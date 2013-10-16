Новый год 2014. Где встретить? Куда поехать?

Выглянув сегодня с утра в окно, опять обнаружила на улице снег. Э-э-э, еще даже не середина осени, зачем так сразу-то? Пробираясь сквозь «сугробы», осознала, что и зима уже недалеко, а значит что? Да! Длинные новогодние каникулы. А как говорится, готовь сани с лета. Вот и пришла в голову мысль начать подготовку к новогодним праздникам. В этом году они продлятся до 8 января. Не так много, как обычно, но все же можно успеть съездить куда-нибудь отдохнуть. Итак, предлагаю вам список наиболее популярных и недорогих мест для отдыха в новогодние каникулы.

Цены представлены с учетом виз и топливного сбора на двоих.

Таиланд

Если вы не боитесь остаться без снега, горок, мороза и традиционного Нового года, то ваш путь лежит в экзотический Таиланд. Но имейте в виду, что в это время здесь празднуется только европейский Новый год. Национальный новый год (Сонгран) таиландцы отмечают в апреле. Тем не менее, для туристов, которых очень любят в этой стране, организуют пышные празднества и каранавалы.

Самый недорогой вариант, который мне удалось найти на новогодние каникулы – это тур в Паттайю на 7 ночей, вылет 29 декабря в отель 3*с завтраками за 117 тысяч рублей.

Египет

Еще один вариант новогодних каникул под солнцем. Но, в отличие от Индии и Таиланда, в Египте не всегда бывает жарко в это время. Само собой, это не морозы среднего Урала, тем не менее, может быть ветрено, поэтому обязательно возьмите с собой куртку.

И еще совет – тщательно выбирайте отель, читайте отзывы, потому что очень часто новогодний праздник - это всего лишь более разнообразно накрытый стол и программа до 24.00 ночи. Кстати, также многие рекомендуют привозить шампанское из России. Стоимость бутылки в Египте может достигать 100 долларов.

Минимальная стоимость путевки, которую мне удалось найти - это 72 тысячи за двоих в отель 4*, все включено, на 7 ночей.

ОАЭ

Декабрь и январь - самые прохладные месяцы в году в Эмиратах. Но это для них они прохладные, а для нашего русского человека +28 – жаркое лето.

И все бы ничего, но ведь наш человек плохо себе представляет новогоднее застолье без алкоголя. Поэтому, если вы выбираете ОАЭ для отдыха, то избегайте эмират Шардж, где действует «сухой закон» даже для туристов.

7 новогодних ночей в Эмиратах обойдутся минимум в 125 тысяч рублей. При этом отель будет 5* (вариантов с меньшей звездностью я просто не нашла) с завтраками и вылетом 28 декабря.

Чехия

В Чехии, как и в России, достаточно сложно предсказать погоду. В новогодние каникулы здесь может быть и -20 и +10, но средняя температура -7+5. Тем не менее, пражские улицы, украшенные рождественскими сюжетами, атмосфера сказки, огней и тепла всегда привлекали сюда множество туристов.

Вся эта сказка обойдется вам минимум в 88 тысяч рублей в отель 3* на 8 ночей с завтраками.

Австрия

Знаменитые венские рождественские балы привлекают немало туристов со всего мира. Неповторимые венские вальсы, огни, мощеные улочки – такое празднование нового года будет изысканным и романтичным. Итак, если вы соберетесь в Вену, то такая поездка вам обойдется в 100 тысяч рублей. Это за 6 ночей в отеле 3* с завтраками, вылет 30 декабря.

Также Австрия известна своими горнолыжными курортами. И если вы решите провести новый год на свежем воздухе высоко в горах, то это вам может обойтись в 130 тысяч рублей на двоих за 7 ночей в отель 3*с завтраками, вылет 28 января.

Болгария

Болгария в Новый год – это, прежде всего, горнолыжные курорты. Я взяла на рассмотрение один из самых популярных и любимых курортов среди отдыхающих. Итак, активный отдых на горнолыжном курорте Боровец обойдется вам в 140 тысяч рублей за 8 ночей в отеле 3* с завтраками.

Финляндия

Кто-то стремится в эти морозные дни успеть погреться на солнышке, а кому-то хочется прикоснуться к настоящему волшебству, встретится с Сантой, оленями, ездовыми собаками в северной стране Финляндии.

Минимальная стоимость на 5 ночей с завтраками на горнолыжном курорте Пэлло составила 89 тысяч рублей.

Индия

Это страна волшебства и тайн, где ароматы пачули, сандала и карри витают в воздухе, где волны океана ласкают слух. Это страна загадок с насыщенной колоритной культурой и богатой историей.

Долгое время Индия принадлежала Великобритании, поэтому европейский Новый год и Рождество здесь празднуются и коренным населением, которое очень любит эти праздники.

Мало того, Новый год – это самый разгар сезона на Гоа. Традиционно деревья украшаются красными фонариками, ну, а ночная жизнь здесь в туристический сезон кипит круглосуточно.

В этой удивительно стране за 105 тысяч рублей вы получите отель в 3* с завтраками на 6 ночей, с вылетом 29 декабря.

Европа (Германия, Италия, Испания)

Чтобы провести 7 ночей в Европе в новогодние каникулы, вам придется выложить 114 тысяч рублей за Германию, 81 тысячу рублей за Италию и 104 тысячи за Испанию.

В статье использовались фотографии с сайта http://www.globallookpress.com/