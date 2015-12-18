Мы всегда ждем праздников, отпусков, чтобы махнуть куда-нибудь подальше. Но ведь любой выходной может стать настоящим путешествием, даже если оно займет 2 часа вашего времени. Маршрут выходного дня – это три моих любимых слова, лучшее лекарство от депрессии, скуки и способ подзарядиться новыми силами на целую неделю.

А началось все с того, что у нас в семье появился мелкий, дальние поездки особо не попланируешь, но и дома сидеть мне катастрофически тяжело. Вот тогда я обнаружила, что интересное может быть рядом. Поэтому всю неделю я разрабатываю план побега от быта. У меня есть слинг, слингокуртка, грудное молоко – все, что надо для путешествия с малышом! Итак, в путь!

Карьер «Старая Линза»: новый взгляд

«Карьер – это ведь просто яма, ну что тут может быть интересного»,- подумала я. Но название меня заинтриговало, да и расстояние оказалось небольшим (27 км. от Екатеринбурга). Решено, прыгаем в железного коня и едем!

Местоположение: Карьер находится в поселке Шабровский, до которого можно доехать по Челябинскому тракту (через нефтебазу) или по Полевскому тракту. В Шабрах от конечной автобусной остановки нужно взять немного левее (в сторону Талькового комбината), потом поворот направо и вы у старинной советской проходной. Там мы и оставили машину. Судя по количеству автомобилей, желающих «опуститься на дно» достаточно много.

От проходной по рельсам пошли налево, пока не увидели тропинку вправо. Она нас и вывела к заброшенным ржавым механизмам, зданиям, деревьям, за которыми нам открылось НЕЧТО.

Немного истории: Еще в 19 веке в этих местах добывали тальк (мягкий минерал с высокими огнеупорными свойствами) кустарным способом. Позднее в 1931 для этих целей был разработан и карьер. Он положил начало крупнейшему в Советском Союзе комбинату по добыче талька. Минерал выпиливали, как кирпичики, с помощью горизонтальных и вертикальных пил. Наверное, это и определило необычайную ступенчатую структуру карьера. Его масштабы тоже впечатляют: длина 300 метров, ширина около 100, глубина 70- 80. В 1974 с появлением новых технологий по добычи талька карьер законсервировали, но и по сей день оттуда откачивают воду, чтобы он не был затоплен, как известный «Тальков камень» в Сысерти.

Мое первое впечатление - это какие-то заброшенные пирамиды, а может секретные базы военных, а вдруг без инопланетных сил здесь тоже не обошлось, настоящая стоянка космического корабля! Еще много версий приходило на ум, воображение при виде этого зрелища усиленно начинает работать.

Мы ходили вокруг этой пропасти и восхищались. Но мне этого было мало, я хотела вниз. У меня на груди мирно спал ребенок, подо мной было примерно 100 метров, и я искала возможность спуститься. Сумасшедшая мамаша!

Вот и чудо-лестница! Необыкновенно крутая, деревянная с перилами. Мы спускались в прошлое, какое-то далекое и неизведанное, но очень уж интересное.

Вид снизу совсем другой, но не менее масштабный. Сразу привлекает внимание избушка на самом дне. Здесь живет сторож и следит за насосом, за лестницей.

Домик на глубине 100 метров. Вот это да! Вы об этом не мечтали? Просто не удержалась и постучалась. Внутри тепло и уютно, кот с толстой мордой, дядечка сторож даже пригласил зайти. Рассказал, что он здесь работает с 1974 года, что авария тут недавно была – вода разлилась, что здесь постоянно кто-нибудь лазает, что летом здесь девочку змея насмерть укусила. В общем, настоящий хранитель историй здешних мест!

По дну карьера можно ходить долго, обнаруживая новые и новые достопримечательности. Старинный экскаватор, гигантская бензопила, ну прямо как будто на динозавров наткнулись! Даже высоко на веревках застыл старинный механизм – железный птеродактиль.

Летом со склонов бьют ручьи, получаются настоящие водопады! А зимой они замерзают, и будто оказываешься в царстве снежной королевы. А для кого-то это еще и настоящий экстрим, излюбленные места альпинистов, ну и яркое зрелище для нас!

Любители острых ощущений были не только внизу, но и наверху. Как они туда попали и какие их цели, мне сложно было представить! Да и смотреть просто было страшно, вот варежка чья-то к ногам прилетела…

Мы бродили по карьеру, находили все больше интересного, люди по чудо-лестнице все прибывали и прибывали: одиночки-фотографы, веселые компании молодых людей, целые семьи с детьми, влюбленные парочки… Место для всех. Популярное без всякой рекламы и раскрутки…

А наш мелкий все проспал, но теперь мы сможем ему еще больше рассказать и показать через несколько годочков. Мы уходим, чтобы обязательно сюда еще вернуться.

P.S. Ах да, так почему же все-таки такое название - «Старая Линза»?

«Старая» - потому что действительно старая, давно уже не используется, а линза – потому что залежи талька имеют линзовидную форму. Но вдруг у вас родится своя версия, когда вы там побываете. Дерзайте!