылали по интернету за 1,5 недели до приезда. Но этого оказалось недостаточно – пропуска нам выдали только во второй половине дня 5-го июля – т.е. на третий день нашего пребывания в Архызе. Эти дни ожидания мы провели достаточно интересно - в день приезда просто гуляли, отдыхали, покатались на лошадях, съездили на мемориальный комплекс.

Ночевали на берегу реки, отъехав пару километров от поселка.

На следующий день – 4-го июля – совершили радиальный выход на «Кругозор» - небольшая возвышенность – отрог хребта - рядом с поселком. Идти совсем недалеко – буквально километра 4 в одну сторону.

Но набор высоты – совершенно убийственный для первого ходового дня – 700 м! В итоге мы оказались на высоте 2200 м над уровнем моря, вид с обзорной площадки замечательный! - открывается обзор практически во все стороны – о чем и говорит название места.

На спуске Тоша что-то совсем подустал, т.ч. половину пути вниз проехал на шее у папы – благодаря чему спустились мы быстро .

Ночевали там же, где и предыдущую ночь. Ночью сын спал очень плохо, сильно кашлял. Я побоялась, что он разболеется, и решила утром с ним никуда не идти. В итоге 5-го июля, во вторник, все ушли на плато Габулу, а я с Антоном осталась внизу в лагере. С утра он выглядел так, что я уже начала паниковать, как бы не пришлось мне остаться с ним на турбазе на все дни, пока остальные будут ходить по горам. Но Антошка меня порадовал – к обеду перестал покашливать и выглядел уже совершенно здоровым ребенком .

После обеда, только уложила его поспать, с плато почти бегом спустилась наша компания – оказывается, им позвонили и сообщили, что пропуска готовы! Мигом покидав вещи в машину, мы поехали забирать пропуска.

Теперь у нас была возможность выйти на автономную часть маршрута. В этот день выходить было уже поздно, поэтому мы только попытались заехать на машине чуть повыше турбазы Таулу. Дорога идет по правому берегу реки София. Заехать удалось недалеко – не больше половины километра. Здесь поставили лагерь, разобрали вещи. Утром 6-го июля отогнали машины на стоянку турбазы Таулу и выдвинулись в горы.

Сегодня нам предстояло пройти по дороге 8 – 9 км до слияния р. Ак-Айры и р. София. Набор высоты небольшой, идти довольно легко, но становится жарко. Через 2,5 км пути – пограничники. Проверили пропуска и документы – все в порядке, идем дальше. До слияния рек дошли к обеду. Пообедали и двумя группами по очереди пошли в радиалку на Софийские водопады.

Идти вверх примерно 2,5 км – минут 40 – 50, обратно вниз – около получаса. Водопадов несколько, все очень красивые. Над главным – самым большим - водопадом виден язык Софийского ледника – только первую часть подъема, позже он скрывается за уступом скалы. А даль – мне очень хотелось посмотреть на него поближе. Над одним из водопадов висела радуга! Причем видно ее было с совершенно разных точек – такая красота! Попыталась ее сфотографировать – но конечно на фотографии вышло совсем не то, что было на самом деле.

На следующий день нам предстояло подняться на перевал Иркиз – 1А, 2880 м над уровнем моря. Подъем сложный, набор высоты очень большой. Поэтому хотя бы часть пути попытались проделать сегодня – после радиалок поднялись немного вверх вдоль ручья Ак.Айры – тропа идет по левому берегу ручья. Поднимались минут 40 – 45. Встали на стоянку возле ручья.

7-го июля утром выдвинулись на перевал.

Подъем довольно крутой. К тому же выяснилось, что полный тюбик с солнцезащитным средством мы умудрились оставить в машине, взяли только один тюбик, в котором крема – меньше половины. Поэтому чтобы не сгорать – иду в брюках и кофте с рукавом, вместо шорт и футболки – ужасно жарко!

Чем выше поднимаемся – тем больше горных хребтов становится видно. Горы великолепны! Их огромное количество! С перевала кажется, что они бесконечны!

На перевал поднялись к обеду. С него открывается вид на Софийские озера. Видимо мы опять немного промахнулись с сезоном – весь спуск с перевала, вся котловина покрыты снегом, а большая часть озер – подо льдом! Вид очень красивый, хотя и совсем не тот, который можно увидеть на фотографиях из августовских отчетов!

Спуск с перевала до озера короткий. Кто-то спустился пешком. Нам же пришла идея съехать на рюкзаках. Первый человек съехал успешно, затем поехал Вова с Тошкой, потом и я, глядя на них, решилась! Хотя было страшновато, но в итоге скорость получилась небольшая. Муж с сыном под конец опрокинулись, но ребенок все равно остался в полном восторге от спуска!

Пообедали на озере, которое находится прямо под перевалом. Высота около 2800 м.

Солнце здесь жарит нещадно, мало того, что оно сверху, так еще и от снега отражается! Без солнцезащитного крема здесь можно обгореть моментально.

После обеда пошли искать место под стоянку – встали на соседнем озере.

От стоянки открывается прекрасный вид на гору София – вторая по высоте вершина в это мрайоне – после горы Пшиш – 3637 м.

Двое ушли разведывать завтрашний перевал – Кара-Джаш.

Остальные ставят лагерь. Дети усиленно скидывают все камни, которые могут поднять, в озеро – пытаются потопить льдину. Льдина даже не дрогнула .

Через некоторое время им это надоело, решили с ними слепить снеговика. Большого слепить не получилось, т.к. руки мерзнут, но они остались совершенно довольны даже небольшим и с удовольствием расстреляли его снежками .

Вечером гуляли по окрестностям, наблюдали за турами. Я считала этих животных очень пугливыми – но они, наоборот, практически не боялись нас – стада их спокойно паслись неподалеку, бегали, устраивали свои сражения. Теперь нам совершенно понятен смысл выражения «скачет как горный козел» - они необычайно ловко передвигаются по, казалось бы, почти отвесным скалам и буквально за несколько секунд преодолевают тот спуск с перевала к озеру, который мы проехали на рюкзаках!! При этом не спотыкаются даже малыши–козлята!

Ночь на озерах была еще веселее вечера! Первую половину ночи муж беспрерывно выскакивал из палатки и гонял горных козлов – почему-то он считал опасным то, что они подходят так близко (они совсем обнаглели и паслись буквально в нескольких метрах от палаток – что они там выискивали – абсолютно непонятно – вокруг только снег и совершенно голые камни). Вторую половину ночи началась гроза. И какая гроза!!! Не чета тем, что мы привыкли видеть в городе. Дождя почти не было, но сверкало и гремело беспрерывно и, по ощущениям, прямо над нами. Ветер дул какой-то нереальный. Палатку колошматило изо всех сил! Я уже начала побаиваться, что сейчас тент сорвет ветром и унесет. Муж меня успокаивал: «Ну и что? Ну и унесет. Завернемся в дождевики и пересидим до утра». В итоге тент начало срывать – вырвало два передних колышка со стороны тамбура. Пока муж одевался, я держала тент, чтобы его не оторвало окончательно. Потом Вова ушел на улицу – завалил колышки и края тента камнями. Я изнутри только по свету фонарика определяла, что его не унесло ветром. Он потом конечно посмеялся надо мной, заверив, что ветер был далеко не такой сильный, чтобы унести человека. Но мне было страшновато. Наконец все стихло, и мы успели поспать до утра хоть немножко. Утром пообщались с соседней палаткой – оказалось, что у них тент тоже срывало, причем не один раз.

8-го июля – после завтрака вышли в сторону перевала Кара-Джаш – тоже 1А.

Набор высоты небольшой – от озер меньше 200 м, идти недалеко, почти все время по снегу. Под конец короткий довольно опасный участок – крупная осыпь. На перевале наш навигатор показывал ровно 3000 м над уровнем моря. Начали спуск. Сброс высоты предстоял такой, что сказать страшно – 1200 м!! Радует, что это спуск, а не подъем . Через несколько минут от начала спуска побросали рюкзаки и налегке сходили на озеро Кратерное – оно буквально в нескольких сотнях метров за гребнем. Озеро очень красивого синего цвета, льда на нем гораздо меньше, чем на верхних озерах, по форме действительно немного напоминает кратер.

Продолжаем спуск. Снега постепенно подходят к концу. Вскоре встали на обед. После обеда довольно быстро вышли к озеру, которое на карте никак не названо – возможно, это озеро Запятая, но не уверена. Очень красивое место, здесь стоят несколько палаток. Если идти на перевал Кара-Джаш не со стороны Софийских озер, а со стороны реки Псыш – это отличная стоянка перед штурмом перевала.

Но нам еще нужно спуститься к реке до вечера, поэтому идем дальше. Тропа до границы леса неявная, постоянно теряется. В лесу же появляется отличная тропа – идет все время по правому берегу ручья. Спуск по лесу буквально 2,5 км, но очень крутой, поэтому тропа сильно петляет, и в реальности путь гораздо длиннее.

Спускались долго. На ночевку встали на правом берегу реки Псыш. Наутро нам предстояло искать переправу через реку, поскольку идти по этому берегу реки Псыш очень сложно – тропа разъезжена лесовозами, завалена огромными стволами деревьев.

Утром чуть выше места нашей ночевки нашли два дерева, поваленных через основное русло реки. Переправились по ним – несложно, но страшновато идти над бурлящим потоком. Вдоль левого берега реки Псыш идет тропа, которая довольно скоро переходит в лесовозную дорогу. По ней мы спустились до слияния рек Аманауз и Псыш. Через реку Аманауз переправились вброд. Две переправы заняли довольно много времени, поэтому вскоре встали на обед. После обеда идти оставалось около 9 км. Немного выше слияния рек Белая и Псыш - очередная погранзастава с проверкой документов и пропусков. Дальше дети придумали какую-то игру и побежали очень бойко. Благодаря этому к вечеру мы успели дойти до поляны Таулу (хотя изначально собирались выходить только на следующий день). Забрали со стоянки машины и встали на ночевку в том же месте, где и ночевали перед походом.

На этом маленький поход завершился. На Кавказе мы пробыли всего недельку, но впечатлений все получили много!

Дальше наш путь лежал на море – следующую неделю отпуска мы провели в Абхазии. Купались, загорали, ездили в Новый Афон – посмотрели пещеру, монастырь, водопад. Сходили с Антошкой в аквапарк в Гаграх .

