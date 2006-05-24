Отчет о самостоятельной поездке в Таиланд (часть 2)

Остров САМУИ (20.11-28.11)

Яхта причалила, чемоданы выкинуты на пирс. Берем свои пожитки и идем прямо к берегу. Здравствуй, остров! Общим собранием решаем, что самые умные тут мы, и такси и туки здесь дорогие, лучше пройдем немного пешком. Судя по карте, идти направо короче. Если такие умные, то почему не богатые?

Шли с километр по жаре, только после понял, что здесь односторонка, и нам придется вернуться на пристань. Устали что-то. На пирсе машем таксисту и за 300 бат упрашиваем довести нас до Чавенга, к отелю Чавенг Ков. Сказано - сделано. Вышли из такси и группой переговорщиков отправляемся в данный отель. Пожалуйста, с вас 2000 бат, и будете жить в основном корпусе, бунгало нет.

Мдя, нафига нам такие цены. Решаем пойти посмотреть гостишки через дорогу. Заходим в первую, прямо напротив Чавенгкова. Называется "Bay Breeze" Guest House.

- Хау мач за ваш нумер?

- 600 бат с носа без телика, 800 с теликом.

Номера норма, поспать хватит, есть даже холодильник, а у нас вообще балкон. Мы с Аней селимся с теликом, остальным вообще по барабану. Все, на 1 час отбой, моемся, отдыхаем и вперед.

Куда идти, вопрос не стоял. Почти бегом мы домчались до океана. Поскидывали одежду прямо на песок и прыгнули в волны. Были красные флаги, волны были метра по два... СУПЕР!!! Напился воды на всю жизнь, песок выгребал потом изо всех мест. Часть привез домой. "А не пора ли нам сожрать мясца?" - сказала Аня.

Упали в каком-то кафе в центре чавенга. Пока накрывали поляну, нас веселили молодые девчушки из тай-массас напротив, заигрывали.

Покушали так скудненько королевских креветок, мидий, омлетика, рыбки и, конечно, Сингхи. Мой организм переваривал уже любую пищу, как мясорубка. Чудесно посидели.

Далее гуляли по улице, рассматривали картины местных художников от 2000-4500 бат. По моему мнению, дешевки. Забрели на рынок на 2-3 линии, где-то в пампасах. Поели фруктов по 10 бат.

Вот так и наступила темнота. Что удивляет - темно становится резко в 5-6 часов вечера. Бац, и выключили рубильник. Сразу вспоминал свой вискарик в номере, как ему там, не соскучился ли? Проверить не сложно, 100 грамм... и мы решаем взять мотобайки.

Я парень осторожный, предоставил право первой ночи Станиславу, он парень безбашенный. Саня тоже решил не отрываться от коллектива.

Взяли два мотобайка - автоматы по 200 бат в сутки. Покрутились по очереди на пятачке около гостишки. У меня вышло плохо, придурошный велик, нервный. Ну его нафик, в машине кайфовей.

Стас посадил Настю сзади, и они улетели на тест-драйв. Саня оказался более рассудительным и надел на голову горшок для цветов, по понятиям тайцев - это шлем. Тоже пропал куда-то налево. Мы с Анечкой стали просто ждать в кафешке.

И вот видим - едут Стас с любимой. У Стаса из колена течет кровь, у Насти сзади ноги в кровоподтеке. Я уже все понял, велик точно не беру.

Они упали на повороте в конце Чавенга, там песок. Без жертв. Еще разбили задний фонарь. Правда, в сервисе быстренько поставили новый за 200 бат.

Саня приехал, посмотрел на Стаса, и произнес:

- Идите вы лесом, этот мотороллер псих, гад и сволочь. Местные ездят, как хотят, я жить хочу.

И с этими словами отдал его в прокат

- И денег мне не надо, купите детям мороженное.

Вот так и оказались мы впятером и с 1 мопедом. Вдруг Стаса осенило, видимо он что-то где-то забыл. Он вскочил в своего друга, встал так крута на ноги и поехал. Выезжая на улицу, попутал газ и тормоз и замочил, забодал, затоптал проезжающего мимо по дороге немца на Харлее. Просто взял его на таран. Никто не убился. Стас подошел к немцу, и спросил его на единственном инглиш слове (француз он):

- Проблем? А? (помочь хотел, значит)

Немец сказал, что НОУ-НОУ, все ГУД, и быстро уехал. Видимо, не застрахован, и моцик угнан, иначе нет объяснения, почему он денег не попросил, гаи не вызвал... Короче все обошлось, правда у моцика нашего поломался защитный кожух, и, что самое неприятное, данную аварию совершили в 5 метрах от прокатной конторы на их глазах.

После таких злоключений пошли мы в Мама-масас делать фут-масас. Это просто песня.! 250 бат, 1 час. Ноги помыли, щетками потерли, уложили в кожаное кресло. И начали втирать мази, мять, тянуть, тыкать, обворачивать. Через час вышел на коленях, так как ниже колена ног не чувствовал. Офигенно, я вам скажу, без ног ходить. А посмотришь вниз - есть немного, даже шевелятся. О как!

Все, хватит фигней заниматься, все нааа Дискааатеку. И пошли мы в самый центр, в Green Mango.

Вау, почти Нана Плаза в БКК. Гоу-гоу бары, моркови, как в колхозных полях. Мяукают, зазывают... Сейчас приду, мои подружки.

Громкая музыка ревела со всех сторон, настроение поднялось до небес. Супер, веселуха была конкретная. Зашли в бар, там рок-группа пела хитовые песни всякие, очень понравилось. Выпили по дринку, попели.

30 шагов далее, и мы попали в большой кабак-денс-кинотеатр Грин Манго. Играет колбасная музыка, неплохой свет и по телику на стене показывают новости. Угарно! Танцевать зажравшаяся буржуазия отказывалась. Кхе, наши идут.

Стас, Настя, и Аня вышли на танцпол и начали извиваться в мегатанцах, колбасились "не па-децки". За 10 минут уже весь танцпол был забит народом. А нам даже дринка халявного не дали. Потом в пьяном угаре погнали в Гоу-гоу, сняли там жутко страшную морковку... (я не виноват)

Долго тусили мы, короче, во всех питейных заведениях, натусили до нестояния.

Отправили морковь ловить тук-тук до Регги Паб, но он вломил 250 бат и не опускался. Мы его послали лесом, друга с морковкой послали в гостишку, а сами пошли в самые удаленные районы искать, где поесть. Хотелось местной пищи в очень дешевом заведении, где делают настоящий Том-ям.

И мы его нашли... Никого не было, время первый час ночи. Но нас встретили 3 тайца, рассадили, напоили еще, и накормили просто обалденно бат на 150-200. Том-Ям был очччень вкусным. Стас заказал какую-то лапшу с каким-то фаршем, но оказалось очень острым. Так работник моментально забрал у него тарелку, и в 30 сек. принес новую, уже с пригодной пищей. И еще дали нам льда в стаканах, потому что мы были как рыбы без воды, тока воздух хватали.

С перцем в этой стране проблем нет, проверено.

Потом мы долго шли пешком домой, удивлялись большому количеству спящих собак - добрейшие существа, вне зависимости от размера. Они к ночи, видимо, до того обжирались, что просто падали, где падалось. Кошек видели буквально пару раз. Видимо, всех съели.

Трансы на моциках зазывали к ним, делать бум-бум, показывали свои типа титьки, один фанат вообще раздвинул ноги, и у него там оказалось все по-женски, я бы даже сказал очень красиво. Видимо недавно от хирурга, тащится, вот и хвастается. Я ему сказал, чтобы он прикрыл срам, здесь дамы. Но близко не подходил, оно хоть и дама, но бицепсы дай боже. Если поймает, то там же на моцике и отымеет, имхо.

Дома мы были в 3 ночи и замертво упали спать. Жаль, а ведь у меня в номере был телевизор.

Проснулся в 8-30. Позвонил Сане. Они со Стасом уже уехали на моцике купаться. И не спится же людям. Мы с Аней вышли и решили позавтракать в кафе около Чавенг Ков. Яйки всякие, колбаски, тосты... Фи! Потихоньку все подтянулись, решили не дергаться и продлили отель еще на одни сутки. Далее пошли выбирать машину. Взяли черную Сузуки Самурай (аналог), трехдверка. 700 бат в сутки, права в залог. В страховке сказано что-то про 5000 бат, понял, что больше в случае аварии с меня не возьмут. Дай бог, не попадем.

Сажусь. Салон - свинина. Коробка механическая, включать надо левой рукой. Полный онанизм. Да еще попробуй воткни, коробка видимо убита не плохо. Гидроусилителя нет. Вот облом! Приходится потеть, втыкать, крутить... Но все-таки она ехала.

Заправились по космической цене 30 бат за литр на заправке из бочек. Рассказывать про движение наоборот не буду, очень трудное это дело для меня оказалось, мой мозг отказывался ездить по встречке, поэтому штурманом был Саня.

- Это встречка?

- Леха, да, вывааараачивай...

- А где поворотники?

- Тыкай туда, нее, сюда...

Ну, короче вот так и привыкал.

Все, общий сбор, сегодня по плану водопады, манки шоу, вьюпоинты. Карту подробную взяли в ближайшем турагенстве бесплатно. И поехали. Стас на байке, все остальные в авто.

Жуть, машина на крутых подъемах отказывалась ехать, приходилось тащиться на первой передаче, мотор ревел, машина дергалась. Но ехали.

Первой остановкой был вьюпоинт около дороги между Чавенгом и Ламаем. Красота, аж дух захватило. Белые и розовые цветочки, камешки, море. Именно с этих мест впоследствии получились классные фотки. Хотя и не очень высоко. Потом подошли тетки в какой-то форме и вымогали деньги, мы так и не поняли, за что, Гринпис что ли? Саня дал 100 бат. Потом разные люди в такой форме еще долго нас одолевали.

На Ламае кривыми дорожками приехали на пляж, клева искупались. Этот пляж меня вообще не вставил никак. Волн нет, на пляже скучно, нет развлекухи и т.п. Хотя каюсь, были в одном месте, возможно в других местах лучше, мы были в начале.

Пока ездили по дорогам, не могли найти отмеченные на карте вьюпоинты и водопады. С указателями на острове плохо. Забирались в какие то деревни, где дорог нет. И увидели табличку "аквариум". Ну, хоть на рыб посмотрим.

Шоу уже шло, мы купили билеты по 250 бат. Вместо аквариума было шоу с попугаями, орлами и другими птичками. Тиграми, сусликами и другими крысоподобными. Ничего так, но аквариума нам не дали. Под конец все разошлись, и нам пришлось ехать дальше.

Саня смотрел в карту, закрывая обзор в боковое зеркало. И иногда говорил:

- Вот поворот, там водопад.

Круто, а заранее нельзя? Так и пролетали один за другим повороты. И вдруг увидели вывеску, что дальше водопад. Свернули на дорожку из песка. Немного проехав, увидели одинокую кафешку. Решили набраться сил перед восхождением. Заказали пюре-супчики томатные, грибные. Очень вкусно. И что радует, за рулем можно выпить пивка, что мы и сделали. Сингха холодная придала здоровья и всеобщего веселья.

Далее ехали в гору по потрясающе красивым местам. Сворачивали наугад и наткнулись на дорожных строителей. Один из них умудрился залезть на пальму метров 50 высотой и кидал вниз кокосы, размером с футбольный мяч. Остальные пили и даже ели их очень жадно. Видимо, попали как раз к обеду.

Я подошел к подобию шалаша, где трапезничали тайцы, и купил у них кокос за 10 бат, а то вид у них уж очень бедный. Даже странно, но трубочек они не предложили. Кокос оказался теплым, гадость, короче. Эти 2 литра мы пили долго, но осилили.

Строители на пальцах показали, куда ехать дальше... Показали вверх.

Дорога иногда уходила в небеса под очень крутым углом, было жутковато. А по бокам обрывы по 200 метров и джунгли. У девчонок закладывало уши. По пути просто останавливались, пытались есть дикие бананы (ужасная неспелая гадость), фоткали пейзажи, офигенно красиво.

Приехали к точке. Вьюпоинт и водопад. Здесь есть небольшая парковка, аборигены продают водичку. Туалет вообще потрясный. Домик, в нем сортир и кровать, там кто-то живет. Пока там не ночуют, все туда ходят гадить.

Посетили вьюпоинт, шикарно. Там беседочка, флажки. Правда, мне страшновато там было ходить, конструкция подгнившая. А падать метров 300.

После пошли по бетонной дорожке вниз, угол градусов 45. Жуть, бежали бегом. Водопад оказался небольшим, и поток воды был слабым. Видимо, сказывалось отсутствие дождей. Сбоку от водопада прорублены узкие ступеньки, вот по ним мы и поползли наверх. Когда ступеньки кончились, начались следующие уже по горе.

Я не помню, сколько мы карабкались. Была жара под 34 градуса, у меня легкие выпрыгивали из груди, пульс был под 200. Я лично был в мыле. По пути были пара вьюпоинтов с беседками.

Аня не смогла дойти до верха, и мы ее оставили любоваться красотами, а сами дошли до последней точки. Там в домике нашли хамелеона, он охранял яички (в смысле будущих деток). Долго мы его пытались сфоткать, прятался, зараза. А мы ведь даже не знали, кусается он, жалит или убивает. Поэтому остерегались.

Спускались веселее. Но это только до низа водопада. А вот подняться 100 метров по дороге было очень тяжко. Силы меня покидали. Применял технику диагонального восхождения. Прямо уже не пер, а передаточного не хватало.

У машины купили водички по 20 бат за бутылку, порешали, куда двигать, и направились в обратную дорогу. Ехали быстро, песок из-под колес поднимал пыль... Сафари.

И вдруг увидели трех слонов. Стоп машина!

У слонов был ужин из бамбука. Буквально в 5 метрах от нас. Минут 30 наблюдали за ними, как они технично едят, с умом. Выбирают из кучи палочку послаще. Очищают ее с помощью хобота и ног, делят на кусочки и в рот. А глаза добрые-добрые.

Смеркалось. Солнце заходило за пальмы, потрясно. Офигенный закат, пришлось фоткать сие чудо каждый метр. И потихоньку продвигались в сторону Мамы и Папы.

Нашли эту композицию из камней очень быстро. Находится в конце Ламая, ближе к Чавенгу. Так как точно не знали, где проходить, пришлось спускаться по веревке, идти по каким-то кустарникам, но вышли на это зрелище. Все экскурсии заходили чуть дальше, но я не знаю, откуда.

Ну что сказать. Папа оказался мужчиной зрелым. Фаллос был метр-полтора. А вот Мама - это типа камень с трещиной... Там таких мам еще с десяток можно найти. Ну ничего, с помощью фото попытались присоединить к себе данный орган, но в последствии при просмотре (фото) что-то показалось многовато, решили, что качество лучше количества. Дамы вообще стояли тихо, краснели, камни обсуждать отказывались.

В обратном порядке вернулись на место, пришлось немного помочь девушкам подняться по веревке. И отправились домой.

Еле дополз до душа... Ноги отпадывали, они были все в мозолях и кровоподтеках. Хватило же ума в сланцах пойти. Залепил все пластырями, очень красиво получилось. Вискарь снял усталость, и мы решили покататься на картинге.

Штурман у нас был супер-профи, вместо 10 км ехали км 30. Заблудились, заехали в какую-то деревню. Было уже темно. Но, о чудо, нашли.

Сначала мальчики... Взяли по 500 бат машинки на 15 минут, добавили работягам по 100 и ездили 30 минут. Трасса неплохая, пальмы, ночь, но меня что-то не вставило. Скучно, да еще я вылетал во все колеса и отбойники. Неприятно, черт побери. Устал, как собака, рулить. Стас же просто убийца, наворачивал круги, тащился одним словом.

Далее уговорили девочек поездить по 300 бат на слабеньких. Было смешно, Аня ехала аккуратно очень, соблюдала правила разметки, пропускала пешеходов. Короче, медленно ездила, с расстановкой.

После узнали, что работники, узнав, что они из России, сказали им:

- ОО, Раша, Бум-Бум эвридей.

Эх, сказали бы раньше, устроили бы им бум-бум.

Все, время 10 вечера, едем уже правильной дорогой, 15 минут, и мы дома. Аня стонет, что нафига ей такой отдых, она сейчас уже помрет, и делайте что хотите. Хочет отдыха а-ля Турция. Пообещал, что будет ей и пляж и солнце. Конечно обманул.

Оказывается, что по улице, где вся тусовка и Грин Манго, ездить на машинах нельзя, но мы тогда не знали. Распугивая пешеходов, проехали этой тропой, освистывая и махая руками морковкам. Эх, какие они заводные, готовы были штабелями складываться в наш багажник. Но, увы и ах. Мадамы с нами.

Пересекли тусовку и выехали на пятачок, где находилось около семи ресторанов. Выбрали кабачок справа.

- Хватит экономить, гуляем, это приказ!

Меню мы не поняли, и пошли легким путем.

- Гарсон, что это у вас лежит во льду перед входом?

- Сифуд?

- Очень свежий?

- Бери тазики и иди сюда.

- Значит нам королевских 2 кг. Тигровых 1 кг. Рыбу? Да, вот эту красную и желтую. 2 штуки. Вот эту дрянь тоже кидай.

Потом он что-то спрашивал, видимо как готовить. Мы его не поняли.

- Гарсон, сделай, как для себя любимого.

Пили виски, пиво, джусы. И вот поляну стали накрывать. Ужас. Почему такие столы маленькие? Каждая тарелка была огромна, тарелок было штук 5. Ане принесли том-ям, подогреваемый снизу огнем, не маленький тазик. Я ел как в последний раз. Давился.... Не лезло. На силу впихав в себя последнюю креветку и доев том-ям Ани, откинулся без сил на стуле.

И вдруг всех пробило на ржач. Без причины, ни о чем. Короче истерика продолжалась минут 15. То ли обжорство так повлияло, то ли большое количество белка. ХЗ.

Счет принесли на 2300 бат, это 57 баксов. На пять человек. Смешно даже.

Потом доехали до Регги Паб. Но тусить нас уже не вставляло. Силы покидали нас. Прогулявшись по улице морковок, около двух часов ночи упали спать в нумера. День был очень тяжелым, "в гробу я видел такой отдых," - подумал я и вырубился.

Утром звонит сотик, Саня на проводе:

- Эй, алкаголик! Не спать! До 12 надо сдать машину, моцик, и валить нафик из этой помойки!

- Есть!

Через 15 минут мы ехали с парнями по Чавенгу, выбирая новый отель. Хотелось пожить у самого океана. Уже не упомнить названий отелей, которые мы посмотрели. В конце сделали проще: вышли на пляж и по нему шли и искали. Смотрели номера, сбивали цены. В итоге выбрали P&P Resort. Цена 850 бат, если брать на 3 дня и больше. Решили за 70 бат себя не напрягать и платить посуточно. Цена стала 920. Нормально.

Немного расскажу про отель, т.к. посоветую его, неплохо. Двухэтажные бунгало. Чистые. Номера по 20-25 метров. Холодильник, кондей, сейф. У меня на втором этаже был немаленький балкон. Туалет, душ, все дела. Растут пальмы на территории, цветочки всякие, бабочки летают, птички. Кстати, эти курицы начинали кудахтать уже с 6 утра, убил бы.

Прямо на пляже китайский ресторан. Мы там постоянно завтракали. Кофе чайниками приносят, очень удобно. Чашек на 5. Мы там в последствии решали план на день, а вечерами любовались ночным небом и прибоем. И когда вышли на улицу, приятно удивились. Мы были в самом центре тусы, пройти всего метров 50.

Все, отель оплатили, девочек перевезли с вещами в наши апартаменты и отдали японскую инвалидку хозяевам. Пытались наболтать за час опоздания, но пошли они лесом. Права вернули.

Пока нас не было, девочки подняли бунт.

- Видали мы ваши леса, поля и реки, хотим загорать и купаться.

Ну что делать, придется отдыхать.

Когда я пришел на пляж, Ане уже крутили косички африканские - 500 бат. По пляжу прогуливались работники общепита с коромыслами, и там множественные яства. Решили поесть у них.

- Стоять-бояться, Алеша кушать будет.

Заказал 2 кукурузы-гриль бесподобного вкуса. Далее салатик из бамбука, лапши и еще всякой фигни, очень остро. Курочку-гриль и сердечки куриные. За все отдал 70 бат, было просто очень офигительно. Причем полянку накрыли прямо на коврике какой-то массажистки. Она была, кажется, не против.

Короче, все ели постоянно и купались, и нефиг тут рассказывать.

Офигенно после поездили на водных мотоциклах. Стоит 900 бат за 30 минут. 70 лошадей, кажется, не самые слабые. Волны были метра по два. Офигенно... Разгоняешься вдоль волны, потом резко режешь угол и направляешь на самую высокую... Газ до упора, моцик пытается вырваться... прыжок, еще один. Ну нафик, я струсил, газ скинут. Отдышался, и по-новой. На полную мощность так и не раскрутил. Было очень страшно, все-таки по большим волнам жутко ездить.

И вот уже машут флагом, все кончилось. В следующие дни хотели еще поездить, но постоянно штормило, и скутеры не вытаскивали на пляж. Обидно.

Вечером поехали сдавать покоцанный мотосамокат в прокат. Тетка потребовала со Стаса 700 бат за поломку корпуса. Долго ругались, потом он поехал делать сам в сервис, но там зарядили 1000 бат. Пришлось отдать.

Поужинали около отеля в Пицце Хат. Ацтой, в макашницах вкуснее и дешевле.

Хотим секс-шоу. Спрашивали у всех подряд, где? В итоге поняли, что на Самуи такого нет или это страшная тайна.

В 10 часов направились в центр тусовки. Решили зайти в Гоу-Гоу. Долго сидели, некоторым личностям не хватало 20 минут выбрать морковь, хотя кандидатки были неплохие. Нам с Аней это дело наскучило, и мы пошли в Интернет кафе. Но не дойдя до, встретились на улице с кучей трансов, завлекали на шоу. Позвонили гоу-любителям, и погнали. 250 бат за час.

К нам присоединилась морковь, на лицо ребенок, очень стеснительная, хотя в баре вытанцовывала дай Боже. Только грудь куда-то делась, видимо там подкладывала что-то.

Я, до этого купив в 7-11 ред лейбл и колу, вылив половину газировки в урну, замутил коктейль. В процессе представления потихоньку попивал. Время шло незаметно, опьянения не чувствовал. Но при выходе газы ударили по голове, неудачно попил что-то, и еще больше удивил присутствующих. Зашел трезвый, вышел никакой.

Все аккуратно снял на видео и фото, шоу понравилось. А какие трансы красивые! Правда потом, на фотках, рассмотрел - куча грима... А так мужики, просто спрятанные. И грудь накладная.

В таком настроении народ разошелся кто куда, а я свою утащил в Грин Манго. Офигеть, народа было просто пресс, играла офигенно: техно-хаус-транс-хз еще что, но меня так вставило... Усадил любимую на стул и влился в массы. Колбасило меня минут 40. Эх, как мне было хорошо.

По дороге домой с Аней набрали шашлычков и сэндвичей в макашнице, сели на балкончике и под полную луну и шум волн отлично посидели.

Воробьи местные разбудили своим кудахтаньем. В номере работал кондей и вентилятор, замерз ужасно. Остальные ночи юзал только Фан.

Позвонил Влад из Ухты, познакомились мы на awd.ru. Оказалось, что он уже прилетел утренним рейсом из БКК и поселился в P&P. Встретились, познакомились поближе, и он ушел спать. Сказывалось состояние здоровья молодого парня после Нана плазы.

Позавтракав в кафе на берегу, продлили номер еще на сутки. И пошли выбирать машину и мотик. Вышли на улицу, 50 метров налево - и вот самая низкая цена на Сузуки Витара - 1300 бат. Но требуют в залог паспорт. Взяли моцик, синяя ямаха-автомат, отдали паспорт. Через 10 минут пригнали машину. Бордовая, выглядит очень свежо. Салон-свинина. Полный привод работает! Автомат! Что еще для счастья надо? И самое главное, что 4 двери.

Разбудили Влада. Он со Стасом сел на байк. А мы вчетвером на машину. И поехали наворачивать круги вокруг острова. В районе аэропорта увидели табличку "крокодиловая ферма". Свернули, немного проехав по разбитой дороге. Народа никого, билет стоит 250 бат.

Мужчина в самом расцвете сил мучил бедных рептилий с особой жестокостью. И за хвост их таскал, и палкой по лбу стучал. Потом залез рукой в пасть животному, даже в горло. Но там ничего не нашел. Этого ему показалось мало, решил проверить размер рта крокодила своей головой. Влезла.

Я вот крокодила понять не могу: откусил бы ему башню, и не мучил бы этот товарищ их больше. Хотя левая рука мужчины говорила о том, что его не раз кусали. Очень убедительно-страшные шрамы. Тяжелая у них работа.

Чуть дальше оказались обезьяны в клетках. Надо быть бдительным, у Ани сразу из бутылки исчезла трубочка...

- Обезьянка, отдай трубочку.

Но та уже нацелилась на ее очки, вовремя убрала голову.

Здесь же лежит корзина с бананами, яблоками, кукурузой. Кормили макак на убой. Смешно они делили добычу, оказывается, у них есть крутые и лохи. Хотели накормить лоха кукурузой, так блатные на него шипели, били и отбирали добычу. Жалко, блин. Так и остался лох голодным.

Остальное не стоит внимания: змеи, удавы, мелкие крокодилы, и еще всякая живность. Веселить они нас отказывались ,и мы поехали дальше.

Проехав два раза через Натон (заблудился я с их движением, там то односторонка, то опять фиг знает что), увидели вывеску "Водопад". Мы, наивные, думали доедем до верха на автомобиле. Но уткнулись в тупик. Спросили местных, как на водопад доехать. Оказалось, что мы перед ним и стоим, и вверх онли пешком. А я опять в сланцах.

Водопад попался очень красивый. Множество больших камней, по которым надо прыгать, ползать, падать и получать адреналин. Очень красивые деревья, переплетения. Свисали лианы, классные качели.

Отойдя в сторону по нужде, уткнулся лицом в паутину. Поднял глаза вверх, и меня охватил ужас. В 20 см на меня смотрел паук диаметром 20 см. Разноцветный весь. "Все", - подумал я, - "Вот так и закончил я жизнь, прощайте..." Но он даже не пошевелился. Видимо, спал.

Мы с Аней и Настей поднялись метров на 40. Дальше лезть желания не было, тяжело в сланцах. Парни ушли вверх. Говорят, метров 80... А весь водопад даже и не знаем на сколько вверх уходит, но гора метров 400-500.

Еще удивило, что очень много туристов оставляют мусор, бутылки. Так загадить такую красоту!

Погуляли понизу, где водопад впадает в небольшую речку, есть мостик. С него видно очень много рыбы: золотые, красные, желтые. Очень красиво. Жаль, удочки не было.

Потом отправились к сидящему Будде. Красиво, живописно. Обошли его, поднялись, пофоткались. А что там еще делать?

До вечера катались по бездорожью, искали приключений в джунглях. Не нашли.

Наступило 10 вечера.

Начали делать свой любимый коктейль, с которого уносит далеко и на долго:

покупаем 1 литр Меконга (виски местный) - 170 бат

Колу 2л, 1 л выпиваем (выливаем)

4 витамина с синей этикеткой по 12 бат.

заливаем все в колу и пьем. Убирает четырех человек в легкую.

Бомбу в руки, и погнали все опять в Грин Манго, там бутылку убили и устроили разнос танцполу. Теперь еще и Влад был, которого вообще перло не по-детски. Просто организм не привык еще к такой коле. Обошли множество баров, везде покалбасились и в первом часу ночи уехали на туке в Регги Паб.

Народа было пресс, Стас с девушками залезли на сцену, мы с Саней и Владом шлифовали газик пивом. В пьяном угаре Влад еще купил ведро в баре (виски, ром, витамин, лед, 7 трубочек) за 250 бат. После этого я стал конструктором. Железное ведерко так нам понравилось, что оказалось в багажнике мотобайка.

Выйдя на улицу, Влад стал приставать к морковкам. Одна морковь, которая в шортиках около нас танцевала на столе, пыталась уехать на своем байке. Но вмиг сзади присел Влад. Девушка попросила его освободить место, типа она не такая и все такое. Но Влад уже держался за нее мертвой хваткой. Короче, они договорились, что она отвезет его до отеля. И они уехали.

Стас посадил Настю и Аню и тоже улетел, а мы с Саней пошли пешком. Долго что-то шли, и через 30 минут встретили опять Влада с морковью.

- Леха, я в истерике. Я забыл, где я живу. !!! LOL

Морковь смотрела на нас замученными глазами, оказывается, они весь Чавенг уже на 3 раза проехали.

Я поближе глянул в лицо девушки, и изрек:

- Влад, посмотри на ее фурункул на лбу. Это же сифилис!

Он слетел с моцика моментально. Видимо, мне верил, потому что сам уже очень трудно соображал.

Морковь попросила разрешения (!!) поехать к своим друзьям, и мы ее отпустили. Она была очень рада. Потом и моя память покинула меня, очнулся я уже утром.

Утро было тяжелым. Пообещал себе больше никогда не пить... И через 10 минут уже допивал бутылку холодной Сингхи.

Опять утро... опять на работу... сколько можно?

Но радость одна есть - пиво в холодильнике.

Душ, и жизнь налаживается.

Хочу отметить, что нас остерегали от чистки зубов водой из-под крана. Не знаю, меня это не напрягало, дома у нас вода воняет в 100 раз сильнее, еще не погиб никто.

Уже по традиции идем в кафе на берегу, пьем много кофе и чая, уминаем омлеты и прочие американские завтраки. За беседой обычно проходит час.

Мы со Стасом и идем продлевать отель. При общении на рецепшене выясняем, что нас называют "итальяно" за очень похожую речь. Туда же попадают испанцы и еще немного немцы. Во дела.

После всех подготовительных дел падаем в наш лимузин, кондей на полную и устремляемся уже знакомыми дорогами на встречу неизведанному.

Я наконец-то привык к рулю в бардачке и движению наоборот, поэтому наши скорости уже космические. Правда Стас умудряется разгонять свой велик до 140 км/ч.

Короче ездили по острову часа 2. Нифига не нашли. Штурману привет

Поехали в Натон (город на пристани), нашли там офигенный городской рынок. Сколько там еды - это просто фантастика для острова. Фрукты, трава всякая, коренья, еда готовая в любом виде, запахи потрясные, жабы, тараканы, лягушки, рыба... Да чего там только нет, а цены заставляли только улыбаться.

Сразу у всех проснулся аппетит, и мы нашли местную столовку. Цены убивали: Том-ям и т.п. - 30 бат, омлет и т.п. - по 5 бат, лапша - 20 бат. Ну, короче, смешно. Готовили тут же в кухне, где и ели. Супер, я лично поел на бат 50-60, вкуснейшая еда, очень понравилась. После обсуждали, как все приедут с палатками и будут питаться только в таких заведениях, потому что в кабаках готовить еще не умеют.

Купив кучу фруктов, поехали дальше. Когда ехал по Натону, услышал хлопок слева. Многозначительно так повернулся к публике и спросил:

- И кто тут хлопает, понимаешь?

- Чувак, так это ты хлопаешь!!

- Чем??

- Зеркалом своим!

Я увидел сложенное зеркало.

- А кто его сложил, зачем?

Оказалось, что ехав в плотном потоке города, я ударил зеркалом по стоящей машине, там чувак, говорят, даже не среагировал, хотя у него тоже сложило зеркало. Ну, поправив его и делая вывод, что ничего страшного, отправились дальше. При очередном отдыхе был расстроен. На корпусе зеркала были царапины и трещина 2 см. Все, подумал я, дальше меня разведут на бабки.

Но через 30 минут придумал супер-план: сдавать машину не утром, а ночью. Приехав на Чавенг, поставил ее в самое темное место.

- Хозяйка, гавно у тебя машина, забирай ее в зад.

Базара нет... Фонарика тоже. Она что-то походила, видимо, машину в темноте не нащупала и отдала документы, отдав еще и 500 бат сдачи за возвращение раньше времени. Ну и славненько.

Окончание следует...