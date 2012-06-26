Базы отдыха и клубные отели в окрестностях Екатеринбурга. Часть 2: Раздолье, Шишки, Иволга, гора Ежовая

Когда на улице изнуряющая жара и городское пекло вынуждает повсюду искать прохладу и тенёк – все мысли только о том, куда выбраться отдохнуть на пару дней всей семьёй. Хочется окунуться в прохладный бассейн, вкусно поесть, выспаться, повеселиться, занять играми и развлечениями детей и получить достойное обслуживание. В окрестностях Екатеринбурга довольно много баз и домов отдыха, но далеко не все отвечают требованиям ю-мам. В этой статье мы рассмотрим несколько мест отдыха, которые претендуют на высокий уровень качества предоставляемых услуг, и находятся недалеко.

Раздолье, клуб-отель

Адрес: село Косулино, 30 км от Екатеринбурга.

Тел.: (343) 344-16-60, (34377) 46-555

http://www.hotelrazdolie.ru/

Стоимость проживания

Стоимость туров

Общее мнение ю-мам: Для тех, кому хочется «СПА, бассейн, банька, лошадки, вкусно поесть и спать, спать, спать» в Раздолье будет хорошо! Отель находится в деревне, его территория весьма ограничена, рядом нет хорошего водоема или просто места для прогулок на лоне природы. Для деток в отеле предлагают только детскую комнату и общий бассейн с маленькой водной горкой. Если этих развлечений вашим деткам достаточно, это место вам отлично подойдет. Если нет - сложно представить как может отдохнуть мама, если её детям скучно… Поэтому, мамы, езжайте в Раздолье без детей, насладитесь СПА процедурами, выспитесь и возвращайтесь к семье обновленными и полными сил!

Положительные отзывы

04.2010

Мы были той зимой, я была беременная. Нам все очень понравилось: и номер и бассейн. Правда, ездили на 1 день, номер вроде "студия" назывался, там кухня есть, принесли нам микроволновку, с ребенком там удобно будет. Обслуживание тоже понравилось, все вежливые. В ресторане конечно цены приличные, и еда так себе. В целом впечатления хорошие. Поехала бы туда еще.

Раздолье - очень клевое место. Мне понравилось все, были с ребенком в стандартном номере. Обслуживание отличное, номер отличный, кормили вкусно, бассейн хороший, горка есть водная, сауна. Спа-процедуры. Очень советую, но конечно дороговато.

Лучше ехать по их пакетам, с питанием и спа-процедурами, выгоднее получается.

В отеле Раздолье есть детские кроватки и стульчики, баня, сауна, бассейн и джакузи (хорошее обслуживание), детская площадка есть.

11.2010

Была там месяц назад на выходных, понравилось, сервис хороший. Отель заявлен как 3 звезды, по мне дак выше. Номер уютный, официанты вежливые. Территория большая, есть, где погулять, детская площадка, бассейн, баня. Все отлично.

…народу немного, в основном семьи с подросшими детьми лет 8-ми и старше. Рестораны полупустые, но это и хорошо лично для меня))))

"+" близко от Е-бурга (25 минут от Эльмаша), бассейн, баня , еда, шашлыки…

…я была в том году, мне понравилось. Но мы брали тур выходного дня. Еда, спа нормальные. На эти выходные снова собираемся…

С детской комнатой согласен, что в Фонграде пока лучше, но по бассейну "Раздолье" куда приятнее, больше - да и к тому же одно из условий - наличие справки о здоровье.

05.2012

Очень понравилось! Размещение - есть обычные номера, есть студии, все на уровне. Мини-бар, двд-плейер, телевизор, полный набор принадлежностей для душа (даже зуб. щетка с пастой), халаты, тапочки. Есть на территории спа и массажный кабинет, ходила и туда и туда - понравилось. Еда вкусная, выбор есть.

Для детей там есть детская комната в здании и детская площадка на улице, мы ездили - нам понравилось.

Для детей есть все развлекаловки, даже если не пойдете в мини клуб - принесут сладкий подарочек в номер. Расселение мне понравилось больше в номерах, чем в коттеджах. Хотя, наверное, в коттедже летом лучше. Питание испортилось. Бассейн хороший, но в Рамаде лучше.

Отрицательные отзывы

01.2010

В Раздолье были после НГ: с детьми туда больше никогда не поеду, и вообще туда больше ни ногой. Там ужасная грязная детская комната, очень маленькая, напротив детской комнаты в фойе курят, ощущение, что курят везде, даже в бассейне (там зоны отдыха с пепельницами), кормят, на мой взгляд, ужасно (на второй день я отравилась, пардон, рвало целый день).

11.2010

…"-" самолеты на посадку заходят, леса рядом нет, речка отстой, зато есть ритуальная контора справа от главных ворот.

…НЕ СТОИТ!!! особенно сразу после НГ. Отдыхающих много, в спа очередь, детям там делать вообще нечего: ниочемная детская комната без воспитателя, детской площадки не припомню, ни коньков, ни лыж, ничего... кроме телевизора.

В прошлом году отдыхали как раз после НГ, мне отказали делать процедуры в спа (сделали только маску, которая входит в тур), мотивируя тем, что желающих попасть в спа много, а косметолог только 1. Причем сначала записали, а за 3 часа до процедуры позвонили и отказали. Настроение было напрочь испорчено.

…территория у них не большая, горок нет - погулять негде.

Для корпоратива, свадьбы, юбилея и т.п. подходит, ну может для СПА (банька, бассейн, массаж) тоже, а для полноценного релакса и общения с природой - сомневаюсь...

05.2012

А раздолье... Ну, по моему мнению, просто косметологическими и спа процедурами и в городе прекрасно можно заняться.

Шишки, загородный клуб

Адрес: Озеро Балтым, 23 км от Екатеринбурга.

Тел.: (343) 345-10-65

http://www.shishki.su/

Подкупает в Шишках близость городу, на этом, пожалуй, все. Рассматривать Шишки как место для отдыха с детьми довольно сложно, потому как там нет детской комнаты, детская площадка в плохом состоянии, пляж не оборудован, вода грязная. В выходные дни "Шишки" - место для различных увеселений большого количества людей, там шумно и тесно. Если же хочется побыть наедине с собой или с любимым, погулять по лесу (тропинки там только дикие), посмотреть на закат и послушать пение птиц – то Шишки прекрасно для этого подходят, в будние дни. При этом отзывы хорошие, и даже с детками многие ю-мамы умудрились там неплохо отдохнуть.

06.2011

Мы с ребенком и бабушкой там все прошлое лето провели, всю жару и духоту там пережили.

…там хорошо, если погода хорошая. В дождик делать там нечего. Ребенку было 9, 10 и 11 месяцев в это время. Условия проживания хорошие, кормят вкусно.

…в выходные очень шумно, потому что проводят свадьбы и пр. шумные вечеринки…

07.2011

…мы ездим в Шишки второй год подряд по спецпредложениям и очень довольны!

05.2012

По развлечениям для деток: там есть детская площадка, а самое главное для нас, наверное, солнце, воздух ну и конечно пляж, чтобы позагорать.

…Для детей развлекаловок там нет…

06.2012

Девочки, ездила на разведку на б/о Шишки, решили не ехать, там для деток совсем нет развлечений, там пародия на детскую площадку, все старое, правда, обещали еще домики поставить. Есть футбольное поле. Думаю, старшая со скуки мне весь мозг выест, ей 7 лет. Там тропинка до озера, но пляж не облагорожен. Хотя номера мне понравились, чистенькие.

Были в Шишах в прошлом году по акции "мать и дитя": я, дочь 1 0мес. и моя мама. За второго взрослого не доплачивали. Номер с 2-хместной кроватью, душем, туалетом, телевизором, холодильником. Питание взрослая+детская порция+ можно заказать еду в ресторане, но нам на двоих хватало (дочь кушала детское питание, привезённое с собой). Из развлечений только детская площадка, но нам повезло с погодой, мы ходили на пляж (песочек, пирс, но не очень благоустроено). А так - тихо, хорошо, много мам с детками, нам понравилось.

Иволга, база отдыха

Адрес: Сысертский р-он, 0,75 км. восточнее с. Кадниково, 40 км от Екатеринбурга

Тел.: (343) 372-43-04, (343) 372-43-07, (343) 378-21-60

http://www.ivolga-ural.ru/

Стоимость проживания

Иволга – отличное место для отдыха большой компанией. Красивый лес, большой выбор развлечений, бани, беседки, вкусная еда и хороший сервис. Удачное расположение базы – большое её достоинство, потому как рядом (при наличии машины) музей Бажова, фарфоровый завод, водохранилище. Но с малышами там делать нечего, детская площадка очень маленькая (турник, песочница и качели), детской комнаты нет. Большого бассейна в Иволге нет, но в бане оборудован маленький. Отзывы о базе в основном хорошие, детки постарше будут очень довольны отдыхом там.

04.2010

Иволга - хорошая база, но без бассейна.

10.2011

1. Как там с досугом? Не скучно?

2. Качество питания и проживания.

3. Есть ли баня/сауна, дискотека?

4. Куда можно выбраться в окрестности (экскурсии и т.п)

5. Удобно ли добираться? (авто и общ. транспорт) Сколько по времени?

6. Есть ли Wi Fi?

Про Иволгу. Мне понравилось (проводили там мероприятие).

1. Смотря что хотите, боулинг есть, бильярд, везде мангалы…

2. Вполне пристойно (были в корпусе 3).

3. Есть баня, дискотека в боулинге.

4. Сысерть - что там смотреть?

5. Мы на машинах были.

6. Есть.

03.2012

…"иволги" понравились, что-то типа загород. клуба, но там недешево…

05.2012

...были осенью 2011 г на б/о "Иволга" - обслуживание было отвратительное. Кормят невкусно, у нас был корпоратив, компания денег на отдых не жалела, но то, как нам накрыли стол, не стоит таких денег... салат "Цезарь" в таком виде никогда не ела. Вынесли сначала горячее, где-то в середине застолья салаты, а за шашлыками нам вообще пришлось побегать. Играли в пейнтбол, волейбол, футбол, просто гуляли - это понравилось, природа неплохая. Отдохнули отлично, весело, но во второй раз мы однозначно поедем в другое место.

Иволгу очень любим. Чистые, ухоженные номера, в каждом номере душевые кабины. Есть где погулять, в главном корпусе бар, боулинг. К питанию тоже нареканий нет, все вкусно.

Были пару недель назад на Иволге, корпоративное мероприятие. Питание и все остальное понравилось.

Были на б/о Иволга в Новогодние каникулы семьей с 2-мя детьми, жили в люксе, питание вкусное и разнообразное, каждый вечер дискотека + живая музыка.

…однозначно в Иволгу, хорошего уровня база, качественное и вкусное питание, персонал адекватный.

Гора Ежовая (гостиница «Приют Седьмая Поляна»)

Адрес: г. Кировград, 10 км, г. Ежовая, 100 км от Екатеринбурга

Гостиница «Приют Седьмая поляна» - 1,5 км от горы.

Тел.: (343) 383-42-19

http://gora-ezhovaya.ru

Главное достоинство гостиницы - это открытый бассейн. Он состоит из двух частей: взрослый и лягушатник с гейзером (в детской части бассейна поддерживается температура около 30 гр.), помимо этого есть бани, бильярд, детская комната и невероятно красивая природа. Ю-мамы довольны и сервисом, и питанием, и условиями проживания. Поселиться можно и на базах недалеко от Ежовой, при этом можно платно (350 р.) посещать территорию отеля и купаться в бассейне! Некоторым недостатком базы считается её отдаленность от Екатеринбурга – 100 км, хотя разве это проблема, когда впереди перспектива отличных выходных?

06.2011

…там и для детей есть басик и детская комнатка, парк…

…Завтрак - шведский стол, обед и ужин - за свой счёт, недёшево…

…кухня хорошая, персонал отличный…

07.2011

…Там такой вид с горы... АБАЛДЕТь. Красота…

…мне нравится. Детей много, питание вполне, номера хорошие…

…А вообще, наверное, скучно, для тех, кто активно любит отдыхать. А с детьми там самое то! Персонал очень-очень хороший, чисто. По территории базы вообще босиком ходили... Бассейн чистый всегда... В общем, я довольна очень-очень!

…в будни были. А в это время там, в основном, семьи с детишками... Тишина и спокойствие. А в выходные уже тусовка начинается)))).

…ну вот на ужин было на выбор два супа, на второе рис и котлеты куриные и мясные, пару салатов, манник. ну и нарезки, соки, кофе, чай. Дети всё лопают за милу душу. Номер хороший, чисто, уютно. Детская комната хорошая. Бассейн для мелких и больших…

…номер да хороший, у нас однокомнатный видела двухкомнатные, в следующий раз в двухкомнатный поедем, места побольше там. Территория есть. Можно по лесу с коляской, там дорожки сделали хорошие. Тут мамочки коляски паркуют в тень у бассейна и сами купаются, загорают.

…дети у бассейна в бассейне весь день, их оттуда не вытащить. Так же игровая есть хорошая. Питание нормальное и для детей вполне подходящее. Ввзрослые тоже у бассейна, вечером бар, теннис, бильярд…

Сегодня я попросила девочек с рецепшена нам лекарство для мелкого привезти… В общем, лекарство нам привезли еще часа не прошло, сильно порадовалась, огромный респект.

…к сожалению, есть и минусы. Мне вот очень не хватает холодильника в номере, хотя бы маленького. Шкаф один только в коридоре, полки очень высоко, я вроде девушка - не низкорослый пинчер, а приходится с табуреткой ходить в шкаф. В спальнях тумбочки без ножек почему-то, и вещи, получается, надо доставать из тумбочки, вставая на коленки. Возле сауны катастрофически не хватает крючков, и, думаю, были бы не лишними халаты. Да, а еще к нам почему-то так и не пришла сегодня горничная, хотя бы за мусором. Это как-то непонятненько.

…кормежка не плохая, но маловат ассортимент. Надо отдать должное - кормят по-домашнему и моему детенышу гурману, который ест очень придирчиво - здесь все нравится, а это опять респект.

05.2012

…мы тем летом были на Ежовой - супер, но что там сейчас делать – не знаю. Мы там вели бездельный образ жизни: ели-спали-загорали-купались (бассейн).

Опираясь на ю-мамское мнение, можно сделать вывод, что для семейного отдыха больше подходят Иволга и гора Ежовая. Эти базы имеют достаточно развитую развлекательную инфраструктуру, расположены в живописных уголках области, и о них ю-мамы отзываются весьма положительно. Если же вам хочется провести тихие романтические дни вдвоем, расслабиться и выспаться или, наоборот, от души повеселиться до утра, то вам подойдут все описанные выше заведения! Приятного отдыха!

Отзывы собраны за период с января 2009 г. по июнь 2012 г.

Фотографии взяты с официальных сайтов.