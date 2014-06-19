Мертвое Море. Иордания в стиле Экстрим

Собрались с дочкой отдохнуть на море. Запланировали исключительно кабачковый отдых. Когда я стала выбирать отель и читать отзывы, первым попался отзыв под названием «Поездка в стиле экстрим». Так оно и вышло...

Но обо всем по порядку.

А началось все на улице Восточная, на которую я свернула с проспекта Космонавтов и сразу же встала намертво в пробке. Справа ни одного поворота до самой Первомайской, а слева двойная сплошная. Вот так первая попытка отвезти себя в аэропорт самостоятельно чуть не закончилась опозданием на самолет, но это было бы конечно слишком.

За полтора часа до вылета, оставив мужу зимнюю одежду (муж тогда работал рядом с аэропортом), мы с дочкой подбежали к стойкам регистраторов и попросили 2 места рядом. «Сейчас посмотрим», - сказала оператор. «Вообще-то все уже зарегистрировались…», - и выдала нам посадочные в самый конец салона.

- Скажите, а много нас в Иорданию?

- Да человек 20, не больше.

Вот так вот туроператор решил открыть новое направление: совместить рейс с рейсом в Египет, и придумал маршрут с «остановкой» в Иордании.

Сели, полетели, трясло жутко. Я так и не поняла почему, то ли турбулентность, то ли из-за того, что места достались в конце салона. Лететь должны были пять часов, а летим шесть, затем все семь.

Наконец приземлились. И пилот говорит: добро пожаловать в Шарм-Эль-Шейх. Какой еще Шарм-Эль-Шейх? А как же мы доберемся в Иорданию? Все 150 человек радостно хлопают в ладоши, а я в шоке. Ночь, я с ребенком в Египте – в стране, куда зареклась не ездить никогда. Самолет отгоняют на край аэропорта. Экипаж внутри. Никто не знает, что делать, информация меняется, а в Екатеринбурге уже ночь.

Стюардессы говорят нам оставаться пока в самолете, а тем, кто в Египет - выходить. А потом капитан говорит, что ночевать мы будем в самолете. Очень весело: воды нет, из лекарств у экипажа один анальгин – ни снотворного, ни успокоительного. Вот это номер! Ладно, легли, накрылись пледами, уснули. Пришли египтяне – уборка самолета. После уборки нас пустили в здание аэропорта, дали нам девственно чистые посадочные талоны и сказали ждать. Ждем. А потом стало вообще весело – посадили нас в самолет на Россию, на свободные места. И капитан «объявляет», что выполняет рейс Шарм-Эль-Шейх - Краснодар, но с посадкой в Иордании. Ладно, хоть со второго раза долетели, все лучше, чем в Краснодар.

Наш отель был самый последний, и я в ночи вдвоем с дочкой ехала в пустом автобусе к месту назначения. И тут мне первый раз пришла в голову мысль: а правильно ли я выбрала отель? Если бы не наш гид, которая тоже жила в этом отеле, вообще очень страшно было бы.

Упали на кровать, глаза открыли – утро. Если смотреть прямо с кровати, то видно море.

Выйдя к бассейну, я почувствовала себя, мягко говоря, неловко: на шезлонгах чинно восседали с кальянами закутанные с ног до головы дамы в халатах и парандже, с берега наблюдая за тем, как купаются их счастливые дети. Раздеваться перед такой аудиторией мне сразу же расхотелось, и мы пошли на пляж.

Дорога на пляж пролегала через пустырь.

Выбирая отель, я прочитала в отзывах, что инфраструктуры и променада возле отелей мертвого моря нет, поэтому, я думала, что километр до пляжа станет несомненным плюсом. Но он-то и стал главным жирным минусом. Сначала мимо шли овечки. Ну овечки так овечки. Потом мимо проехали бедуинские дети на осликах.

Мило, интересно, не страшно. Но когда мимо пошли верблюды, мне опять-таки стало не по себе. К верблюдам я как то не привыкла, и как реагировать на проходящего мимо верблюда в пустыне, заранее не прочитала. Зато дочь моя визжала от восторга. Она вообще животных любит.

Слава Богу, верблюдов мы не заинтересовали, и дошли-таки до пляжа.

О! Счастье! Русская речь! Ура, в отеле есть русские!

Весь день мы осматривались, знакомились, фотографировались, купались в море, сходили в спа, на фитнесс, и за 3 часа до ужина заскучали. Развлечений в отеле никаких, с променадом не сложилось, детей нет. Вернее, нет, дети были, но это были местные дети, ввиду подавляющей многодетности местного населения в компании не нуждавшиеся.

Наш гид, конечно, удачно подгадала время встречи, к тому времени мы уже были готовы к тратам на экскурсии. Осмотрев прейскурант, я поняла, что той тысячи долларов, которую я клятвенно обещала мужу привезти домой целой и невредимой, хватит максимум на одну полноценную экскурсию на двоих.

И мы с дочерью решили, что раз Иерусалим всего в ста километрах, то грех его не увидеть, и раскошелились на 568 американских рублей. Весомым аргументом в пользу продавца было то, что на экскурсию едут аж 3 человека из нашего отеля и все они русские. Надо сказать, что в Иордании нельзя купить экскурсию не у своего туроператора. У других туроператоров экскурсии были дешевле, но продавать их не своим туристам они упорно отказывались, а экскурсионные бюро отсутствовали в ближайшем доступе.

Экскурсия в Иерусалим стоит отдельно рассказа, но узнав, что туристы, поехавшие на эту экскурсию из Египта с нами в одной группе, заплатили за нее практически в 2 раза дешевле, при большем расстоянии, покупать экскурсии у туроператора мне начисто расхотелось.

Наша Тамара

Она появилась на ресепшн, сделав жизнь посетителей отеля в 1000 раз более легкой. По ней сразу же было понятно, что она не местная. Во-первых, она ходила без паранджи, во- вторых, на умопомрачительных каблуках, и в-третьих, она была блондинкой. Но самое удивительное - она была первой работающей женщиной, встретившейся мне. Ведь даже купальники в Иордании продают мужчины. С Тамары и началось время путешествий на такси. Я придумывала маршруты, узнавала, сколько будет стоить такси, находила нужное количество желающих в нашем отеле, чтобы максимально снизить цену поездки, а такси заказывали на респешн.

Мы два раза ездили в столицу Иордании – Амман. Сказать честно – смотреть там особо нечего, развалины в центре – Цитадель Амман, и, собственно все. С шопингом тоже все печально, ничего такого особенного, кроме выпечки и сувениров, там не предлагают.

Приехать в Иорданию и не посмотреть Петру не удалось, наверное, еще ни одному туристу. Цена экскурсии у Туроператора на одного человека почти 200 долларов, а такси туда и обратно нам обошлось почти в два раза дешевле.

По пути мы наблюдали вертолеты, а когда заехали в Петру – увидели стройные ряды солдат с автоматами вдоль дороги. Встали далеко от входа, вышли из такси и узнали, что сегодня Петру осматривает Барак Обама.

Встаем вдоль дороги и ждем, раз уж приехали. Не прошло и получаса, как мимо нас понеслись черные джипы, потом взлетел вертолет, и кассы открыли. Мы были практически первыми, в пустой Петре. И только если посмотреть вверх, на скалы, то можно было заметить людей в форме с автоматами.

Ощущения, надо сказать, полнейшего отрыва от реальности, как будто снимаешься в кино. Моя пятилетняя дочь отлично и с восторгом выдержала пятичасовую пробежку по Петре.

С погодой нам повезло: было 18-20 градусов, не жарко, не холодно, идеально.

Несмотря на то, что нам говорили, что без лошади или осла нам не обойтись, мы убедились в обратном! Мне хватило экстрима и без скачки вдоль скал на животном, которым я и управлять-то толком не умею, а свалиться с осла с ребенком в мои планы ну никак не входило. Управляющие повозками тоже особого доверия не внушали.

Зато дочь не могла нарадоваться – не Петра, а огромный контактный зоопарк – и кошки, и верблюды, и ослики, и лошадки, и все в свободном доступе.

На обратном пути возвращались вместе с солдатами, покидавшими Петру.

А на выходе нас поджидал еще один сюрприз: мы не нашли нашего таксиста. Оказалось, что в связи со снятием оцепления все переставили машины. В общем, сказали понимающим английский таксистам, что потеряли своего, поели мороженого в кафе Мовенпик близлежащего отеля, и, минут через 30, наш таксист нашелся. Поехали в отель. До отеля около 250 километров.

Это был восьмой день моего сухого закона. Стакан пива 300 граммов в нашем отеле стоил 400 рублей, бокал вина еще дороже. Мне, как человеку, привыкшему ну хотя бы к европейским ценам, пива то такой цене не хотелось совершенно.

По этой причине возникла срочная необходимость поговорить с водителем. Наш водитель не понимал ни русской, ни английской речи, но поняв по пассажирам, что они что-то хотят, он набрал номер на своем сотовом, протянул мне и сказал: Френч!

Мало того, что из всех туристов я практически единственная, кто говорил по-английски, так мне еще и пришлось изъясняться на французском. Надо сказать, что итальянский и французский я немного понимаю, но совсем не говорю.

«Бордо, шардоне, кьянти…» - я стала объяснять, что мне надо. Из ответа я поняла только одно слово. Ноу. Ноу - значит ноу, пришлось ехать обратно, и действительно, нет ни одного алкогольного магазина по пути, только в отелях.

Мертвое море и его грязи

Пора уже вернуться к основной цели поездки: мертвому морю и лечению его грязями.

Мертвое море с Израильской стороны гораздо более красивое, чем с Иорданской. В Израиле мелкое и изумрудно-голубое. А в Иордании – море как море. Хотя - соленое и без живности. Спокойствие и умиротворение, вызванное отсутствием волн, рыб, медуз и крабов успешно нарушали пролетающие с шумом военные самолеты и заезжающие на пляж пограничники на джипах.

Что касается грязелечения, то гораздо дешевле оно обходится с Иорданской стороны, а с Израильской - цивилизованнее. Единственное, что при поездке в Иорданию вопросом о том, как сколько раз и на какое время наносить грязевые маски, лучше озаботиться заранее, ибо врачебного консультирования, как такового, не предлагается.

В Израиле грязь очищенная, упакованная в пакетики, продается в магазине по 5 долларов упаковка и дороже, в свободном доступе ее нет.

В Иордании работник отеля каждое утро привозит тележку грязи и вываливает в яму возле зеркала, топчет ее ногами. Бери и мажь, сколько хочешь.

Но на лицо я бы ее мазать не стала, поэтому мазаться грязью мы ходили сами, туда, откуда ее привозили, и добывали со дна морского, на глубине 10-20 сантиметров, в первозданном виде.

Надо сказать, что по прошествии первых трех дней и бассейн, и отель оказались в нашем полном распоряжении: местное население приезжает исключительно на выходные. В остальные дни в отеле пусто.

Обратный путь домой порадовал нас полным отсутствием приключений – 4,5 часа по пустыне – и мы в аэропорту. Так как в отель мы ехали ночью, то на обратном пути убедились, что ничего интересного на протяжении всего пути не пропустили: скучный и однообразный пейзаж все время.

Наш рейс был единственным в тот вечер на табло. Прилетел самолет, все туристы побежали бегом по летному полю занимать свои места, так как в посадочных талонах мест не было - занимай любой свободное…