Отзыв о путешествии в Армению

Прошедшим летом мы неожиданно с мужем осознали, что вдвоём отдыхать за всю нашу 10-летнюю совместную жизнь так и не съездили в силу разных причин. То отпуска не совпадают, то беременность, то первый ребенок маленький, то второй, то бабушек жалко, которым с детьми сидеть, то детей, то денег нет. И так по кругу. В общем, решили исправить. При этом хотелось куда-нибудь в особенные места попасть, и чтобы не очень далеко лететь, и чтобы не слишком дорого. Думали, размышляли, выбирали. Как-то обсуждали работу рабочих армян, которые делали нам ремонт в новой квартире, и родилась идея съездить в Закавказье, а точнее в Армению. Муж когда-то давно был там в командировке и впечатления сохранил об Армении очень тёплые. На том и порешили.

Найти нормальный тур из Екатеринбурга нам не удалось, поэтому выбрали тур-фирму в Ереване с хорошими отзывами, приемлемыми ценами и минимальной предоплатой - Арара-тур. Через них мы забронировали отель в центре армянской столицы и экскурсионный пакет. Поездка была с 29 октября по 8 ноября. С визой в эту страну россиянам заморачиваться не нужно, поэтому просто купили билеты, собрали чемоданы и полетели.

В аэропорту Еревана нас встретил тур-представитель и отвёз в гостиницу, по пути рассказывая о современной Армении. С этого и началось наше знакомство с этой республикой. Уже долгие годы страна находится в “полу-блокаде”: закрыты западная граница с Турцией и восточная с Азербайджаном. Но, не смотря на это, армяне полны здорового оптимизма, очень доброжелательны, безумно веселы и хвастливы. Но хвастовство это облечено в такие мягкие формы, что вызывает не раздражение, а только улыбку. Иногда возникало ощущение, что в армянских школах преподают такой предмет как “анекдоты от армянского радио“, потому что любой армянин всегда готов развлечь туристов каким-нибудь весёлым рассказом про свой народ. То, что практически все, с кем мы общались, говорят по-русски, делало наше пребывание в Армении очень комфортным. Сам Ереван красив и интересен, несмотря на то, что большинство многоэтажных зданий было построено в советское время. Жители города с гордостью упоминают имя первого главного архитектора армянской столицы Александра Таманяна, создавшего в первой половине ХХ века образ нынешнего Еревана, который был затем удачно воплощён и сохранился до сих пор. И, несмотря на то, что небоскрёбов и современных высоток в Ереване мало, авторская архитектура придаёт городу самобытный колорит и шарм.

Ереван необычайно богат на памятники, увековечившие фигуры древних (и не очень) армянских воинов, мыслителей, писателей, учёных и музыкантов. Основан же город бы аж в 782г до н.э. – раньше Рима, чем армяне очень гордятся. Также предметом их особой гордости является тот исторический факт, что первым государством, принявшим христианство на земле, является именно Армения.

Практически из любой точки Еревана в хорошую погоду открывается панорама на библейскую гору Арарат (что и было задумано Таманяном), к которой местные жители относятся со священным трепетом. По иронии истории в 1921 году по соглашению между советским и турецким правительствами, западная часть Армении с горой Арарат была передана Турции. Мы в Ереване бывали в основном вечерами, по этому городских снимков Арарата у нас нет.

На второй день после нашего прибытия начались экскурсии. Утром в гостиницу прибывала машина, везла нас в офис турфирмы, где мы пересаживались в микроавтобус, который вёз нас непосредственно на конкретный туристический объект в сопровождении гида. В первый день, оказавшийся к сожалению дождливым, мы посетили древний языческий храм Гарни. Храм построен в древнегреческом стиле, а первое упоминание о нём в летописях датируется II веком до н.э.

Затем нас отвезли в пещерный монастырь Гегард. Там древние люди каким-то образом сумели вырубить церковь в скальном массиве, причём вместе с куполом.

Армения очень богата древними церквями и храмами, построенными с VIII по XII века н.э. Причем многие из них действующие и в них регулярно проводятся службы. Убранство церквей, как правило, очень скромное, если сравнивать их с православными храмами в России – ни фресок, ни икон. Некоторые церкви находятся на скалах на высоте 1,5..2 тысячи метров над уровнем моря и окружены ущельями, в которые нам даже смотреть было страшно. Дороги к местам экскурсий обычно хорошего качества, но проходят по серпантинам в окружении живописных гор, покрытых роскошными снежными шапками.

В Армении есть даже горнолыжный курорт Цахнадзор, который постепенно набирает популярность у туристов. Вообще горный воздух не сравнить ни с чем.

Далее экскурсии были ежедневно, оставив нам для свободного изучения Еревана лишь вечера. В один из первых вечеров мы посетили центральный городской рынок. Крепкий запах пряностей и кофейных зёрен там витает в воздухе. Как только мы туда зашли, нас сразу же стали хватать за руки и предлагать что-нибудь попробовать: чурчхелу, сухофрукты, бастурму, фрукты, свежий сыр и т.д. Минут через 10 мы так там всего напробовались (совершенно бесплатно), что полностью перебили аппетит перед ужином и сбежали оттуда, потому что покупать много планов не было, а лопать дальше на халяву совесть не позволила. Цены на фрукты там сравнимы с нашими, но сами фрукты – крупнее и вкуснее. Что там точно заметно дешевле – это орехи. В торговых рядах перед рынком стоят аквариумы с живой рыбой и раками. Раков – хоть лопатой нагребай. Если бы мы жили не в гостинице, а в апартаментах, то непременно бы набрали и сварили под пиво. Кстати пиво, по утверждению армян, было изобретено именно у них, и пьют они его аж с IV века до н.э.

Городской транспорт в Ереване – троллейбусы, автобусы и маршрутные газельки; есть также одна ветка метро. Огромное количество такси и фирм, предлагающих авто напрокат. Весь транспорт газифицирован, кроме тех машин, что сдаются туристам. Сотовая связь там для приезжих не очень удобная. Цены при звонках оттуда в РФ более 12р/мин вне зависимости от того с нашей симки звонить, или там местную купить.

Отметили мы приятную особенность Еревана – отсутствие грязи. На европейский манер минимизировано количество открытой земли в городе и благодаря этому нет грязи даже в дождливую погоду. А для деревьев в асфальте или брусчатке выполнены “квадратные окна“. Ливнёвка там справляется со своими задачами отлично – даже в сильный дождь вода нигде не стоит и не образует бурные потоки, через которые невозможно перейти.

Цены на продукты в магазинах нам показались высокими. Десяток яиц, например, в пересчёте на наши деньги – 80 р. Литр молока – 50 р. По признанию местных плата за коммунальные удобства тоже немаленькая (кВт/час – около 6 рублей). Как при этом они выживают, непонятно, но многие признают, что работать без выходных для них давно уже обычное дело.

Так как мы жили прямо в центре, то регулярно любовались вечерними огнями на площади Республики, в одном из зданий которой размещается резиденция премьер министра. Приятно было жить по соседству с таким серьёзным должностным лицом. Прогулялись из любопытства до президентского дворца, который разместился на одном из проспектов в окружении посольств Ирана, Сирии и ещё каких-то государств. Но выглядит он скромнее резиденции премьера.

Деревьев в Ереване очень много, вдоль каждой улицы. Мы, правда, смогли опознать только дубы и ивы. За городом свободно растут грецкие орехи. Кстати ядра свежих орехов своей сочностью очень сильно отличаются от тех, что мы привыкли покупать в магазинах или на рынке.

В настоящее время Армения – сельскохозяйственная страна, серьёзно работающая промышленность закончилась вместе с СССР. Сельхозкультуры выращивают в Араратской долине, скотоводство развито повыше в горах.

Одна из самых запомнившихся экскурсий была в древний монастырский комплекс Татев. Сначала (почти полдня) мы ехали к нему на микроавтобусе по горным серпантинам, а затем последний участок пути – в подвесном вагончике-фуникулёре по канатной дороге. Она была пущена в эксплуатацию в 2010 году, длина 5,7 км. Построена она на деньги зажиточного американца армянского происхождения. Вагончик движется около 15 минут на высоте более 1500 м над уровнем моря над глубоким ущельем. Глядя на изгибы серпантина дороги внизу, нам стало понятно, сколько времени и сил позволяет сэкономить фуникулёр местным жителям. Эта канатная дорога на сегодняшний день – самая длинная в мире и занесена в книгу рекордов Гиннесса. Монастырский комплекс Татев - один из ярчайших памятников средневекового зодчества Армении. На его территории находился древний университет, самый крупный в Закавказье того времени. Мы прошли по его аудиториям и зашли в библиотеку, которая напоминает пещеру, в каменном полу которой есть отверстия горловин древних сосудов, в которых хранились манускрипты.

Одно из зданий монастыря имеет готические арки и колонны. Со слов нашего гида именно создатели татевского монастыря положили начало готическому стилю в архитектуре средневековой Европы. А принёс армянские архитектурные решения в Италию, Францию и Германию путешествующий … Леонардо Да Винчи. И это подтверждённый учёными (конечно армянскими) факт.

После услышанного я совершенно не удивлюсь, если армянские учёные в глубине армянских гор найдут армянские корни….Христофора Колумба, например.

Съездили мы и в Эчмиадзин – резиденцию главы Армянской апостольской церкви. Там, в центральном соборе, действует великолепный музей, где собраны реликвии, имеющие отношение к христианству в Армении. В том числе, там хранится и выставлено знаменитое “копьё судьбы” - важнейшая христианская реликвия. Это наконечник копья, которым римский воин проткнул распятого Иисуса Христа. Конечно, настоящий. Исследователи доказали, что в Эчмиадзине хранится копье именно того века. Остальные, хранящиеся в Ватикане, Вене, еще где-то – датируются боле поздними временами.

В середине нашего тура нас ждала поездка на Севан. Это озеро, расположенное на высоте 1900 м над уровнем моря. Здесь на полуострове расположился очередной древний монастырь – Севанаванк. Когда мы не без труда одолели длинную лестницу из каменных ступеней, ведущую от озера к монастырю, то с высоты около 50 м (от уровня озера) смогли любоваться потрясающими видами Севана и окружающих горных систем. Было ощущение, что в прозрачном воздухе видимость на десятки или даже сотни километров. Возле монастыря торгуют картинами местные живописцы. Я не смогла удержаться и купила одно небольшое полотно. Пляжи Севана являются культовым местом отдыха для жителей республики. Они специально пытаются отложить все дела и работу летом хотя бы на пару дней и приехать на озеро отдохнуть и покупаться, когда вода прогреется летним зноем. Туристы из РФ, со слов гида, купаются при любой погоде и в любое время года, кроме зимы. Только лёд может этому помешать.

Озеро богато рыбой. Основной вид – ладожский сиг (запущен и разведён в озере искусственно). Самый яркий рыбный брэнд армении - севанская форель, к отлову уже несколько лет запрещена.

После визита на Севан заглянули в курортный городок Дилижан. Там, на улице ... Калинина есть интересный памятник. Скульптор запечатлел персонажей фильма “Мимино”: Вахтанга Кикабидзе, Евгения Леонова и Фрунзика Мкртчана. Есть поверье, что если потереть Фрунзику нос, то обретёшь удачу. Нос его отполирован туристами так, что сияет. Мы не стали нарушать обычай и тоже добавили ему блеска.

Число местных достопримечательностей, которые мы посетили за 9 экскурсионных дней, слишком велико, чтобы они поместились в небольшом рассказе. Поэтому больше описывать их не буду, а предлагаю просто съездить и самим всё посмотреть.

Напоследок - о еде. Должна сказать, что очень быстро Армению мы перестали воспринимать именно как страну шашлыков. Как оказалось, шашлыки это очень маленький камушек в бесконечно огромной культурной мозаике народа Армении. Но внимания всё таки заслуживающий. И данный пласт национальной культуры мы исследовали достаточно глубоко и всесторонне. Нужно отметить, что всерьёз дорогих ресторанов в Ереване мало. Основное количество заведений рассчитано на людей среднего достатка, и поужинать вдвоём в приличном месте с бутылкой вина за 3 тыс. рублей вполне реально. Начали мы вообще не с кафе, а со столовой в одном из бизнес-центров. И были приятно поражены вкусом и составом национальных блюд, а также радушием персонала и низкими ценами. Надо отметить, что во всех заведениях армянской столицы, где мы были – очень чисто, есть меню на русском языке и свободно говорящие на русском официанты. Запомнилась также сеть национальных ресторанов “Карас”. Этих ресторанчиков десяток или полтора в Ереване. С улицы создают впечатление фаст-фуда (стеклянные стены, много столиков на небольшой площади). Но это не быстрая еда, ну или не очень быстрая. Там хорошо наполненное приличное меню из блюд национальной кухни со временем приготовления 15…20мин. Пообедать вкусно и сытно вдвоём у нас выходило на 600…800 рублей.

Дважды мы посетили одно интересное заведение – Хинкальная на ул. Туманяна. Там, как рекламировалось, готовят самые вкусные хинкали в Ереване. Оказалось – чистая правда. Хинкали там предлагают 3-х видов: c мясом, с грибами, и с сыром. И приготовленные двумя способами – варёные или жареные. Основных блюд, кроме хинкали, очень немного, но это с лихвой окупается качеством приготовления упомянутых. Мы заказывали жареные хинкали с грибами и с мясом. Очень вкусно. Хинкальная пользуется большой и заслуженной популярностью. Даже днём в будни там много гостей.

У самой площади Республики находится таверна “Ереван”. Также очень популярное заведение как у местных, так и у туристов. Достоинства те же: очень приветливый персонал, отличная национальная кухня, обширное меню, большие порции и… демократичные цены. Шашлыки, пловы, долма, хинкали, манты, супы, рыба, хачапури….. чтобы перепробовать всё, пришлось бы ходить туда на ужин недели две, наверное. Или три.

Увидеть продающихся на базаре живых раков и не попробовать варёных… мы не смогли. Это мы сделали в пивном заведении “LABEERint” недалеко от гостиницы. На наш вопрос о размерах раков официантка на минуту скрылась и принесла нам щипцами живого… так сказать познакомиться. Через 20 или 30 минут он с полудюжиной товарищей краснел уже на тарелке перед нами. Любопытство было удовлетворено.

Ещё одно популярное заведение в центре Еревана – ресторан “Кавказская пленница”. Интерьер ресторана и пространство у входа стилизовано под одноименный фильм, а также под “Джентельменов удачи”.

Последний день перед отъездом мы, как правильные путешественники, посвятили покупке сувениров на местном арбате - Вернисаже, а также визитам на рынок и в супермаркет. Набрали чурчхелы, орехов, сухофруктов, вина, коньяка и даже местной абрикосовой самогонки. На следующий день, глядя на горные хребты Кавказа в иллюминатор, мы решили, что когда-нибудь приедем в Армению снова. Уж очень много достопримечательностей мы там ещё не увидели и много блюд не попробовали…