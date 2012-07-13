Базы отдыха и санатории Урала. Часть 3. Гранатовая бухта, Соколиный камень, Солнечный камень

Лето в самом разгаре и мы вновь предлагаем вам материал, созданный на реальных отзывах ю-мам о турбазах, базах отдыха и санаториях Урала. Продолжаем выяснять, в какой санаторий или на какую базу отдыха можно бесстрашно ехать с детьми, получить достойный уровень проживания, хорошо отдохнуть и даже подлечиться, а куда лучше отправиться веселой компанией без малышей и исключительно на выходные.

Гранатовая бухта

Адрес: пос. Верхняя Сысерть, микрорайон "Сосновый", 1 (расположен в лесопарковой зоне посёлка Верхняя Сысерть в 50 км от г.Екатеринбурга).

Телефон: (343)214-36-01, 228-35-61, 228-35-62, (34374)7-11-01.

e-mail: lokpso@sysert.ru

На сайте «Гранатовой бухты» (далее по тексту - ГБ) заявлено довольно много развлечений для всей семьи: ежедневная культурная программа, экскурсии с посещением исторических мест района, разнообразный выбор вариантов активного отдыха (прокат спортинвентаря, площадки для групповых видов спорта), сауна с бильярдным залом, детская комната, площадка и многое другое. На водоёме оборудован пляж с лодочной станцией. Любители природы могут посвятить свой досуг сбору грибов и ягод, рыбалке.

Все ю-мамы отмечают качественное вкусное питание, хвалят доброжелательность персонала, которую не могут поколебать ни детский шум, ни беготня. Номера хоть и небольшие, но чистые, уборка качественная и своевременная. Про лечение отзывов не очень много, функции профилактория ГБ выполняет хорошо, все необходимые врачи есть, процедуры и оборудование тоже. Ехать в ГБ лечиться основательно ю-мамы не советуют, т.к. Урал изобилует профильными санаториями, но хорошо, спокойно отдохнуть и немного укрепить здоровье в ГБ можно всей семьей!

07.2009

…там лечение хорошее, дешевле значительно, но скучно - никаких развлечений, только детская площадка…

09.2010

..Санаторий на берегу водохранилища, место красивое, условия проживания, питания и оздоровительного лечения на достаточно хорошем уровне.

12.2010

Очень понравилось. Правда развлечений вечерних там нет, но мне это и не надо было. Там есть спортзал, сауна, прокат лыж, коньков (катка я не нашла, может еще не залили), построили горку хорошую.

01.2011

Ездили мы туда два раза, но оба раза с классом на выходные дни... Нам очень понравилось там отдыхать... Про лечение ничего не могу сказать (у нас не было), но кормили там на убой... Это точно... Ну, например, на обед ребенку полагалось не стакан сока, а целый литр, причем сок "Я" не самый плохой, и, так как у нас было и у родителей, и у детей детское меню, с собой мы унесли 30 л. сока... Так как помимо сока был еще чай... На обед детскими порциями просто объедались, не успевали оглянуться, как уже полдник со свежей выпечкой и огромным яблоком... Вот и уже ужин... В общем, после Гранатовой бухты на диету... Территория там убирается, все очень чисто и красиво... Можно покататься на лыжах (есть прокат и лыжня), можно сходить в спортзал... Сауна с бассейном. Персонал хороший, ну, представьте ораву детей (25 человек), которые, естественно, не могут сидеть на одном месте... и нам не было сделано ни одного замечания... Ну, и вели, конечно, мы себя более или менее тихо... Номера там хорошие, теплые, уютные (не люкс конечно, но жить можно, правда маленькие)…

Номера хорошие, уютные, хотя не очень большие. В номере душ, туалет, ванна, кровати, тумбочки, телевизор, телефон внутренний. Чисто, убирают каждый день.

Персонал очень доброжелательный, приветливый. Врач очень понравилась (но я была у заведующей, терапевт на больничном была). Детской комнаты не обнаружила.

Есть детская площадка, при мне строили горку очень хорошую. Территория убирается постоянно, чистятся все дорожки и детская площадка. Про сауну и бассейн не могу сказать ничего, т.к. не была там. Кормят как на убой - не успеваешь проголодаться. Каждый день фрукты и что-то молочное в ужин - детские кефирчики, молоко, йогурты. На полдник выпечка обалденная. Еще там кафе есть, где выпечка, чай. Я покупала домой пельмени с горбушей и мясные - как домашние. В общем, я нисколько не пожалела, что выбрала именно "Гранатовую бухту", сравнивать есть с чем. Планирую съездить туда еще.

02.2011

Номера очень маленькие, но на двоих с ребенком поютитесь нормально. Персонал хороший. Все друг другу почти родственники: из одной нашей деревни)))

Это не санаторий, а профилакторий. Врачей там двое: терапевт, педиатр. Но они диагнозы не ставят. Делают назначения только по представленным в картах диагнозам. Кроме оплаченного в путевке там много других проф. "приспособ": кровать с роликом для позвоночника, сапоги для ног, электрофорезы всякие, парафин. Никто рассказывать не будет - читайте инфу у администратора или на стендах.

По вых. лечения нет. Только фито чай. Еще невролог по сб. принимает. В будни есть УЗИ. Но, если что, то в Екб. гораздо точнее делают. Там не очень доверяйте. А еще там стоматолог есть. Повторюсь, это сугубо мое мнение, я в Екб. лечу зубы и нервы))) а еще врач диетолог есть. Все там, помните, профилактическое, по принципу «не навреди», как во всех профилакториях))))

У меня сын с тренировкой туда на неделю ездил. Привез пару кило апельсинов не съеденных. На ругань персонала не жаловался, а их там толпа детей была без родителей. Несколько раз в лифте застревали. Жили по двое в номере. Номер, по словам сына, небольшой, но им хватало. Горка огромная. Спортзал не отапливаемый. Сауна с джакузи (4 детей или 2 взрослых влезают).

03.2011

Общее впечатление положительное, я прекрасно отдохнула, хоть и была с двумя детьми. Получили все, что хотели - и по лесу нагулялись вдоволь, и подлечились - все и в одном месте.

04.2011

…Есть, конечно, и сотрудники, о которых очень приятно вспоминать: Оксана-массажист, из галокамеры женщина, в нейросенсорной комнате, УЗИ, на ЛФК, парафинщица, вроде бы, приятная, но бывает и чудит))))) - заявила как-то, что у них самообслуживание в процедурном))). Про терапевта и педиатра вроде бы уже писали. …Питание хорошее и сотрудники в столовой приятные. Библиотека хорошая, тренажерный зал, детская неплохая. Воздух отличный! В общем - ПРИЯТНОГО ВСЕМ ОТДЫХА!!!

Здравствуйте всем! Совершенно случайно забрела на ваш форум и хочу сказать в защиту "Гранатовой бухты". Я мама троих детей, этот профилакторий посещаю 1-2 раза в год уже в течение 8 лет, мои дети выросли в этом санатории. Я знаю большое количество семей, которые, кроме как в Гранатовую бухту, ехать никуда не хотят. Меня совершенно устраивает соотношение цена-качество. Пусть маленькие номера, но и на звёздность этот санаторий не претендует. Едем мы туда не в номерах сидеть. Очень ухоженная территория, полная тишина, отсутствие грязи. Питание - отличное! Обращает на себя внимание чистота, а у медиков - просто стерильность. Всегда восхищаюсь коллективом: как дружно и слаженно работают, никогда нет очередей на процедуры (грамотно организована работа). Ни одна уборщица не нагрубит! Там нет текучки кадров. Этот персонал работает много лет. Врача-педиатра просто обожаем. Как у некоторых язык повернулся обозвать эту женщину "педиатриссой". Это руководитель медицинского персонала, принимает детей и ещё питание контролирует. Я вижу её везде: и пищеблок проверяет, и чистоту в номерах. Мои дети называют её любимым врачом. Не лгите, пожалуйста, что вас не послушали и внимания не оказали. На все просьбы, прихоти и капризы персонал реагирует сразу и делает всё, что в их силах. Честь и хвала такому коллективу за то, что терпит не всегда воспитанных, а чаще нервных и даже бешеных отдыхающих.

Сам санаторий хороший, место красивое, воздух супер, столовая, питание и сотрудники в столовой супер…

04.2012

…я в начале, когда съездила к ним, несколько разочарована была - начиталась в сети излишне восторженных отзывов, а потом, съездив в Леневку, решила, что Гранатовая бухта получше будет. В Гранатовой бухте нет бассейна только, а игровая прекрасная, и воспитатель имеется. Соляная камера есть. Лечение можно докупить на месте, они даже это как-то больше любят. И массажа всем хватает, а не как в Леневке - нам из 3 не досталось никому и, кстати, убирают там чище, чем в Леневке, и на детей не орет никто, в отличие от Леневки…питание в Гранатовой бухте хорошее, меню заказное.

Есть и минусы…

Первый и основной минус – работа педиатра. Многие ю-мамы жалуются, что это невнимательный и равнодушный человек, именно из-за неё некоторые ю-мамы возвращаться в профилакторий не хотят. Второй минус – качество предоставляемых медицинских услуг. Уважаемые ю-мамы, в ГБ, как и в других санаториях и профилакториях, надо внимательно следить за тем, чтобы все процедуры, входящие в путевку, были назначены и проведены, это ваше право.

03.2011

Взрослый врач мне очень понравилась, толковая и вдумчивая тетенька. А вот детский - ужас-ужас (мне есть с чем сравнить, по сравнению с этой замороженной и равнодушной тетенькой детские врачи в Дюжонке и в Соколином камне - и специалисты замечательные, и люди хорошие). Второй раз в Гранатовую бухту я, наверно, уже не поеду и друзьям советовать не особенно буду, именно из-за негативного опыта общения с местной педиатриссой.

…эту педиатриссу в Гранатовой бухте в кабинете не сыскать, либо она все время занята, и вообще она детей, принимая, не слушает и не смотрит, и ей глубоко по барабану эти отдыхающие. Мы, конечно, подхватили сопли. Все лечение - за дополнительную плату, и то, я за ней бегала без конца с этими назначениями. А она - с вежливой улыбкой на лице и равнодушным холодным взглядом. Неприятно ведь мне как маме.

Удовольствие доставляет ведь не только комфортное размещение. Да, в Гранатовой бухте евроремонт за наши с вами денежки как налогоплательщиков - бюджетная же организация-то. Но гордиться-то им нечем. Возвращаться к ним не хочется. А вот в Дюжонок - хочется, несмотря на то, что они бедны стенами, да, увы. Зато прием у них душевней и человечней…

04.2011

Во-первых: советую изучить заранее стоимость процедур на сайте Гранатовой бухты и стоимость путевки (количество процедур, входящих в путевку, приемы врача). Следите, чтобы не было меньше, чем оплачено, т.к. сплошь и рядом у людей путевки оплачены, а процедуры им и половину (от стоимости входящих в путевку) не назначают. Аргументом служит: Вам это не надо! Несмотря на санаторные путевки с показаниями врача на конкретные процедуры. Будьте понастойчивей и знайте права… Третий этаж можно сказать не убирается - лентяйка работает. На 5-ом душевная женщина - и чаевых не жалко. За качеством процедур тоже следите. Мне магниты на почки назначили, а делали на позвоночник (чтоб не падали))))!) в последний день другая сотрудница замещала и сделала-таки на почки!! Бардак, в общем, за собственный счет… Входящее в стоимость посещение узкого специалиста-блеф (такие только числятся, но не водятся).

… с лечением недочеты, также как и с вниманием педиатра.

04.2012

… В Гранатовой бухте только педиатр плохой, неприятная тетка. Ну, так и общаться с ней поменьше, тем более, что вы для ребенка будете без лечения покупать - уж как-нибудь один-то прием переживете…

Солнечный камень

Адрес: пос. Верхняя Сысерть (2 км от поселка)

Офис в Екатеринбурге: ул. Сони Морозовой, д. 190, оф. 101

Телефон: (343) 355-55-25, 350-05-05

http://www.sunstone.ru/

На сайте базы дано следующее описание: база отдыха находится на берегу В-Сысертского водохранилища – это одно из самых живописных мест в окрестностях областного центра: сосновый бор, озеро с чистейшей водой, свежий воздух – лучшего места для отдыха вдали от городской суеты просто не найти! База отлично подойдет как для отдыха в кругу семьи, так и для веселья в большой компании. В летний период работает лодочная станция, доступны катания на велосипедах, роликах, квадроцикле.

Одна ю-мама дала более точное описание базе: «Как альтернатива палатке – нормально». Солнечный камень – это простое место отдыха без изысков и особого комфорта. Обычно туда едут веселой компанией, без маленьких детей и ненадолго. Главные плюсы базы – это расположение на берегу водоема и большая территория, главный минус – «совковые» бытовые условия. Селиться лучше в домиках, т.к. номера в корпусах запущены. Если не пугает низкий уровень сервиса и проживания – то эта база хорошее место для веселых летних выходных.

05.2009

..комаров много…

03.2010

….можно снять коттедж недорого. Там и бильярд, и баня, и шашлык, а еще там же и пейнтбол есть.

06.2010

Мы в том году там свадьбу у сестры справляли, три дня праздновали!!!! Там у озера есть двухэтажный деревянный дом - вот в нем супер!!!!! В номере две комнаты: заходишь и диван, кресла, холодильник, столик, короче, все необходимое. Следующая комната: спальная кровать очень большая и мягкая, ванна, туалет - все прилично!!!! Нам очень понравилось!!! А комната новобрачных ваще супер!!! Народу было очень много, так что не всем в доме этом хватило, размещали в других домах, вот там конечно, намного хуже, но чистенько!!!

08.2010

Летом хорошо, купаться можно, на лодках катались, еще рядом конюшня была, на лошадях катались. Зимой из развлечений - гоняли на снегоходах. Номер без изысков, маленький, с удобствами. А зимой мы жили в двухэтажном домике у входа на базу. Хороший двухкомнатный номер с удобствами, намного лучше, чем в каменных корпусах.

Отдыхала в конце июня с двумя детьми на этой базе. Поначалу впечатление было не очень - в номере из туалета воняло канализацией, питание было просто ужасное. Но через два дня питание резко поменялось, начали готовить очень вкусно, даже дети начали есть, порции большие. Из развлечений - сдают в аренду велосипеды, катамараны, лодки, бадминтон. Есть бар, который работает до 22 часов. Территория большая - есть воллейбольная площадка, футбольная, качели, для детей - детская площадка. Пляж был не оборудован. При нас там отдыхали и занимались дети из секции фигурного катания, гребли на байдарках. А также было много мам и бабушек с детьми. В номере был телевизор (показывало где-то 5 каналов), холодильник, чайник, немного посуды.

…Самое хорошее, что было - это гуляние по лесу с еловыми шишками, воздух хороший, а еще на квадриках покатались…

За сервис там не убиваются, это точно. Цивилизации там по минимуму, но это ведь и не отель. Для отдыха на природе - нормально, на пару-тройку дней. Прокат работает - лодки, катамараны, мангалы. Есть беседки на территории, есть просто столики со скамейками, есть территория палаточного лагеря, где вообще все обустраиваются, кто во что горазд. Есть бар - дают спиртное и мороженое, в баре есть бильярд (200 р/час). База забита в выходные по самое не балуй, на неделе там типа спортивного лагеря - детские-подростковые команды отдыхают. имхо.

Отрицательные отзывы

06.2010

Там ужасно. В номера лучше не заходить вообще. Совок совком(((

Только территория нормальная.

Вообще. Кошмар. Я такого ужаса отродясь не видала - как в бараке! Комаров, полагаю, к вечеру должно быть дофига - водоем же.

Он хорош для поездки на шашлыки с компанией и без ночевой, но другие варианты не подходят на мой взгляд, грязь, бараки и ужас!

08.2010

Полный совок, больше туда ни ногой. Были в прошлом году в августе, погода была ужасной, покупаться потому не удалось, да и судя по необорудованному пляжу не особо и хотелось, заказали беседку - кошмар, старая ужасная. Про номера вообще молчу - в ужасных старых зданиях, полно комаров, сетки на окнах - это роскошь видимо, о них - не мечтайте, и чтобы окна закрывались тоже, форточку мы закрыть не могли. На первом этаже не берите ни в коем случае - сырость, вонь, и еще больше комаров. Мы поменяли на второй этаж, и был еще номер один у нас люкс вроде, более или менее, в нем мы и тусили. Площадка детская жуткая - железные турники и качели древних времен.... Питание обычное столовское и обстановка в столовке тоже обычная советская.

…отстой совковый, мы там номера снимали, причем один типа люксовый - смешно и страшно... комары сожрали, т.к. окна было не закрыть, пахло плесенью и тыпы. Берег весь в камышах, беседки - развалюхи, мы там только на квадроциклах покатались и погуляли по лесу - свежий воздух, но в такие места нет никакого желания возвращаться.

Соколиный камень

Адрес: г. Первоуральск (в 40 км от Екатеринбурга, в сосновом лесу на южном склоне горы Телячья)

Телефон: (3439) 64-84-50, 64-98-76, 64-98-71

http://www.sokolkamen.ru/

Общее мнение ю-мам о санатории хорошее. Лечение простое, все необходимое, чтобы привести себя в порядок и подготовиться к осени-зиме, есть. Питание обильное и вкусное. Номера маленькие, убирают их тщательно. Для деток много интересного: огромный бассейн с горками, детский парк, зоопарк, игровая площадка. Летом на территории санатория работает санаторный лагерь «Лесовичок», там детки занимаются в кружках и секциях. В общем «Соколиный камень» хорошее, достойное и спокойное место для отдыха всей семьей, без каких-либо претензий на эксклюзивность, но со стабильным качеством и комфортом для своих гостей.

02.2010

…там не аквапарк, а бассейн, просто в нем есть 2 горки. Бассейн клевый, 25 метров. Кормят хорошо и много. Доча ничего не съедала, сестра по питанию все переживала ходила, что ребенок мало ест. Из плюсов - рядом зоопарк, Ариша ходила "заек кормить" по два раза на день. Постарайтесь попасть в детское отделение «Лесовичок», там номера получше.

…младшему интересно везде, где мама - как я понимаю. А для старшего - будет в бассейне купаться до посинения. Опять же зоопарк рядом, вход рублей 20, что ли, стоит.

Бассейн там хороший (сама туда одно время ходила, тренеры хорошие), территория небольшая, рядом парк.

03.2010

интересно, не думала, что тут будут обсуждать наш санатории местный... Оказывается, он особенный))) В бассейн мы туда не ходим, он считается грязный по сравнению с бассейном в водных видах спорта, там намного всё цивилизованней)) Аквапарком очень тяжело назвать, две горки, смешные, маленькие в общем, ну для детей сойдет, правда одна горка закрытая, в ней темно и застревают в ней)))) Местные ходят туда в сауну, на акваваэробику, ну и так поплескаться...

…санаторий неплохой, жила одна в двухместном двухкомнатном номере, санузел в номере, бассейн обычный, ничем не примечательный, лечения мне особо не требовалось и не полагалось в связи с беременностью: ходила иногда в бассейн, по желанию, на ЛФК, кислородный коктейль, фиточай, консультацию психолога, гинеколога и др., просмотр фильмов о беременности и родах, массаж, ингаляцию, по вечерам до 21-00 детская дискотека, а потом тишь да гладь. Детишки и старики посещали всевозможные физиопроцедуры. Кормили часто (6 раз в день) и помногу. В общем-то впечатления остались хорошие. Днем ходили гулять по Первоуральску. Вечером после ужина гуляли в парке - вот и все развлечения, а что еще надо.

…да, мне тоже очень понравилось)))) были несколько раз в ноябре, декабре и марте. Впечатления очень хорошие)))) Тепло, уютно, душевно, вкусно)))

01.2011

…беременными занимаются - бассейн, массаж, кислородный коктейль, травяной сбор, ингаляции, лечебная физкультура, физиопроцедуры при необходимости, взвешивания ежедневные, давление, таблетки и прочая лабудень, кормили нас (беременных) по 6 раз в день, рядом парк, днем гуляли там, детей там тоже было много, их тоже лечат, но не знаю с какого возраста.

03.2011

Там хорошо. Такого хамства, как в Гранатовой бухте, нет. И номера тоже моют чисто (в Гранатовой бухте на 3 этаже грязища, девочка зайдет, помашет тряпкой, и все). Правда, номера сильно маленькие. Зато там и соляная шахта есть, и бассейн классный. Кроме того, рядом зоопарк и детский парк. В самом санатории летом действует санаторный лагерь (раньше был), там кружки и секции. На улице есть оборудованная площадка. Персонал приветливый.

04.2012

А я посоветую Соколиный камень в Первоуральске. Не так дорого, как в Леневке, зато обслуживание очень доброжелательное (сравнительно с Леневкой). Бассейн большой, классно (хотя и не такой красивый, как в Леневке). Рядом - детский парк (старенький, зато развлечься есть где) плюс зоопарк копеечный, мы с дочкой все время ходили в него зверей кормить (были 3 года назад). Лечение есть все - и ЛФК, в том числе, в бассейне, и спелеокамера, и массажи всем дают (а не как в Леневке - нам на троих никому не досталось). В общем, лечение гуд.

"Соколиный камень" посмотрите, хороший санаторий. И цены адекватные. Правда, если летом собираетесь, то на лето путевки только с лечением.

Фото взяты с официальных сайтов.

Отзывы собраны за период с января 2009 г. по июнь 2012 г.

Отзывы о других санаторях, базах отдыха вы сможете найти в разделе "Наши путешествия"