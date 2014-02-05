Основной целью нашей поездки в Непал были, конечно же, горы. Но пеше-горная часть нашего путешествия, к сожалению, подошла к концу. Еще несколько дней оставалось у нас на то, чтобы буквально мельком взглянуть на непальские города.

27 октября. Наш пеший маршрут закончился в Джомсоме. Участок пути Муктинатх – Джомсом небольшой, прошли его до обеда. Еще половина дня в нашем распоряжении было для того, чтобы осмотреть Джомсом. На следующий день – уже вылет в Покхару.

Джомсом - маленький городок, «ворота» в Нижний Мустанг.

Несмотря на его размеры, здесь есть магазинчики, больница, школа, база военных, аэропорт и даже музей. Вот туда мы и направились первым делом. Музей маленький, но довольно разнообразный – выставка всяческой кухонной и прочей утвари, национальных костюмов, фотографии окрестных деревень, окаменелости, гербарии, чучела животных и пр. Отдельная комнатка посвящена местным лекарственными травам и тибетским традициям медицины, описания весьма экзотических методов лечения здесь же …. Ну и храм конечно же - со множеством их богов, бубном и прочей атрибутикой. В храм, как и во все другие, заходить необходимо босиком.

Еще утром на подходе к Джомсому мы обратили внимание на странные сооружения из камней по другую сторону долины реки - нечто похожее на лабиринт, или спираль закрученную. Сейчас пришло время разведать что же это такое. Осмотрели весь этот каменный лабиринт снаружи, побегали по нему внутри – так и не поняли что бы это могло быть.

Вечером мы наконец-то наслаждались чистотой отеля и нормальной едой – на треке еда все-таки для меня оказалась слишком непривычной. Отчасти по этой причине в следующую поездку в Непал хотелось бы спланировать автономный трек-поход – самим готовить, ночевать в палатках, а не в лоджах.

Но этот отель был очень приятный, чистенький. Я тут наконец-то даже какую-то выпечку рискнула заказать (до этого на треке как ни хотелось чего-нибудь к чаю – вся выпечка ничего кроме чувства брезгливости не вызывала) …

28 октября. Утром - вылет в Покхару. Вылет в 9 утра, в аэропорт мы зачем-то пришли в 7. Ну решили, что как обычно – за 2 часа надо быть. Но регистрировать нас начали только около 9 ч. Багаж досматривается просто – ничего не просвечивают – такой техники там просто нет – рюкзаки досматривают в прямом смысле – т.е. вытряхиваешь из них часть вещей – столько, сколько просят, до тех пор, когда в рюкзаке остается уже только то, что подозрения не вызывает – на этом охранники останавливаются. В моем случае внизу половину рюкзака занимал спальник – его, к счастью, доставать не пришлось.

В 9 ч полетели первые самолетики. Наш немного задержался, мы вылетели только в 9.30. Самолетик крошечный, нас – пассажиров – всего 16 человек. Стюардесса – невысокая девушка, но стоять в полный рост в салоне и она не может. Раздала нам конфетки с символикой Yeti Airlinеs, и мы полетели. Лететь всего 20 минут. Под нами проплыла вся долина, по которой мы так долго сюда добирались. Горы, по которым мы ходили. Если бы не самолет – выбираться бы нам из этих дальних далей по земле – дня полтора, наверное…

А так – 20 минут – и мы большом городе. Ну относительно большом – по меркам Непала. Покхара – третий по величине город Непала – всего 200 тысяч жителей, однако с окрестных холмов она производит весьма внушительное впечатление – городок застроен исключительно маленькими 1 – 2 – 3-х этажными домами – видимо из-за этого занимает довольно солидную площадь и кажется большим. В Покхаре нам предстояло провести 2 дня. Вылет в Катманду только 30-го октября. В аэропорту мы опять доверились воле таксиста, за 300 рупий он отвез нас в какую-то из «своих» гостиниц. Гостиница оказалась приличная, искать другой вариант не стали.

После завтрака пошли гулять пешком по городу – в планах водопад Девиса, пещера Гуптешвар, ступа Мира. Обычно туда ездят на такси, но и пешком оказалось не так далеко. Навигатор нам здорово помог. Водопад – по сведениям из сети – падает под землю на глубину 100 м – но проверить это нам не представлялось возможным – т.к. падает он действительно под землю – в ущелье, на сколько метров – не видно.

Совсем рядом с водопадом расположен вход в пещеру. Посещение и водопада и пещеры платное, но на наши деньги – плата смехотворная – заплатили за двоих за все это 80 рупий (примерно 27 рублей). Пещера маленькая, пару минут идешь по переходам – в итоге выходишь к каньону, вероятно, тому же самому, куда и падает водопад. В пещере есть еще и храм Шивы, правда очень скромненький.

От пещеры пошли пешком дальше – на World Peace Stupa – ступу мира. Вот туда идти оказалось очень прилично. Под конец в гору, да еще жара такая… Дети тут избалованы вниманием туристов и невероятно назойливы – выпрашивают либо конфет, либо денег. Когда отчаиваются – начинают выпрашивать «ну хоть немного денег, 5 рупий» – и все в таком духе. Но в итоге подъем мы осилили, дети остались позади, солнышко спряталось – стало легче. Ступа эта - совсем молодое сооружение, всего несколько лет назад построена. В хорошую погоду отсюда должны быть видны гималайские вершинки, но мы не видели – все в дымке. Но вид на сам город очень неплохой.

На обратном пути от ступы до отеля нас окончательно доконали детишки – как только на куски нас не порвали – такая малышня настырная… Да еще и собаки взялись нас сопровождать. Хотя это достаточно известные достопримечательности города, но, видимо, обычно все ездят до них на такси, мы шли пешком, поэтому всю прелесть нетуристических районов ощутили J, в общем, поспешили унести ноги из этих районов Покхары. Обедали уже возле отеля. Обед проходил под звуки предвыборной агитации – в Непале грядут выборы, коммунистическая партия чрезвычайно активна – проезжают на машинах, беспрерывно что-то вещают в рупоры, собирают демонстрации… Правда и другие партии от них не отстают…

Обед вышел поздним, нагулялись прилично, так что после него уже далеко никуда не ходили, гуляли вблизи отеля по магазинам, сувениров закупили.

29 октября. На горы смотреть нам совершенно не надоело, т.ч. утром отправились встречать рассвет на Сарангот – обзорная точка недалеко от Покхары. Пешком идти далеко, тем более по темноте не хотелось, заказали такси – туда, там ждет нас час, потом отвозит обратно. С этой горки мы должны были увидеть Гималайский хребет во всей красе, но была легкая дымка, т.ч. горы были видны не очень четко – они как призраки вдруг выплывали из этой дымки, когда на них попадали лучи солнца. Красиво, хотя и не то, что на рекламных фотках.

После этой утренней прогулки спать уже не хотелось. Пошли прогуляться по берегу, а заодно – сплавать на остров. Озеро Фева – одна из местных достопримечательностей. На озере есть островок, а на островке - храм Варахи. Вроде как значимая святыня для местных. На самом деле больше похоже на разукрашенную рождественскую елку – нечто необычайно раскрученное среди туристов. На островок можно попасть на лодке – 50 рупий с человека.[фото Остров, храм Варахи] Эта же лодка потом отвезла нас и обратно. Гуляя позже по берегу озера Фева, мы наткнулись на храм, который гораздо больше напоминал настоящее святое место, правда и выглядел гораздо скромнее, чем тот, что на острове.

Что нам в Покхаре понравилось (и куда мы в начале, наоборот, не хотели идти) – так это музей гор - International Mountain Museum. Туда мы опять отправились пешком, на этот раз добрались спокойно. Вход 300 рупий – недешево по местным меркам. В музее несколько залов – экспозиция, посвященная народностям, проживающим в Гималаях, их одежда, предметы быта, геологические данные о Гималаях, фотографии всех 14-ти восьмитысячников и история их покорения, флора-фауна гор, эволюция снаряжения – древние рюкзаки, кошки, ледорубы, фотографии и отчеты экологических экспедиций под Эверест – популярность горы ей самой на пользу, видимо, не идет - общими усилиями подступы к ней превращаются в помойку. Приятно осознавать, что находятся те, кому чистота гор небезразлична – экологические экспедиции выносят с гор тонны мусора.

30 октября. Вылет в Катманду у нас чуть ли не в 12 ч дня. Так что утром собирались и завтракали спокойно, до аэропорта дошли уже пешком, обошлись без такси. Этот наш самолет, как и предыдущий, немного задержали – примерно на час. Мы уже стали напрягаться по поводу того, как нам до следующего утра успеть выбраться в Катманду. Но в итоге благополучно долетели. Правда, чуть позже, чем планировали, поэтому времени погулять по Катманду оставалось совсем мало.

С таксистами в аэропорту торговаться совсем не стали – 650 рупий – цена до отеля. Столица как-никак. Нормальная цена. Заселились в отель, сразу пошли гулять. Пешком до Дурбар-сквера. От Тамеля – туристический район, где расположен отель – идти совсем близко – минут 20. Муж идет, уткнувшись в навигатор, я изо всех сил стараюсь не отставать и не упускать его из виду. Катманду – такой суетливый город, заблудиться в нем нисколько не хочется. Продираемся сквозь скопления машин, толпы людей, здесь же животные, велорикши, все друг другу сигналят, кричат, мычат... Что странно - никто друг с другом не сталкивается, как это возможно в таком безумии - непонятно.... Дошли быстро. Дурбар-сквер – небольшой квартал – скопление построек – дворцов, храмов, статуй богов – XII–XVIII веков.

Вход на эти улочки платный, но посмотреть их однозначно стоит. Очень многое вырезано из дерева – десятки и сотни малюсеньких фигурок на стенах и под крышами храмов – шедевр зодчества!

В этот день для прогулок по городу времени уже не оставалось. Поужинали в том же кафе, что и 2 недели назад в день прилета, прогулялись по торговым лавочкам....

31 октября. День вылета домой. В аэропорт выезжать нам нужно было только в 10 ч, а вставать мы привыкли рано – не позже 7 утра. Так что в нашем распоряжении – пара часов для прогулок. Далеко никуда не съездить, отправились к ступе Сваямбунатх. Пошли уже традиционно – пешком, ориентируясь по навигатору. По пути – город во всей красе – вышли из туристических районов, грязь невероятная, мусор везде...

От Тамеля до ступы дошли примерно за полчаса. Громадная ступа, к ней ведут множество ступенек, кажется – 365 – по числу дней году, место недаром называют также «обезьяний храм» – тьма обезьянок вокруг – самых разных возрастов, малышня резвится, скачет, очень забавно за ними наблюдать. Несмотря на ранний час, людей тоже немало.

Возвращаемся в отель также пешком, неторопливо завтракаем и собираемся, в 10 ч выезжаем. Такси ловим на улице, на 100 рупий дешевле, чем накануне. Путешествие подходит к концу. Самолет опоздал уже чуть больше, чем 2 предыдущих – часа на полтора. Мы уже изрядно напряглись по этому поводу, т.к. в Шардже стыковка всего 2 ч. Но нам повезло – наш рейс Шарджа – Екатеринбург также вылетел с опозданием – более, чем на 2 ч – так что и сами спокойно пересели, и багаж наш перегрузить успели, и прилетел он тем же рейсом, что и мы. :) Дома мы оказались 1 ноября под утро....

Уже потихоньку приступаю к планированию следующей поездки в Непал. На этот раз хотелось бы спланировать автономный треккинг и обязательно взять с собой сына. :)