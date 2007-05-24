Рассказ о поездке в Турцию с двумя детьми от GVika

Поездка с 11 мая по 22 мая 2007 года, отель Пиратес Бич (hotel Pirates Beach) г. Кемер (а точнее пос. Текерова).

Скажу сразу, поездка и сам отель мне очень понравились, даже особенно отель. Ехала в абсолютно растроенных чувствах, но все оказалось совсем не так страшно, как до этого начиталась в инете. Но … все по-порядку.

Отель нам посоветовали в агенстве Ривьера Анна Артюх, за что ей отдельное спасибо. Правда по-началу, когда уже внесли первый взнос и стали анализировать отзывы бывших постояльцев отеля, я всерьез подпортила себе настроение: «отель с очень маленькой територией», «горки плохие, даже взрослому мужчине на них не разогнаться», «обслуживание в номерах практически отсутствует», «пляж галечный и подходить к морю тяжело даже взрослому, не то что ребенку»… и много чего еще, ну знаете как начинаешь вычитывать все самое плохое и накручиваешь себя. Я уже стала подумать не попроситься ли нам поменять отель на «Аркадию» в Белеке, где мы отдыхали с дочкой в прошлом году, но все таки решила рискнуть. Тем более, что все уверяли, что Кемер чем-то похож на Крым, а в Крыму (на всем побережье кроме ЮБК) я очень люблю отдыхать. Кстати сказать, «масло в огонь» подкинул и сам гид, который вез нас из Анталии, когда сказал, что в Кемере всегда на 2-3 градуса холоднее, чем в той же Аркадии и тем более в Алании, как море, так и воздух.

Собрались. Нас четверо: взрослые и 2-е деток: Анюта – 10 лет (исполнилось в поездке), Гришаня – 2 годика. Малыша вывозили в первый раз и конечно очень волновались: как он перенесет поезду, смену климата, другое питание и режим, не заболеет ли в чужой стране и т.д. и т.п.. Поэтому собрали громозкую аптечку (от температуры, Гексорал, ношпу, Линекс, Лазолван и много чего еще). Из всех многочисленных лекарств мы воспользовались только Линексом (у него накане появилась странная сыпь вокруг рта, похожее на диатез и я решила первую неделю в новой стране давать это лекарство) и пластырями, но лучше больше, чем меньше. Из дополнительно детского брали надувной круг (пригодился), новый песочный набор (даже не открывали, но тут нам просто повезло) и коляску (ОЧЕНЬ даже пригодилась).

Перелет туда выдался очень тяжелым: вылет в 4 ночи, это значит, что в 02:00 надо быть в аэропорту, в 01: 00 выезжать из дома, а в полночь вставать или уж совсем не ложиться. Малыш во время одевания даже не проснулся, проспал всю дорогу до аэропорта, а там открыл глаза и спросил: «Мама, где море?».

В зале ожидания часик переживали по минутам. Наш мальчик очень шустрый и его постоянно приходилось отвлекать чтобы не разнес витрины в Дьюти Фри. Кстати, оно у нас в городе довольно странным оказалось (до этого мы всегда вылетали из Москвы и в нашем городе были впервые) – практически одно спиртное, ну еще пару кукол Барби и детских книг, мне ночью очень захотелось шоколада или просто чего-нибудь сладкого – но не тут то было.

В процессе отвлекания малыша от других измученных ожиданием и желанием спать людей нам очень помогли детские сказки заранее закаченные на плеер:

Четыре с половиной часа в самолете тяжелее всего, как ни странно дались мне и старшенькой.

Малыш весь перелет спал, правда на двух сиденьях сразу: своем и моем, спать в полусогнутом состоянии ему не понравилось. Анюта крутилась на своем сиденье и так и эдак, но уснуть или даже просто расслабиться никак не могла. Только самолет сел - малыш открыл глаза. Впечатлений слишком много - поэтому вел себя отлично все время прохождение всех осмотров, даже не пытался убежать, что просто удивительно.

Гришаня сейчас находится в довольно сложном, с точки зрения поездки, возрасте: он уже не сидит на месте ни минуты, но еще не подвержен уговариванию и посулам: живет текущей минутойJ. Опять же характер такой что мало не покажется никому. Со старшей, довольно спокойной девочкой, мне казалось странным жалобы мамочек на неугомонных сорванцов, теперь такое чудо живет у нас: за последние пол года по этой причине сменили уже 3 няни: тяжело им с таким непоседой.

Из Анталии в Кемер нас везли на большом автобусе, правда довольно удобном и с кондишином. Поездка долгая: два часа, но опять же сказки в наушниках и выходы с осмотром других отелей, когда заселяли остальных отдыхающих (в Пиратес обычно везут самыми последними - находится далековато).

И вот, наконец, мы в отеле. Меня в дороге уже «накрутили» по поводу отеля и тут как раз дождь!

Немного о времени года: в мае в Турции бывают кратковременные дожди, самые долгие, которые мы заставали длились около суток, потом опять: 22-25 градусов. Мне нравится летать в Турцию в мае, т.к. тяжело переношу сильную жару плюс еще маленький ребенок, проще выбирать погоду близкую к нашему июльскому лету. Хотя море еще довольно холодное – это надо иметь в виду (у нас было 16-18 градусов).

Но не смотря на все «страшилки» отель нам сразу приглянулся. В холе нас встретил… говорящий попугай! Он сидел прямо на носу «корабля», в виде которого была сделана стойка ресепшена и говорил «МА-МА», правда при этом к себе не подпускал грозно оборачиваясь в сторону предполагаемого обидчика. Попугай был без всякой клетки, чуть позже пришел одноногий пират, взял его себе на плечо и пошел с обходом по территории.

Небольшое отступление: вся тематика отеля пиратская – что очень нравится деткам от 2 (наш уже обращал на это внимание) до … лет. Весь обслуживающий персонал переодет в соответствующую морской тематике форму. Все оформление соответсвующее. Отель именно ДЕТСКИЙ, без детей в нем может быть скучновато, но вот с ними и им…!

Номер нам тоже понравился: может не очень просторный, но мы не собирались проводить здесь много времени. Все мои страхи уже улетучились и я даже приободрилась по поводу погоды: в Крыму мы и не в такой дождь отлично отдыхали, тем более, что надеялась на скорое исправление погоду (это случилось уже к обеду). И мы пошли осматривать территорию.

Отель действительно небольшой, это может быть минус для молодых людей: негде разгулятьсяJ, но, на мой взгляд, все организовано так практично и компактно, что абсолютно нет ощущения незаконченности или «маленького отеля». Много маленьких дорожек вокруг домиков, там обычно довольно тихо и практически не слышно гомона и музыки у бассейнов: мамы гуляют здесь с колясочками. За счет того, что практически нет больших открытых пространств (кажется, что каждый квадратный метр исспользуется по максимуму) мне территория показалась куда более интересной и значительно более уютной, чем территорий в несколько квадратных километров Домины Корал Бей в Египте.

Вход в воду действительно галечный, и по-моим ощущениям они подсыпают туда гальку специально (в один из дней во время шторма волны дошли до песка и все камни смысли в воду, на следующий день они появились снова), видимо для сохранения чистоты воды или чтобы не смывало песок в море и не смыло пляж. Но для нас галечных вход был плюсом – я не боялась за малыша, что он убежит в море, когда он играл на пляже с песком (галечный только вход, сам пляж песочный). Правда море вообще не вызвало у Гриши восторга, хотя может быть наоборот вызвало слишком много восторга, что он сразу решил туда не ходить, со словами: «там большие рыбы!», хотя рыб мы совсем даже в море не видели. Единственное на что он соглашался – это утречком помочить ножки, походив по воде у самой кромки (здесь галька совсем мелкая, как песочек и ходить по ней в некоторых местах довольно приятно). Но если вода доходила до трусов: все караул - спасайте мальчика!

Ко второй половине первого дня погода наладилась и стояла отличной практически весь отпуск. И мы очень быстро освоились. Практически всю первую половину дня проводили на горках.

Сразу о горках: мне они очень понравились, причем, та что с кругами даже больше. Это первая горка, на которой я каталась, где просто так не расслабишься, а надо постараться вписываться в повороты чтобы не застрять надолго в медленных водоворотах, которых на протяжении спуска 3. На ней мы со старшей катались без круга, а вот маленького возила на коленях на круге. Хотя, надо предупредить, возить малышей на ней может быть довольно опасно, если вы не можете сохранять равновесие (попробуйте покататься сначала сами): наш папа очень больно ударил Гришу, когда круг вместе с ними перевернулся на очередном повороте, и больше с маленьким на ней не катался, катала его только я.

Но самый большой восторг у нас всех вызвало кухня отеля! Питание действительно вкусное, очень много блюд из мяса (я его правда практически не ем, но мужской половине нравилось), всегде есть рыба, овощи, фрукты и просто потрясающие сладости!! Кстати, это оказался единственный отель в котором мы нашли на завтрак среди прочего молочную кашу, а на обед и ужин супы (супы правда частенько порошковые, хоть и с добавлением настоящего мяса и овощей). Хотя Гриша налягал в основном на сыры и сладости (мы с ним оба сладкоешки). Детское питание с собой тоже немного брали, но ничего не пригодилось, правда, тут на до учесть, что я не придерживаюсь очень строгих взглядов по этому поводу (конечно, не дам малышу солености, маринады, слишком острое, соленое и жареное, но большая часть взрослого стола ему доступна).

В отеле отличная анимационная команда, кстати грузинская, русский язык знают практически все.

Здесь прекрасная, на мой взгляд, детская анимация. Самое интересное: Пиратес Шип, когда детей вывозят на «настоящем пиратском» корабле «на остров» (реально их вывезли на побережье в районе развали Фазелиса), где дети ищут сокровища!

За сокровищами мы отправляли Анюту (стоит это 27 долларов), а Гришане очень нравилось печь пицу и печенье.

Малышей в отеле «разрисовывают» личики. Действо происходит практически каждый день в 16-00. Мы даже не пытались предлагать нашего, но нас уговорили, хотя после сами же пожалели об этом: три девочки – аниматора пытались завершить этот процесс, двое отвлекали одна рисовала. Гришаня крутился как только мог, а потом нашел новое развлечение: вытаскивать язык и слизывать результат, девочки, не зная Гриши, решили , что у малыша пересохли губки. Но вскоре они в три голоса кричали: «Да ведь он специально!», «Гриша, не делай этого!!!» Наш же радостно улыбался в ответ и повторял процедуру

Вот результат:

Для взрослых все как обычно: водная гимнастика, стрельба из ружей и лука, волейбол, водное поло, степ-аэробика и интересные вечерние программы.

Нам повезло, первые 3 дня мы провели в практически пустом отеле (наполенность не более 25 процентов), но после 15 «понаехало»!:). Правда с прибавлением людей были и плюсы: у маленького бассейна вместо одной горочки (слоника) сразу поставили еще две, а десткую анимацию увеличили практически в полтора раза за счет русских девочек (в отеле отдыхали только русские и украинцы и одна голландская семьяJ). К плюсам можно отнести еще и добавление мероприятий в анимационной программе, наконец то начались уроки танца. Кстати, (для женской половины) если будете в данном отеле сходите на эти уроки хотя бы ради эстетического удовольствия – мужчины которые действительно умеют красиво танцевать встречаются не так уж часто (это я про инструктора).

Еще про рестораны: т.к. у всех отдыхающих были дети (в отеле по моим ощущениям детей было больше чем взрослых), то все старались прийти на ужин к началу, а начало довольно позднее для малышей в 7-30, поэтому мест приходилось занимать заранее иначе просто негде «приземлиться» с детками. Но очень хорошая особенность отеля: ВЕСЬ ассортимент блюд у них сохраняется до самого конца как обеда, так и ужина.

Гришкин быстро перешел на новое время. Первый день встал в 7 утра, потом начал вставать в 8, как и дома. Отлично спал днем иногда даже вместе с Анютой

По вечерам ходили гулять в Текерову, гулять это громко сказано: Текерова для иностранцев - это сплошные магазины и «бутики»

После 18-00 в первую неделю было довольно прохладно, мы одевали на деток кофты, потом даже вечером можно было обходиться легкими вещами (мы с мужем теплые кофты свозили туда и обратно так ни разу и не одев).

Рядом с деревней Текирова находятся развалины старого города, посроенного еще до нашей эры: Фазелиса. К сожалению, в это место экскусии из нашего отеля не возят - это не выгодно, слишком близко, поэтому мы поехали туда сами… на такси (10 долларов за машину в одну сторону). В хорошем состоянии сохранился акведук и амфитеатр.

Многие постройки выглядят значительно лучше того, что осталось от Херсонеса в Крыму, может потому, что рядном не было никакого крупного города типа СевастополяJ. У города было 3 морских гавани: военная, торговая и общая городкая. Сейчас во всех трех гаванях хорошо купаться с детьми: здесь прекрасное и очень спокойное море, медленный спуск. Вход на территорию стоит 5 долларов с человека. Работают до 19-00.

Маленький всю дорогу по старому городу провел на плечах у папы, очень довольный собой.

Вот очень коротко о нашей поездке. Впечатлей хватит еще на столько же страничек, но пожалуй стоит остановиться.