На машине с палаткой и хорошим настроением

Нас чуть не смыло наводнением, чуть не прибило в кафе, чуть не остались в многокилометровой пробке, но "чуть" - не считается! И мы очень довольны своим Российско-Крымским путешествием на машине.

Маршрут Екатеринбург-Тимашевск-Новороссийск-Крым-Тимашевск-Екатеринбург. На самом деле как такового маршрута не было, планы менялись постоянно, стоило только запланировать что-то на завтра, как сегодня срывались с насиженного места и ехали совсем в другую сторону.

Выехали 1 июля, как и хотели, в ночь. В 21.00 водители выпили по чашечке крепкого кофе и в путь. Ехали через Сим, Самару, Пугачев, Энгельс, Саратов, потом в сторону Воронежа до М4, Ростов, Тимашевск. Два водителя сменяли друг друга и ехали практически без остановок, стараясь особенно по-максимуму использовать ребенкин сон. У нас с собой было все необходимое для автономного существования, поэтому за кафе и кемпинги не заморачивались. Сынуля (2,8) дорогу перенес хорошо, ему было все интересно, остановок много делать не пришлось.

Ехали по правилам, сильно скорость не превышали, шли примерно 100 км/ч. С собой брали рацию, навигатор, регистратор. Сотрудники ГИБДД за всю поездку заинтересовались нами всего один раз, под Ростовом, вяло пытаясь развести, но увидели регистратор и отпустили. В первую точку, Тимашевск, приехали в 18.00 3 июля. Получается 45 часов в пути.

Пару дней отдохнули, погуляли и двинулись дальше, в гости к знакомому в Новороссийск. Выехали 6 июля часов в 6 вечера. С полдороги начался дождь, ближе к Новороссийску перешел в ливень. Ничего не подозревая, оставили машину возле дома и пошли праздновать приезд и встречу со знакомыми. Нам очень повезло, что дом находился на горке, да еще и в середине узкой извилистой улочки. Ночью в доме размыло часть стены и протекла крыша - мелочи по сравнению с тем, что могло бы быть. Утром хозяева позвали прогуляться по городу, посмотреть разрушения (к слову, телевизор мы не смотрели и про Крымск вообще ничего не знали, как и про масштабы трагедии).

Остановились далеко от центра, с противоположной стороны бухты, там и гуляли, до центральных районов утром было не добраться из-за пробок и перекрытых дорог. Щебенка вперемешку с грязью, вода выше щиколотки, длинномеры, зарытые в камни по самые двери, обрушения, провалы в дороге - вот каким предстал перед нами город. Поохали, пофоткали, мальчики даже искупались, муж недоумевал, почему после воды кожа жирная, как в креме?

А потом местные рассказали, что ночью разлилась нефть, собрали оперативно, да видать не все. Вечером снова пошли прогуляться, большинство свидетельств ЧП было убрано: дороги расчищены, завалы разобраны, вода сама потихоньку уходила в землю. На следующий день все-таки добрались до центра, там как будто ничего и не было, чистенько, сухо, только городской пляж не успели прибрать от щепок и прочего морского мусора.

Пару дней погостили там и поехали в сторону Крыма. Заехали в Витязево на платный палаточный пляж. Первое впечатление - песочек, красота, давайте останемся здесь на пару дней. А потом пошли минусы. Ребятенок увидел море и сказал: «я в зеленку не пойду» (вдоль всего берега были водоросли, примерно 2-2,5 метра от берега, а дальше чисто, но сынульку так и не удалось затащить в воду). Выбрали уютное место под палатку, муж стал подъезжать на машине, на половине пути машина очень нехорошо забуксовала в песке, плюнули и встали, где укатанный песок. Стали ставить палатку, колышки тента в песке не держатся, камней нет, воткнули как получилось.

В итоге утренний сильный ветер складывал палатку пополам. Тот красивый песочек, что нам понравился, абсолютно не отряхивается с ног. Если взрослые в состоянии каждый раз более-менее тщательно отряхнуть, то детенышу это объяснить не удалось, все равно через раз проскакивал в палатку весь в песке. В итоге спали в песочнице, да ладно бы только спали, утром на завтрак - и ветер, и песок… Так что ели тоже из песочницы. Желание оставаться напрочь отпало.

Нам настоятельно советовали посмотреть лотосы, туда и отправились. Экскурсия заключается в том, что тебя минут 20 везут на быстроходном катере по реке и привозят на озеро/залив/пруд, не знаю как правильно - огромная территория, вся покрытая красивейшими цветами, катают там и потом везут обратно. Часик покатались и двинулись в сторону парома.

Очередь на паром была относительно небольшой, мы уехали на втором пароме. Получается, ждали примерно часа 2, а вот на украинской таможне задержались прилично, то ли у них была пересменка, то ли просто какая-то заминка - в итоге еще час. В Керчь заехали в темноте. Уставшие, замученные - остановились в первой попавшейся гостинице, оказавшейся очень приличной, с хорошим чистым номером и вкусной едой. За ночь, ужин и завтрак на троих плюс ребенок оставили там 2000 р. Приветливые хозяева разрешили заплатить рублями по среднему курсу. Там же мы увидели вырезку из газеты о достопримечательностях Керчи. Первым делом поехали в каменоломни, в которых прятались советские солдаты во время ВОВ. На экскурсию не пускают детей до 5 лет, поэтому пошли в 2 захода. Внутри очень холодно, у нас с собой были теплые вещи, а тем у кого нет, могли взять курточку напрокат за 5 гривен. Экскурсия интересная, трогательная.

Потом поехали гулять по самому городу. К вечеру проголодались и пошли в кафе. Попросили сделать музыку потише, в ответ на это нам предложили перейти в соседний зал. Все отлично, сидим ждем заказ, только принесли, буквально пару ложек съесть успели, как БАБАХ!!! На стол подает плафон, все в дребезги, в еде стекла, ладно хоть никого не поранило. Прибегает официантка, менеджер, все в ужасе, а у нас только нервный смех. Зависли мы в этой кафешке в общей сложности часа на три, пока нам снова все приготовили, пока поели. За неудобства получили существенную скидку и десерт в подарок.

Уезжали из города опять по темноте. Следующую решили посетить крымскую АЭС, от Керчи до нее совсем недалеко, поэтому, только выехали из города, кинули палатку и спать.

Крымскую АЭС начали строить в 1972 г, заморозили почти завершенную стройку после катастрофы в Чернобыле и полностью забросили после распада СССР. Приехали мы туда в надежде увидеть заброшенное, заросшее здание и были очень удивлены, увидев там работающий кран. К нам подошел человек и с грозным видом сообщил, что это частая территория, но, видимо разглядев номера, добавил: экскурсия 50 гривен с человека. Целый час нам рассказывали про стройку и про то, что сейчас этот колосс разбирается на металлолом каким-то частником, а ведь оставалось совсем немного до завершения строительства, уже была сделана отделка, начали завозить оборудование.

Погуляли, посмотрели и двинулись дальше. Все-таки мы ехали на море, до Азовского осталось совсем чуть-чуть и было бы глупо не побывать там. Так мы и попали в Щелкино и Казантипский залив, в который впоследствии просто влюбились всей компанией. В самом городе, практически на центральном пляже, расположены два палаточных городка, народу много, а цена за машину и трех взрослых сравнима со съемом благоустроенной квартиры. В квартире жить не хотелось, поэтому закупили продукты и, по совету местных, поехали дальше на дикий пляж.

Вот где красота, машины стоят в 50-100 метрах друг от друга, кто-то с палатками, кто-то без. На берегу мелкий ракушечник, приятный для босых ног и не совсем ужасный для палатки. Заход в море как раз для малышни, но уже в 300 метрах от берега скроет и взрослого, так что мелкое море не напрягает. За несколько дней сынуля достаточно уверенно стал сам плавать под водой, проплывая 1-1,5 метра, чем впоследствии восхищал незнакомых людей на других пляжах.

Через пару дней нам наскучил пассивный отдых, собрались и поехали дальше. Наметили несколько интересных мест по пути в Ялту, но в итоге до Алушты доехали практически без остановок. Планировали остановиться там на 2 дня и покататься по окрестностям, но местные дельцы решили за нас иначе. Никто категорически не хотел пускать на 2 дня, задорого и задешево – 5 дней минимум. Июль дал о себе знать. В итоге нашли бабушку, которая после продолжительных уговоров согласилась поселить нас чуть ли не в курятнике и с условием, что в 8 утра нас уже не будет. Но мы и этому были рады, потому как искать место под палатку на серпантине ночью совсем не хотелось. Вечером пошли на набережную и в ужасе убежали оттуда. Толпы народа можно сравнить с прогулкой по центру Екатеринбурга вечером в день города: идешь и постоянно ненароком задеваешь посторонних людей. Но зато пообщались с женщиной, продающей экскурсии, и решили с планами на ближайшие дни.

Утром выдвинулись в Ялту, там хотели посмотреть дельфинов в Акватории. Ялта неприятно удивила платными парковками, точнее, отсутствием бесплатных парковок: останавливаешься на три минуты у обменника, парковщики же хотят взять за час. А также очень дорогим бензином - цена подходила к 47 рублям. Благо, мы там не задержались надолго.

Акватория порадовала представлением. Морские львы и морж - не слишком захватывающе, а вот выступление дельфина и китов очень красиво и зрелищно. Там же зашли в перевернутый дом.

Я очень хотела в Ялтинский зоопарк, а мальчики на Ай-Петри. Гора была ближе, туда направились в первую очередь. Езда по серпантину на самую гору меня не впечатлила, а сынульку усыпила, поэтому меня с ребенком оставили в машине, а муж с другом поднялись на вершину. Погуляли и поехали вниз.

Горные дороги оказались совсем не для меня, постоянные повороты еще ничего, а вот пропасть в метре от машины пугала. Когда наконец спустились вниз, уже не надо было никакого зоопарка, Димуля хныкал, что устал, да и мне хотелось куда-нибудь выпасть из машины, только чтоб никуда не ехать. Нас почти силой заставили дойти до зоопарка и правильно сделали, он оказался для меня самым ярким впечатлением в Ялте. На входе стоит табличка: «Животных кормить можно», тут же лоточек со всевозможными вкусностями, начиная от орешков, заканчивая куриными окорочками. У животных большие просторные чистые клетки, большинство подходит близко к ограждению, ест с рук, а некоторые вообще гуляют просто так по территории зоопарка.

Несколько часов гуляли по зоопарку и кормили всех, до кого могли дотянуться, потом прыгнули в машину и поехали в сторону Симферополя. Как стемнело, уже привычно свернули с дороги в поле и легли спать в палатке. Утром двинулись к пещере Эмине Баир Хосар и обратно в Щелкино, на дикий пляж, который приглянулся нам в самом начале. Там провели оставшиеся несколько дней.

На обратном пути паром тоже не задержал нас надолго. Был правда один момент, некая семья очень задерживала работу таможенников: сначала сдали не все документы, женщина закатила истерику от того, что ей невнятно объяснили, что от нее хотят, потом подключился ее муж, потом… Ор, визг, необоснованные претензии, недоумение таможенников и всей очереди. Очень неприятно, что на машине был 96 регион.

Пара часов - и мы в России. Еще несколько часов, и мы уже у родственников недалеко от Тимашевска.

У нас оставалось еще несколько дней отпуска, и мы решили съездить на Азовское море с Российской стороны. Ближайшее море в городе Приморско-Ахтарск, в город ехать совсем не хотелось, поэтому снова выбрали дикий пляж неподалеку. Вроде все такое же, как на Украине, да нет. Дно глинистое - из-за этого вода даже в безлюдном месте постоянно грязная и мутная. На побережье больше растительности, в основном колючки, которые больно ранят ноги. Сравнение было явно не в пользу России. Оставаться на ночь там не хотелось, поэтому вернулись обратно в деревню и посвятили себя спокойному деревенскому отдыху.

На обратном пути в Екатеринбург не торопились: много останавливались, ставили палатку как только начинало темнеть – наслаждались дорогой и последними днями путешествия. Ехали уже знакомой дорогой, приятно удивило то, что за 26 дней путешествия она стала значительно лучше – все-таки не просто так стоят знаки «дорожные работы».

Только в одном месте пришлось долго постоять: на объездной вокруг Самары фура перегородила мост, образовалась огромная пробка. Стояли больше часа, за это время приехала полиция, разобрали часть ограждений моста, чтоб хотя бы легковые машины могли проезжать. Мы не стали терять время даром, а достали арбуз и устроили небольшой пикничок на капоте машины.

Домой приехали ровно через трое суток. Уставшие и немного грустные от того, что такое веселое приключение закончилось.