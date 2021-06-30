Санатории Урала 2021. Где бюджетно отдохнуть с лечением

В 2021 году вопрос "Где бюджетно отдохнуть в России" стоит очень остро. Многие выбирают, как альтернативу отпуску у моря, отдых в санатории с лечением. Мы собрали отзывы и сделали подборку бюджетных санаториев Урала с лечением для отдыха с семьей и детьми, относительно недалеко от Екатеринбурга. Ориентировались на стоимость путевки для двух взрослых и двоих детей на 10 дней до 100000 рублей.

Санаторий Ай (Башкирия)

Информация с официального сайта:

Климатический санаторий, расположенный на живописном берегу реки Ай, в чудесном уголке исконно русской природы – чистый воздух, наполненный запахом полевых цветов и ароматами хвойного леса. Тишина, удаленность от города, близость к девственному лесу создают особую атмосферу душевного покоя и умиротворенности.

Лечение

В санатории проводится лечение болезней позвоночника и суставов, верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой и нервной систем. Прием и консультации отдыхающих ведут высокопрофессиональные врачи. К услугам отдыхающих предлагаются более 20 лицензированных медицинских услуг, в рамках внедренных нами медицинских стандартов и лечебно-оздоровительных программ.

Современное медицинское оборудование, разнообразные процедуры, в числе которых лечебные ванны и души, делают процесс оздоровления максимально эффективным. Внимательный и тактичный персонал обеспечивает комфорт на всем протяжении отдыха.

Питание

В санатории «Ай» повара готовят более 100 разнообразных блюд и напитков на любой вкус, особое внимание уделяя диетическим меню, т.к. диета – важная составляющая любого лечения. Следуя рекомендациям врачей, повара снижают калорийность, содержание животных жиров, соли и легкорастворимых углеводов (сахара).

Дополнительно

К услугам - комната переговоров, тренажёрный зал, прокат спортинвентаря, сауна, проводятся концерты и встречи с интересными людьми. На благоустроенной территории - спортивная площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон (в зимний период - ледовый каток), детский городок, летняя эстрада, мангальная зона. Бесплатная автостоянка.

Стоимость проживания с лечением

Для взрослых - от 2700 руб./день, дети с 4-х лет от 2130 руб.

Для семьи 2 взрослых и 2 ребенка стоимость путевки на 10 дней с лечением - от 100 000 рублей.

Свежие отзывы:

... Санаторий Ай с чистейшим бассейном, для детей дискотека, развлечения, очень понравилось.

... Были 2 года назад. Отлично. Ценник гуманный. Для детей анимация была. Детская зона. Вышло вполне бюджетно.

... Нам в Башкирии Месягутово санаторий Ай понравился, бассейн шикарный! Были в июле, в этом году тоже хочется. У них, кстати, поселок недалеко находится, можно что-то купить сходить, мы масло покупали, молочку, я такую натуральную еду ела только в Советское время. Хотя в самом санатории досыта кормят! Только аккуратно: от мошек обработана территория, а дальше к речке очень их много.

Контакты:

Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, корп. Сосновый бор

8(34798)2-20-31; 2-20-41; +79613665574;

www.санаторий-ай.рф

Время в пути от Екатеринбурга - от 5 часов (на автомобиле).

Санаторий Урал (Челябинская область)

Информация с официального сайта:

Санаторий «Урал» – ведущий центр отдыха, лечения и реабилитации в УФО. Совместите приятное времяпрепровождение с лечебными, омолаживающими и восстанавливающими процедурами. Избавьтесь от стресса, напряжения, проблем со здоровьем и получите заряд бодрости, сил и хорошего настроения на пару лет вперед.

Мы находимся вдалеке от городской черты, на территории чистейшего памятника природы. Вокруг – сосновые и лиственные леса, пропитывающие воздух полезными фитонцидами. Но главное сокровище нашего санатория – озеро Подборное с минеральными источниками, сапропелевой грязью и богатой по составу рапой.

Лечение

До 10 видов прорцедур в каждой путевке.

Природные ресурсы укрепляют иммунитет, помогают эффективно лечить желудочно-кишечные и урологические проблемы, а также заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем, опорно-двигательного аппарата и болезни обмена веществ.

Проживание

Уютные номера (одноместные и двухместные, семейные), сбалансированное питание, разнообразная развлекательная программа.

Наши гости в любое время могут воспользоваться: спортивными и тренажерными залами, сауной и бассейном, прокатом летнего и зимнего спортинвентаря (от роликов и мячей до катамаранов и лодок).

Благоустроенный пляж, красивый парк, дневные и вечерние развлекательные мероприятия.

Для детей:

Воспитатели-аниматоры проводят игровые программы. Две детские комнаты; игровой лабиринт; надувные батуты; пляжные развлечения; животный мир «Мишуткин дворик»; детские площадки на территории; лесной экстрим.

Наши повара знают, как угодить маленьким привередам, поэтому вам не придётся уговаривать их съесть свой завтрак, обед или ужин.

Стоимость проживания с лечением

Для взрослых - от 3100 руб./день, дети с 3-х лет от 2000 руб.

Для семьи 2 взрослых и 2 ребенка стоимость путевки на 10 дней с лечением - от 101 000 рублей.

Можно вернуть 20% по программе кешбэка на карту МИР.

Свежие отзывы

...Понравилось и моей дочери, и бабушке, для детей хорошая зона там, и бассейн хороший большой для всех возрастов, вроде бы не очень дорого было.

... Для меня там один большой плюс - все в одном корпусе. Так как ездим не летом, это очень удобно. Кормят хорошо. Лечение на высоте, вода нам подходит. Есть велики, каждый день - мультики и фильмы. Вечером дискотека. Экскурсии через день. Спортзал. Библиотека. Концерты разные. Мы во всем принимаем участие и нам (дети 6 и 11 лет) совсем не скучно. Дети туда рвутся и постоянно просятся.

... Очень достойно, минеральная вода творит чудеса! Очень хороший массаж и др. процедуры.

... Есть грязи, массаж, минералка, бассейн и пр., лечебная база хорошая, пенсионерам скидки, а всем остальным на проживание от 15 дней, добираться удобно, относительно близко, теплый переход.

Контакты:

Челябинская область, Увельский район, с. Хомутинино, ул. Подборная, д. 2 8-800-444-10-39

Телефон: +7(800) 550-35-98, +7(800) 550-35-98

www.uralsan.ru

Время в пути от Екатеринбурга - от 4 часов (на автомобиле).

Санаторий-профилакторий "Каменный пояс"

Информация с официального сайта:

Находится на берегу реки Исеть в сосновом бору у города Каменска-Уральского Свердловской области.

Санаторий рассчитан на 130 мест и состоит из двух 4-этажных корпусов, соединенных галереей, и водогрязелечебницы.

Проживание

В вашем распоряжение номера разного уровня комфортности: от эконом, до улучшеных одноместных номеров, есть и семейные номера.

Для досуга отдыхающих - бильярдная (столы для русского бильярда и американского пула), настольный теннис, шашки, шахматы, библиотека, уголок живой природы, концерты, дискотеки.

В свободное от лечения время отдыхающие могут покататься на лыжах, а летом поиграть в волейбол и баскетбол на специально оборудованных площадках. Также имеются детские игровые площадки.

Лечение

"Каменный пояс" - многопрофильное лечебно-оздоровительное учреждение. Здесь созданы максимальные условия для лечения многих заболеваний:

- опорно-двигательного аппарата;

- органов дыхания;

- сердечно-сосудистой системы;

- нервной системы;

- желудочно-кишечного тракта;

- кожные заболевания;

- урологического и генекологического профиля;

- эндокринной системы.

В стоимость лечения входит:

- ванны (хвойные, йодобромные)

- душ (шарко, циркулярный, восходящий)

- грязелечение

- электрогрязелечение

- фитобар

- ингаляции

- физиотерапия

- спелеотерапия

- лечебная физкультура

- массаж: ручной 1 зона, механический.

Дополнительные медицинские услуги:

- лазеротерапия

- иглорефлексотерапия

- бассейн

- подводный массаж

- гинекологический кабинет (доврачебная мед. помощь).

Стоимость проживания с лечением

Для взрослых - от 2100 руб./день, дети с 4-х лет от 1800 руб.

Для семьи 2 взрослых и 2 ребенка стоимость путевки на 10 дней с лечением - от 98 000 рублей.

Свежие отзывы

Санаторий "Каменный пояс" постоянно рекомендуют на сайте u-mama.ru в темах о бюджетных санаториях. К сожалению, развернутых отзывов на нашем сайте мы не нашли.

... Каменск-Уральский "Каменный пояс" - отличное лечение.

Контакты:

Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кадочникова, 12

Контактные телефоны: администратор (8-3439)39-94-51, +7 (912)231-35-52

www.kampoyas.ru

Время в пути от Екатеринбурга около 2 часов (на автомобиле).

Санаторий Сосновая Роща. Курганская область

Информация с официального сайта

Комфортабельный санаторий принимает своих гостей круглый год. Находится здравница за 150 км от шумного центра г. Курган рядом с берегом чистейшего озера с прозрачной голубой водой.

Богата «Сосновая роща» экологически чистыми целебными грязями и чистой минерализованной водой, а замечательный теплый микроклимат этих краев нравится многим туристам.

На большой территории комплекса находится озеро, по форме напоминающее подкову, вдоль его берегов растут красивые и полезные травы. На восточном побережье озера растет неповторимый по своей красоте старинный двухсотлетний сосновый бор, со свежим и полезным воздухом.

Лечение

Главными профильными направлениями здравницы являются лечение и профилактика заболеваний органов дыхания, костно-мышечной системы, периферийной нервной системы и болезни пищеварительной системы: аллергические, андрологические, гинекологические заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой и нервной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни костно-мышечной системы, органов дыхания и ЛОР-органов, органов зрения, сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения.

В лечебном центре трудятся сертифицированные специалисты, в специализированных отделах диагностики и бальнеологии современное оборудование, есть также ингаляторий и большое помещение для занятий лечебной физкультурой. Пациентам и отдыхающим рекомендуется попробовать много разных видов тровяных и полезных ванн, услуги массажа, грязелечение и многие другие оздоровительные процедуры.

Курс лечения при наличии к нему медицинских показаний предоставляется детям, достигшим четырех лет.

Проживание

Два корпуса для проживания, столовая и поликлиника. Широкий выбор комнат разной категории комфорта позволит со всеми удобствами расположиться гостям с любыми финансовыми положениями и предпочитаниями.

Каждый номер оборудован всей необходимой уютной мебелью, телевизором, холодильником и туалетной комнатой с душевой. Уборка ежедневно. По запросу гостей в комнатах могут быть предоставлены дополнительные спальные места.

Дополнительно

Платная охраняемая стоянка, кафе на 120 мест, спортивный тренажерный зал, лыжня, каток (зимние время), волейбольные и футбольные площадки, прокат спортивного и культинвентаря, видеопрокат, караоке, пляж (катамараны, гидроциклы, водные аттракционы, шезлонги, зонты, лежаки), косметический кабинет, аптека, отделение Сбербанка, магазин, современная баня-сауна с бассейном, фиточаи, оборудованные места для отдыха: мангал, шампуры.

Для отдыхающих проводят концерты, кинопросмотры, турниры, дискотеки, есть и живая музыка, и тихие вечера, экскурсионное обслуживание.

Стоимость проживания с лечением

Для семьи 2 взрослых и 2 ребенка стоимость путевки с проживанием в семейном 4-х местном номере на 10 дней с лечением - от 96 600 рублей.

Свежие отзывы

... Можно рекомендовать Сосновую рощу в Курганской области. Бассейна нет, но там озеро соленое. Собственный пляж. Тропа здоровья в Сосновой роще. Ванны с собственной рапой.

... Очень совково. За еду доплачиваем за заказное меню. Номер берём в 3 корпусе. Из отремонтированных. Может сейчас уже все номера привели в порядок. Если с погодой повезёт озеро с соленой водой в вашем распоряжении.

... Посмотрите санаторий Сосновая роща в Курганской области. Там тоже соленое озеро+грязелечение. Можно в санатории жить или снимать в поселке квартиру и просто приходить лечиться в санатории. Есть пляж на территории санатория с природным озером, но надо теплую погоду чтобы там купаться.

Контакты

Курганская область, санаторий «Сосновая роща», телефон

Время в пути - около 6 часов на автомобиле. Можно добраться на поезде или автобусе.

А ещё какие санатории рекомендуют?

Наши пользователи рекомендуют ещё несколько санаториев, но мы решили не включать в обзор полную информацию о них, так как нижняя граница стоимости отдыха на семью из 4-х человек на 10 дней выше, чем 100 000 рублей.

Вот эти санатории:

Санаторий Ленёвка

Для семьи 2 взрослых и 2 ребенка стоимость путевки на 10 дней с лечением - от 10 080 рублей.

Свежие отзывы

Свердловская область, Горноуральский городской округ, посёлок Ленёвка

Лечебно-оздоровительный корпус включает медицинские кабинеты, аквапарк, сауну, спортивный и тренажерный залы, салон красоты, фитобар.

Эффективное лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

Стоимость в сутки - от 4 000 рублей.

Время в пути - около 2 часов на автомобиле.

... У нас в Свердловской области прекрасный санаторий Леневка, но лечения по путевке мало.

... Спа отдых, питание, прогулки неплох Леневка ... но там нет лечения (нет ниодного своего лечебного фактора нет ни грязей, ни воды, ничего, профилакторий, а не санаторий. Но для беременных норм. В нем минус - небольшой бассейн, в котором толпа народу и купается, автобусами весь Нижний Тагил, даже без справок!

... Леневка, ехать недалеко. Детская комната с присмотром есть. (Уточните с какого возраста можно оставлять без сопровождения). Аквапарк на одну большую горку, зона спа. Для малышей в аквапарке отдельная зона есть. Люкс или полулукс берите. Родителям заранее продумать процедуры и записаться.

Санаторий Карагайский бор

Челябинская область, Верхнеуральский район, пос. Карагайский.

Есть крытый бассейн и детский развлекательный комплекс. Профиль лечения: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, эндокринной системы, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, кожные заболевания.

Стоимость в сутки (проживание и лечение) от 3000 рублей.

Ехать на автомобиле примерно 5 часов.

Санаторий Сунгуль

Челябинская область, г. Снежинск, Санаторий Сунгуль территория, д.1.к.1.

Программы лечения опорно-двигательного аппарата. Лечение болезней легких. Оздоровление после COVID-19. Кожные заболевания. Детокс. Программа «Легкая походка». Программа "Жизненный тонус". Программа "Здоровый мужчина". Программа «5 шагов к здоровью». Программа «Нежное прикосновение». Программа «Буду здоровым». Программа «Равняйсь! Смирно!» Программа «Топ-топ, топает малыш».

Стоимость в сутки (проживание и лечение) от 3000 рублей/взрослый, от 2700 рублей/ребенок.

Ехать на автомобиле около 2 часов.

Санаторий Обуховский

Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское

Ценная минеральная вода, отличная лечебная база, бассейн с минеральной водой.

Стоимость в сутки (проживание и лечение) от 3500 рублей/взрослый, от 2400 рублей/ребенок.

Ехать на автомобиле около 2 часов.

Санаторий Самоцвет

Свердловская область, Алапаевский район, курорт Самоцвет

Уникальные сапропелевые грязи. Профили лечения: опорно-двигательный аппарат, заболевания органов дыхания, мочеполовая система, сердечно-сосудистая система, программа "антистресс", программа для беременных, мать и дитя, общеукрепляющие программы.

Стоимость в сутки (проживание и лечение) от 3050 рублей/взрослый.

Ехать на автомобиле около 2 часов.

Санаторий Демидково

Пермский край, Добрянский муниципальный район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Курортная 1/9.

Здравница расположена в сосновом бору на берегу замечательного Камского водохранилища.

Санаторий обладает уникальным сочетанием естественных лечебных факторов: собственная минеральная вода, лечебные грязи Суксунского пруда, высокоэффективные грязи Сакского озера, целебный микроклимат соснового бора.

Лечение болезней: органов пищеварения, опорно-двигательной системы, обмена веществ, органов дыхания, нервной системы и др.

Стоимость в сутки (проживание и лечение) от 3500 рублей/взрослый.

Ехать на автомобиле около 6 часов.

Санаторий Ключи

Пермский край, Суксунский район, село Ключи, ул.Курортная 23

Санаторий Ключи - это многопрофильный курорт, профили лечения: система кровообращения, костно-мышечная система, органы пищеварения, болезни мужских половых органов, нервная система, болезни кожи, болезни органов дыхания, эндокринная система, болезни женских половых органов.

Стоимость в сутки (проживание и лечение) от 3000 рублей/взрослый.

Отзывы на нашем сайте:

... Ключи - рай для пенсионеров

... В Ключах - суперский бассейн, новый, тёплый, красивый, удобный! и лечебная база, имхо, отличная! Сероводород и грязевые обёртывания вместе Вам никто не предложит из уральских санаториев, а там - комплексное лечение опорно-двигательного аппарата. Знаю, что говорю, во многих санаториях мы были..

... Кстати, Ключи-единственный санаторий, где дают малое кол-во процедур: на 14 дней только 8 массажей, какие-то процедуры по 5-6 всего. Мало для лечения. Мне все понравилось,кроме питания, не скажу, что плохо, но могли и лучше, качество блюд напоминает школьную столовку из советского детства.

Ехать на автомобиле около 3 часов.

И ещё несколько санаториев рекомендуют наши пользователи, отмечая хорошее лечение и отдых, наличие бассейна и комфортные условия. Однако ценник здесь ещё немного выше. Это санатории У трех пещер, Соколиный камень, Увильды, Кисегач.

Дорогие читатели!

Просим вас в комментариях написать о вашем опыте пребывания в санаториях Урала. Расскажите, какой бюджетный санаторий вы рекомендуете!

На основании ваших отзывов о санаториях и рекомендаций мы будем пополнять список!