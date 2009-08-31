На дворе кризис, но отдыхать, получать новые впечатления и оздоравливать отпрысков все-таки надо. У нас был выбор поехать на 10 дней в Турцию или на 4 недели на украинский юг. Разобрав все «за» и «против» я выбрала второй вариант. Ведь акклиматизация ребенка в новых условиях занимает около 10 дней, вот я и решила - чем дольше, тем лучше.

И вот погожей июльской ночью мы отправились в отпуск. Выбрали мы Украину по двум причинам — муж там часто отдыхал в детстве и там, опять же со слов мужа, очень теплое море.

Сначала мы долетели до Москвы на самолете, самым дешевым рейсом, купив билеты на распродаже)) В Москве мы сели на поезд «Николаев — Москва» и сутки ехали до Херсона. Таким образом, дорога в 1 сторону заняла около 25 часов. В Херсоне мы пересели на маршрутку «Херсон -Скадовск», маршрутки ждут туристов прямо у вокзала. Еще 1,5 часа заняла дорога на море.

Скадовск по нашим меркам маленький городишко, его население составляет 20 тысяч человек. Но на Украине это областной центр. Вот что говорит о городе Википедия: «Курорт имеет уникальный климат, обусловленный сочетанием просторной степи и теплотой Джарилгацкого залива. Воздух насыщен озоном, бромом, йодом. Хорошо прогретая морская вода, жаркое лето, песчаный пляж. К услугам отдыхающим функционирует десяток здравниц”.

Город стоит на берегу залива, от открытого моря его отделяет остров Джарылгач, протяженностью более 60 километров. Таким образом, вода из открытого моря туда практически не попадает. Летом море в заливе прогревается до 27-28 градусов. Именно такая температура воды там была в июле-августе.

Кроме того, там неимоверно мелко и нет прибоя. Для взрослых это конечно не айс, а вот детям самое то – такой огромный лягушатник с теплой морской водой.

Жилье мы нашли через знакомых еще в Екатеринбурге, поэтому приехали туда, где нас ждали. Сразу, конечно, отправились на море. Море поразило меня своей теплотой и мелкотой. А еще обилием медуз. Сын медуз тут же начал боятся, поэтому все время пока он купался я, словно страж, стояла и детским совком отгоняла от него эту гадость. Потом правда он пообвыкся и начал отрываться по полной — из воды не вытащишь.

Теперь о приятном. О ценах. Цены, если честно, меня поразили. Комнату на двоих мы снимали за 350 рублей сутки. Продукты на местном рынке были не просто дешевые, а какие-то мегадешевые. Единственный относительно дорогой фрукт персик там стоил 50 рублей за килограмм. Остальное — груши, виноград, яблоки — 30-40 рублей на наши деньги. Овощи так и того дешевле — картошка 5 рублей, помидоры — 5-10, перцы - 15, баклажаны - 15. Самая дорогая сырокопченая колбаса стоила 60 гривен (гривна равна 5 рублям). Сливки — литр 20 гривен.

Каждое утро я гоняла на рынок, покупала фрукты, свежие, только что выпеченные, булочки, молочку. Потом мы завтракали и шли на море. Кстати, пара слов о пляже — пляжи там городские, но их каждый вечер убирают специально обученные люди. По составу пляж - песок с битой ракушкой — не совсем приятно для ног, но не смертельно.

В 11-12 мы шли домой (жили в 5 минутах от пляжа) обедали и укладывались спать. Часа в 4 снова отправлялись купаться и гуляли до 9 вечера. Иногда ужинали в кафе (в кафешках цены тоже весьма сносные. Комплексный обед на 1 человека — 125 рублей — 25 гривен) иногда ужинали дома. На пляже местные жители продают кучу всего – местное вино, креветки, крабов, кукурузу, печеные пирожки, какие только можно, трубочки со сгущенкой, вафельные тортики, пончики. Из всего вышеперечисленного я рискнула покупать только кукурузу и свежие креветки. Чем хороша Украина, так это тем, что там водится этот «зверь». Свежие креветки ни в какое сравнение не идут с тем, что продается в наших магазинах.

Вечерами на пляже начинались разные развлекухи типа дискотек, но мы туда не гоняли. Предпочитали просто гулять около моря.

Несколько раз в день от причала в Скадовске ходит пароход, он возит всех желающих на остров, отделяющий город от открытого моря. На острове бело-розовый песок, такое же обалденно теплое море, а с другой стороны уже — открытое море. Съездить туда обязательно стоит. Весьма интересно и познавательно. На острове уникальная флора и фауна, красивейшая природа.

Еще из Скадовска можно съездить в Лазурное и Железный порт — это тоже курортные города, расположенные недалеко. Местные предпочитают отдыхать в Лазурном, там песок и также открытое море с прибоем и ветром.

Четыре недели мы прожили в Скадовске, в основном, ради ребенка. Мне лично такой морской прибрежный отпуск не доставил много удовольствия, мне больше нравится более активный, туристическо-познавательный вариант. Но что поделать, зато деть оторвался на 100%.

Обратно мы вернулись в середине августа. На этот раз мы ехали от Москвы на поезде. Поэтому обратная дорога заняла 2,5 дня.

Большую часть трат в результате заняли билеты. За 4 недели в Скадовске мы потратили около 15 тысяч, при этом ни в чем себе не отказывали. В общем, славный курортный городишко. Люди там тоже живут хорошие. Украинцы хорошо относятся к русским и к России. Например, все повально считают экс-президента супер-политиком и супер-человеком и считают, что русским очень повезло.

В Скадовске отдыхают люди со всей Украины. Сначала у сына были проблемы с пониманием украинских ровесников, но потом носился с ними только так, общий язык они быстро нашли. Вообще на Украине бедность, конечно, неимоверная. Хорошей там считается зарплата в 5 тысяч рублей. Большинство получают еще меньше. Люди выживают только за счет огородов. Так, я там познакомилась с семьей, которая привезла в отпуск свою картошку, чтобы не покупать там.

В общем, Скадовск — город контрастов. Тем, кто захочет туда съездить, дам совет – сильно заранее покупайте билеты, потому что фиг достанешь, особенно обратно. Ну, и если снимать жилье наобум — то лучше походить, поискать, а не хвататься за первое, что предложат.

Например, немаловажно такое благо цивилизации, как горячая вода. Лучше сразу договориться о том, что горячей водой вы будете пользоваться. С горок на пляже лучше не кататься. Я сама была свидетелем, когда 2 детей в разное время сильно травмировались, пришлось вызывать «Скорую», сдается мне, на безопасность эти сооружения никто не проверяет.

А в целом отпуск нам очень понравился: сын стал черный, как цыганенок и куча впечатлений. Еще мы там закупились крымскими маслами от простуды, так что никакие хвори нам теперь не страшны.