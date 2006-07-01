Африканские хроники (окончание)

Эмираты - по-арабски вы богаты, по-уральски скучноваты

Трех дней пребывания в этой арабской стране мне лично хватило за глаза. Может, отдыхать устал уже. Или эта сложившаяся привычка - оперативно знакомиться со всякими достопримечательностями и максимально плотно выстраивать свой график. Не знаю.

Но что там делать в стандартные отпускные две недели? Перебрал в уме все предлагаемые экскурсии и туристические завлекаловки. Уложился в неделю. А что во вторую делать? Тупо лежать на пляже? Так пляж - он и в Африке пляж. Ха. Смешно. Шопинг? Это да. Тут любителям этого дела и двух недель мало будет. Если финансы раньше не закончатся, конечно. В магазине размером с футбольное поле и этажей пять высотой надолго зависнуть можно. А там таких не один и не два. Но это не ко мне. Меня после получасовой бесцельной прогулки по таким местам потряхивать начинает.

Итак, впечатления. Круче контраста после засранной, дикой, оборванисто-бандитской африканской действительности и богатой, семимильно развивающейся, абсолютно безопасной эмиратской действительности еще поискать надо.

Куда они свои баснословные нефтедоллары вбухивают, не то что "видно", это в глаза на каждом углу бросается. Поначалу, правда, все эти небоскребы какими-то скучными показались. А сейчас пересматриваешь фотки - однако, ничего себе строения. Но больше впечатляет даже не то, что уже построено, а то, что в скором времени появится.

Например, в проекте воздвигнуть в море "пальмовый остров". Это полностью насыпной искусственный гигантский конгломерат из зданий и сооружений, который выглядит с высоты птичьего полета в форме пальмы. Какое там сейчас на этом месте строительство идет, вы бы видели! Высотных кранов, как деревьев в лесу. Совсем добивает идеальная дорога, упирающаяся своей разметкой непосредственно в стройплощадку. Генподрядчик обещает сдачу в 2008 году. Почему-то верится, что успеют и задержек с финансированием не будет.

Другое строительство почти закончилось. Какому-то эмиру в один прекрасный день шибануло в голову, что хочет кататься на лыжах, не покидая своего эмирата. И арабы забабахали впритык с торговым комплексом (прямо через стеклянную стенку - а что далеко ходить?) еще и горнолыжно-саночный комплекс. Под крышей. Размеров невпупенных. С подъемником и полной амуницией туда входящих (дети обязательно в касках!). Офигеть!

Бурдж-Аль-Араб, он же "Отель - Парус" и Джумейра Бич, он же "Отель - Волна" с расположенными между ними аквапарком (прикольный), все по высшему разряду. Увы, вовнутрь "Паруса" пробраться не удалось, пришлось ограничиться наружным визуальным осмотром. Единственный вариант проникновения для не проживающих в нем - это бронировка ужина в ресторане. Но какими-то козлами, есть сильное подозрение, что даже соотечественниками, все места на ближайшее время были забронированы. Эх, а там, говорят, номера есть на первом этаже со стеклянным полом. Под которым видать рыбок со снующими между ними разноцветными рыбешками… И не спрашиваете меня, сколько это стоит!

Крабовое издевательство, замаскированное под охоту

С каким воодушевлением мы на нее, охоту, собирались, как нам ее пропиарили одни товарищи. Тем сильнее от нее заполучили разочарование.

Начать с того, что именно тут я где-то проторговал свою бейсболку, прошедшую на голове всю Африку. До сих пор осадочек неприятный. Ну, и непосредственно сама эта, бля… "охота".

Пришлось выезжать на микробасике в другой эмират. Ладно. Дождались, пока из нас с другими охотнищками сформируют большую группу (фу, какая гадость!). И, усадив на длинную деревянную лодку, повезут в ночное море. Там на мелководье прозвучала команда: "геть всем за борт!".

По пузо опускаемся в воду, в одну руку вручают длинную вилку, которой надлежало херачить бедных членистоногих, в другую фонарь, с помощью которого этих тварей в море предварительно обнаружить следовало. Вот в конструктиве этих фонарей самая жопа и была. На проводе он. А зарядное устройство в лодке.

И вот толпа в 25 человек бредет в кромешной темноте по морю. В одной руке вилка, в другой фонарь, все в дно уставились. Кто там чо, нах, видит?! И за всеми шлейфом провода тянутся. Все пихаются, друг дружке мешаются, думаешь, как бы сосед твою ногу за краба не принял, и не уе..ашил со всей дури. И сама лодка регулярно догоняет идущих и припечатывает замешкавшихся по хребтине. Больно, бля! Картина "Бурлаки на эмиратском море", твою мать!

Эти два фраера-сопровождающих, что-то, падлы, там видят, ловко накалывают крабиков и быстренько вручают тебе. На, типа, это ты поймал. Гордись, какой ты офигительный крабовый охотник, пусть все завидуют. А все, видя тебя довольного с крабом на вилке, действительно прихуевают. Так как поймать самостоятельно никто ничто не может!

Всучили тебе краба. Ага, это надо путаясь в проводах тащить его назад в лодку, а потом быстро в строй охотников возвращаться… Да иди ты нах со своим крабом! Сам поймал, сам и тащи его.

Первым сдалось все женское сообщество краболовов-любителей и с грехом пополам забралось в лодку. Потом потянулись один за другим мужики.

Я по-честному решил испить всю чашу издевательств до дна в попытке уконтропупить хоть одну морскую единицу. Х…Й!!! Осознано, не наотмашь, а разглядев мутную крабовую тень в песке, бил три раза. Максимум что удалось - расколошматить одного бедолагу на части, и в качестве трофея извлечь под свет фонарей одну варварски оторванную клешню и часть лапы.

После слов "Пещеры Кении" и "Дар Эл Салам", выражение "Крабовая охота" стало третьим нарицательно-ругательным.

Автопробег "Дубай-Абу Даби-Дубай"

И последнее, наверно, приключение. Когда основная тусовка пошла на последний и решительный шопинг, мы с Максом решили, что для нас с большей пользой будет провести это время в посещении самого главного города страны Абу Даби. Вот она еще раз хвала самостийному туризму. Одна компашка по магазинам рванула, а другая в пустыню на встречу приключениям! Вобще-то надо сказать, что мы слегка припухли от собственной наглости. Языками владеем… ну, вы в курсе. На уровне "ай нид ю, ай лав ю…". Карты никакой нет. Маршрут следования знаем весьма приблизительно. А-а, поехали. Что там знать-то? Вот дорога, с правой стороны море должно быть, с левой пустыня. Не заблудимся, поди.

Еще прикол. Выехали, а бензин на нуле. А заправки что-то не попадаются. Начинаем тихо ржать от перспективы заглохнуть на полпути по причине окончания горючего. Анекдот в стиле а-ля Лазурный берег грозит повториться. Там мы еле гостиницу ночью свободную отыскали, а тут в эпицентре добычи углеводородов рискуем до бензоколонки не добраться. Смешно.

Нашлась в итоге. Карты местности почему-то на заправках не продают. Только сэндвичи с колой. Один толстый дядька в национальных одеждах, услыхав, как я требую от кассира какую-то "мэп", прикололся. А на фига вам, говорит, в Абу Даби карта? Там все улицы параллельно перпендикулярные, и руками показывает для пущей убедительности. И то правда, тяжело заблудится в городе, где тебе в принципе по барабану в какую сторону ехать.

Дорога утомляет. Четыре, почти пустынные от машин, полосы идеальной дороги в один ряд! Пейзаж за окном никакой. Промзона кончилась. Пошел нудный забор и пустыня. Глазу зацепиться не за что. Еще эта сволочная арендованная машина орет, как верблюд беременный, при скорости выше 120 км/час. А дорога такая, что хоть 200 лупи. Уснуть можно от монотонности. Раз не знаешь, куда тебе ехать в городе, держись направления в центр и следуй по главной дороге. Таков вот мой нехитрый автодорожный принцип. Так и добрались до центра. Давай фоткаться на фоне местных небоскребов и скульптурных изваяний в виде старинной пушки, восточно-изогнутого кофейника и пр. Пять штук всего. Каждый символ одного из эмиратов. Дело, кстати, в субботу происходит. И такое ощущение, что город вымер весь. Все магазины закрыты. Зданий больше, чем людей на улице! Потом соображаем: в мечетях все прихожане груши околачивают, вот и пусто на улицах. Подошли к одной. Мула что-то толпе страждущих втюхивает, руками себе помогает. Те периодически в ответ гудят хором типа "Аллах Акбар" и башкой машут. По радио репортаж в прямом эфире (даже как сморкается и сопли вытирает слышно), видать, из главной мечети страны с проповедью песено-мычащей, очевидно, самого заслуженного артиста этого жанра.

Макс, говорю, переключи уже на какой-нибудь светско-роково-попсовый канал радио. Да ты чо, отвечает, это так аутентично. Вот, блин, научили на свою голову "слову-паразиту". Меня этот аутентизм за последние полтора часа достал уже! Переключил на Мадонну. Обшастали весь малолюдный центр. И уже собрались отъезжать за город, как увидали указатель с надписью "принцесс пэлас". О! Поехали дворец президента смотреть. По указателю добрались до огромной территории, огороженной высоким забором. Там фонтаны бьют, здание с несколькими куполами. И ворота, как у нас в Кремль въезд примерно. Массивные такие, со своим светофором. Стоим через забор, корячась, фотографирование осуществляем. Тут останавливается машина. И дядька страшной такой, с бородой смоляной и в чалме, спрашивает нас, что мы, долбоклюи, тут у забора мучаемся, когда в 100 метрах вход открыт? Хм, сели, поехали.

Въезжаем на территорию, дорожка к самому зданию ведет. Выходим из машины. Двери в большой прохладный холл перед нами открыты. Ух-ты, демократия какая! Не успели шагнуть, лакеи в бардовой ливрее нарисовались, у Макса ключи реквизировали и тачку нашу отогнали куда-то. Сервис прям как из голливудского фильма.

Внутрь заходим. Потолки высоченные, колонны по бокам, полы мраморные разноцветные начищены до неестественного блеска. Позолота в глаза бьет. Портреты государственных деятелей в "эмиратках" на голове по стенам развешаны. Свежесть кондиционированная снизу в шорты залазит, приятно поднимаясь через все участки тела. И из глубины живая фортепьянная музыка доносится.

Макс не выдерживает и тормозит проходящую мимо даму в форменном брючном костюме. Где же мы находимся-то? Увы, не дворец это никакой на самом деле, а всего лишь отель оказался. Но не самый поганый, как вы уже поняли. И не спрашиваете меня, сколько это стоит! Места свободные, кстати, были, мы поинтересовались на всякий случай.

Пролог

Обратно возвращаться всегда тяжело. Эти траблы с перегрузом в эмиратском аэропорту, когда над попыткой протащить неподъемный совместный багаж семьи Ярица-Усольцев прикалывалась остальная тусовка. Эти "хлебо-виско-сольные" московские товарищи, после встречи с которыми уже в Шереметьевском (или Домодедовском) аэропорту уже я барагозил. Отчего это у арабов мой багаж был в норме, а в родной стране он под перегруз подпадает? А?! Еле нас спровадили. Сам перелет в Е-бург вообще самое темное место во всей афро-эмиратской компании. Помню только, как Максим Николаевич Ярица знакомил нас с группой Чайф, с которой мы летели одним самолетом. Господи, я хоть прилично себя вел? На этот вопрос остальные члены команды позже только хихикали как-то по-дурацки.

Здравствуй, Родина!

Бонусы (уже традиционные)

Тут не вошедшие в основную канву рассказа мелкие наблюдения. Ну не выбрасывать же их?

***

Безумная мысль взять на прокат авто в Кении или Танзании умерла недоношенной. Пятиминутной поездки в такси хватило понять, что ездят тут по своим африканским правилам, и, как говаривал Незнайка, "не доросли мы еще до этой музыки".

Едем по Найроби с Кэтлин в микроавтобусе. Внезапно резкое торможение. Данник, как всегда сидящий на переднем месте "для курящих", останавливается в миллиметре от выхода на улицу через лобовое стекло совместно со своим неизменным "парламентом" в зубах.

- Вот пи…ас! - гневно выдает он, когда удается занять в кресле привычное положение. Видя недоумение в глазах наших африканских друзей, начинает голосом строгого преподавателя объяснять, что вот именно такой водитель (показывая на подрезавшую наглым образом нас машину, в которую мы только что чуть не влетели) в России именуется именно так - "Пи…ас"! Добившись от аудитории полного понимания и убедившись, что урок "русского матерного" студентами усвоен, профессор Шведов на время затих… До возникновения новой аварийной ситуации. Она не заставила себя ждать. (Кстати, производя беглую видеосъемку городского пейзажа, случайно заснял на тротуаре лежащую гражданку, до недавнего времени пешеходку, без всяких признаков жизни. И полицейских, стоящих вокруг нее и почесывающих свою черную репу.)

Так вот, когда эпизодов с резким торможением или изменением маршрута по вине как пешеходов, так и посторонних водителей, повторился раз в пятый, водитель уже сам назвал провинившихся новым русским определением.

- Пи…ас? - старательно выговаривая на всякий случай, уточнил он у Данника.

- Пи…ас! - подтверждал тот, убедительно качая головой и выпуская на свободу очередную порцию никотина.

Сей милый диалог двух водителей - африканского с горноуральским - был утоплен в истерическом ржании и овациях остальных пассажиров чартерного микроавтобуса.

***

А про слоников-то мы и забыли! Я ж хотел одну страшилку рассказать. Так вот, выехали мы из национального парка и шпарим по обычной грунтовой дороге. По сторонам лес, под колесами джипа подобие асфальта. Вдруг движение в лесу. Слоны. Один, два,… много.

Водитель наш Илюша по тормозам, мы по фотоаппаратам. От ранее виданной слоновьей степенности и след простыл. Эти дерганые какие-то. Один дорогу перебежал, другой. Потом интересная картина происходит.

Слон, только что перебежавший дорогу, возвращается на обочину. Смотрит нервно то на нас, то в лес, где основная слоновья братва гасится. Илюша наш тоже чой-то напрягся. Ручку от коробки передач не убирает. Нам одним пофиг, щелкаем слонов без всякой задней мысли. Наконец оставшаяся часть слонов решилась и совершила мимо нас марш-бросок из одной части лесного массива в другую. Слушайте, какую оказывается, слоны скорость развивают! Хрен догонишь. Хотя актуальней будет, хрен убежишь! Причем все эти телодвижения перед нашим носом производились под бдительным оком вожака, который дал предварительную команду на старт мощным трубным рыком. Словно пионервожатый, дождался перехода через дорогу несмышленых пионеров, после чего удалился сам.

Поехали мы дальше. Тем временем вдоль дороги стали появляться рабочие, освобождающие обочины от всяческого мусора. Увидав их, Илюша поведал нам реальную историю, произошедшую в этих местах в прошлом году. Где главными действующими лицами были как раз такие работяги и виденные ранее слоны-невростеники.

Двое негров трудились себе на благо Танзании, никого не трогали. На их беду мимо проходило стадо слонов. Далее между человеком и животным какой-то конфликт произошел. Чем он был вызван, теперь уж ни у кого не узнать. Но по версии, выдвинутой Илюшей, слоны из-за детей возбухнули. У этих толстокожих не то что большая любовь к малышам своим, а просто гипертрофированная. Их, конечно, можно понять, походи-ка столько месяцев беременный, начнешь потом свое чадо со всех сторон обихаживать.

И на этом фоне, если папе-маме только покажется, что какая-то опасность, реальная или мнимая, их ребенку угрожает - все, трындец, башню их большую сносит напрочь!

А эти слоны, за чьими забегами по пересеченной местности мы наблюдали, вообще дикие. Опачки! Что это значит - "дикие"? А те, в нацпарке, что, ручные были? Нет, говорит, Илюша, все, конечно, дикие. Но те, парковские, были непуганые. А это что значит? А то, что масаи придурошные гоняют бедных слонов (ну, не тех, что в парках обитают) с непонятными намерениями по лесу. Шумят и всячески их пугают. Поэтому у слонов данного региона сложилось превратное впечатление обо всех двуногих как о полных невменяемых идиотах и отморозках. И они, видимо, время от времени пытаются принять превентивные меры безопасности при встречах с людьми.

Так вот. То ли эти работяги косо в сторону подростков посмотрели, то ли слово грубое о детеныше сказанули. Но папа (давайте его крайним назначим) на это сильно обиделся.

Так сильно, что первый обидчик тут же моментально погиб. Простенько, безо всяких там изысков, под тяжелой слонячей пятой. А может скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью, нанесенных тупым, тяжелым предметом типа бивень? Впрочем, кого эти детали теперь интересуют.

А вот со вторым мужчиной более затейливая смертельная история случилась. Видя, что на его компаньоне по метле и совковой лопате многотонный слонопапик гопака выкаблучивает, негр не стал дожидаться окончания танца и дал деру. Но бдительный слон этот маневр четко отсканировал и бросился в погоню. Долго ли, коротко ли они по джунглям носились, но на каком-то этапе забега, работяга неожиданно для себя осознал, что испокон веку в его семье ползали по деревьям гораздо лучше, чем бегали. И выбрав подходящую пальму (давайте ее крайним назначим), сиганул на нее.

Слон остановился перед деревом, почесал хоботом за ухом и здраво решил, что соревноваться ему в этом мартышкином виде спорта не солидно. А вот выдернуть пальму с корнем с седоком вместе - это совсем другое дело. С нахрапу пальму взять не удалось. Дерево всеми корнями цеплялось за свою и человечью жизнь. Тогда умное животное протрубило общий сбор. Когда остальные суровые звери с непроницаемыми лицами окружили растение, попавшее под неожиданную раздачу, выкорчевывание продолжилось уже общими усилиями. О жутких результатах догадываетесь?

Совершенно верно. Дерево уронили, работягу затоптали насмерть. Вот таким трагическим образом эта "Встреча на Эльбе" завершилась.

Однако у этой истории есть не менее кровавое продолжение. По тамошним меркам любое животное, будь то лев или кролик, убившее человека, само подлежит немедленному уничтожению. Потому как убийство человека может превратиться в весьма скверную привычку совершать это на регулярной основе. К тому же если зверь еще и мяса, крови человеческих отведает, то совсем труба. Такое оно вкусное, что будет тянуть на каннибализм постоянно. Кролика-каннибала представляете? Жуть!

Короче, якобы этого слона впоследствии вычислили и пристрелили. Тут у меня ряд невысказанных сомнений осталось. Во-первых, как это они, интересно, его вычислили? А? Какой-то свой слон ссученый сдал? Или у слона-убийцы тату на весь лобешник: "Я махровый расист в седьмом поколении и мне глубоко похрен, какого черножопого заколбасить: масая на голову больного или добропорядочного работника муниципалитета, отца пятерых детей!"?

Уверяю вас, не делают слоны себе такие татуировки. Во всяком случае нам такие оригиналы не попадались. Да и обосновательная база "лицензии на убийство" животных выглядит жалкой попыткой прикрыть банальную вендетту по-африканский. Я мстю, и мстя моя ужасна! Вот как это на самом деле называется.

Это конечно детали, а в целом услышанный "хоррор" слегка изменил мои представления о добрых, милых слониках.

***

Производим с Максом фотосессию красот дубайских небоскребов "братьев-близнецов". Как вдруг организм, ни с того ни с сего, устраивает бунт на корабле. Кишечник в преступном сговоре с задницей в грубой форме выставляют мне ультиматум, что обосрутся в самое ближайшее время! Причем, без относительно того, успею я домчаться до специально оборудованного кабинета или нет. Это вероломное известие застало меня врасплох. Передо мной метрах в 300-ах, в одной из башен находится отель (ну и туалеты там должны быть!). Был бы он рядышком, вопросов нет. А тут до него ж еще добежать надо, преодолевая две полосы интенсивного городского автомобильного движения. И еще надо бежать именно в нужное здание, без права на ошибку.

С другой стороны, с тыла, т.е. откуда доносятся эти огорчительные вести, посадка цветов и живая изгородь из каких-то веселеньких кустиков, за ней в свою очередь резеденция то ли султана, то ли эмира. Короче, какая-то местная шишка там живет. Это выяснилось ранее, когда мы свернули с основной трассы (не обращая внимания на предупредительные щиты о въезде на частную территорию), полюбопытствовать: "А что это за такое?" А там по дорожкам, рискуя попасть под наши колеса, ходят нахальные павлины, не менее 20 штук. Когда же мы уперлись в большие кованные ворота, то из припаркованного напортив Хаммера с крупнокалиберным пулеметом на крыше выскочили какие-то недружелюбные арабы с автоматами в руках. И злобно так заорали, что сейчас покажут нам, "можно ли тут сделать фото"!

Так вот за спиной находилась именно эта, окруженная кустарником резиденция.

Не слишком богатый выбор при принятии экстренного решения, прямо надо сказать. Подверженный террористическим замашкам организм сократил время на принятие решение до минимума. Схватив удачно оказавшуюся в бардачке книжку дамской описательницы детективов Дашковой, быстро-быстро "перечитал" первые 15 страниц, отделил их от основного текста и пулей устремился в лесополосу.

К качеству отечественной бумаги нет никаких претензий! А вот формат мог быть бы и побольше. Но это уже детали.

Через минуту, весьма повеселевший, я уже был в стоящей под парами Тойоте. Макс, сидящий за рулем, размышлял тем временем, что если меня в прямом и переносном смысле возьмут за задницу, то по какой статье местного законодательства придется нести наказание. Оскорбление чести и достоинства монаршей особы, или по какой другой?

***

Перечитал сам свое творение. И в правду не маленькие хроники получились. Но вот заканчивать на такой срачной ноте как-то нехорошо. Поэтому пришлось выудить из памяти еще один забавный африканский эпизод и разместить его в формате бонусов.

Дороги кенийско-танзанийские, как я уже упоминал, в общей массе своей дерьмовенькие. А тут едем по дороге, ведущей к национальному парку Нгоро-Нгоро, и поражаемся нехарактерной ровности проезжей части. По обочинам водостоки плиткой выложены и разметка аж двух цветов. Центр отдан под откуп белым прямым и прерывистым линиям, а края дороги оторочены желтыми полосами. Ну, подивились, да и ладно.

Когда возвращались через несколько дней обратно, тема дороги всплыла вновь. Причем инициатором был наш замечательный водитель-экскурсовод Илюша, который поинтересовался, не обратили ли мы внимание при выезде из парка на большой мемориальный камень с прибитой на нем металлической табличкой. Да нет, особо не обратили, мало ли чего на камнях понапишут. А чо? А то, что этот памятный камень имеет непосредственное отношение к тому дорожному полотну, по которому мы сейчас весело мчимся, попивая текилку, слизывая соль с руки и закусывая наструганным лимоном. И поведал нам следующую историю.

Несколько лет назад в экономической жизни Японии… (спокуха, не спешите недоумевать, при чем тут эти, ща узнаете), так вот случился у них невпупенный профицит бюджета. А если не выпендриваться и говорить по-простому, то заработали наши дальневосточные соседи стока бабла, что не знали, куда его деть.

И для решения этой проблемы были разработаны всякие благотворительные программы, типа "поможем бедным странам Африки". Одним из таких проектов стала мысль проложить дорогу от ближайшего более-менее населенного пункта до нацпарка Нгоро-Нгоро. Добротная инфраструктура должна была повысить привлекательность и более комфортный доступ богатеньких туристов до очагов местной экзотики. Помимо этой цели вроде японцы еще каких-то льгот для концерна "Тойота" выбили.

Так вот, жители страны восходящего солнца прикинули смету, выделили согласно ее денежные средства. И стали ждать, когда благодарные африканцы эти средства освоят. Приезжают через некоторое время подивиться на свеженький автобан. А дивиться пришлось на его отсутствие. На недоуменный вопрос япошек: "А деньги-то где?" - танзанийские братки с глупой улыбкой (в стиле анекдота "Кто здесь?") переспрашивали: "Какие деньги?"

Ой, умора! Как это нам знакомо. "Освоили", блин, деньги. В результате ни дороги, ни хвостов куда эти халаявные деньги растворились.

Но эти упорные азиаты не унимаются, и денег у них по-прежнему туева куча. Чо втемяшилось - фиг из башки выбьешь, несмотря на временные неудачи.

В итоге японцы прислали ВСЕХ своих людей, хоть как-то участвующих в строительном процессе. От начальника стройки и главного инженера до последней уборщицы! Я куею, дорогая редакция.

Эта бригада в темпе японского вальса и с восточной точностью отгрохала в наикратчайшие сроки вышеописанную трассу. В ответ признательные, а может, и слегка пристыженные африканцы установили при выезде на дорогу благодарственную табличку японскому народу в целом и отдельной дорожно-строительной бригаде в частности.

Вот такая история. Немного отойдя от смеха, мы давай приставать к Илюше с просьбой дать нам телефон этих бескорыстных "шабашников". Мы бы им фронт работ обеспечили! Скажем, от Екатеринбурга до Челябинска пусть закатают такую же трассу. Вот бы красота была. А уж на памятные таблички мы бы не поскупились! Хоть через каждые десять километров установили бы, с поименным упоминанием всех самураев-стахановцев.

Ну вот, пожалуй, и всё.