История о моем путешествии в Таиланд

В моем городе туманно и сыро. Уральский апрель за окном. Спит малыш в своей кроватке. Меня тоже клонит ко сну. Закрываю глаза, и воспоминания, как теплое облако, окутывают меня.

Мой кроха был еще в животике, когда мы совершили длительный перелет в яркую, экзотическую и чарующую страну…

Я вглядываюсь в память, как в зеркало.… Помню невероятное ощущение тепла, комфортной влажности, когда выходишь по трапу самолета. Сознание ожидает прохлады, а тело нежится в теплом воздухе… Кисло-сладкий вкус ананаса по утрам… Нежнейший, тающий во рту ароматный манго… Уютное кафе с улыбчивыми официантами… Протяжное «капункаа» (спасибо) и бирюзовая вода в бассейне.

Нас было пятеро - я, муж, 4-летний сын, мои родители и 6-ой в животике))).

Были, конечно, опасения по поводу перелета на сроке 12 недель, непривычного климата и еды для ребенка, но множество других плюсов взяли верх. Душа жаждала путешествий и новых впечатлений.

В отеле EuroStar знают моих родителей. На ресепшн встречают обьятьями, гладят сонного Савву (время 23 часа)…

Утро первого дня – хочется все и сразу, куча планов в голове. Ароматный кофе на завтрак и свежие фрукты. Люблю легкий завтрак. Предвкушение, что еще весь отпуск впереди.

На экскурсии нас возил соотечественник, переехавший на ПМЖ в Паттайю. Это, конечно, очень удобно - практически личный транспорт, когда ты с ребенком. Не тратишь время на туристические магазины, сам планируешь маршрут и перекусы. В обед, когда Савелька засыпал в машине, мы припарковывались рядом с кафе и чудесно обедали.

Много экскурсий не планировали, так как подстраивались и под 4-летнего ребенка и под беременную в виде меня.

Запомнилась поездка в зоопарк под открытым небом Khao kheo, здесь не увидеть измученных животных в клетках, как у нас на Урале, здесь для животных воля и простор, а для диких - большие вольеры. Покормили мы и косуль с умными глазами, и носорога, жирафа, бегемота, покатались на слонах. На мой взгляд, это сомнительное удовольствие: под тобой движется огромное тело, переваливаясь по бугристой местности, а наездник еще и бьет молоточком слону по голове(((

Несколько раз ходили в местный аквапарк Pattaya Park. Конечно, три горки и пару бассейнов назвать аквапарком – это преувеличение, но и цены дешевые - вход всего 100 р. на наши деньги. Есть еще разные аттракционы для детей и взрослых.

Интересное зрелище –Alkazar Show, шоу трансов, по типу мюзикла, яркое, пафосное, громкое, сверкающее.

Ради интереса пошли с мужем на X-show. Думали, там будет что-то типа стриптиза или легкой эротики. Как же мы ошибались))) Пошлость и разврат. Ну, может, если относится к этому шоу с юмором - впереди сидели молодые люди, весь час смеялись. Или, как нам сказал один друг, чего бы не сходить – больше нигде в мире такого нет.

На Уолкин стрит ходили гулять один раз, поглазеть, посмотреть. В тот день было 9 лет совместной жизни. Хотели погулять и заодно найти русский ресторанчик. Я засмотрелась на девочку-акробатку, слышу сзади голос мужа: «All, all roses for me». Оглянулась - покупает розы у торговщицы, все, что есть. Приехали в номер, а там стоит еще один букет - от папы. Какие замечательные мужчины меня окружают)))

Ездили на острова пару раз. На пароме - это долго. Как ни спасались от солнца, успели обгореть. Море шикарное, по сравнению с Паттайей, песок белый - как остров Баунти. Арбузный шейк в шезлонге – это неповторимый кайф. Сын накупался и уснул на обратном пути, несли на руках от парома и не проснулся до утра.

Тайцы очень любят детей и везде с ребенком пропускают, помогают пройти, улыбаются, машут. Несомненно, это приятно. И хотя многие считают, что с ребенком в Таиланде делать нечего, я могу с этим поспорить. Все зависит от того, как спланировать отдых. Ведь Паттайя - это не только Уолкин стрит и ночная жизнь. Можно найти развлечения для всей семьи. Да и нам самим, кроме семейных отелей Турции, хочется тоже где-то побывать)))

С мамой мы несколько раз выбирались в торговый центр и на ночной рынок, я бы купила больше, но была в положении…Хотелось бы вернуться еще раз…

За окном туманно и сыро, а в своих мыслях я там..за 8 тысяч километров. Спасибо тебе, Таиланд, за чудесный отдых и яркие эмоции! И в порыве вдохновения у меня родились такие стихи:

Желаю я вновь окунуться

В зовущую, теплую даль,

Волны бирюзовой коснуться,

Вдохнуть ароматов вуаль.

Прилив набегает игриво,

Песок, как зеркальная гладь,

И ножки спешат торопливо,

Хотят от волны убежать.

След счастья от пяточки детской,

След счастья на белом песке,

Запомню, наверное, навечно,

Пустеющий пляж в Паттайе.

Ты, лето, ты здесь остаешься...

Тоска подкрадется внаплыв,

И поцелуй свой прощальный

Нам дарит Сиамский Залив…