У нас нет дорог, у нас есть направления ©. Самостоятельное путешествие на Шри-Ланку

Хотя компания в составе моей сестры, моего отпрыска и, собственно, моей скромной персоны сформировалась давно, но еще за неделю до поездки мы понятия не имели, куда развернуть наши лыжи. Одно было понятно, что путь должен лежать прочь от виз и санкций, в юго-восточную сторону.

Роль рулетки в этом казино всегда отводится авиасейлзу, шарик крутился между Гонконгом и Вьетнамом, обсуждалось, ассортимент каких дьюти-фри нам предстоит изучить на стыковках, когда вдруг систер наткнулась на прямые, как катамараны цейлонских рыбаков, билеты на Шри-Ланку.

Перелет и выбор места

Азур эйр, разумеется, чартер. 60 тысяч рублей на лицо туда-обратно, и на 9 часов в каждую сторону кресло огромного самолёта ваше.

Быстрый познавательный экскурс в климатические хитросплетения цейлонских муссонов, танцующих от сезона к сезону около разных берегов острова, и мы поняли, что нам нужен юго-запад. Ну в крайнем случае запад Шри-Ланки.

Первым пристанищем был выбран пляж Хиккадува (на фото аэропорт Коломбо, который находится ближе к г. Негомбо, и Хиккадува обведены синим).

Букинг вполне россияно-ориентирован, бронировать можно без кредитной карты. От обилия вариантов рябило в глазах, выбирали только рейтинг 8.5 и выше, без предоплаты и с бесплатной отменой. Цена в тысячу рублей в день за отдельный дом с садом за всех троих путешественников казалась неприлично низкой, поэтому решено было забронировать этот вариант на три ночи, а там жизнь покажет.

Забегая вперёд, скажу, жизнь показала, что место очень даже неплохое, позже про него подробно расскажу. Потом мы продлили наше там проживание ещё на несколько дней, уже минуя букинг.

Чётко в назначенное время Азуры поднимают нас в воздух, и мы берём курс на остров Цейлон. Это наш четвёртый перелёт данной авиакомпанией, до этого были Таиланд, Вьетнам и Доминикана. Самолёты всегда огромные, а чтобы перелёт прошёл комфортно, каждый получает сумочку, в которой лежат беруши, маска для сна и надувная подушка. В полете вполне сносно кормят, а перед прибытием ещё разносят печеньки с кофе и чаем.

Шри-Ланка для россиян безвизовая, для въезда нужно получить электронное разрешение, которое делается бесплатно и онлайн. Никакой абсолютно сложности с заполнением нет, через 10 минут приходит подтверждение.

Потом предлагается заполнить карту прибывающего, тоже онлайн. Но карту прибывающего раздают и в самолёте, поэтому, если вы оформили электронное разрешение, а карту прибывающего не оформили, то её можно представить в бумажном виде. При наличии этих двух документов паспортный контроль просто моментальный.

Как поменять деньги на Шри-Ланке и о сим-карте

После получения багажа и прохождения таможни, народ идёт к киоскам банков. Здесь все поставлено на поток, подаешь паспорт, доллары и ждёшь минут 5. На толпу туристов человек 10 шустрых клерков - кто-то печатает квитанции, кто-то отсчитывает купюры на машинке, кто-то выкрикивает фамилию туриста и выдаёт рупии – все это под бдительным оком камер.

Курс в аэропорту такой-же, как и в городе. Если вы едете в Хиккадуву или другие туристо-популярные места, обменять можно и там. Но если в планах путешествие вглубь страны, лучше менять именно в аэропорту. Например, в Канди или Элле мне обменники массово не попадались. На момент написания этого текста за один доллар давали 294–298 рупий.

После обмена денег эта же самая компания прибывших перемещается к киоскам с сим-картами. Для покупки сим-карты нужен паспорт. Мобильный интернет недорогой. Я выбрала оператора Dialog, про него самые хорошие отзывы. Работает действительно неплохо, кроме телеграмма. Только через 10 дней пребывания на острове, я смекнула, что надо включить российский впн. После этого телеграмм хоть что-то стал отправлять.

Забегая вперёд: wifi, как правило, везде работает медленно.

Наконец-то, нагруженные рупиями, ведомые мобильным интернетом, мы выходим из здания аэропорта навстречу приключениям. И приключения эти совершенно не заставили себя ждать…

Как добраться из аэропорта

Есть в мире такие аэропорты, не «общественный транспорт френдли», скажем так. Нам нужен поезд до Хиккадувы. Ожидаемо, он идёт с Центрального вокзала Коломбо. Нет, какой-то поезд от аэропорта ходит тоже, но делает это он настолько редко, что об этом даже неприлично упоминать.

Ну хорошо, тогда казалось бы, чего проще – сделайте автобус-экспресс «Аэропорт Коломбо – вокзал Коломбо». Сделали, чего не сделать-то? Вы думаете, он идёт прямо из аэропорта? Зря вы так думаете, до него больше километра.

Выходим за пределы аэропорта. Там стоят тук-туки. Тук-тук – это такой мотороллер с крышей, водитель и три пассажира сзади. В общем и целом, это главный друг туриста, дешевейшее средство передвижения и вообще отличная вещь. Если бы не одно «но».

Водители тут-туков повсеместно стараются туристов не развезти, а развести. Кто просто накинуть сотню-другую, а кто и в несколько раз. Поэтому очень советую обзавестись приложением Pick me, которое работает по принципу нашего яндекс-такси. Там сразу видно, сколько будет стоить проезд и можно заказать поездку. Обычно приезжает за 3-4 минуты.

Иногда водители поблизости, когда показываешь им цену Pick me, соглашаются отвезти за ту же стоимость. Но обычно вид у них становится недовольный, сразу видно, что Pick me они всей душой презирают.

Торг с тук-тукером был коротким, но бурным. В итоге за 300 рупий (100 рублей) мы погрузились и через 10 минут оказались на автостанции.

Здесь нашлось аж два вида вожделенного 187го, про который в интернете писали бывалые. Первый был мал размером, гордо именовал себя «экспресс» и за проезд хотел 300 рупий (100 рублей) с человека плюс столько же место багажа. Нет бы сразу сесть в него, но мы же хотели вот прямо из под шасси самолёта ощутить местный колорит.

Для ощущения колорита сели в обычный автобус, следующий со всеми остановками. Тариф на проезд нигде не указан, поэтому я решила спросить загодя у кондуктора. Но вместо ответа он бодро запихнул нас в недра автобуса.

Путь пролегал по очень загруженной дороге, остановки были примерно через каждые 500 метров. Разумеется, нашей любознательной компании было так интересно наблюдать за босоногим водителем, рассматривать буддийский «алтарь» на торпеде автораритета, за женщинами в сари и местными мужчинами, взирающими на нас с нескрываемым изумлением, что два часа дороги пролетели незаметно, несмотря на то, что за плечами был 9-часовой перелёт.

По дороге я ещё раз пыталась добиться от кондуктора, сколько стоит проезд, но он отмахнулся, мол «later», потом, значит. Как выяснилось, не настояла я очень зря. По приезде в Коломбо Форт, на центральный вокзал Коломбо, все пассажиры вышли, это конечная, остались только мы. Я говорю, май френд, почем в итоге проезд-то?

А времени до поезда у нас, надо заметить, прямо впритык, и следующий поезд до Хиккадувы через 2 часа, это мы в интернете посмотрели. Он говорит «Давай 3000 рупий (1000 рублей)». Я взвизгнула: «Чёёё? У экспресса 300 с лица, а ты за свою экскурсию по каждому придорожному столбу хочешь 3 тыщи??? (мы видели, что люди дают по-разному, в зависимости от дальности, но никто не давал больше 50 рупий). На тебе 300 и открывай дверь!»

Нифига! Дверь не открывает, а автобус продолжает движение прочь от вожделенного вокзала с поездом в Хиккадуву по совершенно незнакомому Коломбо. И тут я достаю телефон. И говорю (благо, в бывшей английской колонии все владеют английским и товарищ меня понял великолепно): «Май френд, либо ты сию секунду возьмёшь 500 рупий и откроешь дверь, либо я прям щас набираю 112, андерстенд?» Май френд ещё колебался, но босоногий водитель оказался посмышленнее, открыл дверь и сказал кондуктору, чтобы тот нас выпустил.

Поезда на Шри-Ланке

Мы рванули на вокзал, где в совершенно аутентичной кассе нам дали совершенно аутентичные картонные билетики в вагон 2-го класса. Один билет до Хиккадувы 400 рупий (133 рубля), ехать 2 часа.

Радуясь, что до отправления поезда ещё 20 минут, мы находим свою 5-ю платформу. Народу на платформе много, грустим, что садиться придётся с боем. И тут подходит поезд. Запрыгиваем в него, вау, да он пустой… через минуту поезд начинает движение.

А куда делись все те люди? И почему поезд так быстро поехал, хотя по расписанию до его отправления ещё 20 минут? Нас начинают терзать смутные сомнения… Благо, в абсолютно пустом вагоне, кроме нас, ещё две девушки. Спрашиваем, едет ли этот в поезд в Хиккадуву. И получаем ответ, что нет.

Я похолодела, представив, что мы едем в противоположную сторону, что сейчас нам предстоит доехать до следующей станции, там ждать поезда обратно в Коломбо, снова брать билет и ждать поезда до Хиккадувы, а время к вечеру. Следующая мысль была, что мы безбилетники, наш-то билет на другой поезд и сейчас нас ждёт лютый штраф.

Но все оказалось не так страшно. Поезд шёл в нужном направлении, просто для удобства пассажиров остановки чередуются. Этот проезжает Хиккадуву без остановки, наш билет действует на любые поезда в течение всего дня, поэтому, все что нам надо – выйти на следующей остановке и дождаться своего поезда. Бонусом к этому знакомству стало приложение Шри-Ланкийской железной дороги (девушки показали), которое стало нашим верным и очень удобным спутником во всех дальнейших поездках на поезде.

Убедившись, что наш путь пролегает в правильную сторону, мы стали любоваться пейзажем. А любоваться было чем. Поезд идёт через джунгли и по самому берегу океана. Окна открыты, веет приятный бриз. Приключения продолжаются!

Выходим на следующей станции, здесь нам предстоит ждать наш поезд. Платформа, окружённая пальмами и покрытая граффити, выглядит живописно.

Приходит наш поезд, и вот он-то набит битком. К слову, преамбулой нашей поездки был тот факт, что прямо накануне вылета систер сломала мизинец на ноге. Так вот в прибывшем составе не просто не было сидячих мест, там и стоячих мест в самом вагоне не было. Достаю из рюкзака пакет, расстилаю на полу тамбура и говорю: «Систер, ничего не знаю, садимся».

Нашему примеру тут же следуют две девушки, явно тоже туристки. Разговорились. Та из них, что блондинка, из Кейптауна, ЮАР. Путешествует по Азии в одиночку с рюкзаком за плечами. Вторая – испанка из Барселоны, тоже путешествует одна, но, кроме рюкзака, у неё с собой имеется укулеле – маленькая гитара. Переполненный тамбур, океанский бриз в открытые двери вагона, сидящие на полу туристы и песни под укулеле, таким весёлым оказался наш путь до Хиккадувы.

Жизнь в Хиккадуве

Приезжаем совсем под вечер, селимся в дом. На остаток сил идём на рынок, благо, он совсем недалеко, набираем фруктов - манго, бананы, ананас и маракуйю, на кухне нашёлся блендер. Фруктовый шейк с привезенным с родины кальвадосом и спааать…

На следующее утро будильник трубит подъём в 6 утра по цейлонскому времени, в Москве это половина четвёртого. Да-да, оказывается, бывает и такая разница в 2.5 часа. Пока бледный рассвет только занимается, мы шагаем на рыбный рынок. Из только что прибывших разноцветных лодок выгружают свежевыловленную рыбу, а ещё кальмары, креветки, осьминоги и прочие атрибуты морепродуктового гастрономического рая.

Все это великолепие прямо при покупателе почистят, большого тунца разделают на стейки. Мы берём две крупных дорады, 500 рупий (170 рублей) за килограмм и килограмм очень крупных креветок за 2500 рупий (800 рублей) за килограмм.

В доме есть кухня, все, что нам потом останется - это бросить рыбу и креветки на сковородку с разогретым кокосовым маслом, смешанным с карри и солью. Вся наша дневная и вечерняя пища в Хиккадуве состояла из рыбы или морепродуктов. Иногда брали местное пиво, 480 рупий (160 рублей) за банку 0.5 литра

А ели мы исключительно в саду!

Прямо рядом с рыбным рынком находится фруктово-овощной. Манго в Хиккадуве и в Элле было по 600 рупий (200 руб), в Канди по 550 рупий. А в Негомбо самый дешёвый манго нашли лишь по 900. Видимо, сезон закончился. Зато деревья были увешаны молодыми плодами.

Большой кокос для питья 150-200 рупий (50-65 руб). Ананас 400 рупий за кг (135 руб), очень сладкий. Бананы стоят 50-150 рупий (17-50 руб) за кг, но не очень вкусные. Помидоры и белые огурцы 300 рупий (100 руб), а вот зелёные огурцы, как мы привыкли, дорогие, хотя вкус у них с белыми одинаковый. Картофель морковь, баклажаны довольно дорогие. На фото рынок Хиккадувы.

Решив насущно-хлебный вопрос, понимаем, что неплохо бы взглянуть, где же у них находится пляж. До самого моря от дома идти буквально 5 минут, но море в этом месте некупабельное, камни и рядом порт. Нужно немного пройти в сторону, минут 10.

Собственно, почему мы забронировали изначально всего на 3 ночи – это потому что в интернете разные сведения про наличие в Хиккадуве волн в это время года. Кто-то пишет, что море совершенно спокойное, а кто-то – что приезжает сюда именно за сёрфингом. Вот мы и решили посмотреть собственными глазами.

На самом деле, противоречия здесь нет, и те, и другие правы. Дело в том, что в определённом месте, недалеко от порта, слева, если стоять лицом к морю, есть риф. Об него волны разбиваются на глубине, поэтому все, что до буйков - совершенно спокойная и очень прозрачная вода. Даже на мелководье снуют стайки разноцветных рыбок, народ активно плавает с масками. Сразу за буйками дрейфуют лодки со стеклянным дном.

Вода тёплая, но не дубайский суп, в котором можно свариться, а комфортные +28. Можно расположиться на лежаке у какого-нибудь ресторанчика, но тогда нужно покупать их не очень бюджетные яства. А можно просто расстелить полотенце под сенью кокосовой пальмы. Главное, следить, чтобы не под самими кокосами, ибо если словить таким «орешком» по голове, интеллекту будет явно нанесён ущерб.

Сам пляж покрыт очень мелким и чистым жёлтым песочком, заход в воду ровный и пологий. Для тех, кто приехал за сёрфингом, чуть дальше, в сторону Галле, есть место с волнами. А между этими двумя локациями Turtle beach (черепаший пляж), где любой желающий может пообщаться с этими огромными морскими обитателями.

В общем, для пляжного отдыха Хиккадува - абсолютно идеальное место и рай на земле.

Как и обещала, расскажу поподробнее про наш дом в Хиккадуве. Локация абсолютно классная, в 5 минутах пешком от жд станции. Это очень удобно, учитывая, что приехали мы сюда вечером, сильно уставшие, а уезжали в 5 утра. Супермаркет в 7 минутах пешком, мы пользовались сетевым Food city. До рынков 10 минут, до пляжа 15. По воскресеньям работает ещё один рынок, он тоже совсем близко, напротив станции.

Сам дом стоит в джунглях, и имеет небольшой собственный сад. Здесь есть, как плюсы, так и минусы. Самый большой плюс сада, что мы с систером там ели (сын предпочитал трапезничать внутри дома). Мы выносили столик и стулья, эстетично накрывали гастрономию и вкушали под пение птиц, иногда очень необычной внешности.

Но поскольку мир полон несовершенства, фауна доставляла нам не только приятные впечатления. В саду обосновались мерзковатые коричневые муравьи. Пока ты не оставляешь никаких съестных отходов, это войско соблюдает пакт о ненападении. Но стоит зазеваться и не повесить пакет на дерево, столоваться гарантированно придёт вся популяция.

К этому знанию нас привёл опыт – сын ошибок трудных. Ибо в первый же вечер мы наивно оставили пакет с пищевыми отходами в саду прямо у входа в дом. Наутро мы обнаружили пакет полностью изодранным, опустошенным, а на руинах объедков лакомились полчища муравьев. Как мы это потом убирали, лучше не спрашивайте. Воришку вычислили быстро, это был милый, но весьма застенчивый варан. Хотя, кто из нас с ним больше испугался при встрече – остаётся открытым вопросом для дискуссии.

Другая напасть джунглей, которую интернет, в лице предыдущих туристов, описывает как «ужас-ужас» - комары. Ну вот здесь я бы поспорила. Да, уже в 5 вечера приходилось наглухо закрывать ставни и двери в дом. Но самих кровососущих было точно в разы меньше, чем на уральской даче в июне. Они жужжали, они кусали, они абсолютно не реагировали на привезенный из России и знакомый любому, кто бывал в пионерском лагере, экстракт гвоздики, 10 мл которого способны разогнать все комариное население сибирской тайги в радиусе 50 км. Но они отлично боялись местного спрея на основе лимонника – цитронеллы, который продаётся в любом супермаркете. В общем, комары есть, но их относительно небольшое количество и местное снадобье позволяло спокойно проводить в саду и ужины.

Ну и дальше про достоинства и недостатки дома. Из плюсов – дом просторный, гостиная, спальни, кухня, из кухни ещё один выход в сад. Газовая плитка позволяла готовить самостоятельно, наличие блендера обеспечило нас фруктовыми фрешами.

Из минусов – в окнах нет стёкол, а открытым, как я уже писала, дом может быть только до 5 вечера, дальше полетят комары. И с 5 вечера приходилось сидеть полностью замурованными при электрическом свете и работающих вентиляторах (кондиционеров нет). На неделю отлично, особенно, если вспомнить, что за всех троих всего 1000 рублей в день. На более долгий срок я бы сняла что-то другое.

Дом стоит в окружении таких же небольших жилищ. Прямо при нас произошло печальное событие, по соседству умерла молодая женщина. По местными традициям, белый – цвет скорби. Путь к дому покойной обозначили белыми ленточками, а на входе на улочку появился баннер. В день похорон слышался бой барабанов, а по возвращении домой на парапете ворот нас ждала пара свежих булочек - видимо, здесь, как и в России принято поминать едой.

Похороны – не единственный ритуал, который нам довелось наблюдать во время поездки. Также мы случайно стали свидетелями очень красивой местной свадьбы. Не теми, конечно свидетелями, которые стоят в загсе по обе стороны от брачующихся, но все равно интересно.

Сама по себе Хиккадува небольшая, все можно обойти пешком, что мы и делаем. Есть как очень небогатое жилье, так и вполне симпатичные домики.

Из достопримечательностей буддийский храм.

Спиной к Будде стоять запрещено, поэтому на фото мне приходится располагаться сбоку. Как и вся Шри-Ланка, храм очень яркий.

А вот так местное население празднует… открытие магазина косметики. Национальные барабаны, угощение из блюд местной кухни. Ещё бы касса работала, не было бы им никакой цены. Мы так и ушли из магазина, ничего не купив.

А ещё в Хиккадуве частично сохранились колониальные постройки. Не так много, как в соседнем Галле, но тоже можно найти.

Здесь все словно пропитано духом той эпохи.

Ещё одна достопримечательность Хиккадувы - колония летучих лисиц. Огромные крыланы висят на высоких деревьях. Время от времени кто-то из них снимается с места и улетает. К сожалению, фотографировать их сложно, слишком большая высота полёта.

В поездке у каждого члена нашей небольшой команды своя собственная цель. Если мы с систером больше по достопримечательностям, то сын ждёт не дождётся рыбалки. Заходим в небольшое экскурсионное бюро на улице. Порыбачить 3 часа с выходом в море на лодке стоит 15 долларов с человека. Лодка на четверых туристов и капитана, но нас, рыбаков, в итоге было трое. Удочки и наживка предоставляются.

Клев был прекрасный, сын остался страшно доволен. Правда, кожа чёрных рыбок оказалась настолько плотной, что из неё только сумки шить. Поэтому их пришлось скормить варану. Зато остальной улов отлично пошёл на ужин.

Хиккадува – один из наиболее пострадавших от цунами 2004 года районов Шри-Ланки. Самая крупная в истории человечества железнодорожная катастрофа произошла именно здесь, когда волной опрокинуло многотонный поезд. Только в самом поезде погибли свыше 1700 человек. На месте крушения основан Музей Цунами. Всего 4 комнаты и зал с вагоном того самого поезда. Но сколько же там боли и страдания людей!

В самих комнатах фотографировать запрещено. Первая экспозиция повествует о том, что физически произошло в тот роковой день. Океан внезапно отступил на полтора километра от своей обычной береговой линии. В этот момент в эпицентре землетрясения находящегося глубоко под водой, одна огромная тектоническая плита нашла на другую. Образовавшийся разлом засосал гигантские массы воды подобно насосу. Животные почувствовали беду и убежали вглубь острова. А люди беспечно пошли смотреть на обнажившееся дно океана, собирать лежавшую рыбу и креветки, снимать все это на фотоаппараты.

У них ведь было целых полтора часа, чтобы убежать, но система оповещения не сработала! А потом нахлынула волна. На глубине это были совсем небольшие бугорки, которые двигались с бешеной скоростью. И уже на подходе к берегу волны становились высотой с десятиэтажный дом, снося на своём пути абсолютно всё. Два вагона из того поезда просто смыло в океан, их никогда больше не нашли. Остальные разметало по джунглям.

В следующей комнате стена, закрытая шторой. Хозяйка музея с сомнением посмотрела на сына и спросила, открывать ли. Мы решились. Вся стена оказалась завешана фото жертв. Тысячи тел, раскиданных среди руин. На мой вопрос, как их всех хоронили, женщина вздохнула. Времени не было совсем, на жаре была реальная угроза развития инфекции. На берегу выкопали братскую могилу. Теперь там монумент.

Следующая комната посвящена тому, как весь мир откликнулся на горе цейлонцев. Практически все страны прислали технику, людей, продукты, медикаменты. Естественно, Россия тоже не осталась в стороне. На остров рвались волонтёры. Врачи лечили, остальные разбирали обломки, помогали обустроиться тысячам семей, оставшихся без крова.

И наконец, четвёртая, последняя комната посвящена детям. Целое поколение людей, живущих у океана, выросло с диким страхом перед этой стихией. Дети боялись воды, боялись даже выходить на берег. Целая стена детских рисунков, где огромная волна настигает город. Над этой проблемой работала целая армия психологов-волонтёров.

Ну и последнее помещение – зал, где находится собственно вагон того поезда. Обычный поезд, такие и сегодня активно ездят. А здесь он стоит как напоминание о том, что человек слаб и беззащитен перед могучей стихией. Конечно, мировое сообщество сделало выводы, созданы системы слежения и оповещения о цунами. Но погибших уже, увы, не вернуть.

В память о жертвах цунами Япония подарила цейлонцам памятник – Будду, высотой с волну, обрушившуюся на побережье.

Неподалёку от Музея Цунами есть ещё один буддийский храм, здания которого располагаются не только на берегу, но и на острове. Периодически в островной храм отправляются лодки.

Вдоволь осмотрев Хиккадуву, решаем съездить на один день вглубь страны. Выбор падает на Элле, ведь именно там находится знаменитый девятиарочный мост.

Не мудрствуя лукаво, берём экскурсию в той же уличной фирмешке (25 долларов с человека, в автобусе человек 30). Выезд в 3 утра, но наши организмы уже как-то поняли, что приехали на Шри-Ланку не отсыпаться, поэтому даже и не бунтовали. Рассвет встречаем на водопаде Равана. Ехать до него от Хиккадувы 3 с небольшим часа, дороги платные, но недорогие и отличного качества.

Дальше мы перемещаемся на железнодорожную станцию Ella. Сразу видно, что это туристическое место, здесь прекрасно всё, начиная нарядным машинистом и заканчивая лирическим плакатом в женском туалете.

Едем одну остановку до станции Демодара. Этот отрезок пути считается одним из самых красивых на всём Цейлоне, а, главное, мы едем по девятиарочному мосту.

Пейзажи за окном действительно совершенно фантастические – мы высоко в горах, внизу джунгли, чайные плантации, деревушки, окутанные дымкой рассветного тумана.

Станция Демодара маленькая, такая вся пряничная.

Главная достопримечательность здесь - разворотный туннель. Схема движения наглядно показана на макете.

Мы вышли, наш поезд направился в этот туннель, а мы наблюдали за ним сверху.

Дальше наш путь лежит через чайные плантации. Цейлон – один из самых крупных производителей чая в мире. Оказывается, зелёный и чёрный чай растут на одном и том же кусте, просто имеют разные сроки созревания листочка.

Следующий пункт - Девятиарочный мост. Построенный англичанами 100 лет назад, был частично разобран во время войны, потому что требовались материалы на нужды фронта. В наши дни это одна из культовых достопримечательностей Шри-Ланки. Поскольку поезда ходят не так часто, в свободное от их прохождения время мост в полном распоряжении досужих туристов.

После девятиарочного моста подьезжаем в малому Пику Адама. Наверх ведут 320 ступенек, плюсом ещё немного надо просто карабкаться по тропе. У нас с собой были кроссовки, но они не пригодились, «восхождение» можно совершить в обычных шлепанцах. В горах оборудованы развлекухи для туристов - зиплайн, огромные качели, а ещё там располагаются рестораны и роскошные отели. Хоть от побережья и далеко, но едут ради треккинга и потрясающих видов.

Поскольку Элла - очень туристическое место, цены здесь соответствующие. Даже на общественном туалете висит табличка, информирующая, что местному населению визит в заведение обойдётся в два раза дешевле. Еда в нашу экскурсию не входит, гид предлагает два ресторана на выбор. В первом шведский стол за 2800 рупий (930 рублей) с человека, а второй а-ля карт, ценник даже не узнавали, подозреваю, что не особо гуманный.

Уточнив, через сколько времени нам надо быть у автобуса, отправляемся на поиск местного общепита. Буквально за углом находим небольшую забегаловку, столики которой плотно оккупированы цейлонцами. Ассортимент представлен прямо в витрине, цену узнаем заранее, чтобы не было сюрпризов.

Мелкая лапшичка, овощные гарниры в ассортименте - на 1500 рупий (500 руб) мы втроём отлично наелись. А запили все это великолепие кокосом из ближайшей фруктовой лавки.

Кстати, в Элле есть sightseeing bus. Сильно подозреваю, что это не то, к чему мы привыкли в других туристических местах.

Выезжаем из Эллы и делаем остановку, чтобы покормить обезьянок. Начитавшись, что приматы могут выхватить из рук телефон, очки или даже залезть в сумку, тщательно все прячем. На деле именно эта группа оказалась не столь наглой, поэтому пофографировать удалось, но про меры предосторожности мы не забывали ни на минуту.

Дальше наш маршрут проходил вдоль границы Национального парка Удавалле через все южное побережье Шри-Ланки. Национальный парк огромен. Делаем остановку около слонов. Формально кормить животных нельзя, но напротив мест, где слоны выходят к людям, даже есть лотки, с которых продают бананы для угощения.

Мы общались со слонихой. Брать бананы из рук эта ушастая красавица стеснялась, но если положить перед ней на землю, поднимала хоботом и грациозно отправляла в рот, а потом в благодарность исполняла небольшой танец. Когда наш запас бананов исчерпался, из слоновьего глаза натурально выкатилась слеза. Станиславский бы точно сказал: «Верю!»

Пока ехали вдоль национального парка, видели оленей, мангустов, буйволов. На южной границе парка громадное озеро. Там живут пеликаны, цапли и другие удивительные птицы. По берегу гуляло стадо диких кабанов.

Обогнув южное побережье, делаем короткую остановку в Галле, около местного рыбного рынка. Первым делом нас здесь приветствует крупный варан. Ну как приветствует, норовит удрать, пока я гонюсь за ним с телефоном.

На небольшом канале плотно друг к другу припаркованы разноцветные рыбацкие тримараны.

На рыбном рынке, помимо свежей рыбы, продают огромный ассортимент вяленой, а также сушеные креветки и чипсы из разных морепродуктов. Сколько раз моя рука тянулась купить что-нибудь из этого к пиву! Увы, чересчур солёно.

Наконец, из Галле возвращаемся в Хиккадуву. До заката успеваем ещё обзавестись ананасом на рынке за 400 рупий (130 рублей). Нам его вручают почищенным от кожуры.

